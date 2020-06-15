Bir şirketin ve yönetimin başarısı elbette ki;
kasadaki nakit, bütçedeki artı,
borsa değeri
hatta potansiyel değeri vs gibi noktalardan ayrı düşünülemez.
Tarım Devrimini ve türlerin başarısını anlatırken
“Evrimin geçer akçesi ne açlık ne de acı çekmektir, sadece DNA sarmalının kopyalanmasıdır. Nasıl bir şirketin başarısı çalışanlarının mutluluğuyla değil de banka hesabındaki liralarla ölçülüyorsa, bir türün evrimsel başarısı da DNA kopyalarını sayısı ile ölçülür.”
der Sapiens adlı kitabında Yuval Noah HARARI…
Yeni akımların ve iş hayatına adım atan, üstelik kuşak farkı ile Sanayi Devriminden bu yana alışılmış şartları kabul etmeme eğilimde olan yeni neslin etkisi ile;
İK danışmanları, gelişime açık yöneticiler,
insani hassasiyeti yüksek veya etkin sonuç almak isteyen girişimciler,
Google, Facebook gibi reklamvari ofis hallerine özenenler
ya da
aklıselim planlayıcılar tarafında
çalışan mutluluğu, konforu veya çalışan yaşam kalitesi konusundaki fikirler ön plana çıksa da,
“banka hesabındaki liraların” halen gerçek başarı kanıtı olduğunu söylemek mümkün.
Şu çok net ki kurumunuz kazanıyor, kazandırıyor ve kendini geleceğe aktarıyorsa başarılıdır.
Ancak bir nokta var ve çok önemli !
Çalışan mutluluğu, konforu veya yaşam kalitesi hiçbir zaman esas başarı kriteri olarak nitelenmese de
yeni dönemde buna odaklanmayan kurumlar,
hızlı performans yani gelir düşüşü ile karşılaşacak.
Yani yeni denklem; mutluluk yoksa performans yok, performans yoksa gelir yok
gelir yoksa geleceğe aktarım yada başarı yok.
ŞahapT.
Kurumsal Başarıda Yeni Denklem
Bir şirketin ve yönetimin başarısı elbette ki;
kasadaki nakit, bütçedeki artı,
borsa değeri
hatta potansiyel değeri vs gibi noktalardan ayrı düşünülemez.
Tarım Devrimini ve türlerin başarısını anlatırken
“Evrimin geçer akçesi ne açlık ne de acı çekmektir, sadece DNA sarmalının kopyalanmasıdır. Nasıl bir şirketin başarısı çalışanlarının mutluluğuyla değil de banka hesabındaki liralarla ölçülüyorsa, bir türün evrimsel başarısı da DNA kopyalarını sayısı ile ölçülür.”
der Sapiens adlı kitabında Yuval Noah HARARI…
Yeni akımların ve iş hayatına adım atan, üstelik kuşak farkı ile Sanayi Devriminden bu yana alışılmış şartları kabul etmeme eğilimde olan yeni neslin etkisi ile;
İK danışmanları, gelişime açık yöneticiler,
insani hassasiyeti yüksek veya etkin sonuç almak isteyen girişimciler,
Google, Facebook gibi reklamvari ofis hallerine özenenler
ya da
aklıselim planlayıcılar tarafında
çalışan mutluluğu, konforu veya çalışan yaşam kalitesi konusundaki fikirler ön plana çıksa da,
“banka hesabındaki liraların” halen gerçek başarı kanıtı olduğunu söylemek mümkün.
Şu çok net ki kurumunuz kazanıyor, kazandırıyor ve kendini geleceğe aktarıyorsa başarılıdır.
Ancak bir nokta var ve çok önemli !
Çalışan mutluluğu, konforu veya yaşam kalitesi hiçbir zaman esas başarı kriteri olarak nitelenmese de
yeni dönemde buna odaklanmayan kurumlar,
hızlı performans yani gelir düşüşü ile karşılaşacak.
Yani yeni denklem; mutluluk yoksa performans yok, performans yoksa gelir yok
gelir yoksa geleceğe aktarım yada başarı yok.
ŞahapT.