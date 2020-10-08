Hayalimdeki İş İlanı Nasıl Olmaz?

tüm işleyişin çarkın bu dişlisinin gücü ile döndüğünü düşünmemiz mümkün.
Liderlik, yöneticilik, ikisinin farkı,
lider olmanın onlarca farklı teorisi ya da n kadar temel şartı
vs vs.
Hepsi havada uçuşuyor ve tüm eşlenikler oldukça iyi niyetle tutar bir nokta oluşturmaya çalışıyor.
…
Elbette lider ve liderlik fazlaca mühim.
Para mı kazanmak istiyorsun? Yoksa kıdem almak ya da yönetici olmak mı istiyorsun?
Hayatını kazanmak? Emeğinin karşılığını almak?
İhtiyaçlarını karşılamak?
Elbette hepsi olacak ve elbette bunlar senin hakkın.
Lakin az bekle yahu, sırayla!
…
Mesela sevdiğinle güzel bir tatil isteyebilirsin,
çocuğun için daha iyi imkanlar, evdeki eşyada yenilenmesi gerekenlere biraz ihtimam,
birinin düşündüklerini veya uzakta geçen bir olayı hiçbir bağlantı olmadan algılama, uzaduyum.
Wikiedia ise konuyu ; “bireyler arasında bilinen beş duyunun yardımı olmaksızın gerçekleştiği ileri sürülen bilgi aktarımı.”
…
Hatta kavram kökü ve araştırmalarına girdiğinizde;
“İnsanlarda, zamanla körelmiş olduğu belirtilen bu yeteneğin aslında herkeste değişik derecelerde mevcut bulunduğu ve çeşitli deneme egzersizleriyle geliştirilebileceği ileri sürülür.
Araştırmacılar Avustralya’daki bazı orman kabilelerinin beş duyu dışında bir iletişim yöntemi kullandıklarını bildirmektedir.
Bu araştırmacılardan biri olan Alexander Markey, Yeni Zelanda’lı Maori’lerin günümüzde hala telepati kullanarak iletişim sağlayabildiklerini yazmış olduğu bir kitabında dile getirmektedir.
Benzer yöntemler Afrika kabilelerinde de, örneğin Tabu yerlilerinde kullanılmaktadır.”
Rotasyon hali kulağa daha teknik,
daha bi kurumsal,
ee illaki çok daha havalı
geliyor elbet!
Ama yer değiştirme sanki çok çok daha anlamlı ve sanki günümüz ihtiyacı
için oldukça elzem.
Gezinilen ve ayak basılandan bir şeyin kapladığı boşluğa,
durum ya da konumdan makama veya bırakılan ize
Bilginin ve daha değerlisi deneyimin nesilden nesle aktarılması,
insanlığı var eden devamlılığın sağlanması,
her adımı kendimiz keşfetmek zorunda olmayışımız, tekrar tekrar tarihi yaşamaktansa bir kısmının damıtılmış olarak bizlere sunulması,
belki ustanın onore edilmesi,
çırağın teşvik edilmesi,
hatta geleceğin ustasına ilk andan bir göz kırpılması…
Ne dersiniz? Sizce de çok keyifli değil mi?
…
Kökenine bakarsak, Farsça vāz ve Türkçe geçmek kelimelerinin birleşimine dayanıyor.
Bir yerden başka bir yere gitmek,
bir yandan girip diğer yandan çıkmak ya da bir duruma uğramak konu olmak,
bırakmak, yaşamak
anlamlarımdaki “geçmek” kelimesi,
vāz ile birleşince kendi hakkı saydığı bir şeyi artık istemez olmak, eskiden beri yapmakta olduğu bir şeyi artık yapmaz olmak, niyetten veya karardan dönmek, caymak
anlamlarına evriliveriyor.
…
Duyuyor musunuz bu söylemleri sizde çokça ? Peki alıştınız mı yoksa halen bir garipseme var mı içinizde?
Belki öğrenilmiş cümleler olarak farkında
olmadan söyleyeniniz bile vardır.
…
Ben fazlaca benimsemediğinizi ummak istiyorum.
Çünkü insan olmanın temelinde öğrenme, aktarma, sosyal canlı olma,
yardımlaşma, takımdaşlık,
delegasyon,
Hatta belki daha da fazla!
Evet evet, birçok konuda artıları ve eksiklikleri, çokça geliştirilmesi gereken alanları olmakla birlikte muhtemelen tek bir özelliklerinden dolayı
bu işletmelerin ömrü oldukça uzun olacak.
Üstelik ortalama işletme ömrünün 12-14 yıl olduğu, bu ortalamanın hızla aşağı salındığı bir dönem için
iddialı sayılabilecek bir öngörü olsa da
özü oldukça basit bir temele dayanıyor.
…
Etrafımıza baktığımızda el değiştiren kurumlar, büyük ortaklıklar, yerli ya da yabancı sermayedarlar,
sanırım her alanda kaçınılmaz bir şekilde karşılık buluyor.
Bulmaya da devam edecek gibi.
Pandemi dönemi çalışanlara, yönetimlere, iş sahiplerine, hissedarlara,
yönetim kurullarına, evi ile işini dengelemek zorunda olan çocuk sahiplerine,
hastası olandan kendini en çok koruması gerekene, yeni iş kurandan şirket sabit gideri devasa olana kadar cebimize fazlaca ders ve not bıraktı.
Örnekleri çoğaltmak mümkün…
…
Bu noktada finansal risk ve gelecek riski ayrı bir konu lakin sağlık riski denince akla öncelikli belirli iş alanları geliyor sanki.
muhtemelen hiçbir zaman mümkün olmayacak.
Fütüristik yaklaşımları desteklememek mümkün değil - ki hayatın bir bölümünün yeni nesil iş yaklaşımlarına döndüğü aşikar- ama
hayal ve anlatımların çoğu sadece beyaz yakalıyı ve ofis hayatını
baz alıyor sanki?
…
Söz konusu mecrada iş hayatının esnek yapılara dönüştüğünü, çalışan konforunun ötesinde maliyet kontrolü olarak da bakıldığında
“yeni nesil” olmanın karlılık sağladığını,
dönüşüme öncü girmenin kurum markasını yücelttiğini,
Artılar ve eksiler çok konuşulsa da, kurumlarda çalışma algısı dönemsel olarak cazibesini eskiye göre yitirme eğilimine girse
bireysellik yükselse de, yıllarda peşinde koşulan eğitim ve sınavların
sonucu beklenenin altında kalsa da,
bolca hayal kırıklığı barındıran hikayemiz birikse de,
dışarıdan parlak gözüken kurumsal insan yaşantısı içine girince, 80’lerden kalma renkli ama tonları bir hayli soğuk & tatsız bir filme dönüşse de
sanırım hepimiz insan gelişiminde kurumların önemli bir yer işgal ettiğini biliyoruz.
…
Zannediyorum kurumun yapısı ve kültürüne göre bu top oyunlarını daha kategorize etmeye ve anlamaya çalışmak mümkün…
Mesela futbol ya da basketbol gibi tam ekip koordinasyonu gerektirenler,
bilardo, bowling,tenis gibi daha bireysel olanlar,
hatta kurucular yurt dışı sermaye ise Amerikan futbolu yada beyzbol’a yakın olanlar,
veya kriketten ragbiye
hokeyden polo’ya açılanlar,
üst segmente geçip golf’e merhaba diyenler
vs vs.
Yeni normalleri, sürecin nasıl ilerleyeceğini,
sağlık konusundaki tedirginliklerimizi ya da rahatlama eğilimimizi, tedbirleri, uyulanları uyulmayanları vs.
önemsememek mümkün değil.
Konunun sağlık noktası bir numaralı gündemimiz elbette. Lakin fotoğrafa iş dünyası tarafından da bakmak mühim.
…
Baktığınızda farklı alanlardaki çalışan, yönetici ve şirketlerde farklı etkiler görebilirsiniz. Ortak nokta ise yoğun bir çaba, endişe,
tedirginlik, hayal ve zaman kaybı, küçülme eğilimi,
kurumsal hayatın aktörlerinin bu yeni keşiflerine bolca mesai harcadığını söylememiz mümkün.
Beyaz yakalının, üst yönetimin ve kademe kademe
tüm “kurumsal” çalışanların hayatına “Agile” olmak olarak giren yeni kavram,
Allah’tan sorumlu ve hassas bazı yöneticilerin katkısı ile kendini hızla
“Çevik” olmak söylemine bıraktı.
Çevik olmak…
…
sanırım artan bir hızla fazlaca duyuyor ve de fazlaca okuyoruz.
Doğrudur…
Rüzgar, basınç, ısı, nem vs. büyük bir dinamiklik barındırıyor ve biz,
bu atmosferin içindeyiz.
Lakin söz konusu durumun bizlere ya da dönemimize ait olduğunu düşünmek, hayata muhtemelen fazla benmerkezci baktığımızı gösteriyor.
Dinamizm hem vardı ve her nesil iş hayatında farklı uyumluluk düzeylerine göre yaşamını sürdürdü.
Evet haklısınız, bu yıllarda etkisi daha net ama
hep vardı.
Evet evet…
Güvenmediğin dağlara kar yağar!
Abraham Maslow kişinin kendi ihtiyaçlarını değerlendirdiği hiyerarşisinde özgüveni;
özsaygı, özgüven, başarı başkalarına saygı gibi
noktalara değinerek “saygı” kademesinde ifade etmiş.
Yani fiziksel ihtiyaçların, güvenlik ihtiyacın, sevgi ihtiyacın tam olduktan sonra hayatta saygıyı ararsın der en yalın hali ile.
Peki iş hayatına ve karşılıklı etkileşimlere bakarsak ne görüyoruz?
hangi vizyon ve gelecek öngörüsü ile etki oluşturduğunuz kurumsal kaderinizi belirleyecek.
İnovasyonun, dijitalleşmenin, esnek çalışmanın,
proje ve nitelikli etkinliğin, geleceğin teknolojilerinin, Z kuşağını yansıtan beklentilerin
yoğun konuşulduğu bir dönemde olsak da konu dönüp dolaşıp sizin vizyonunuza dayanmakta.
Ya günü kavrayan bir vizyon ile işe soyunacak ya da oyun dışı kalacaksınız.
Mesela öyle bir vizyonunuz olmalı ki;
hiçbir çalışanınız bir diğerini görünüşü ya da kişiye özel özellikler ile değerlendirememeli,
mesai saatinin devrini yavaş yavaş kapattığını, esas olanın “iş” olduğunu tüm yöneticileriniz anlayabilmeli ve
hiç bu kadar önemli olmamıştı!
Hangi alanda olursanız olun, hangi iş dalında ya da yetenek noktasında kendinizi geliştirirseniz geliştirin
ve hatta hangi kademede/büyüklükte bir iş alanı
için çaba sarf ederseniz edin
dönüp dolaşıp geleceğiniz nokta vizyon ve bu vizyonun vaat ettikleri.
Üstelik işin neresinden tuttuğunuzun konu ile uzaktan yakından bağı olmadığını gönül rahatlığı ile söyleyebilirim.
Yani işe yeni başlayan stajyer de, yılların kıdemli uzmanı da, CEO da, küçük işletmedeki her işin jokeri olan emektar da,
Mağara ve av konusundaki klasik hikayeye girmeyeceğim ama
biraz birlikten gelen gücü de değil huzuru hatırlamakta fayda var düşüncesindeyim.
Sırtını dayamak, güç olmak,
el vermek, sahip çıkmak & çıkılmak,
aile olmak,
bir gruba dahil hissetmek, belki o nedenle o formayı o kadar sevmek,
şirketinin adını her yerde gururla taşıma isteği,
eskileri yad etmek ama çoğunlukla bir olunan dost ve aile masalarının hatıra gelmesi,
Hayalimdeki İş İlanı Nasıl Olmaz?
Prezentabl olanları geçelim lütfen…
Onlar önce bu kelimenin tam tercümesini öğrensinler.
Analitik düşünenleri satranç turnuvasına, satış hedefi ile motive olanları da iyi bir psikoloğa yönlendirelim!
Adaylarda sorumluluk bilinci arayan uzman arkadaşı ise NASA’ya gönderelim…
Ki kendisi ilginç bir parametreyi beyan ile ölçmeyi başarmış!
İletişimi yüksek, ekip olmaya uygun, zaman yönetimi bilen, detaylara hakim, ikna konusunda yetenekli vs vs
gibi arayışları ise “iyi ama nasıl?” sorusu ile baş başa bırakalım.
Unutmadan.. Son olarak stres yönetiminde başarılı arkadaşlar karşısında herkesi,
bir dakika saygı duruşuna davet ediyorum.
!!!
Evet devam edebiliriz…
Yapılması planlanan işle ya da
üstlenilmesi gereken görev ve süreçle hiç bağı olmayan,
yazanın bile çoğunlukla neden yazdığını
bilmediği iş ilanları İnsan Kaynakları biriminin gelişmişliğini gösteriyor.
Acaba kurumun ve görevin gerçekten neye
ihtiyacı olduğunu biraz irdelemek,
birde işe alınacak olanın bir insan olduğunu hatırlamak daha anlamlı sonuçlar doğurur mu?
En azından İK’nın karizması kara tahtaya dönmez…
Ne dersiniz?
ŞahapT.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle