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Haberler>Yazarlar>Şahap Bayram TOKGÖZ >Hedefler ve Görevler

Şahap Bayram Tokgöz

Şahap Bayram Tokgöz

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Hedefler ve Görevler

29 Aralık 2020

Tedirgin misiniz?

 

Genel bir gerginlik ve bıkkınlık atmosferi sardı mı etrafınızı?

Ya da daha kötüsü tedirgin eden taraf mısınız?

Eskilerin diken üstü dediği tabir, tam da bu duruma uyuyor mu?

Mesela koşmaya bir şekilde başlamış yarış atının, hiç bitmeyen bir yarışa girmesi size tanıdık geldi mi?

O zaman iş hayatında sorumlulukların dünyasına

hoş geldiniz !

Sorumluluklar elbette olacak, burada yanlış yok

üstelik her alanda hedeflerin olması mühim…

Ama bu hedef ve sorumluluklar bir silah haline geldiyse, kişiyi kontrol altında tutma konusunda bilinçli olarak kullanılıyorsa,

sıklıkla çalışanı sıkıştırıyor ve yoğunluğu artıyorsa,

mümkün olduğunca çok faydalanalım “onu da yapsın bunu da yapsın yok yok üstüne bir de bunları yapsın” algısı yükselişteyse,

performans yönetimi veya yetkinlik süsleri ile

kişideki baskı arttırılıyorsa,

bunalıyor, bunaltıyor, şikayet ediyor, genel bir huzursuzluk adım adım yayılıyorsa

bilin ki o hedef asla

tutmayacak!

Kişi içsel olarak, ya demoralize olmuş

ya da pasif agresyon yaşıyordur ki o andan itibaren hiçbir hedefe yeterli emeği vermesi muhtemel değildir.

Yapmayın!

Performans sağlamanın daha insani halleri var…

ŞahapT.

 

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Hepiniz Dahisiniz !

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

17 Aralık 2020
Kesin bilgi, yayalım…

Kurumsal hayatta inanılmaz büyük ve önemli dahiler var!

Başarılarını, beyinlerinin çalışma şeklini, yeni nesil bakış açılarını, anlama ve anlamlandırma biçimlerini,

kalitelerini ya da onlarda var olan parıltıyı anlatmak

imkan dahilinde değil!

Herkes bir dahi…

Yok yok genius !

Hatta ciniyuuuuusss!

Yahu bu eski ve köhnemiş, insanları birbiri ile çatıştıran,

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Biz Bir Aileyiz

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

15 Aralık 2020
Çalışanın sadece gelir paketi ve yan haklarla elde tutulamayacağını,

hatta yeni nesil çalışan için bu mevzunun

tamamen gaz ve toz bulutu olduğunu keşfeden “kurumsal” şirket halleri son on yıldır “aile” kavramına hiç olmadığı kadar tutundu.

Bu tutunuşun çoğunlukla esas amaç olan çalışanın aidiyetini sağlamak ile eşleştiğini,

bazense düşük imkanlar verirken yükselen aile(!) algısı ile

bu “düşük” imkanları gözden uzak tutma çabası olduğunu söyleyebiliriz tabi.

 

Artı ya da eksi her hali mevcut…

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Yönetici Oluyor İki Gözümün Çiçeği

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

10 Aralık 2020
Yönetsel sevda,

hayatımızın hangi aşamasında bünyeye nüfuz ediyor bilmek çok güç

lakin, şöyle bir dikkatle etrafa bakınca

ya genlerden geldiğini ya da Covid benzeri bir salgının eseri olduğunu

düşünmek mümkün.

Öyle bir kabul edilmiş yayılış var ki hayattan aksini ummak, duyanda bir anda itibar kaybı izlenimi oluşturuyor.

Kendi ile ve kendi bireysel yetenekleri ile bir çalışanın mutlu olması ihtimali,

hızla “zaten pek potansiyeli yoktu”

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Çalışanın Sesi Uzaktan Nasıl Gelir?  

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

7 Aralık 2020
Belki de daha önemlisi şu ki; o sesi doğru duymazsak ne olur ?

Önümüzdeki yıllarda bolca,

esneklik ve dayanıklılık kavramlarını

duyacağız ve okuyacağız gibi görünüyor lakin

çalışanda olması beklenen özelliklerin ötesinde çalışanın ne dediğini duymak perdenin arkasındaki süper kahraman olacak gibi.

Çalışanın sesi…

Sözlük derlemesinde, “Çalışanların yorum ve görüşlerinin dinlenmesi ve bunlara yönelik aksiyonların planlanmasıdır. Nasıl ki müşterinin sesini duymak ve onu dikkate almak önemliyse, çalışanın sesini duymak ve daha iyi bir müşteri deneyimi için çalışanların hayatlarını kolaylaştırmak da o derecede önemlidir. Özellikle müşterilerle sürekli iletişim halinde olan müşteri hizmetleri çalışanlarından düzenli olarak süreç/ürün/sistem ve çalışma ortamı geliştirme önerileri alınmalı, bu öneriler değerlendirilerek gelişim fırsatları hayata geçirilmelidir.”

olarak özetlemiş Pisono ekibi “Müşteri Deneyimi Sözlüğü” çalışmasında.

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Zor Dönemlere Dair Dersler

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

26 Kasım 2020
Şimdi pandemi etkileri,

bolca yaşanan büyüklü küçüklü ekonomik buhran dönemleri,

ülke ya da Dünya gündemindeki dalgalanmalar,

dönemsel etkiler ya da uluslararası sıkıntıların iş hayatına etkileri ve hatta bazılarının aynı dönemde etkin olması vs…

Bir işletme veya kurumu temele alırsak;

ürününüzden pazarlama stratejinize, sektörünüze özel darboğazlardan

belki küçük bir sosyal medya hatasına,

müşteri kitlenizin ilgi ve memnuniyet düzeyindeki değişime,

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Her Şeyi Bilemezsiniz!

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

23 Kasım 2020
Keşke bilebilseniz…

Böyle bir çalışana, yöneticiye ya da danışmana

kurumunun kaynaklarını sınırsız açacak çokça iş sahibi olduğunu gönül rahatlığı ile söyleyebilirim.

Hayal dünyasının bile ötesinde fark yaratırdı bu sınırsız bilebilme gücü lakin

gerçek dünya,

insan canlısının bu çağdaki öğrenme, deneyimleme ve uygulama

kapasitesine tutunmak zorunda.

Yanlış anlaşılmasın sakın… İnsanın kapasite kısıtlarını vurgulamak değil amacım. Tarih boyunca bu sınırların tekrar tekrar aşıldığı aşikar,

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Kurumsal Dünya’da Hayatta Kalma Seti  

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

20 Kasım 2020
İnsan evladının tarıma ve yerleşik sisteme geçişinin,

oldukça güçlü ve keskin bir parametre değişimi olduğundan bahseder kitabında Harari.

İtiraz ve eleştiriler olsa dahi birçok noktada haklılık payı var…

Ek olarak insanın; bireysel ticaretten

küçük işletmelere,

oradan büyük ve karmaşık organizasyonlara, devamında

bir bütünü oluşturan küçük hücreler gibi hareket edebilmeye giden ihtiyaçları son 150 yılda sistematik olarak ön plana çıktı.

Bunun oldukça güçlü ve keskin bir parametre değişimi

olduğunu sadece söylemiyor(!), yaşıyor ve gözlemliyoruz sanırım.

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Pandemi Döneminde İş Hayatına Giriş Halleri

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

16 Kasım 2020
Yeni mezunlarda, okullarda,

 

iş hayatına yeni adım atmış ve bir sonraki adımını gözetenlerde

sanırım gündem tek kelime ile özetlenebilir.

Kaygı…

TDK’ya göre;

Üzüntü, endişe duyulan düşünce, gam, tasa,

genellikle kötü bir şey olacakmış düşüncesiyle ortaya çıkan ve sebebi bilinmeyen gerginlik duygusu…

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Gerçekten mi?

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

13 Kasım 2020
Ben online’a inanmıyorum!

 

Dijital haller bizim şirkette olmaz…

Büyük değişimler bunlar, yılların alışkanlığı var. Hem ne o öyle, ben gözünün içine bakmak isterim.

Yandan telefonla oynamadığını nereden bileceğim?

Toplantıda, eğitimde ya da ekip görüşmesinde yüz yüze gelmeden nasıl olur? Bilmem ki…

Tüm gün sosyal medyada, video portallarında vakit geçirecekler,

bilmiyor muyuz?

Biz ekran süresini kaydediyoruz, adım atsa haberim olsun isterim.

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Ne Kaçırdığını Biliyor musun?

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

7 Kasım 2020
Sevgili Beyaz Yakalı, söylesene;

ne kaçırdığını biliyor musun?

Eminim çok yoğunsun, inanılmaz büyük işleri organize etmektesin,

kesinlikle her şey senin eline bakıyor,

sen olmasan o şirket elbette perişan olur,

sana ne kadar dua etseler az, atomu parçalamana az kalmasa da yaptığın iş topyekun çok önemli tabi ki,

toplantıdan toplantıya koşuyorsun, kıyamam yemek yemeye vaktin yok,

stres stres stres patlamak üzeresin,

vs vs.

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Umut

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

3 Kasım 2020
Ah İzmir!

 

Yine ve yeniden yürekler yandı…

Sorumlular ya da sorumsuzlar, zamanla değişen algı düzeyi, gelişen yanlarımız,

ee illa eksiklerimiz…

Çokça şey konuşulabilir ama şu anda aslolan canlardır.

Bu noktada yurdum insanının insani düzeyin görmek, gerçek anlamda hem mutluluk hem de gurur verici.

Üstelik yine ve yeniden…

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Milat

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

30 Ekim 2020
“Herhangi bir olayın başlangıcı” 

olarak tanımlamış Türk Dil Kurumu.

Milat…

Başlangıç ise;

bir iş, bir dönem, bir hayat vb.nin ilk bölümü, ön söz, giriş, mukaddime olarak yer bulur dilimizde.

Tarihe, kişiye, topluma, herhangi bir döneme, bir bakışa, hissiyata,

yaşayan herhangi bir canlıya, bir olaya,

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Kurumsal Bir İş Bul Çocuğum

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

28 Ekim 2020
En temel ihtiyaçların ailelerdeki yansıması ve geleceğe dair bir güvencedir bu cümle…

Aman kurumsal bir iş bul çocuğum!

Eğer Z kuşağından değilseniz duymuş olma ya da bu konuda

yönlendirilmiş olma ihtimaliniz çok yüksek. Gerçi Z’ler de duyacak muhtemelen lakin daha vakti gelmedi.

Şöyle sağlam bir işin olsun evladım.

Ay sonu ne geleceğini bil.

Emekliliğin var mı?

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İnsan Sevmeyenler Kulübü

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

20 Ekim 2020
Unvan sever, konum sever,

 

statü sever,

belki gelir belki ek imkanlar sever,

şirketinin markasına aşk ile bağlıdır, renklerine hayrandır,

bulunduğu noktadan kaynaklı saygıyı sever,

gücü sever,

sadece bu mecrada da olsa (!) üstün olmayı sever,

bir alanın sahibi veya bir konunun yetkilisi olmaya gönülden bağlıdır

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Yalnız Liderler

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

16 Ekim 2020
Yanında başkaları bulunmayan.

Toplumsal ilişkilerden yoksun veya yoksun bırakılan kişi.

TDK konunun köküne ışık tutsa da kurumlar için daha keskin bir anlamdan bahsetmek mümkün.

Çünkü yalnızlığın kurumlardaki karşılığı;

yönetim zafiyetleri, geri bildirim tiyatroları, delege edememe halleri,

iletişim kopuklukları,

gereksiz çatışmalar, aynı hedefe koşamama ki aslında

aynı hedeften haberdar dahi olamama,

takımdaşlığa uzaktan dahi dokunamama, sırça köşkler oluşturup çoook uzaktan iş yönetme

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Geleceğe Dair

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

14 Ekim 2020
İş hayatının zaman çizelgenizde ki konumu ve temsil ettikleri hayat kalitenizi belirler!

 

Evet evet,

hayat kaliteniz ve belki

bu noktadaki algınız tam olarak hayati önem taşıyor.

Çalışma anınızda ya da daha geniş çerçevede

iş hayatınızla ilgili tüm

zamanlarda bulunduğunuz zaman dili mi ile uyumlu musunuz?

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Hayalimdeki İş İlanı Nasıl Olmaz?

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

9 Ekim 2020
Prezentabl olanları geçelim lütfen…

Onlar önce bu kelimenin tam tercümesini öğrensinler.

Analitik düşünenleri satranç turnuvasına, satış hedefi ile motive olanları da iyi bir psikoloğa yönlendirelim!

Adaylarda sorumluluk bilinci arayan uzman arkadaşı ise NASA’ya gönderelim…

Ki kendisi ilginç bir parametreyi beyan ile ölçmeyi başarmış!

İletişimi yüksek, ekip olmaya uygun, zaman yönetimi bilen, detaylara hakim, ikna konusunda yetenekli vs vs

gibi arayışları ise “iyi ama nasıl?” sorusu ile baş başa bırakalım.

Unutmadan.. Son olarak stres yönetiminde başarılı arkadaşlar karşısında herkesi,

bir dakika saygı duruşuna davet ediyorum.

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Hep mi Lider?

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

7 Ekim 2020
Liderlik; kurumlarda öyle temel bir konu haline geldi ki,

 

tüm işleyişin çarkın bu dişlisinin gücü ile döndüğünü düşünmemiz mümkün.

Liderlik, yöneticilik, ikisinin farkı,

lider olmanın onlarca farklı teorisi ya da n kadar temel şartı

vs vs.

Hepsi havada uçuşuyor ve tüm eşlenikler oldukça iyi niyetle tutar bir nokta oluşturmaya çalışıyor.

Elbette lider ve liderlik fazlaca mühim.

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Para İle Değil Sıra İle

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

2 Ekim 2020
Haydi herkes sıraya!

Para mı kazanmak istiyorsun? Yoksa kıdem almak ya da yönetici olmak mı istiyorsun?

Hayatını kazanmak? Emeğinin karşılığını almak?

İhtiyaçlarını karşılamak?

Elbette hepsi olacak ve elbette bunlar senin hakkın.

Lakin az bekle yahu, sırayla!

Mesela sevdiğinle güzel bir tatil isteyebilirsin,

çocuğun için daha iyi imkanlar, evdeki eşyada yenilenmesi gerekenlere biraz ihtimam,

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