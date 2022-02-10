Hadi irite demeyelim ama sanki hayatın gerçekleri
çalışan insanın gündeminde baskın çıkınca, bu kelimenin oldukça eğreti durduğu
bir gerçek.
…
İş hayatı insanlarında uzunca bir süredir unvanlanma, kıdem alma,
daha önde olma,
başkalarına göre konumunun göreceli de olsa baskın
olması şeklinde görülür “kariyer”.
sanırım önce hüzünlenip,
ardından derin bir iç çekmek ve “potansiyel çöplüğü” demek
pek de insafsızca karşılanmazdı.
…
İş hayatına, kurumsal hallere ve iş hayatındaki insan hikayelerine bu açıdan bakınca iç sıkıntınızın yükselmemesi mümkün değil.
Elbette harika kazanımlar, örnekler,
sadece başarı hikayesi olmayıp başkaları için de potansiyel oluşturan yıldızlar mevcut.
Üstelik hem kurum hem de birey olarak
ara ara benim de yaptığım gibi çeşitli istatistiklerden, teori ya da kuramlardan,
psikolojiden, sosyolojiden,
belki insanda derinleşme çabası ile
felsefeden bakmak mümkün.
Lakin şu an, daha kısıtlı bir alanda daha doğrudan bir yorumu temel alarak derdimi anlatma ihtiyacındayım.
…
Umut!
…
Ve gerçekten katılıyorum ki; bütün bu hengamenin içinde çoğumuz genel tabiri ile günü kurtarmaya meylediyor.
…
Hani eskiler “hayat gailesi” der ya, tam da oradayız.
…
Lakin bence hepimiz biliyoruz ki;
mecburen de olsa sadece günü döndürmenin - özellikle iş hayatında – orta ve uzun vadede bir bedeli var.
Atalet!
…
işe alım yaptığım dönemde bir adayın, başka bir adayın hakkını yememe refleksi ile adaylıktan çekilme anıdır.
Masadakilerin gözyaşlarını çok zor tuttuğunu hatırlıyorum!
…
Hızlıca özetlemek gerekirse; Anadolu’da yaptığımız mülakat süreçlerinden biriydi,
hani aynı gün içerisinde hem toplu mülakat hem bireysel görüşmeler
hem de gerekirse yönetici görüşmelerinin yapıldığı
yoğun koşuşturmalardan biri…
Adayımız her şeyi ile göreve uygun ve tüm yöneticilerden onay almış durumda.
Nitelik; bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet.
Veya, bir şeyin iyi ya da kötü
olma özelliği.
…
Türk Dil Kurumu böyle söylüyor ancak kalitede konu iş hayatına
geldiğinde, konu bir anda
değişiveriyor.
Not: Ben yine de TDK’ya sadık kalma taraftarıyım.
Oluşturduğunuz çalışma ekosistemi, imkanlar
ve de kurum psikolojisi çalışanlarınızın hangi basamakta olduğunu belirler.
Dolayısı ile olay ve süreçlere tepkileri, doğal olarak da şirketinizin geleceği doğrudan Maslow etkisi ile şekillenir.
…
Mesela sunduklarınız çalışanınızı,
Fizyolojik ya da Güvenlik İhtiyaçları seviyesinde tutuyorsa yani çalışan hayata dair kaynak kıtlığı yaşamak zorunda kalıyorsa;
ekip içi aşırı rekabetten huzursuz ve verimsiz bir çalışmaya,
ilk fırsatta terk edilmeye ya da kurumdan daha fazlasını almaya yönelik agresif hamlelere,
Amacım; uzmanlaşmamanın, bazı durumlarda uzmanlaşamamanın sebebi ve muhtemel etkilerini vurgulamaktı.
Lakin fark ettim ki bir nokta daha var! Aldırmazlık…
Sebebi tartışılır ancak aldırmazlık yani boş vermişlik, umursamazlık,
umudu kesmişlik ve hatta
yaptığı işte “uzman” olmanın ne demek olduğundan bihaber olma hali
hadleri aşmış durumda.
…
Yol & kural bilmeyen şoförler, kullanacağı malzemeyi tanımayan ustalar,
Eminim işin uzmanları konuyu,
arz / talep, iş gücüne katılım, ekonomik parametreler
ya da sektörel verilerle ele alıyordur.
…
Bense konuya şu an için bireyi çok ilgilendiren ve iş hayatına doğrudan etki ettiğini çokça gördüğüm iki parametre ile ele almak istiyorum.
Kişinin mali sabrı ve dayanıklılığı
Kişinin duygusal sınırı ve konfor alanı
Konu iş veren ile çalışanı eşleştirme olunca, birçok alanda ve birçok dönemde istatistiklerde sadece bir sayı olarak yer bulan birey
Türk Dil Kurumuna göre motivasyon; isteklendirme ve güdüleme anlamlarını ifade ediyor.
İstek?
Bir şeye duyulan eğilim, arzu, şevk…
Peki ya güdü?
Ama işlerliği bozduğu halde,
bazı davranışların değişmediğini görmek
hayret verici.
…
Konuyu toplumsal yaşama, hayata, bireyin anlayış seviyesine yani
daha derine taşırsak “eğitim” özelinde de
ele alabiliriz.
Ki yine de aynı derecede hayret verici.
ya da anlatım metodundan,
iş hayatı insanının sevdiği yabancı ifade ile storytelling örneklerinden
falan bahsetmiyorum.
…
Yeri geldiğinde hepsi değerli ve elzem ancak şu an
öncelikli konumuz biraz daha
derin.
…
vizyon sağlamak, katkı sunmak,
inisiyatif almak…
Ya da sadece duyarlı değil fonksiyonel duyarlı olmak.
Birçok farklı şekilde ifade edilebilir ancak bilmeli ki kurumların tahmin edilenden daha büyük bir gücü var ve
çoğunlukla bu gücü kullanmaktansa “görünen sosyal sorumlu” olmaya
meylediyorlar.
…
Tercih midir yoksa beceri ve vizyon eksikliği midir bilemem. Hatta tamamen iyi niyetle yapılan
Şahit değil müdahil olan & olabilen herkese şükran borçluyuz. Böyle durumlardaki emeğin ve çabanın tarifi gerçekten çok zordur.
İşin teknik kısmına girmeden,
mühendis kökenli ( Orman Mühendisi ) biri olarak çok net söyleyebilirim ki;
bu acıyı sarmak için tüm ekipler
daha çokça uzun bir süre çaba sarf etmeye devam edecek.
Hatta genel ilgi azaldıktan çok sonra bile!
…
Yangın var!
Kaçının iş hayatında doğrudan karşılığı var bilinmiyor ama yönetimlerin, insan kaynaklarının, sorumluluk sahiplerinin
ve bu süreçten etkilenme ihtimali olanların tedirginliğini
fark etmek için istatistiğe gerek yok.
…
Sadece ekonomiye ve tüm iş alanlarına doğrudan etkisinden bahsetmiyorum,
dolaylı olarak tüm süreçlere, operasyonlara etkisi
sabit planlamaların çok ötesinde.
…
Ne kadar uzman, ne kadar güncel ya da ne kadar gelişime, sıfırlanmaya ve
deneyimi cepte tutarak baştan başlamaya
açıksınız?
…
Bu soruların cevabı, otomasyonun yüksek bir ivme ile kabul gördüğü iş hayatında insan dokunuşunu
değerli kılan nokta olacak.
…
Yıllar önce kendisinden hiçbir şey öğrenmediğimi düşündüğüm bir yöneticimin (ki şu anda derin hayat dersleri aldığım görüşündeyim)
Evet evet değilsin…
Ondandır tatil gördüğünde,
çocuklar gibi sevinip şen olman. Bu güzel tabi, ama daha ötesi var ki bak bunlar hayra alamet değil…
Hani tüm tatilleri heyecanla bekleyişlerin,
dönüş yolundaki buruk esprilerin, her gördüğün yere yerleşme isteğin,
küçük şirin cafe’den Bodrum’daki domatese ortak hayallerin,
hayatı tatil gibi yaşama isteğindeyken
tatili iş gibi yaşamaların,
Toplumumuzda çok derin ve değerli karşılığı olan “aile” kavramı ile yakınlık kurmak,
aynı amaç için bir arada olunduğunun vurgusu,
belki kurum için herkesin değerli olduğuna atıf,
şu an ve gelecek üzerine güvence sözü & koruma vurgusu,
“Neşeli Günler” nostaljisince kalbe dokunmak
Vs.
…
Daha birçokları sayılabilir…
Bu arada bilmeyenler için yetişkin eğitimi üzerine çalıştığımı ekleyeyim… Konu insan ve eğitim olunca bilgi çeşitliliğinden uzak durmak
net olarak imkansız.
…
Lakin geçtiğimiz günlerde öyle bir çalışma ile
öylesine tesadüfi olarak karşı karşıya kaldım ki, bu benim için bile şaşırtıcı oldu.
İsmi çok çarpıcı; Evde Kalamayanlar
…
Araştırmayı Universus adında, çok genç ve belli ki bir o kadar da aktif bir ekibin kurduğu Sosyal Araştırmalar Merkezi yayınlamış.
İstif(r)a
Farkında mısınız?
İş hayatı insanın geldiği nokta, sıkışmışlık ve şaşkınlık arasında fena halde dalgalanıyor.
Üstüne bir de kızgınlık ve
muhtemel kırgınlık var ki; sorma gitsin!
…
Son yıllarda çokça bireyselleşmeyi, kişinin kendi kanatları ile uçmasını,
hatta yeni kuşakların - ki ben konunun sadece kuşak farkı ile açıklanamayacağını düşünüyorum – cesur denilecek tercihlerini,
kurumların uyumlanmasını ya da öğrenmesini
konuşuyoruz.
Eee tabi çokça da geçim derdi ve her seviyedeki çalışanın bu noktada karşılıklı duyarlılığı gündem konusu.
Daha doğrusu; geçim derdi gündem, karşılıklı duyarlılıksa umut düzeyinde!
…
İnsanları duyuyor musunuz?
Ekibinizdeki çalışanları, yöneticinizi,
üst yönetimde olan ama kendi sıkışıklığını yaşayanı,
sorumlulukları altında darlananları,
şikayet konularını ya da hayıflanma noktalarını,
bırakma isteklerini,
belki ara ara yükselen umutlarını…
Duyuyor musunuz?
…
Eskiden Bodrum’a yerleşip domates yetiştirecekler vardı ki son yıllarda Bodrum’un Etiler’den hallice olması ile cümle
“memlekete yerleşip domates yetiştirmeye” döndü,
hani bir de kafe açacaklar vardı ama
onun da pek tadı kalmadı sanki?
Yurt dışına çıkma fikri ise eskiye oranla çığ gibi büyüse de daha kısıtlı bir alanda olduğunu söylemek mümkün.
…
Tekrar soruyorum;
duyuyor musunuz?
…
Onca yerdeki çokça serzenişi anlamlandırma vaktidir!
…
Ekiplerinde, işlerinde ve insanda nitelik istiyorsa iş hayatı inisiyatif sahipleri, bence duymak lazım…
Çünkü istifa edemeseler de
istifra ettikleri kesin.