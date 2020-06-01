Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Şahap Bayram TOKGÖZ >İşinle Meşgul Olmak
"Şahap Bayram Tokgöz" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Şahap Bayram Tokgöz" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Şahap Bayram Tokgöz

Şahap Bayram Tokgöz

info@sahaptokgoz.com

İşinle Meşgul Olmak  

1 Haziran 2020

Birçok teori ya da sistematik önerilebilir ancak

iş hayatında belirli ve en önemlisi istikrarlı başarıyı sağlamanın yolu tam olarak

işinizle meşgul olmaktır.

Tabi bunu eski zaman yöneticilerine atıfla bir mesai övgüsü, başını işten kaldırmama tavsiyesi, yoğunluk seviciliği,

görünürde aktiflik, yapılan işin değerini arşa çıkarma eğilimi

gibi düşünmemek gerekir.

Tam olarak ve en samimi hali ile zamanınızı harcayıp gelirinizi kazandığınız meşgaleye ilgi ile yaklaşmaktan bahsediyorum.

İlla ki aranızda beğeniler, kalpler, takipler olması gerekmiyor… Yani hayatınızı “canım işim” formatında yaşayıp

tüm çevrenizi kurumsal renklerinize boğmasanız da olur.

Ama var olan işi yürütme motivasyonunu sağlamak, beyninizin bir köşesinde geliştirmek ve dolayısı ile işi hak etmek yönünde

düşüncelerin gezmesi fena olmaz.

Başarı sağlar,

vicdanen rahat ettirir,

tekrar tekrar başa sarmaktan kurtarır,

hak etmişlik hissi verir,

işi geliştirir,

yani mutlu eder…

ŞahapT.

 

X
Şahap Bayram TOKGÖZ Şahap Bayram TOKGÖZ Tüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Hoş geldin yeni normalOsman MÜFTÜOĞLUHoş geldin yeni normal01.06.2020
SpaceXin Başarısı ve Özel Şirketlerin Uzaydaki GeleceğiSinan AlişSpaceX'in Başarısı ve Özel Şirketlerin Uzaydaki Geleceği  01.06.2020
Yıldızlara sordum 1: 2020 yılının son 6 ayına hazır mıyızAygül AydınYıldızlara sordum 1: 2020 yılının son 6 ayına hazır mıyız?01.06.2020
Sigortacılık, Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na beklenen atamalar yapıldıNoyan DoğanSigortacılık, Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na beklenen atamalar yapıldı01.06.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.