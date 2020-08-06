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Şahap Bayram Tokgöz

Şahap Bayram Tokgöz

info@sahaptokgoz.com

İş Hayatının Yeni Dönüm Noktası; Vizyon

6 Ağustos 2020

İş hayatında gelecek vizyonunu nereye koyduğunuz,

 

hiç bu kadar önemli olmamıştı!

Hangi alanda olursanız olun, hangi iş dalında ya da yetenek noktasında kendinizi geliştirirseniz geliştirin

ve hatta hangi kademede/büyüklükte bir iş alanı

için çaba sarf ederseniz edin

dönüp dolaşıp geleceğiniz nokta vizyon ve bu vizyonun vaat ettikleri.

Üstelik işin neresinden tuttuğunuzun konu ile uzaktan yakından bağı olmadığını gönül rahatlığı ile söyleyebilirim.

Yani işe yeni başlayan stajyer de, yılların kıdemli uzmanı da, CEO da, küçük işletmedeki her işin jokeri olan emektar da,

esnaf abimiz ya da ablamız da,

yeni nesil iş anlayışı ile diz üstü bilgisayarı ile her yerden işini yapanlar da,

destek hizmet diye tanımlanan ama esas demirbaş olanlar da

ve hatta işi kuran yatırımını yapan, yöneten ya da çalışan ayırt etmeksizin iş hayatına nereden dokunursa dokunsun

geleceğe dair bir ışık görme ihtiyacında.

Bunda ekonominin, değişen şartların, iş yapış şekillerindeki geçişlerin, oluşmakta olan yeni ekosistemlerin elbet etkisi var.

Daha derinlemesine bir bakışla elbette dikkat çekici analizler çıkarılabilir.

Lakin bir nokta var ki insan olmanın temelinden

günümüze nüksediyor; o nokta tam olarak gelecek umududur.

Gelecek beklentisi değil, öyle olsa anlık alternatifler ve rasyonel kararlar artış gösterebilirdi.

Gelecek korkusu değil, öyle olsa var olanı tutma ve hatta küçülme baş gösterebilirdi.

Gelecek hayali hiç değil, öyle olsa - bir dönem çok yaygın olduğu gibi – hali hazırda yaptıklarına bakıp yapabileceklerini yani

geçiş dönemini hiç değerlendirmeden hayallerine hızla atlama çabasında olanlar yükselişte olurdu.

Evet, şu an kilit nokta gelecek umudu!

Bu nedenledir ki çokça kişi daha fazla ne yapabileceğini sorgular durumda.

Şöyle bir etrafınıza bakın, farkı ve hareketliliği göreceksiniz.

Yanlış anlaşılmasın umut çok yüksek olduğundan değil bu hareketlilik, umuda ihtiyaç olduğundan ve

umudun iş yapış biçimlerinde fark yarattığından.

Firmaların sosyal sorumluluk ve kurumsal imaj çalışmalarındaki, çalışanların ise aidiyet, yetkinlik ve kişisel marka konularındaki

etkinliklerinin artacağını öngörmek mümkün.

İş verenlerin ve üst yönetimlerin çalışanda vizyon; dolayısı ile potansiyel ve temsiliyet gücü aradığı,

çalışanların ise gelecek umudu ve bunun iz düşümlerini aradığı

döneme hepimiz hoş geldik.

 

ŞahapT.

 

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