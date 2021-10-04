İlk ayağa kalkmanın dayanılmaz hafifliği!

ya da anlatım metodundan,
iş hayatı insanının sevdiği yabancı ifade ile storytelling örneklerinden
falan bahsetmiyorum.
…
Yeri geldiğinde hepsi değerli ve elzem ancak şu an
öncelikli konumuz biraz daha
derin.
…
vizyon sağlamak, katkı sunmak,
inisiyatif almak…
Ya da sadece duyarlı değil fonksiyonel duyarlı olmak.
Birçok farklı şekilde ifade edilebilir ancak bilmeli ki kurumların tahmin edilenden daha büyük bir gücü var ve
çoğunlukla bu gücü kullanmaktansa “görünen sosyal sorumlu” olmaya
meylediyorlar.
…
Tercih midir yoksa beceri ve vizyon eksikliği midir bilemem. Hatta tamamen iyi niyetle yapılan
Şahit değil müdahil olan & olabilen herkese şükran borçluyuz. Böyle durumlardaki emeğin ve çabanın tarifi gerçekten çok zordur.
İşin teknik kısmına girmeden,
mühendis kökenli ( Orman Mühendisi ) biri olarak çok net söyleyebilirim ki;
bu acıyı sarmak için tüm ekipler
daha çokça uzun bir süre çaba sarf etmeye devam edecek.
Hatta genel ilgi azaldıktan çok sonra bile!
…
Yangın var!
Kaçının iş hayatında doğrudan karşılığı var bilinmiyor ama yönetimlerin, insan kaynaklarının, sorumluluk sahiplerinin
ve bu süreçten etkilenme ihtimali olanların tedirginliğini
fark etmek için istatistiğe gerek yok.
…
Sadece ekonomiye ve tüm iş alanlarına doğrudan etkisinden bahsetmiyorum,
dolaylı olarak tüm süreçlere, operasyonlara etkisi
sabit planlamaların çok ötesinde.
…
Ne kadar uzman, ne kadar güncel ya da ne kadar gelişime, sıfırlanmaya ve
deneyimi cepte tutarak baştan başlamaya
açıksınız?
…
Bu soruların cevabı, otomasyonun yüksek bir ivme ile kabul gördüğü iş hayatında insan dokunuşunu
değerli kılan nokta olacak.
…
Yıllar önce kendisinden hiçbir şey öğrenmediğimi düşündüğüm bir yöneticimin (ki şu anda derin hayat dersleri aldığım görüşündeyim)
Evet evet değilsin…
Ondandır tatil gördüğünde,
çocuklar gibi sevinip şen olman. Bu güzel tabi, ama daha ötesi var ki bak bunlar hayra alamet değil…
Hani tüm tatilleri heyecanla bekleyişlerin,
dönüş yolundaki buruk esprilerin, her gördüğün yere yerleşme isteğin,
küçük şirin cafe’den Bodrum’daki domatese ortak hayallerin,
hayatı tatil gibi yaşama isteğindeyken
tatili iş gibi yaşamaların,
Toplumumuzda çok derin ve değerli karşılığı olan “aile” kavramı ile yakınlık kurmak,
aynı amaç için bir arada olunduğunun vurgusu,
belki kurum için herkesin değerli olduğuna atıf,
şu an ve gelecek üzerine güvence sözü & koruma vurgusu,
“Neşeli Günler” nostaljisince kalbe dokunmak
Vs.
…
Daha birçokları sayılabilir…
Bu arada bilmeyenler için yetişkin eğitimi üzerine çalıştığımı ekleyeyim… Konu insan ve eğitim olunca bilgi çeşitliliğinden uzak durmak
net olarak imkansız.
…
Lakin geçtiğimiz günlerde öyle bir çalışma ile
öylesine tesadüfi olarak karşı karşıya kaldım ki, bu benim için bile şaşırtıcı oldu.
İsmi çok çarpıcı; Evde Kalamayanlar
…
Araştırmayı Universus adında, çok genç ve belli ki bir o kadar da aktif bir ekibin kurduğu Sosyal Araştırmalar Merkezi yayınlamış.
“Hissettirilen” …
Sizde de çok anıyı canlandırdı mı?
…
İnsanları çoğunlukla işleri yormaz, çünkü iş alanı ne olursa olsun içsel ya da fiziksel olarak göreve bir ölçüde hazırlanır herkes.
Ama insanı insan öyle derinden yorar ki,
kurumlardaki birçok kırılım noktası buraya gelir sıkışır.
Yani hissedilen değil de hissettirilen mevzu oldukça mühim!
…
Bir iş ortağımın söz konusu süreç ve içeriğin ana başlıklarını listelemem için
benden rica ettiği şey,
tam olarak bullet point.
…
Plaza dili esprileri artık uzun zamandır iş hayatının içindeyken,
bazı kurumlar ve sayıları az da olsa bazı vizyon sahibi yöneticiler dile sahip çıkmakla ilgili iç kampanyalar başlatalı çok olmuşken,
Cem Yılmaz’dan Kaan Sekban’a gösteri dünyası
konuyu ele alıp farkındalıkta sıçrama yaratmışken ya da ister istemez bu kullanımlar bir alay konusu olmuşken
Başarı; başarma işi, muvaffakiyet.
Dil bilimi uzmanı değilim ama iş hayatındaki iş alışkanlığının, başarının, davranışın ve
potansiyelin toptan ifadesi
en doğru şekilde Fransızcadan gelen performans kelimesi ile eşleşiyor sanırım.
Kelime derinliği açısından muvaffakiyete yakın olsam da
iş hayatına dair bütünlük halen performansta.
…
Bu kısa yazıda konumuz kelime kökeni ya da performans olmadığı için burayı hızla geçiyor ve
Peki ya mesai kontrollerine ? Mesela çalışanınızın bilgisayarda aktif kaç saat geçirdiğini, adım adım hangi işleri takip ettiğini,
kaç toplantı yapıp kaç rapor yazarken kaç mail cevapladığını
kayıt altına alıyor musunuz?
Açık ekran politikanızı anlık kurum içi yazışma programları ile destekleyip WhatsApp grupları
ile taçlandırmaya ne dersiniz?
Gün ortası, saat başı ya da gün sonu kontrolü ne durumda?
Mesai başlangıcına ve gün içi kontrolüne sıkı sıkıya bağlıyken
mesai dışı küçük (!) istekleriniz istediğiniz oranda karşılanıyor mu?
Hiçbir açıklama yapmadan ve öncelikli olarak vurgulamak istiyorum;
eğer pandemi döneminde özellikle
minnet gösterilmesi gereken bir kitle varsa o kesinlikle
çalışan annelerdir!
Üstelik her iş dalından tüm çalışan anneler…
Üretimde çalışanı, güvenlikte duranı, beyaz yakalılığa evden devam edeni, doktoru, esnafı, temizlik görevlisi,
hemşiresi, sipariş taşıyanı, öğretmeni,
tarlada çalışanı ya da avukatı… Hepsi!
Hatta çoğu zaman hikayenin niteliği, niceliği, başlangıç noktası vs hiç gözümüze gelmeden doğrudan
sonuca odaklanıyoruz.
Varlık, tanınırlık, cazibe ve ilgi odağı olma ve olmama!
Çoğu başarı hikayesi bundan ibaret.
…
Aman yanlış anlaşılmasın, her başarı hikayesi ve hatta her hikaye kendi içerisinde muazzam derecede
önemlidir. Ve elbette anlatılmaya, anılmaya değerdir.
Üstelik hepsinden çıkarılacak bir ders,
Hatta geçmiş deneyimleri ele alırsak deyişi biraz uyarlamak
doğru bile olabilir. Deneyelim;
“iş hayatında davulun sesi geliyorsa, iş işten çoktan geçmiştir”.
Ne dersiniz?
…
Çok net söylenebilir ki bir konu iş hayatında konuşulmaya başlandıysa,
o konu hakkında alınacak
aksiyon tasarlanmaya başlanmıştır bile.
Olumlu ya da olumsuz, oldukça ciddi sonuçlar doğuracağını söylemek ise
şimdiden mümkün.
Yöneticilerin, planlayıcıların ve tüm çalışanların
hızla farkına varmasında sadece fayda değil, geleceğin
vizyonuna uyum ve
riskleri görebilme ihtimali de var.
…
“Freelance” çalıştırılmanın ayak sesleri duyuldu…
Çalışma şekilleri, işlevsellikten kurum kültürüne kadar geniş bir yelpazede
etkin dönüşüme başladı bile…
Yakın dönemde dijitalin etkilerini değil katma değerini, uygulanış ve uyum sistemlerini,
ölçülebilir artı ve eksilerini ve
daha da önemlisi
gelecekte hazırladığı zemini konuşacağız gibi görünüyor.
…
beslenen “Kurumlarda Cinsiyet” konusunu, tekrar hatırlama
vaktidir düşüncesindeyim.
Şiddet farklı formlarda da olsa, maalesef kurumlarda da karşımıza çıkıyor.
Dikkat etmeli, hatırlamalı…
…
Eşitlik…
TDK’ya göre; iki veya daha çok şeyin eşit olması durumu, denklik, müsavilik, müsavat, muadelet,
kanunlar yönünden insanlar arasında ayrım
lakin durumun tam karşılığı ancak “faşizm” olarak söze getirilebilir
düşüncesindeyim.
…
İş hayatının ve belki endüstrinin 2. ve 3. gelişim aşamaları ile birlikte kurumlarda
ortaya çıkan
nitelikli çalışan ihtiyacı aşikar.
Bu ihtiyaç gittikçe artıyor ve hatta pandemi ve Endüstri 4.0 ile birlikte ileri safhada bir dönüşüme girdi bile.
Konuya kurumlar, iş sahipleri, yönetimler vs tarafından bakarsak
İlk ayağa kalkmanın dayanılmaz hafifliği!
Öğrenmek üzerine çokça yöntem, yaklaşım ya da öneri bulmak mümkün.
Ama işlerliği bozduğu halde,
bazı davranışların değişmediğini görmek
hayret verici.
…
Konuyu toplumsal yaşama, hayata, bireyin anlayış seviyesine yani
daha derine taşırsak “eğitim” özelinde de
ele alabiliriz.
Ki yine de aynı derecede hayret verici.
…
Hayatınızda kaç kere, uçaktan inerken sıra ile kalkan ve yürüyen bir topluluk gördünüz?
Peki kaç kere, tamamen doğaçlama hareket ettikleri halde
sıkışıklık, aksaklık, belki iç belki dış gerginlik,
zaman kaybı,
huzursuzluk
yaşamayan bir kitle gördünüz?
…
Peki, neden bu süreç hiç değişmiyor?
…
Hızlıca düşünürsek;
istisnaları elbette olmakla birlikte muhtemelen herkesin ortalama ve toplumsal yaşam için kabul görecek zeka seviyesinde olduğunu
varsaymaya ek olarak
yazılı ve sözlü duyurularla, görevlilerin detaylı açıklamaları ve anlatımları ile
kuralların yeterli seviyede aktarıldığını
düşünmek mümkün.
Hatta, herkes “aman sende” deyip bildiğini ( aslında bilmediğini )
yaparken,
belki de son çare olarak uyarıların tekrarlandığına sıkça şahit
olmuşsunuzdur.
…
Soru aynı;
peki, neden bu süreç hiç değişmiyor?
…
Kural var,
bilgi farklı yöntemler ile aktarılmış,
uyarılar yapılmış hatta ortada düzenden sorumlu olduğu düşünülen yetkili gözler var,
bilginin tekrarı sağlanmış,
ee algı & zeka seviyesi cepte.
…
Hepsi bir araya gelince değişimin başlaması gerekmiyor muydu?
…
İş hayatında, kurumlarda,
belki günlük belki de
uzun vadeli planlamalarda neden kemikleşmiş çözümlerin
sözde kaldığının cevabı ile
uçaklardaki iniş sırası probleminin cevabı aynıdır.
…
İlk akla gelen kural koyucunun uygulayıcı gücünü yükseltmesi ve hatta
sebep & sonuç mekanizmasını işletmesi olur ki
başka işlev bozuklukları çıkaracağı kesin.
Yani; görevlileri yetkilendirirsin, ön bilgilendirmeye dayalı olarak ceza mekanizmasını işletirsin ve uymayanı
bu ceza ile baş başa bırakırsın!
Uygulama sonucu mümkün, ancak çokça ek sıkıntıyı beraberinde getireceği aşikar.
…
Ama olması gereken bambaşka…
Bağlamı kurmak, konunun iletişimini & temsiliyetini sağlamak, sürekliliği garanti altına almak
ve tabi ki örnek oluşturup
bilinçli olarak yönlendirmek.
Genel toplamda ise kademe kademe kültür değişimini sağlamak.
…
İlk ayağa kalkmanın dayanılmaz hafifliğini ve tabi ki sonundaki sıkıntıyı yaşayan topluluğa dönersek konu basit;
tüm yapılanlara ek olarak
sebep sonuç ilişkisi kurup neden “düzen” sağlanmalı açıkla ( tehlikeleri, derecesi, önemi ),
örnek olacak ve konuyu temsil edecek bireyler ( yöneticiler, tanınanlar, medya, sivil toplum ) oluştur,
konunun arkasındaki temsiliyetin sürekliliğini vurgula,
uygulama anında duyurunun ötesinde aktif yönlendirme yap.
Bu kadar…
…
İş hayatı mı?
Kültürü oluşmayan hiçbir konunun sadece kurallar ile ilerlemeyeceğini kabul etme vaktidir.
Aksi mi?
Aksi bir durumda sadece kişilerin kendi gündemi elverdiğince ( gelir, kıdem, istek, hayal, hak görme vs )
kurallar işleyecektir.
Çevrenize bir bakın,
Her alanda ilk ayağa kalkmanın konforunu yaşamaya çalışanlar yok mu?