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Şahap Bayram Tokgöz

Şahap Bayram Tokgöz

info@sahaptokgoz.com

Kurumsal İnsan Kurumda İnsan

25 Mayıs 2020

Kurumsallaşma dediğimiz şey,özünde insan faktörünü azaltma ve dengelemeye dayanır.

 

Yani belirli noktaları otomatikleştirirsin ki kişilerden bağımsız olarak çark dönebilsin.

Lakin insanı asla unutmamak gerekir!

Üstelik bizim gibi iletişim ile var olan toplumlarda asla…

Genellikle yapıldığı üzere; operasyonel, sistemsel ya da kişisel ve kurumsal noktalarda sınırların çizilmesi gibi elzem noktalarda değil

insan yönetme refleksi ile iletişimsel noktalarda

kurumsallık kılıfı yüklenilirse işin içinden çıkmak fazlaca zorlaşacaktır.

Yani çalışanınız masraf girerken, izin planlarken,

haklarını sorgularken ya da terfi gerekliliklerini yerine getirirken şirketin kurumsallığını

yönetim ile iletişimde, problemlerin çözümünde,

gelişim ya da sıkıntı noktalarında insana verilen değeri görmeli,

gözlemleyebilmelidir.

Kurumsallık en öz hali ile budur.

Cam plazada ofis,

bol renkli ya da inadına gri tonlar,

kıdemli kıdemli abiler & ablalar, öğlen içilen kahveler,

İK kariyer yolu ya da yan haklar,

mülakatlar, değerlendirmeler, hedefler,

360 derece analizler

ve hatta kurumsal kimliğin & aidiyetin adım adım beyne nakşedilmesi

vs vs.

Bilmelidir ki hiçbiri, hiçbir kurumu “Kurumsal” yapmaz!

Kurumsallık daha çok;

kişiler arasındaki iletişimde ve İK’dan servise finanstan saha çalışanına kadar tüm süreçlerde

insan faktörünün yaratabileceği ego, rekabet, hırs gibi faktörlerin ortadan kaldırılması ile eşleşir.

Yani;

şirket arabası ile kaza yaptığında yöneticinden azar işitmektense sorumlu birimin prosedürleri yürütmesi ve sana

içtenlikle “geçmiş olsun” denmesi,

hastalandığında veya yıllık izin planlamanda yazılı kurallar çerçevesinde iş planını yapma özgürlüğünün olması,

doğum, evlilik, vefat vs gibi konularda yasal haklarını kullandığında “tamda yoğunluğumuza denk geldi” gibi

patronvari tavırlarla karşılaşmayıp sadece uğurlanman

ve en önemlisi

hayatının kıdemli iki dudağın arasında değil gerçekten çalışmanın etkileri ile şekillenmesi

gibi basit bir şeydir.

Huzur verir, mutlu eder, hem kişiye hem kuruma kazandırır.

Özellikle şu an yaşamakta olduğumuz süreç gibi olağanüstü durumlarda düşünüldüğünü hissetmek,

değer görmek, gerçek ve samimi bir mesaj almak

paha biçilemez.

Belki de gönülden destek olmak, samimiyetle “Mutlu Bayramlar” demek çok şey değiştirir.

Mutlu, güzel, keyifli, umutlu ve illaki sağlıklı bayramlarımız olsun…

ŞahapT.

 

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