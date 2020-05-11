Esnek Çalışma Halleri

iş hayatında kademe kademe değişimi göreceğiz denirken,
yeni nesil pek bir farklı eski kalıplara sığmıyor
gözlemleri yükselirken,
nesil farkından bağımsız teknolojiye büyükannelerimiz bile uyum sağlarken, en reklamvari firmaların yeni nesil(!) ofisleri dikkat çekmekle
garipsenmek arasında gidip gelirken,
bir anda ve topyekün esnek çalışmanın içine düşeceğimizi düşünebilen var mıdır?
Ne dersiniz?
Sizce de öngörülemeyenin içinde değil miyiz? Sizce de gerçekten içine bir anda düşmedik mi?
Ve sizce de tahmin edilenin üzerinde bir yeti ile
uyum sağlamıyor muyuz?
Sanırım uzun zamandır konuşulanın - esnek çalışma - içini doldurmak için gün bugündür…
Bire bir sahada ve işinin lokasyon olarak başında olmak zorunda olanlara bir selam ve teşekkür borcumuz var lakin,
görevini mekan bağımsız yapabilenler
farklı bir dünyaya göz açtı.
Telefonlar, telekonferanslar, mailler,
uzaktan toplantılar,
teknolojik takipler, webinarlar,
sunumlar, online oryantasyonlar, görüntülü
iş görüşmeleri,
dijital iş takip uygulamaları,
anlık “bi call yapalım” halleri, vs vs.
Konuya en uzak bakan yönetimlerin bile online ekip toplantısına sıcak baktığı bir dönemdeyiz.
Artık arkadan gelen çocuk sesi, saçın başın pek kurum temsiline uymaması,
o an evin en uygun köşesinin toplantı için seçilmesi,
daha rahat ve sıradan kıyafetler ve daha fazlası bizim için çok normal.
Hatta belki de eski halinden daha samimi ve gerçek.
Kim bilir?
Daha önemlisi iş hayatı şekil şartlarının değil, iş odaklı çalışmanın yükselişine şahit oluyor.
Ee tabi bundandır ki küçük dağları olmasa da tepeleri&tepecikleri ofiste yerinden oynattığını düşünen,
çalışanı bir bakışı ile işe sevk eden,
her adımda onay vermezse asla başarılı olunamayan,
egosu yüksek yönetsel yetkinliği düşük
çoookk sevgili müdürcüklerimize yeni ödevler
yolda diyebiliriz.
Tabi ki pandemi sonrası her şey değişecek iddiası değil bahsettiğim ama içine düşülen esneklik,
sanki kurumsal hayatta yeni değişimlerin habercisi gibi.
İsteyerek, bekleyerek, hiç farkında olmayarak ya da itiraz ederek....Yeni esnek çalışma hallerine hoş geldiniz…
ŞahapT.
Esnek Çalışma Halleri
Acaba; dünya değişiyor
iş hayatında kademe kademe değişimi göreceğiz denirken,
yeni nesil pek bir farklı eski kalıplara sığmıyor
gözlemleri yükselirken,
nesil farkından bağımsız teknolojiye büyükannelerimiz bile uyum sağlarken, en reklamvari firmaların yeni nesil(!) ofisleri dikkat çekmekle
garipsenmek arasında gidip gelirken,
bir anda ve topyekün esnek çalışmanın içine düşeceğimizi düşünebilen var mıdır?
Ne dersiniz?
Sizce de öngörülemeyenin içinde değil miyiz? Sizce de gerçekten içine bir anda düşmedik mi?
Ve sizce de tahmin edilenin üzerinde bir yeti ile
uyum sağlamıyor muyuz?
Sanırım uzun zamandır konuşulanın - esnek çalışma - içini doldurmak için gün bugündür…
Bire bir sahada ve işinin lokasyon olarak başında olmak zorunda olanlara bir selam ve teşekkür borcumuz var lakin,
görevini mekan bağımsız yapabilenler
farklı bir dünyaya göz açtı.
Telefonlar, telekonferanslar, mailler,
uzaktan toplantılar,
teknolojik takipler, webinarlar,
sunumlar, online oryantasyonlar, görüntülü
iş görüşmeleri,
dijital iş takip uygulamaları,
anlık “bi call yapalım” halleri, vs vs.
Konuya en uzak bakan yönetimlerin bile online ekip toplantısına sıcak baktığı bir dönemdeyiz.
Artık arkadan gelen çocuk sesi, saçın başın pek kurum temsiline uymaması,
o an evin en uygun köşesinin toplantı için seçilmesi,
daha rahat ve sıradan kıyafetler ve daha fazlası bizim için çok normal.
Hatta belki de eski halinden daha samimi ve gerçek.
Kim bilir?
Daha önemlisi iş hayatı şekil şartlarının değil, iş odaklı çalışmanın yükselişine şahit oluyor.
Ee tabi bundandır ki küçük dağları olmasa da tepeleri&tepecikleri ofiste yerinden oynattığını düşünen,
çalışanı bir bakışı ile işe sevk eden,
her adımda onay vermezse asla başarılı olunamayan,
egosu yüksek yönetsel yetkinliği düşük
çoookk sevgili müdürcüklerimize yeni ödevler
yolda diyebiliriz.
Tabi ki pandemi sonrası her şey değişecek iddiası değil bahsettiğim ama içine düşülen esneklik,
sanki kurumsal hayatta yeni değişimlerin habercisi gibi.
İsteyerek, bekleyerek, hiç farkında olmayarak ya da itiraz ederek....Yeni esnek çalışma hallerine hoş geldiniz…
ŞahapT.