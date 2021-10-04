MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler>Yazarlar>Şahap Bayram TOKGÖZ >İlk ayağa kalkmanın dayanılmaz hafifliği!
GeriŞahap Bayram TOKGÖZ İlk ayağa kalkmanın dayanılmaz hafifliği!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şahap Bayram Tokgöz

Şahap Bayram Tokgöz

Yazarın tüm yazıları

İlk ayağa kalkmanın dayanılmaz hafifliği!

4 Ekim 2021

Öğrenmek üzerine çokça yöntem, yaklaşım ya da öneri bulmak mümkün.

Ama işlerliği bozduğu halde, 

bazı davranışların değişmediğini görmek 

hayret verici. 

… 

Konuyu toplumsal yaşama, hayata, bireyin anlayış seviyesine yani 

daha derine taşırsak “eğitim” özelinde de 

ele alabiliriz. 

Ki yine de aynı derecede hayret verici. 

… 

Hayatınızda kaç kere, uçaktan inerken sıra ile kalkan ve yürüyen bir topluluk gördünüz? 

Peki kaç kere, tamamen doğaçlama hareket ettikleri halde 

sıkışıklık, aksaklık, belki iç belki dış gerginlik, 

zaman kaybı, 

huzursuzluk 

yaşamayan bir kitle gördünüz? 

… 

Peki, neden bu süreç hiç değişmiyor? 

… 

Hızlıca düşünürsek; 

istisnaları elbette olmakla birlikte muhtemelen herkesin ortalama ve toplumsal yaşam için kabul görecek zeka seviyesinde olduğunu 

varsaymaya ek olarak 

yazılı ve sözlü duyurularla, görevlilerin detaylı açıklamaları ve anlatımları ile 

kuralların yeterli seviyede aktarıldığını 

düşünmek mümkün. 

Hatta, herkes “aman sende” deyip bildiğini ( aslında bilmediğini ) 

yaparken, 

belki de son çare olarak uyarıların tekrarlandığına sıkça şahit 

olmuşsunuzdur. 

… 

Soru aynı; 

peki, neden bu süreç hiç değişmiyor? 

… 

Kural var, 

bilgi farklı yöntemler ile aktarılmış, 

uyarılar yapılmış hatta ortada düzenden sorumlu olduğu düşünülen yetkili gözler var, 

bilginin tekrarı sağlanmış, 

ee algı & zeka seviyesi cepte. 

… 

Hepsi bir araya gelince değişimin başlaması gerekmiyor muydu? 

… 

İş hayatında, kurumlarda, 

belki günlük belki de 

uzun vadeli planlamalarda neden kemikleşmiş çözümlerin 

sözde kaldığının cevabı ile 

uçaklardaki iniş sırası probleminin cevabı aynıdır. 

… 

İlk akla gelen kural koyucunun uygulayıcı gücünü yükseltmesi ve hatta 

sebep & sonuç mekanizmasını işletmesi olur ki 

başka işlev bozuklukları çıkaracağı kesin. 

Yani; görevlileri yetkilendirirsin, ön bilgilendirmeye dayalı olarak ceza mekanizmasını işletirsin ve uymayanı 

bu ceza ile baş başa bırakırsın! 

Uygulama sonucu mümkün, ancak çokça ek sıkıntıyı beraberinde getireceği aşikar. 

… 

Ama olması gereken bambaşka… 

Bağlamı kurmak, konunun iletişimini & temsiliyetini sağlamak, sürekliliği garanti altına almak 

ve tabi ki örnek oluşturup 

bilinçli olarak yönlendirmek. 

Genel toplamda ise kademe kademe kültür değişimini sağlamak. 

… 

İlk ayağa kalkmanın dayanılmaz hafifliğini ve tabi ki sonundaki sıkıntıyı yaşayan topluluğa dönersek konu basit; 

tüm yapılanlara ek olarak 

sebep sonuç ilişkisi kurup neden “düzen” sağlanmalı açıkla ( tehlikeleri, derecesi, önemi ), 

örnek olacak ve konuyu temsil edecek bireyler ( yöneticiler, tanınanlar, medya, sivil toplum ) oluştur, 

konunun arkasındaki temsiliyetin sürekliliğini vurgula, 

uygulama anında duyurunun ötesinde aktif yönlendirme yap. 

Bu kadar… 

… 

İş hayatı mı? 

Kültürü oluşmayan hiçbir konunun sadece kurallar ile ilerlemeyeceğini kabul etme vaktidir. 

Aksi mi? 

Aksi bir durumda sadece kişilerin kendi gündemi elverdiğince ( gelir, kıdem, istek, hayal, hak görme vs ) 

kurallar işleyecektir. 

Çevrenize bir bakın, 

Her alanda ilk ayağa kalkmanın konforunu yaşamaya çalışanlar yok mu?

X

Hikaye Mühim

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

6 Eylül 2021
Hayır hayır… Hikayeleştirmeden, anlatıcılıktan,

ya da anlatım metodundan, 

iş hayatı insanının sevdiği yabancı ifade ile storytelling örneklerinden 

falan bahsetmiyorum. 

… 

Yeri geldiğinde hepsi değerli ve elzem ancak şu an 

öncelikli konumuz biraz daha 

derin. 

… 

Yazının Devamını Oku

Örnek Olma Gücü

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

26 Ağustos 2021
Belki de öncü olmak,

vizyon sağlamak, katkı sunmak, 

inisiyatif almak… 

Ya da sadece duyarlı değil fonksiyonel duyarlı olmak. 

Birçok farklı şekilde ifade edilebilir ancak bilmeli ki kurumların tahmin edilenden daha büyük bir gücü var ve 

çoğunlukla bu gücü kullanmaktansa “görünen sosyal sorumlu” olmaya 

meylediyorlar. 

… 

Tercih midir yoksa beceri ve vizyon eksikliği midir bilemem. Hatta tamamen iyi niyetle yapılan 

Yazının Devamını Oku

Yangın Var!

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

2 Ağustos 2021
Çok acı ve çok zor bir sürece şahit oluyoruz.

Şahit değil müdahil olan & olabilen herkese şükran borçluyuz. Böyle durumlardaki emeğin ve çabanın tarifi gerçekten çok zordur.

İşin teknik kısmına girmeden,

mühendis kökenli ( Orman Mühendisi ) biri olarak çok net söyleyebilirim ki;

bu acıyı sarmak için tüm ekipler

daha çokça uzun bir süre çaba sarf etmeye devam edecek.

Hatta genel ilgi azaldıktan çok sonra bile!

Yangın var!

Yazının Devamını Oku

İş Hayatında Aşı Gündemi

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

26 Temmuz 2021
22 milyondan fazla kişinin, aşı hakkı olduğu halde aşı olmadığı ilginç bir gerçekliği yaşıyoruz.

Kaçının iş hayatında doğrudan karşılığı var bilinmiyor ama yönetimlerin, insan kaynaklarının, sorumluluk sahiplerinin 

ve bu süreçten etkilenme ihtimali olanların tedirginliğini 

fark etmek için istatistiğe gerek yok. 

… 

Sadece ekonomiye ve tüm iş alanlarına doğrudan etkisinden bahsetmiyorum, 

dolaylı olarak tüm süreçlere, operasyonlara etkisi 

sabit planlamaların çok ötesinde. 

Yazının Devamını Oku

Derinlik Üzerine

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

12 Temmuz 2021
İşinizde ne kadar derinleşiyorsunuz?

Ne kadar uzman, ne kadar güncel ya da ne kadar gelişime, sıfırlanmaya ve

deneyimi cepte tutarak baştan başlamaya

açıksınız?

Bu soruların cevabı, otomasyonun yüksek bir ivme ile kabul gördüğü iş hayatında insan dokunuşunu

değerli kılan nokta olacak.

Yıllar önce kendisinden hiçbir şey öğrenmediğimi düşündüğüm bir yöneticimin (ki şu anda derin hayat dersleri aldığım görüşündeyim)

Yazının Devamını Oku

Tatilci Haller

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

5 Temmuz 2021
Haydi açık olalım; sevgili beyaz yakalı, maalesef özgür değilsin!

Evet evet değilsin…

Ondandır tatil gördüğünde,

çocuklar gibi sevinip şen olman. Bu güzel tabi, ama daha ötesi var ki bak bunlar hayra alamet değil…

Hani tüm tatilleri heyecanla bekleyişlerin,

dönüş yolundaki buruk esprilerin, her gördüğün yere yerleşme isteğin,

küçük şirin cafe’den Bodrum’daki domatese ortak hayallerin,

hayatı tatil gibi yaşama isteğindeyken

tatili iş gibi yaşamaların,

Yazının Devamını Oku

Biz bir aileyiz

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

1 Temmuz 2021
Kurumlar bu ifadeyi neden sık sık kullanır? Hiç düşündünüz mü?

Toplumumuzda çok derin ve değerli karşılığı olan “aile” kavramı ile yakınlık kurmak, 

aynı amaç için bir arada olunduğunun vurgusu, 

belki kurum için herkesin değerli olduğuna atıf, 

şu an ve gelecek üzerine güvence sözü & koruma vurgusu, 

“Neşeli Günler” nostaljisince kalbe dokunmak 

Vs. 

… 

Daha birçokları sayılabilir… 

Yazının Devamını Oku

Evde Kalamayanlar

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

17 Haziran 2021
Biraz mesleki merak, biraz da kişisel bilgi ağını tam tabiri ile kurcalamaya meyilli biri olarak, niteliğinden bağımsız fazlaca araştırma sonucunu incelediğimi söyleyebilirim.

Bu arada bilmeyenler için yetişkin eğitimi üzerine çalıştığımı ekleyeyim… Konu insan ve eğitim olunca bilgi çeşitliliğinden uzak durmak

net olarak imkansız.

Lakin geçtiğimiz günlerde öyle bir çalışma ile

öylesine tesadüfi olarak karşı karşıya kaldım ki, bu benim için bile şaşırtıcı oldu.

İsmi çok çarpıcı; Evde Kalamayanlar

Araştırmayı Universus adında, çok genç ve belli ki bir o kadar da aktif bir ekibin kurduğu Sosyal Araştırmalar Merkezi yayınlamış.

Yazının Devamını Oku

Hissettirilen Proje Uzunluğu

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

10 Haziran 2021
Çalışan insanın manifestosunu yazıp dillendirsek en öz ifadelerden biri bu olurdu sanırım.

“Hissettirilen” …

Sizde de çok anıyı canlandırdı mı?

İnsanları çoğunlukla işleri yormaz, çünkü iş alanı ne olursa olsun içsel ya da fiziksel olarak göreve bir ölçüde hazırlanır herkes.

Ama insanı insan öyle derinden yorar ki,

kurumlardaki birçok kırılım noktası buraya gelir sıkışır.

Yani hissedilen değil de hissettirilen mevzu oldukça mühim!

Yazının Devamını Oku

Bullet Point!

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

1 Haziran 2021
Evet evet “bullet point”…

Bir iş ortağımın söz konusu süreç ve içeriğin ana başlıklarını listelemem için 

benden rica ettiği şey, 

tam olarak bullet point. 

… 

Plaza dili esprileri artık uzun zamandır iş hayatının içindeyken, 

bazı kurumlar ve sayıları az da olsa bazı vizyon sahibi yöneticiler dile sahip çıkmakla ilgili iç kampanyalar başlatalı çok olmuşken, 

Cem Yılmaz’dan Kaan Sekban’a gösteri dünyası 

konuyu ele alıp farkındalıkta sıçrama yaratmışken ya da  ister istemez bu kullanımlar bir alay konusu olmuşken 

Yazının Devamını Oku

Performans değerlendirmede neredesiniz?

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

20 Mayıs 2021
Performans; başarım.

Başarı; başarma işi, muvaffakiyet. 

Dil bilimi uzmanı değilim ama iş hayatındaki iş alışkanlığının, başarının, davranışın ve 

potansiyelin toptan ifadesi 

en doğru şekilde Fransızcadan gelen performans kelimesi ile eşleşiyor sanırım. 

Kelime derinliği açısından muvaffakiyete yakın olsam da 

iş hayatına dair bütünlük halen performansta. 

… 

Bu kısa yazıda konumuz kelime kökeni ya da performans olmadığı için burayı hızla geçiyor ve 

Yazının Devamını Oku

Sabah 09.00 Toplantısı

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

17 Mayıs 2021
Ekibinizle... 09.00 toplantılarına devam ediyor musunuz?

Peki ya mesai kontrollerine ? Mesela çalışanınızın bilgisayarda aktif kaç saat geçirdiğini, adım adım hangi işleri takip ettiğini, 

kaç toplantı yapıp kaç rapor yazarken kaç mail cevapladığını 

kayıt altına alıyor musunuz? 

Açık ekran politikanızı anlık kurum içi yazışma programları ile destekleyip WhatsApp grupları 

ile taçlandırmaya ne dersiniz? 

Gün ortası, saat başı ya da gün sonu kontrolü ne durumda? 

Mesai başlangıcına ve gün içi kontrolüne sıkı sıkıya bağlıyken 

mesai dışı küçük (!) istekleriniz istediğiniz oranda karşılanıyor mu?

Yazının Devamını Oku

Çalışan Anneler

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

10 Mayıs 2021
İşleri her zaman gözle görülür ölçüde zordu ama son bir yılda, görmeyi bırakın hayal edemediğimiz ölçüde bu zorluk katlandı sanki. Ne dersiniz? 

Hiçbir açıklama yapmadan ve öncelikli olarak vurgulamak istiyorum;

eğer pandemi döneminde özellikle

minnet gösterilmesi gereken bir kitle varsa o kesinlikle

çalışan annelerdir!

Üstelik her iş dalından tüm çalışan anneler…

Üretimde çalışanı, güvenlikte duranı, beyaz yakalılığa evden devam edeni, doktoru, esnafı, temizlik görevlisi,

hemşiresi, sipariş taşıyanı, öğretmeni,

tarlada çalışanı ya da avukatı… Hepsi!

Yazının Devamını Oku

Bir Başarı Hikayesi

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

7 Mayıs 2021
Bayılıyoruz başarı hikayelerine…

Hatta çoğu zaman hikayenin niteliği, niceliği, başlangıç noktası vs hiç gözümüze gelmeden doğrudan

sonuca odaklanıyoruz.

Varlık, tanınırlık, cazibe ve ilgi odağı olma ve olmama!

Çoğu başarı hikayesi bundan ibaret.

Aman yanlış anlaşılmasın, her başarı hikayesi ve hatta her hikaye kendi içerisinde muazzam derecede

önemlidir. Ve elbette anlatılmaya, anılmaya değerdir.

Üstelik hepsinden çıkarılacak bir ders,

Yazının Devamını Oku

İş hayatında davulun sesi

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

20 Nisan 2021
Bu sesin ehil ve bilgili ellerde uzaktan hoş gelmesi muhtemel olsa da, iş hayatında konu biraz farklı sanki.

Hatta geçmiş deneyimleri ele alırsak deyişi biraz uyarlamak

doğru bile olabilir. Deneyelim;

“iş hayatında davulun sesi geliyorsa, iş işten çoktan geçmiştir”.

Ne dersiniz?

Çok net söylenebilir ki bir konu iş hayatında konuşulmaya başlandıysa,

o konu hakkında alınacak

aksiyon tasarlanmaya başlanmıştır bile.

Yazının Devamını Oku

İş Hayatındaki Yeni Konu; Freelance

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

1 Nisan 2021
Doğrudan üzerine odaklanılması gereken net bir konumuz var.

Olumlu ya da olumsuz, oldukça ciddi sonuçlar doğuracağını söylemek ise

şimdiden mümkün.

Yöneticilerin, planlayıcıların ve tüm çalışanların

hızla farkına varmasında sadece fayda değil, geleceğin

vizyonuna uyum ve

riskleri görebilme ihtimali de var.

“Freelance” çalıştırılmanın ayak sesleri duyuldu…

Yazının Devamını Oku

Yine Gözden Kaçmamalı

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

29 Mart 2021
İş hayatının dinamikleri değişiyor, tamam.

 

Çalışma şekilleri, işlevsellikten kurum kültürüne kadar geniş bir yelpazede

etkin dönüşüme başladı bile…

Yakın dönemde dijitalin etkilerini değil katma değerini, uygulanış ve uyum sistemlerini,

ölçülebilir artı ve eksilerini ve

daha da önemlisi

gelecekte hazırladığı zemini konuşacağız gibi görünüyor.

Yazının Devamını Oku

Kurumda Cinsiyet Eşitliği - Hafıza

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

22 Mart 2021
Bugün, toplumdaki cinsiyet algısı ile

beslenen “Kurumlarda Cinsiyet” konusunu, tekrar hatırlama

vaktidir düşüncesindeyim.

Şiddet farklı formlarda da olsa, maalesef kurumlarda da karşımıza çıkıyor.

Dikkat etmeli, hatırlamalı…

Eşitlik…

TDK’ya göre; iki veya daha çok şeyin eşit olması durumu, denklik, müsavilik, müsavat, muadelet,

kanunlar yönünden insanlar arasında ayrım

Yazının Devamını Oku

Kurumların Mezuniyet Faşizmi

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

16 Mart 2021
Başka ifadelerle anlatmaya çalışmak mümkün tabi,

lakin durumun tam karşılığı ancak “faşizm” olarak söze getirilebilir

düşüncesindeyim.

İş hayatının ve belki endüstrinin 2. ve 3. gelişim aşamaları ile birlikte kurumlarda

ortaya çıkan

nitelikli çalışan ihtiyacı aşikar.

Bu ihtiyaç gittikçe artıyor ve hatta pandemi ve Endüstri 4.0 ile birlikte ileri safhada bir dönüşüme girdi bile.

Konuya kurumlar, iş sahipleri, yönetimler vs tarafından bakarsak

Yazının Devamını Oku
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Yazarın Tüm Yazıları