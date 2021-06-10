Hissettirilen Proje Uzunluğu

Evet evet “bullet point”…

Bir iş ortağımın söz konusu süreç ve içeriğin ana başlıklarını listelemem için

benden rica ettiği şey,

tam olarak bullet point.

…

Plaza dili esprileri artık uzun zamandır iş hayatının içindeyken,

bazı kurumlar ve sayıları az da olsa bazı vizyon sahibi yöneticiler dile sahip çıkmakla ilgili iç kampanyalar başlatalı çok olmuşken,

Cem Yılmaz’dan Kaan Sekban’a gösteri dünyası

konuyu ele alıp farkındalıkta sıçrama yaratmışken ya da ister istemez bu kullanımlar bir alay konusu olmuşken