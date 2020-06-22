Fütüristik  

yaygın kullanımının karşılığına bakarsak kendi zamanına göre ileriyi öngörebilen, ilerici-modern çizgiler taşıyan,
kelime kökenine göre Latince "futur" & "futura",
bazen filozofça ve illaki geleceğe yönelik,
peki iş hayatı insanına göre?
Yıllardır klasikleşen -100 kişiye sorduk- anketlerinden yapsak eminim 100’e yakın farklı cevap almamız mümkün.
Sosyoekonomik farklılıklara göre havalı bir ofis tanımı da çıkabilir tamamen esnek çalışma halleri de…
Ya da birden fazla diplomanın önemi ile
Bazı iş tanımlarının ortadan kalkacağı öngörüsü ile de
karşılaşabiliriz.
Tabi büyükçe bir kitle için halen konu, maaş artışının enflasyon karşısında ezdirilmemesi ve deneyimi ile
eş zamanlı gelir artışı olarak tanımlanabilir maalesef.
Daha insani yaşamak?
Hayır tabi ki! Hayallerinde o kadar uçanlar yok denecek düzeyde!!!
…
Konuya birde kurumlar ve kurumu yönetenler tarafından
bakarsak kademe kademe farklı örnekler ortaya çıktığını görmek mümkün.
Önce işyeri değil aileyiz konsepti tüm samimiyeti(!) ile ortaya çıktı ki hemen ardından renkli ofisler oluştu,
ortak değerleri var eder miyiz acaba serzenişleri,
yeni işe gireni en ilginç karşılama paket ve şekilleri ki kurumsal insan ona “onboarding” der,
teknolojinin kullanımının artması ama mesaiye sadık kalınması,
üst yönetimde alınan kararların yeni neslin “insani” olma ihtiyacının yüzü olması ama alt kademeye indikçe durumun orta çağa merhaba denmesi,
modüler ve esnek çalışma ile hemen haklarında modüler ve esnekleşmesi(!),
eee biraz kurumların sosyal medyada yüz göstermesi ile geleceğe daha entegre görünmesi,
en sonunda pandemi ile dijitalin içine düşülmesi.
…
Daha birçok örnek, eleştiri ya da destek sıralamak mümkün. Elbette ki her şey harika ve umutkar olmadığı gibi her şey iç karartıcı da değil.
Bu konuda gönülden emek verenlerin hakkını vermek lazım.
Sadece şu noktanın kesin olduğunu söylemek mümkün;
ister pandemi, ister dijitalleşme, isterse de dünyanın gelişimi etkisi ile oluşacak değişimler büyük farklılıklar oluştursa da
insan faktörü asla azalmayacak.
Çünkü hangi sistemi kurarsak kuralım, hangi teknoloji ile insan elini azaltırsak azaltalım,
dijitali ya da zaman içinde
daha yeni teknolojileri hayatımıza alırsak alalım
insan faktörünü azaltmak sosyopat sistemler oluşturacaktır.
Ve kimsenin bu nitelikli sosyopatı istemesi mümkün değil.
Korkmayın,
insan her zaman değerini koruyacak.
ŞahapT.
Fütüristik
TDK’ya göre gelecekçi,
yaygın kullanımının karşılığına bakarsak kendi zamanına göre ileriyi öngörebilen, ilerici-modern çizgiler taşıyan,
kelime kökenine göre Latince "futur" & "futura",
bazen filozofça ve illaki geleceğe yönelik,
peki iş hayatı insanına göre?
Yıllardır klasikleşen -100 kişiye sorduk- anketlerinden yapsak eminim 100’e yakın farklı cevap almamız mümkün.
Sosyoekonomik farklılıklara göre havalı bir ofis tanımı da çıkabilir tamamen esnek çalışma halleri de…
Ya da birden fazla diplomanın önemi ile
Bazı iş tanımlarının ortadan kalkacağı öngörüsü ile de
karşılaşabiliriz.
Tabi büyükçe bir kitle için halen konu, maaş artışının enflasyon karşısında ezdirilmemesi ve deneyimi ile
eş zamanlı gelir artışı olarak tanımlanabilir maalesef.
Daha insani yaşamak?
Hayır tabi ki! Hayallerinde o kadar uçanlar yok denecek düzeyde!!!
…
Konuya birde kurumlar ve kurumu yönetenler tarafından
bakarsak kademe kademe farklı örnekler ortaya çıktığını görmek mümkün.
Önce işyeri değil aileyiz konsepti tüm samimiyeti(!) ile ortaya çıktı ki hemen ardından renkli ofisler oluştu,
ortak değerleri var eder miyiz acaba serzenişleri,
yeni işe gireni en ilginç karşılama paket ve şekilleri ki kurumsal insan ona “onboarding” der,
teknolojinin kullanımının artması ama mesaiye sadık kalınması,
üst yönetimde alınan kararların yeni neslin “insani” olma ihtiyacının yüzü olması ama alt kademeye indikçe durumun orta çağa merhaba denmesi,
modüler ve esnek çalışma ile hemen haklarında modüler ve esnekleşmesi(!),
eee biraz kurumların sosyal medyada yüz göstermesi ile geleceğe daha entegre görünmesi,
en sonunda pandemi ile dijitalin içine düşülmesi.
…
Daha birçok örnek, eleştiri ya da destek sıralamak mümkün. Elbette ki her şey harika ve umutkar olmadığı gibi her şey iç karartıcı da değil.
Bu konuda gönülden emek verenlerin hakkını vermek lazım.
Sadece şu noktanın kesin olduğunu söylemek mümkün;
ister pandemi, ister dijitalleşme, isterse de dünyanın gelişimi etkisi ile oluşacak değişimler büyük farklılıklar oluştursa da
insan faktörü asla azalmayacak.
Çünkü hangi sistemi kurarsak kuralım, hangi teknoloji ile insan elini azaltırsak azaltalım,
dijitali ya da zaman içinde
daha yeni teknolojileri hayatımıza alırsak alalım
insan faktörünü azaltmak sosyopat sistemler oluşturacaktır.
Ve kimsenin bu nitelikli sosyopatı istemesi mümkün değil.
Korkmayın,
insan her zaman değerini koruyacak.
ŞahapT.