İyi Niyet Faktörü

İş ve çalışan bulma konusunun “keyifli” bir döneminde olmadığımız aşikar…

Eminim işin uzmanları konuyu,

arz / talep, iş gücüne katılım, ekonomik parametreler

ya da sektörel verilerle ele alıyordur.

…

Bense konuya şu an için bireyi çok ilgilendiren ve iş hayatına doğrudan etki ettiğini çokça gördüğüm iki parametre ile ele almak istiyorum.

Kişinin mali sabrı ve dayanıklılığı

Kişinin duygusal sınırı ve konfor alanı

Konu iş veren ile çalışanı eşleştirme olunca, birçok alanda ve birçok dönemde istatistiklerde sadece bir sayı olarak yer bulan birey