Çalışanı Neden Motive Edemiyoruz?

Ama işlerliği bozduğu halde,
bazı davranışların değişmediğini görmek
hayret verici.
…
Konuyu toplumsal yaşama, hayata, bireyin anlayış seviyesine yani
daha derine taşırsak “eğitim” özelinde de
ele alabiliriz.
Ki yine de aynı derecede hayret verici.
ya da anlatım metodundan,
iş hayatı insanının sevdiği yabancı ifade ile storytelling örneklerinden
falan bahsetmiyorum.
…
Yeri geldiğinde hepsi değerli ve elzem ancak şu an
öncelikli konumuz biraz daha
derin.
…
vizyon sağlamak, katkı sunmak,
inisiyatif almak…
Ya da sadece duyarlı değil fonksiyonel duyarlı olmak.
Birçok farklı şekilde ifade edilebilir ancak bilmeli ki kurumların tahmin edilenden daha büyük bir gücü var ve
çoğunlukla bu gücü kullanmaktansa “görünen sosyal sorumlu” olmaya
meylediyorlar.
…
Tercih midir yoksa beceri ve vizyon eksikliği midir bilemem. Hatta tamamen iyi niyetle yapılan
Şahit değil müdahil olan & olabilen herkese şükran borçluyuz. Böyle durumlardaki emeğin ve çabanın tarifi gerçekten çok zordur.
İşin teknik kısmına girmeden,
mühendis kökenli ( Orman Mühendisi ) biri olarak çok net söyleyebilirim ki;
bu acıyı sarmak için tüm ekipler
daha çokça uzun bir süre çaba sarf etmeye devam edecek.
Hatta genel ilgi azaldıktan çok sonra bile!
…
Yangın var!
Kaçının iş hayatında doğrudan karşılığı var bilinmiyor ama yönetimlerin, insan kaynaklarının, sorumluluk sahiplerinin
ve bu süreçten etkilenme ihtimali olanların tedirginliğini
fark etmek için istatistiğe gerek yok.
…
Sadece ekonomiye ve tüm iş alanlarına doğrudan etkisinden bahsetmiyorum,
dolaylı olarak tüm süreçlere, operasyonlara etkisi
sabit planlamaların çok ötesinde.
…
Ne kadar uzman, ne kadar güncel ya da ne kadar gelişime, sıfırlanmaya ve
deneyimi cepte tutarak baştan başlamaya
açıksınız?
…
Bu soruların cevabı, otomasyonun yüksek bir ivme ile kabul gördüğü iş hayatında insan dokunuşunu
değerli kılan nokta olacak.
…
Yıllar önce kendisinden hiçbir şey öğrenmediğimi düşündüğüm bir yöneticimin (ki şu anda derin hayat dersleri aldığım görüşündeyim)
Evet evet değilsin…
Ondandır tatil gördüğünde,
çocuklar gibi sevinip şen olman. Bu güzel tabi, ama daha ötesi var ki bak bunlar hayra alamet değil…
Hani tüm tatilleri heyecanla bekleyişlerin,
dönüş yolundaki buruk esprilerin, her gördüğün yere yerleşme isteğin,
küçük şirin cafe’den Bodrum’daki domatese ortak hayallerin,
hayatı tatil gibi yaşama isteğindeyken
tatili iş gibi yaşamaların,
Toplumumuzda çok derin ve değerli karşılığı olan “aile” kavramı ile yakınlık kurmak,
aynı amaç için bir arada olunduğunun vurgusu,
belki kurum için herkesin değerli olduğuna atıf,
şu an ve gelecek üzerine güvence sözü & koruma vurgusu,
“Neşeli Günler” nostaljisince kalbe dokunmak
Vs.
…
Daha birçokları sayılabilir…
Bu arada bilmeyenler için yetişkin eğitimi üzerine çalıştığımı ekleyeyim… Konu insan ve eğitim olunca bilgi çeşitliliğinden uzak durmak
net olarak imkansız.
…
Lakin geçtiğimiz günlerde öyle bir çalışma ile
öylesine tesadüfi olarak karşı karşıya kaldım ki, bu benim için bile şaşırtıcı oldu.
İsmi çok çarpıcı; Evde Kalamayanlar
…
Araştırmayı Universus adında, çok genç ve belli ki bir o kadar da aktif bir ekibin kurduğu Sosyal Araştırmalar Merkezi yayınlamış.
“Hissettirilen” …
Sizde de çok anıyı canlandırdı mı?
…
İnsanları çoğunlukla işleri yormaz, çünkü iş alanı ne olursa olsun içsel ya da fiziksel olarak göreve bir ölçüde hazırlanır herkes.
Ama insanı insan öyle derinden yorar ki,
kurumlardaki birçok kırılım noktası buraya gelir sıkışır.
Yani hissedilen değil de hissettirilen mevzu oldukça mühim!
…
Bir iş ortağımın söz konusu süreç ve içeriğin ana başlıklarını listelemem için
benden rica ettiği şey,
tam olarak bullet point.
…
Plaza dili esprileri artık uzun zamandır iş hayatının içindeyken,
bazı kurumlar ve sayıları az da olsa bazı vizyon sahibi yöneticiler dile sahip çıkmakla ilgili iç kampanyalar başlatalı çok olmuşken,
Cem Yılmaz’dan Kaan Sekban’a gösteri dünyası
konuyu ele alıp farkındalıkta sıçrama yaratmışken ya da ister istemez bu kullanımlar bir alay konusu olmuşken
Başarı; başarma işi, muvaffakiyet.
Dil bilimi uzmanı değilim ama iş hayatındaki iş alışkanlığının, başarının, davranışın ve
potansiyelin toptan ifadesi
en doğru şekilde Fransızcadan gelen performans kelimesi ile eşleşiyor sanırım.
Kelime derinliği açısından muvaffakiyete yakın olsam da
iş hayatına dair bütünlük halen performansta.
…
Bu kısa yazıda konumuz kelime kökeni ya da performans olmadığı için burayı hızla geçiyor ve
Peki ya mesai kontrollerine ? Mesela çalışanınızın bilgisayarda aktif kaç saat geçirdiğini, adım adım hangi işleri takip ettiğini,
kaç toplantı yapıp kaç rapor yazarken kaç mail cevapladığını
kayıt altına alıyor musunuz?
Açık ekran politikanızı anlık kurum içi yazışma programları ile destekleyip WhatsApp grupları
ile taçlandırmaya ne dersiniz?
Gün ortası, saat başı ya da gün sonu kontrolü ne durumda?
Mesai başlangıcına ve gün içi kontrolüne sıkı sıkıya bağlıyken
mesai dışı küçük (!) istekleriniz istediğiniz oranda karşılanıyor mu?
Hiçbir açıklama yapmadan ve öncelikli olarak vurgulamak istiyorum;
eğer pandemi döneminde özellikle
minnet gösterilmesi gereken bir kitle varsa o kesinlikle
çalışan annelerdir!
Üstelik her iş dalından tüm çalışan anneler…
Üretimde çalışanı, güvenlikte duranı, beyaz yakalılığa evden devam edeni, doktoru, esnafı, temizlik görevlisi,
hemşiresi, sipariş taşıyanı, öğretmeni,
tarlada çalışanı ya da avukatı… Hepsi!
Hatta çoğu zaman hikayenin niteliği, niceliği, başlangıç noktası vs hiç gözümüze gelmeden doğrudan
sonuca odaklanıyoruz.
Varlık, tanınırlık, cazibe ve ilgi odağı olma ve olmama!
Çoğu başarı hikayesi bundan ibaret.
…
Aman yanlış anlaşılmasın, her başarı hikayesi ve hatta her hikaye kendi içerisinde muazzam derecede
önemlidir. Ve elbette anlatılmaya, anılmaya değerdir.
Üstelik hepsinden çıkarılacak bir ders,
Hatta geçmiş deneyimleri ele alırsak deyişi biraz uyarlamak
doğru bile olabilir. Deneyelim;
“iş hayatında davulun sesi geliyorsa, iş işten çoktan geçmiştir”.
Ne dersiniz?
…
Çok net söylenebilir ki bir konu iş hayatında konuşulmaya başlandıysa,
o konu hakkında alınacak
aksiyon tasarlanmaya başlanmıştır bile.
Olumlu ya da olumsuz, oldukça ciddi sonuçlar doğuracağını söylemek ise
şimdiden mümkün.
Yöneticilerin, planlayıcıların ve tüm çalışanların
hızla farkına varmasında sadece fayda değil, geleceğin
vizyonuna uyum ve
riskleri görebilme ihtimali de var.
…
“Freelance” çalıştırılmanın ayak sesleri duyuldu…
Çalışma şekilleri, işlevsellikten kurum kültürüne kadar geniş bir yelpazede
etkin dönüşüme başladı bile…
Yakın dönemde dijitalin etkilerini değil katma değerini, uygulanış ve uyum sistemlerini,
ölçülebilir artı ve eksilerini ve
daha da önemlisi
gelecekte hazırladığı zemini konuşacağız gibi görünüyor.
…
beslenen “Kurumlarda Cinsiyet” konusunu, tekrar hatırlama
vaktidir düşüncesindeyim.
Şiddet farklı formlarda da olsa, maalesef kurumlarda da karşımıza çıkıyor.
Dikkat etmeli, hatırlamalı…
…
Eşitlik…
TDK’ya göre; iki veya daha çok şeyin eşit olması durumu, denklik, müsavilik, müsavat, muadelet,
kanunlar yönünden insanlar arasında ayrım
Çalışanı Neden Motive Edemiyoruz?
Önce ne istediğimize ve hemen ardından neden istediğimize bakalım mı?
Türk Dil Kurumuna göre motivasyon; isteklendirme ve güdüleme anlamlarını ifade ediyor.
İstek?
Bir şeye duyulan eğilim, arzu, şevk…
Peki ya güdü?
Bilinçli veya bilinçsiz olarak davranışı doğuran, sürekliliğini sağlayan ve ona yön veren herhangi bir güç, saik.
…
Ne istiyoruz?
Çalışanı bir davranışını devam ettirme ya da bir davranışını değiştirme konusunda motive etmek.
İş performansı,
aynı pozisyonda bir süre daha çalışması, sisteme uyumlu olması,
kendini işe uygun olarak geliştirmesi,
aidiyetinin gittikçe yükselmesi,
satış yapması,
şirketi temsil etmesi, yönetimin beklentilerini karşılaması,
aktif olması, çözüm odaklı olması,
vs.
Tabi ki çeşitlendirilebilecek daha birçokları…
…
Neden istiyoruz?
Şirketin, organizasyonun, ekibin ve bu yapı ile eşlenik herkesin sağlayacağı düşünülen faydanın
mümkün olduğunca yükselmesi için.
Tabi ki, bu “herkes” içinde motive edildiği zaman fayda
sağlanacak çalışan da mevcut.
Yani sadece tek taraflı değil hadise..
Dürüst olalım ki, elbette fayda sağlama yüzdeleri değişir! Ama yine de tek taraflı olduğunu söylemek haksızlık olur.
…
Peki neden motive edemiyoruz?
Konuyu farklı noktalardan incelemek mümkün ama şu an “çalışanın temel güdüsü” üzerinden durumu okumak
ve vurgulamak istiyorum.
Abraham Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde belirttiği alt seviye ihtiyaçları
hatırlayalım;
fizyolojik, güvenlik ve sosyal ihtiyaçlar.
Bunlar doyacak ki sonrasında psikolojik ve kendini gerçekleştirme kademe kademe devreye girsin.
Yani diyor ki; mesela kişi güvende hissetmiyorsa,
fazlaca inovasyon ya da problem çözme aktifliği bekleme.
Şirket aidiyeti mi?
O mevzu bile değil yahu…
Frederick Herzberg ise, motivatörlerden ve hijyen faktörlerinden bahseder kendi bakış açısıyla.
Der ki; ücret, çalışma şartları, güvenlik, konum, işin yeri
yani çalışanın sağlayacağı menfaatler hijyen faktörüdür.
Olmazsa olmaz!
Hepsi doyurulmuş ve cepteyse üzerine işin ilgi çekmesi,
kişiye duyulan ihtiyaç, başarmanın iç etkisi vs konuşulabilir.
Yani diyor ki; gelişimin için biz harika bir kurumuz, bu senin kariyerinde ileride sıçrama yaratacak demek için önce
çalışanın ay sonu faturalarını
düşünmeyi bırakabilmesi gerekiyor.
…
Aman yanlış anlaşılmasın,
bu yazı bir Maslow ya da Herzberg terorilerini vurgulama yazısı değil.
Çünkü Z kuşağının ve Covid’in etkisi ile gündeme yeni problemler girdi. Örneğin; oldukça az deneyimli bir çalışan
hızla ve o an bulunduğundan tamamen farklı ölçüde bir
işe hızlıca geçebiliyor,
iş ya da çalışma halini imkanlardan & kıdemden bağımsız beğenmeyen çok örnek oluşabiliyor.
…
Sanırım planlayıcıların iki konuya dikkat etme vaktidir;
Bir; artık içine anlam yüklenmeyen hiçbir iş dikkat yeterince dikkat çekici olmayacak.
İki; artık tüm çalışanlar olduğu gibi tüm kurumlarda fazlaca ulaşılabilir durumda.
Temel ihtiyaçlar mı?
Onlar hep cepte ama,
artık yukarıdaki iki madde hijyen faktörlerini çok zorluyor.
ŞahapT.