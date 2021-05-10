Çalışan Anneler

Başka ifadelerle anlatmaya çalışmak mümkün tabi,

lakin durumun tam karşılığı ancak “faşizm” olarak söze getirilebilir

düşüncesindeyim.

…

İş hayatının ve belki endüstrinin 2. ve 3. gelişim aşamaları ile birlikte kurumlarda

ortaya çıkan

nitelikli çalışan ihtiyacı aşikar.

Bu ihtiyaç gittikçe artıyor ve hatta pandemi ve Endüstri 4.0 ile birlikte ileri safhada bir dönüşüme girdi bile.

Konuya kurumlar, iş sahipleri, yönetimler vs tarafından bakarsak