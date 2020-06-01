Birçok teori ya da sistematik önerilebilir ancak
iş hayatında belirli ve en önemlisi istikrarlı başarıyı sağlamanın yolu tam olarak
işinizle meşgul olmaktır.
Tabi bunu eski zaman yöneticilerine atıfla bir mesai övgüsü, başını işten kaldırmama tavsiyesi, yoğunluk seviciliği,
görünürde aktiflik, yapılan işin değerini arşa çıkarma eğilimi
gibi düşünmemek gerekir.
Tam olarak ve en samimi hali ile zamanınızı harcayıp gelirinizi kazandığınız meşgaleye ilgi ile yaklaşmaktan bahsediyorum.
İlla ki aranızda beğeniler, kalpler, takipler olması gerekmiyor… Yani hayatınızı “canım işim” formatında yaşayıp
tüm çevrenizi kurumsal renklerinize boğmasanız da olur.
Ama var olan işi yürütme motivasyonunu sağlamak, beyninizin bir köşesinde geliştirmek ve dolayısı ile işi hak etmek yönünde
düşüncelerin gezmesi fena olmaz.
Başarı sağlar,
vicdanen rahat ettirir,
tekrar tekrar başa sarmaktan kurtarır,
hak etmişlik hissi verir,
işi geliştirir,
yani mutlu eder…
ŞahapT.
İşinle Meşgul Olmak
Birçok teori ya da sistematik önerilebilir ancak
iş hayatında belirli ve en önemlisi istikrarlı başarıyı sağlamanın yolu tam olarak
işinizle meşgul olmaktır.
Tabi bunu eski zaman yöneticilerine atıfla bir mesai övgüsü, başını işten kaldırmama tavsiyesi, yoğunluk seviciliği,
görünürde aktiflik, yapılan işin değerini arşa çıkarma eğilimi
gibi düşünmemek gerekir.
Tam olarak ve en samimi hali ile zamanınızı harcayıp gelirinizi kazandığınız meşgaleye ilgi ile yaklaşmaktan bahsediyorum.
İlla ki aranızda beğeniler, kalpler, takipler olması gerekmiyor… Yani hayatınızı “canım işim” formatında yaşayıp
tüm çevrenizi kurumsal renklerinize boğmasanız da olur.
Ama var olan işi yürütme motivasyonunu sağlamak, beyninizin bir köşesinde geliştirmek ve dolayısı ile işi hak etmek yönünde
düşüncelerin gezmesi fena olmaz.
Başarı sağlar,
vicdanen rahat ettirir,
tekrar tekrar başa sarmaktan kurtarır,
hak etmişlik hissi verir,
işi geliştirir,
yani mutlu eder…
ŞahapT.