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Haberler>Yazarlar>Şahap Bayram TOKGÖZ >Çalışanı Neden Motive Edemiyoruz?
GeriŞahap Bayram TOKGÖZ Çalışanı Neden Motive Edemiyoruz?
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Şahap Bayram Tokgöz

Şahap Bayram Tokgöz

Yazarın tüm yazıları

Çalışanı Neden Motive Edemiyoruz?

7 Ekim 2021

Önce ne istediğimize ve hemen ardından neden istediğimize bakalım mı?

Türk Dil Kurumuna göre motivasyon; isteklendirme ve güdüleme anlamlarını ifade ediyor.

 

İstek?

 

Bir şeye duyulan eğilim, arzu, şevk…

 

Peki ya güdü?

 

Bilinçli veya bilinçsiz olarak davranışı doğuran, sürekliliğini sağlayan ve ona yön veren herhangi bir güç, saik.

 

 

Ne istiyoruz?

 

Çalışanı bir davranışını devam ettirme ya da bir davranışını değiştirme konusunda motive etmek.

 

İş performansı,

 

aynı pozisyonda bir süre daha çalışması, sisteme uyumlu olması,

 

kendini işe uygun olarak geliştirmesi,

 

aidiyetinin gittikçe yükselmesi,

 

satış yapması,

 

şirketi temsil etmesi, yönetimin beklentilerini karşılaması,

 

aktif olması, çözüm odaklı olması,

 

vs.

 

Tabi ki çeşitlendirilebilecek daha birçokları…

 

Neden istiyoruz?

 

Şirketin, organizasyonun, ekibin ve bu yapı ile eşlenik herkesin sağlayacağı düşünülen faydanın

 

mümkün olduğunca yükselmesi için.

 

Tabi ki, bu “herkes” içinde motive edildiği zaman fayda

 

sağlanacak çalışan da mevcut.

 

Yani sadece tek taraflı değil hadise..

 

Dürüst olalım ki, elbette fayda sağlama yüzdeleri değişir! Ama yine de tek taraflı olduğunu söylemek haksızlık olur.

 

 

Peki neden motive edemiyoruz?

 

Konuyu farklı noktalardan incelemek mümkün ama şu an “çalışanın temel güdüsü” üzerinden durumu okumak

 

ve vurgulamak istiyorum.

 

Abraham Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde belirttiği alt seviye ihtiyaçları

 

hatırlayalım;

 

fizyolojik, güvenlik ve sosyal ihtiyaçlar.

 

Bunlar doyacak ki sonrasında psikolojik ve kendini gerçekleştirme kademe kademe devreye girsin.

 

Yani diyor ki; mesela kişi güvende hissetmiyorsa,

 

fazlaca inovasyon ya da problem çözme aktifliği bekleme.

 

Şirket aidiyeti mi?

O mevzu bile değil yahu…

 

Frederick Herzberg ise, motivatörlerden ve hijyen faktörlerinden bahseder kendi bakış açısıyla.

 

Der ki; ücret, çalışma şartları, güvenlik, konum, işin yeri

 

yani çalışanın sağlayacağı menfaatler hijyen faktörüdür.

 

Olmazsa olmaz!

 

Hepsi doyurulmuş ve cepteyse üzerine işin ilgi çekmesi,

 

kişiye duyulan ihtiyaç, başarmanın iç etkisi vs konuşulabilir.

 

Yani diyor ki; gelişimin için biz harika bir kurumuz, bu senin kariyerinde ileride sıçrama yaratacak demek için önce

 

çalışanın ay sonu faturalarını

 

düşünmeyi bırakabilmesi gerekiyor.

 

 

Aman yanlış anlaşılmasın,

 

bu yazı bir Maslow ya da Herzberg terorilerini vurgulama yazısı değil.

 

Çünkü Z kuşağının ve Covid’in etkisi ile gündeme yeni problemler girdi. Örneğin; oldukça az deneyimli bir çalışan

 

hızla ve o an bulunduğundan tamamen farklı ölçüde bir

 

işe hızlıca geçebiliyor,

 

iş ya da çalışma halini imkanlardan & kıdemden bağımsız beğenmeyen çok örnek oluşabiliyor.

 

 

Sanırım planlayıcıların iki konuya dikkat etme vaktidir;

 

Bir; artık içine anlam yüklenmeyen hiçbir iş dikkat yeterince dikkat çekici olmayacak.

 

İki; artık tüm çalışanlar olduğu gibi tüm kurumlarda fazlaca ulaşılabilir durumda.

 

Temel ihtiyaçlar mı?

 

Onlar hep cepte ama,

 

artık yukarıdaki iki madde hijyen faktörlerini çok zorluyor.

 

ŞahapT.

X

İlk ayağa kalkmanın dayanılmaz hafifliği!

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

4 Ekim 2021
Öğrenmek üzerine çokça yöntem, yaklaşım ya da öneri bulmak mümkün.

Ama işlerliği bozduğu halde, 

bazı davranışların değişmediğini görmek 

hayret verici. 

… 

Konuyu toplumsal yaşama, hayata, bireyin anlayış seviyesine yani 

daha derine taşırsak “eğitim” özelinde de 

ele alabiliriz. 

Ki yine de aynı derecede hayret verici. 

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Hikaye Mühim

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

6 Eylül 2021
Hayır hayır… Hikayeleştirmeden, anlatıcılıktan,

ya da anlatım metodundan, 

iş hayatı insanının sevdiği yabancı ifade ile storytelling örneklerinden 

falan bahsetmiyorum. 

… 

Yeri geldiğinde hepsi değerli ve elzem ancak şu an 

öncelikli konumuz biraz daha 

derin. 

… 

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Örnek Olma Gücü

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

26 Ağustos 2021
Belki de öncü olmak,

vizyon sağlamak, katkı sunmak, 

inisiyatif almak… 

Ya da sadece duyarlı değil fonksiyonel duyarlı olmak. 

Birçok farklı şekilde ifade edilebilir ancak bilmeli ki kurumların tahmin edilenden daha büyük bir gücü var ve 

çoğunlukla bu gücü kullanmaktansa “görünen sosyal sorumlu” olmaya 

meylediyorlar. 

… 

Tercih midir yoksa beceri ve vizyon eksikliği midir bilemem. Hatta tamamen iyi niyetle yapılan 

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Yangın Var!

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

2 Ağustos 2021
Çok acı ve çok zor bir sürece şahit oluyoruz.

Şahit değil müdahil olan & olabilen herkese şükran borçluyuz. Böyle durumlardaki emeğin ve çabanın tarifi gerçekten çok zordur.

İşin teknik kısmına girmeden,

mühendis kökenli ( Orman Mühendisi ) biri olarak çok net söyleyebilirim ki;

bu acıyı sarmak için tüm ekipler

daha çokça uzun bir süre çaba sarf etmeye devam edecek.

Hatta genel ilgi azaldıktan çok sonra bile!

Yangın var!

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İş Hayatında Aşı Gündemi

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

26 Temmuz 2021
22 milyondan fazla kişinin, aşı hakkı olduğu halde aşı olmadığı ilginç bir gerçekliği yaşıyoruz.

Kaçının iş hayatında doğrudan karşılığı var bilinmiyor ama yönetimlerin, insan kaynaklarının, sorumluluk sahiplerinin 

ve bu süreçten etkilenme ihtimali olanların tedirginliğini 

fark etmek için istatistiğe gerek yok. 

… 

Sadece ekonomiye ve tüm iş alanlarına doğrudan etkisinden bahsetmiyorum, 

dolaylı olarak tüm süreçlere, operasyonlara etkisi 

sabit planlamaların çok ötesinde. 

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Derinlik Üzerine

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

12 Temmuz 2021
İşinizde ne kadar derinleşiyorsunuz?

Ne kadar uzman, ne kadar güncel ya da ne kadar gelişime, sıfırlanmaya ve

deneyimi cepte tutarak baştan başlamaya

açıksınız?

Bu soruların cevabı, otomasyonun yüksek bir ivme ile kabul gördüğü iş hayatında insan dokunuşunu

değerli kılan nokta olacak.

Yıllar önce kendisinden hiçbir şey öğrenmediğimi düşündüğüm bir yöneticimin (ki şu anda derin hayat dersleri aldığım görüşündeyim)

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Tatilci Haller

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

5 Temmuz 2021
Haydi açık olalım; sevgili beyaz yakalı, maalesef özgür değilsin!

Evet evet değilsin…

Ondandır tatil gördüğünde,

çocuklar gibi sevinip şen olman. Bu güzel tabi, ama daha ötesi var ki bak bunlar hayra alamet değil…

Hani tüm tatilleri heyecanla bekleyişlerin,

dönüş yolundaki buruk esprilerin, her gördüğün yere yerleşme isteğin,

küçük şirin cafe’den Bodrum’daki domatese ortak hayallerin,

hayatı tatil gibi yaşama isteğindeyken

tatili iş gibi yaşamaların,

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Biz bir aileyiz

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

1 Temmuz 2021
Kurumlar bu ifadeyi neden sık sık kullanır? Hiç düşündünüz mü?

Toplumumuzda çok derin ve değerli karşılığı olan “aile” kavramı ile yakınlık kurmak, 

aynı amaç için bir arada olunduğunun vurgusu, 

belki kurum için herkesin değerli olduğuna atıf, 

şu an ve gelecek üzerine güvence sözü & koruma vurgusu, 

“Neşeli Günler” nostaljisince kalbe dokunmak 

Vs. 

… 

Daha birçokları sayılabilir… 

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Evde Kalamayanlar

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

17 Haziran 2021
Biraz mesleki merak, biraz da kişisel bilgi ağını tam tabiri ile kurcalamaya meyilli biri olarak, niteliğinden bağımsız fazlaca araştırma sonucunu incelediğimi söyleyebilirim.

Bu arada bilmeyenler için yetişkin eğitimi üzerine çalıştığımı ekleyeyim… Konu insan ve eğitim olunca bilgi çeşitliliğinden uzak durmak

net olarak imkansız.

Lakin geçtiğimiz günlerde öyle bir çalışma ile

öylesine tesadüfi olarak karşı karşıya kaldım ki, bu benim için bile şaşırtıcı oldu.

İsmi çok çarpıcı; Evde Kalamayanlar

Araştırmayı Universus adında, çok genç ve belli ki bir o kadar da aktif bir ekibin kurduğu Sosyal Araştırmalar Merkezi yayınlamış.

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Hissettirilen Proje Uzunluğu

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

10 Haziran 2021
Çalışan insanın manifestosunu yazıp dillendirsek en öz ifadelerden biri bu olurdu sanırım.

“Hissettirilen” …

Sizde de çok anıyı canlandırdı mı?

İnsanları çoğunlukla işleri yormaz, çünkü iş alanı ne olursa olsun içsel ya da fiziksel olarak göreve bir ölçüde hazırlanır herkes.

Ama insanı insan öyle derinden yorar ki,

kurumlardaki birçok kırılım noktası buraya gelir sıkışır.

Yani hissedilen değil de hissettirilen mevzu oldukça mühim!

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Bullet Point!

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

1 Haziran 2021
Evet evet “bullet point”…

Bir iş ortağımın söz konusu süreç ve içeriğin ana başlıklarını listelemem için 

benden rica ettiği şey, 

tam olarak bullet point. 

… 

Plaza dili esprileri artık uzun zamandır iş hayatının içindeyken, 

bazı kurumlar ve sayıları az da olsa bazı vizyon sahibi yöneticiler dile sahip çıkmakla ilgili iç kampanyalar başlatalı çok olmuşken, 

Cem Yılmaz’dan Kaan Sekban’a gösteri dünyası 

konuyu ele alıp farkındalıkta sıçrama yaratmışken ya da  ister istemez bu kullanımlar bir alay konusu olmuşken 

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Performans değerlendirmede neredesiniz?

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

20 Mayıs 2021
Performans; başarım.

Başarı; başarma işi, muvaffakiyet. 

Dil bilimi uzmanı değilim ama iş hayatındaki iş alışkanlığının, başarının, davranışın ve 

potansiyelin toptan ifadesi 

en doğru şekilde Fransızcadan gelen performans kelimesi ile eşleşiyor sanırım. 

Kelime derinliği açısından muvaffakiyete yakın olsam da 

iş hayatına dair bütünlük halen performansta. 

… 

Bu kısa yazıda konumuz kelime kökeni ya da performans olmadığı için burayı hızla geçiyor ve 

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Sabah 09.00 Toplantısı

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

17 Mayıs 2021
Ekibinizle... 09.00 toplantılarına devam ediyor musunuz?

Peki ya mesai kontrollerine ? Mesela çalışanınızın bilgisayarda aktif kaç saat geçirdiğini, adım adım hangi işleri takip ettiğini, 

kaç toplantı yapıp kaç rapor yazarken kaç mail cevapladığını 

kayıt altına alıyor musunuz? 

Açık ekran politikanızı anlık kurum içi yazışma programları ile destekleyip WhatsApp grupları 

ile taçlandırmaya ne dersiniz? 

Gün ortası, saat başı ya da gün sonu kontrolü ne durumda? 

Mesai başlangıcına ve gün içi kontrolüne sıkı sıkıya bağlıyken 

mesai dışı küçük (!) istekleriniz istediğiniz oranda karşılanıyor mu?

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Çalışan Anneler

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

10 Mayıs 2021
İşleri her zaman gözle görülür ölçüde zordu ama son bir yılda, görmeyi bırakın hayal edemediğimiz ölçüde bu zorluk katlandı sanki. Ne dersiniz? 

Hiçbir açıklama yapmadan ve öncelikli olarak vurgulamak istiyorum;

eğer pandemi döneminde özellikle

minnet gösterilmesi gereken bir kitle varsa o kesinlikle

çalışan annelerdir!

Üstelik her iş dalından tüm çalışan anneler…

Üretimde çalışanı, güvenlikte duranı, beyaz yakalılığa evden devam edeni, doktoru, esnafı, temizlik görevlisi,

hemşiresi, sipariş taşıyanı, öğretmeni,

tarlada çalışanı ya da avukatı… Hepsi!

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Bir Başarı Hikayesi

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

7 Mayıs 2021
Bayılıyoruz başarı hikayelerine…

Hatta çoğu zaman hikayenin niteliği, niceliği, başlangıç noktası vs hiç gözümüze gelmeden doğrudan

sonuca odaklanıyoruz.

Varlık, tanınırlık, cazibe ve ilgi odağı olma ve olmama!

Çoğu başarı hikayesi bundan ibaret.

Aman yanlış anlaşılmasın, her başarı hikayesi ve hatta her hikaye kendi içerisinde muazzam derecede

önemlidir. Ve elbette anlatılmaya, anılmaya değerdir.

Üstelik hepsinden çıkarılacak bir ders,

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İş hayatında davulun sesi

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

20 Nisan 2021
Bu sesin ehil ve bilgili ellerde uzaktan hoş gelmesi muhtemel olsa da, iş hayatında konu biraz farklı sanki.

Hatta geçmiş deneyimleri ele alırsak deyişi biraz uyarlamak

doğru bile olabilir. Deneyelim;

“iş hayatında davulun sesi geliyorsa, iş işten çoktan geçmiştir”.

Ne dersiniz?

Çok net söylenebilir ki bir konu iş hayatında konuşulmaya başlandıysa,

o konu hakkında alınacak

aksiyon tasarlanmaya başlanmıştır bile.

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İş Hayatındaki Yeni Konu; Freelance

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

1 Nisan 2021
Doğrudan üzerine odaklanılması gereken net bir konumuz var.

Olumlu ya da olumsuz, oldukça ciddi sonuçlar doğuracağını söylemek ise

şimdiden mümkün.

Yöneticilerin, planlayıcıların ve tüm çalışanların

hızla farkına varmasında sadece fayda değil, geleceğin

vizyonuna uyum ve

riskleri görebilme ihtimali de var.

“Freelance” çalıştırılmanın ayak sesleri duyuldu…

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Yine Gözden Kaçmamalı

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

29 Mart 2021
İş hayatının dinamikleri değişiyor, tamam.

 

Çalışma şekilleri, işlevsellikten kurum kültürüne kadar geniş bir yelpazede

etkin dönüşüme başladı bile…

Yakın dönemde dijitalin etkilerini değil katma değerini, uygulanış ve uyum sistemlerini,

ölçülebilir artı ve eksilerini ve

daha da önemlisi

gelecekte hazırladığı zemini konuşacağız gibi görünüyor.

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Kurumda Cinsiyet Eşitliği - Hafıza

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

22 Mart 2021
Bugün, toplumdaki cinsiyet algısı ile

beslenen “Kurumlarda Cinsiyet” konusunu, tekrar hatırlama

vaktidir düşüncesindeyim.

Şiddet farklı formlarda da olsa, maalesef kurumlarda da karşımıza çıkıyor.

Dikkat etmeli, hatırlamalı…

Eşitlik…

TDK’ya göre; iki veya daha çok şeyin eşit olması durumu, denklik, müsavilik, müsavat, muadelet,

kanunlar yönünden insanlar arasında ayrım

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