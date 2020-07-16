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Şahap Bayram Tokgöz

Şahap Bayram Tokgöz

info@sahaptokgoz.com

Günün Konusu; Dayanıklılık

16 Temmuz 2020

İş hayatı aktörlerinin dayanıklılığı şiddetli bir test altında. Bu testin geleceğin yükselen ölçütü olacağını şimdiden söylemek mümkün gibi… 

Çok kısa bir süre önce kurumların; ciroları, karlılıkları,

çalışanına  verdiği yan haklar, kurumsal markasının yansımaları, yeni mezunlar için çekim merkezi olup olmadığı

ya da çalışanların; yetkinlikleri, eğitimleri, gelişme arzuları,

işe ve iş yerine sahip çıkmaları,

geleceğe yatırım yapma kapasiteleri, yaratıcılıkları, esneklikleri vs

konuşulurken elimizde net bir şekilde dayanıklılık kaldı.

Dayanıklı… TDK’ya bakarsak:

Dayanıklılık; Dayanıklı olma durumu, dayanıklık, metanet.

Dayanıklı; Dayanabilen, sağlam, güçlü, mukavim, zorlu, stabil, metanetli, metin, mütehammil.

Bahsi geçen ölçütler geçerliliğini uzunca bir süre elbette koruyacak ve hatta bazılarında derinleşmeler

ve yükselişler görmemiz mümkün.

Lakin günümüzün konusu, oldukça hayati.

İtiraf edelim ki çoğumuz pandemi döneminde güvenli limanda olup olmadığımıza ve bu limanın bizi ne kadar koruyabileceğine odaklandık.

İtiraf edelim ki, içimizi rahatlatan nokta kurumsal imaj ya da yan haklar değil kurumun yılı çalışan firesiz geçirme kararlılığı oldu.

Kurumlar ise;

performanstan çok çalışanın bu zor şartlarda uzaktan da olsa işine sahip çıkma inisiyatifine tutundu.

İşine sahip çıkan çalışana,

çalışanına liman olan kuruma ihtiyaç uzunca bir süre devam edecek gibi.

Bu dayanıklılık testini geçenler ise çok daha

güçlenerek varlığını sürdüreceği aşikar.

 

ŞahapT.

 

 

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