Gerçekten mi?

ne kaçırdığını biliyor musun?
Eminim çok yoğunsun, inanılmaz büyük işleri organize etmektesin,
kesinlikle her şey senin eline bakıyor,
sen olmasan o şirket elbette perişan olur,
sana ne kadar dua etseler az, atomu parçalamana az kalmasa da yaptığın iş topyekun çok önemli tabi ki,
toplantıdan toplantıya koşuyorsun, kıyamam yemek yemeye vaktin yok,
stres stres stres patlamak üzeresin,
vs vs.
Yine ve yeniden yürekler yandı…
Sorumlular ya da sorumsuzlar, zamanla değişen algı düzeyi, gelişen yanlarımız,
ee illa eksiklerimiz…
Çokça şey konuşulabilir ama şu anda aslolan canlardır.
…
Bu noktada yurdum insanının insani düzeyin görmek, gerçek anlamda hem mutluluk hem de gurur verici.
Üstelik yine ve yeniden…
olarak tanımlamış Türk Dil Kurumu.
Milat…
…
Başlangıç ise;
bir iş, bir dönem, bir hayat vb.nin ilk bölümü, ön söz, giriş, mukaddime olarak yer bulur dilimizde.
…
Tarihe, kişiye, topluma, herhangi bir döneme, bir bakışa, hissiyata,
yaşayan herhangi bir canlıya, bir olaya,
Aman kurumsal bir iş bul çocuğum!
Eğer Z kuşağından değilseniz duymuş olma ya da bu konuda
yönlendirilmiş olma ihtimaliniz çok yüksek. Gerçi Z’ler de duyacak muhtemelen lakin daha vakti gelmedi.
…
Şöyle sağlam bir işin olsun evladım.
Ay sonu ne geleceğini bil.
Emekliliğin var mı?
…
statü sever,
belki gelir belki ek imkanlar sever,
şirketinin markasına aşk ile bağlıdır, renklerine hayrandır,
bulunduğu noktadan kaynaklı saygıyı sever,
gücü sever,
sadece bu mecrada da olsa (!) üstün olmayı sever,
bir alanın sahibi veya bir konunun yetkilisi olmaya gönülden bağlıdır
Toplumsal ilişkilerden yoksun veya yoksun bırakılan kişi.
TDK konunun köküne ışık tutsa da kurumlar için daha keskin bir anlamdan bahsetmek mümkün.
Çünkü yalnızlığın kurumlardaki karşılığı;
yönetim zafiyetleri, geri bildirim tiyatroları, delege edememe halleri,
iletişim kopuklukları,
gereksiz çatışmalar, aynı hedefe koşamama ki aslında
aynı hedeften haberdar dahi olamama,
takımdaşlığa uzaktan dahi dokunamama, sırça köşkler oluşturup çoook uzaktan iş yönetme
Evet evet,
hayat kaliteniz ve belki
bu noktadaki algınız tam olarak hayati önem taşıyor.
…
Çalışma anınızda ya da daha geniş çerçevede
iş hayatınızla ilgili tüm
zamanlarda bulunduğunuz zaman dili mi ile uyumlu musunuz?
Onlar önce bu kelimenin tam tercümesini öğrensinler.
Analitik düşünenleri satranç turnuvasına, satış hedefi ile motive olanları da iyi bir psikoloğa yönlendirelim!
Adaylarda sorumluluk bilinci arayan uzman arkadaşı ise NASA’ya gönderelim…
Ki kendisi ilginç bir parametreyi beyan ile ölçmeyi başarmış!
İletişimi yüksek, ekip olmaya uygun, zaman yönetimi bilen, detaylara hakim, ikna konusunda yetenekli vs vs
gibi arayışları ise “iyi ama nasıl?” sorusu ile baş başa bırakalım.
Unutmadan.. Son olarak stres yönetiminde başarılı arkadaşlar karşısında herkesi,
bir dakika saygı duruşuna davet ediyorum.
tüm işleyişin çarkın bu dişlisinin gücü ile döndüğünü düşünmemiz mümkün.
Liderlik, yöneticilik, ikisinin farkı,
lider olmanın onlarca farklı teorisi ya da n kadar temel şartı
vs vs.
Hepsi havada uçuşuyor ve tüm eşlenikler oldukça iyi niyetle tutar bir nokta oluşturmaya çalışıyor.
…
Elbette lider ve liderlik fazlaca mühim.
Para mı kazanmak istiyorsun? Yoksa kıdem almak ya da yönetici olmak mı istiyorsun?
Hayatını kazanmak? Emeğinin karşılığını almak?
İhtiyaçlarını karşılamak?
Elbette hepsi olacak ve elbette bunlar senin hakkın.
Lakin az bekle yahu, sırayla!
…
Mesela sevdiğinle güzel bir tatil isteyebilirsin,
çocuğun için daha iyi imkanlar, evdeki eşyada yenilenmesi gerekenlere biraz ihtimam,
birinin düşündüklerini veya uzakta geçen bir olayı hiçbir bağlantı olmadan algılama, uzaduyum.
Wikiedia ise konuyu ; “bireyler arasında bilinen beş duyunun yardımı olmaksızın gerçekleştiği ileri sürülen bilgi aktarımı.”
…
Hatta kavram kökü ve araştırmalarına girdiğinizde;
“İnsanlarda, zamanla körelmiş olduğu belirtilen bu yeteneğin aslında herkeste değişik derecelerde mevcut bulunduğu ve çeşitli deneme egzersizleriyle geliştirilebileceği ileri sürülür.
Araştırmacılar Avustralya’daki bazı orman kabilelerinin beş duyu dışında bir iletişim yöntemi kullandıklarını bildirmektedir.
Bu araştırmacılardan biri olan Alexander Markey, Yeni Zelanda’lı Maori’lerin günümüzde hala telepati kullanarak iletişim sağlayabildiklerini yazmış olduğu bir kitabında dile getirmektedir.
Benzer yöntemler Afrika kabilelerinde de, örneğin Tabu yerlilerinde kullanılmaktadır.”
Rotasyon hali kulağa daha teknik,
daha bi kurumsal,
ee illaki çok daha havalı
geliyor elbet!
Ama yer değiştirme sanki çok çok daha anlamlı ve sanki günümüz ihtiyacı
için oldukça elzem.
Gezinilen ve ayak basılandan bir şeyin kapladığı boşluğa,
durum ya da konumdan makama veya bırakılan ize
Bilginin ve daha değerlisi deneyimin nesilden nesle aktarılması,
insanlığı var eden devamlılığın sağlanması,
her adımı kendimiz keşfetmek zorunda olmayışımız, tekrar tekrar tarihi yaşamaktansa bir kısmının damıtılmış olarak bizlere sunulması,
belki ustanın onore edilmesi,
çırağın teşvik edilmesi,
hatta geleceğin ustasına ilk andan bir göz kırpılması…
Ne dersiniz? Sizce de çok keyifli değil mi?
…
Kökenine bakarsak, Farsça vāz ve Türkçe geçmek kelimelerinin birleşimine dayanıyor.
Bir yerden başka bir yere gitmek,
bir yandan girip diğer yandan çıkmak ya da bir duruma uğramak konu olmak,
bırakmak, yaşamak
anlamlarımdaki “geçmek” kelimesi,
vāz ile birleşince kendi hakkı saydığı bir şeyi artık istemez olmak, eskiden beri yapmakta olduğu bir şeyi artık yapmaz olmak, niyetten veya karardan dönmek, caymak
anlamlarına evriliveriyor.
…
Duyuyor musunuz bu söylemleri sizde çokça ? Peki alıştınız mı yoksa halen bir garipseme var mı içinizde?
Belki öğrenilmiş cümleler olarak farkında
olmadan söyleyeniniz bile vardır.
…
Ben fazlaca benimsemediğinizi ummak istiyorum.
Çünkü insan olmanın temelinde öğrenme, aktarma, sosyal canlı olma,
yardımlaşma, takımdaşlık,
delegasyon,
Hatta belki daha da fazla!
Evet evet, birçok konuda artıları ve eksiklikleri, çokça geliştirilmesi gereken alanları olmakla birlikte muhtemelen tek bir özelliklerinden dolayı
bu işletmelerin ömrü oldukça uzun olacak.
Üstelik ortalama işletme ömrünün 12-14 yıl olduğu, bu ortalamanın hızla aşağı salındığı bir dönem için
iddialı sayılabilecek bir öngörü olsa da
özü oldukça basit bir temele dayanıyor.
…
Etrafımıza baktığımızda el değiştiren kurumlar, büyük ortaklıklar, yerli ya da yabancı sermayedarlar,
sanırım her alanda kaçınılmaz bir şekilde karşılık buluyor.
Bulmaya da devam edecek gibi.
Pandemi dönemi çalışanlara, yönetimlere, iş sahiplerine, hissedarlara,
yönetim kurullarına, evi ile işini dengelemek zorunda olan çocuk sahiplerine,
hastası olandan kendini en çok koruması gerekene, yeni iş kurandan şirket sabit gideri devasa olana kadar cebimize fazlaca ders ve not bıraktı.
Örnekleri çoğaltmak mümkün…
…
Bu noktada finansal risk ve gelecek riski ayrı bir konu lakin sağlık riski denince akla öncelikli belirli iş alanları geliyor sanki.
muhtemelen hiçbir zaman mümkün olmayacak.
Fütüristik yaklaşımları desteklememek mümkün değil - ki hayatın bir bölümünün yeni nesil iş yaklaşımlarına döndüğü aşikar- ama
hayal ve anlatımların çoğu sadece beyaz yakalıyı ve ofis hayatını
baz alıyor sanki?
…
Söz konusu mecrada iş hayatının esnek yapılara dönüştüğünü, çalışan konforunun ötesinde maliyet kontrolü olarak da bakıldığında
“yeni nesil” olmanın karlılık sağladığını,
dönüşüme öncü girmenin kurum markasını yücelttiğini,
Artılar ve eksiler çok konuşulsa da, kurumlarda çalışma algısı dönemsel olarak cazibesini eskiye göre yitirme eğilimine girse
bireysellik yükselse de, yıllarda peşinde koşulan eğitim ve sınavların
sonucu beklenenin altında kalsa da,
bolca hayal kırıklığı barındıran hikayemiz birikse de,
dışarıdan parlak gözüken kurumsal insan yaşantısı içine girince, 80’lerden kalma renkli ama tonları bir hayli soğuk & tatsız bir filme dönüşse de
sanırım hepimiz insan gelişiminde kurumların önemli bir yer işgal ettiğini biliyoruz.
…
Gerçekten mi?
Ben online’a inanmıyorum!
Dijital haller bizim şirkette olmaz…
Büyük değişimler bunlar, yılların alışkanlığı var. Hem ne o öyle, ben gözünün içine bakmak isterim.
Yandan telefonla oynamadığını nereden bileceğim?
Toplantıda, eğitimde ya da ekip görüşmesinde yüz yüze gelmeden nasıl olur? Bilmem ki…
Tüm gün sosyal medyada, video portallarında vakit geçirecekler,
bilmiyor muyuz?
Biz ekran süresini kaydediyoruz, adım atsa haberim olsun isterim.
Ya ekip ne olacak? O kontrolü sağlamazsam dağılır gider!
Vs. vs.
Olmaaaaaaazz…
…
Oldu!
…
Tüm çalışanlar olarak gurur duymalıyız ki olmaz denilenin içine düştük ve oldu.
Yıllardır çeviklik konuşulurdu, özellikle beyaz yakalı ahalisi olarak
fazlaca çevik olduğumuzu sanırım gördük.
Beyaz yakayı geçelim, iş hayatının zor şartta uyum kabiliyetini bir an durum ayakta alkışlamalıyız.
…
Elbette aksaklıkları,
bazı noktalarda verimlilik ile ilgili artı ve eksi yönde soru işaretleri,
organizasyonlar ve iş yapış biçiminin devamlılığı
ile ilgili çekinceler,
insanın sosyalleşme ihtiyacından doğan sıkıntılar,
evlerin işe uyumsuzluğun ile ortaya çıkan
rahatsızlıklar var.
Ama; oldu sanki… Ne dersiniz?
…
Yılların biriktirdiği tüm direnç ve itirazların haksız olduğunu söylemek değil amacım. Aksine çoğunun haklılık payı yüksek ama
çözümün iletişimin sürdüğü mecrada değil iletişimin kendisinde olduğunu
görme vaktidir.
Yoksa ofiste ya da sabit çalışma alanlarında da boş ve gereksiz vakit geçirme oranı, hiçte azımsanacak oranda değildi.
İnsana dönme, insanı anlama,
insanın gerçek ihtiyacını gözetme vaktidir.
…
Yoksa günlük hayatında dijital ile hiç olmadığı kadar bir olan insanın konu iş olunca bunda verim almaması düşünülemez.
…
Video seyretme oranı,
online televizyon alışkanlığı, sosyal medyadan iletişim yoğunluğu,
bilgi edinmede internetin önlenemez yükselişi,
görüntülü sohbetler,
kurulan gruplarda yapılan eğlenceli sohbetler,
hatta iş için çokça zamandır kurulan mesajlaşma grupları,
X, Y, Z kuşağı gözetmeden uyumlanma halimiz derken
online bize uymaz diyen var mı?
Gerçekten mi?
ŞahapT.
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