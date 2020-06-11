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Şahap Bayram Tokgöz

Şahap Bayram Tokgöz

info@sahaptokgoz.com

Kurumda Cinsiyet Eşitliği – Devam

11 Haziran 2020

Bir kurumun insani kalitesini,

yani esasında “çalışılabilirlik” olarak nitelenebilecek en temel notunu belirleyen nokta

cinsiyet eşitliğidir…

Elbette başka ölçütlerle sonuç almaya çalışmak mümkündür. Ama bilmelidir ki hiçbir bakış açısı insani kalitesi düşük bir kurumu,

çalışan gözünde orta ve uzun vadeli olarak “çalışılabilir” kademesine çıkartamaz.

Kurumsallığından var oluş şekline, çalışan memnuniyetinden müşteri algısına,

kendini tanıtma şeklinden konumlandırmasına,

tabi ki ekonomik verilerinden gelecek değerine, yan haklarından modernist yönetim ve çalışan uygulamalarına,

marka değerine,

gelecek vaadine,

hatta çalışan cebindeki pozitif etkisine

kadar artılarla dolu bir karne insani kalitedeki bir tek eksi ile yerle bir olmaya mahkumdur.

İnsani;

TDK’ya göre insanca ve insana özgü olan…

Kurum, her cinsiyet için “insani” değilse görüş puslanmıştır. Böyle bir kurumda,

gelecek gören var mıdır?

Ne dersiniz?

ŞahapT.

 

 

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