her şeyi bilemezsiniz.

Ben online’a inanmıyorum!

Dijital haller bizim şirkette olmaz…

Büyük değişimler bunlar, yılların alışkanlığı var. Hem ne o öyle, ben gözünün içine bakmak isterim.

Yandan telefonla oynamadığını nereden bileceğim?

Toplantıda, eğitimde ya da ekip görüşmesinde yüz yüze gelmeden nasıl olur? Bilmem ki…

Tüm gün sosyal medyada, video portallarında vakit geçirecekler,

bilmiyor muyuz?

Biz ekran süresini kaydediyoruz, adım atsa haberim olsun isterim.