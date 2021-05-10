Çalışan Anneler

Hatta çoğu zaman hikayenin niteliği, niceliği, başlangıç noktası vs hiç gözümüze gelmeden doğrudan
sonuca odaklanıyoruz.
Varlık, tanınırlık, cazibe ve ilgi odağı olma ve olmama!
Çoğu başarı hikayesi bundan ibaret.
…
Aman yanlış anlaşılmasın, her başarı hikayesi ve hatta her hikaye kendi içerisinde muazzam derecede
önemlidir. Ve elbette anlatılmaya, anılmaya değerdir.
Üstelik hepsinden çıkarılacak bir ders,
Hatta geçmiş deneyimleri ele alırsak deyişi biraz uyarlamak
doğru bile olabilir. Deneyelim;
“iş hayatında davulun sesi geliyorsa, iş işten çoktan geçmiştir”.
Ne dersiniz?
…
Çok net söylenebilir ki bir konu iş hayatında konuşulmaya başlandıysa,
o konu hakkında alınacak
aksiyon tasarlanmaya başlanmıştır bile.
Olumlu ya da olumsuz, oldukça ciddi sonuçlar doğuracağını söylemek ise
şimdiden mümkün.
Yöneticilerin, planlayıcıların ve tüm çalışanların
hızla farkına varmasında sadece fayda değil, geleceğin
vizyonuna uyum ve
riskleri görebilme ihtimali de var.
…
“Freelance” çalıştırılmanın ayak sesleri duyuldu…
Çalışma şekilleri, işlevsellikten kurum kültürüne kadar geniş bir yelpazede
etkin dönüşüme başladı bile…
Yakın dönemde dijitalin etkilerini değil katma değerini, uygulanış ve uyum sistemlerini,
ölçülebilir artı ve eksilerini ve
daha da önemlisi
gelecekte hazırladığı zemini konuşacağız gibi görünüyor.
…
beslenen “Kurumlarda Cinsiyet” konusunu, tekrar hatırlama
vaktidir düşüncesindeyim.
Şiddet farklı formlarda da olsa, maalesef kurumlarda da karşımıza çıkıyor.
Dikkat etmeli, hatırlamalı…
…
Eşitlik…
TDK’ya göre; iki veya daha çok şeyin eşit olması durumu, denklik, müsavilik, müsavat, muadelet,
kanunlar yönünden insanlar arasında ayrım
lakin durumun tam karşılığı ancak “faşizm” olarak söze getirilebilir
düşüncesindeyim.
…
İş hayatının ve belki endüstrinin 2. ve 3. gelişim aşamaları ile birlikte kurumlarda
ortaya çıkan
nitelikli çalışan ihtiyacı aşikar.
Bu ihtiyaç gittikçe artıyor ve hatta pandemi ve Endüstri 4.0 ile birlikte ileri safhada bir dönüşüme girdi bile.
Konuya kurumlar, iş sahipleri, yönetimler vs tarafından bakarsak
Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun…
Umarım gerçekten kutlu olduğu,
yani anlamınca “uğurlu” olduğu günleri görebiliriz.
Uğurlu; uğuru olan, iyilik getirdiğine inanılan, kutlu, tekin, kademli, meymenetli, mübarek.
…
İyilik getirmek,
kutlu olmak,
tekin,
Günümüz verileri ve süreç gösteriyor ki önümüzdeki yıllar “çalışan insan”dan beklenti tam olarak bu olacak
…
Tabi ; “daha büyük, ama nasıl?”, “”daha geniş, ama ne kadar?” gibi soruların
cevabını vermek kaydı ile
Konuya “büyük” olma açısından bakarsan TDK bize
net bir yol haritası çıkarıyor.
Büyük; boyutları, benzerlerinden daha fazla olan, makro, küçük karşıtı,
çok, ortalamayı aşan, niceliği çok olan,
Yurdum iş hayatında uzmanlık seviyesi ile
gelir seviyesi doğru orantılı artamayınca maalesef uzmanlık ikinci plana düşüyor.
…
Ülke ekonomisi, iş hayatı ya da yatırım yapanlar ve çalışanlar;
çalışanların kendi alanlarında bilgisini geliştirmesi,
deneyim edinmesi, yerel ve global örnekleri incelemesi,
belki literatüre vakit ayırması ya da daha önemlisi kendi alanında derinleşmesi ihtiyacındayken,
uzmanlığın belirli bir aşamasına gelen çalışan
Kurumsal renklerinizden reklam çalışmanıza,
renklerinize, markanıza,
görsellerinizden vizyon&misyon beyanınıza,
sosyal medyanızdaki aktifliğe, haydi eller havaya modunda gösterdiğiniz mutlu (?) çalışan hallerinize
gerçekten bayılıyoruz…
Ama sorun şu ki, kurumsallık bu değil !
…
Altı boş olunca renklerin pek bir havada kaldığını bilmekte, zannediyorum fayda var.
gel desen gelemem ki?
…
Peki gerçekten gel deseler gelir miyiz? Ya da gel derler mi?
Yoksa kapının aralandığını görür görmez, çocukluğumuzdaki okul açılış günlerini yad edercesine
koşar mıyız?
…
Şu an bir araştırma yapsak ve yeterli veriyi toplasak,
sektörden sektöre değişmekle birlikte çalışanlarda neredeyse yarı yarıya bir bölünme olacağını düşünüyorum.
yeni bir uygulama, Clubhouse bir anda
yükseldi.
Farklı sosyal medya mecralarının kulanım halleri, hep değerlendirilir ve de eleştirilirken yeni bir uygulama hem merak konusu
hem de heyecan sebebi oldu diyebiliriz.
Özetle mesaj, yorum ya da beğeni içermeyen,
fotoğraf ve video barındırmayan, sayfa akışı ya da geçmiş kaydı bulunmayan,
sadece sesli sohbet içeren yeni bir uygulama.
Ee hali ile ilginç!
hep mesafeli bakmakla birlikte, sanırım ilk defa
bu sınırı aşıyorum!
Tedirgin, heyecanlı ama kararlı olduğumu söyleyebilirim.
…
Evet;
“Büyük Dönüşüm” başladı!
…
İş hayatının ve özellikle kurumsal hayatın dinamiği son 30 yılda hiç olmadığı kadar değişim ve dönüşüm üzerine kurgulandı.
öyle görünür hale geldi ki,
doğal olarak herkesin gündeminde.
Ve bu değişim aklınıza gelebilecek her seviyede, ki burada seviyeyi her iş alanı her kıdemdeki çalışan, her sektör ve her çalışma şekli olarak kullanıyorum,
etkisini gösterdi.
…
Dijitali kabul, esnek çalışmayı kabul
çalışanların iş yeri ikameti dışındaki ihtiyaçlarının farkındalığı,
üretim yapan firmalarda “çalışan” değerinin kabulü,
en zorlu sınavı çalışan kadınların ve öncelikle çalışan annelerin
verdiği inancındayım.
Konu iş hayatı olduğunda hep fazladan bir varlık gösterme ve emek harcama yükümlülüğünde ( bir gün değişeceğini umuyoruz ) olmak bir yana
Covid-19 dönemi hali hazırda var olan bu dengesizliğe
tuz ekti sanki.
…
Elbette bütün iş hayatı ahalisi süreçten çokça etkilendi.
kurumlar için de çarpıcı, yorucu ve bazen de yıkıcı oldu.
Maalesef!
…
Doğal felaketler, pandemi, ekonomi, siyaset vs. derken kurumlar birçok sınavdan geçti ve geçmeye devam edecek gibi görünüyor.
…
Bu hengame 2021 etkilerinin dışında; fazlaca eleştiri, hata, acemilik, el yordamı ile iş yönetme alışkanlığı,
bazen kara düzen bazen yılların atıllığı,
çoğunlukla yetkin ve güncel olmama, standarda aşina olma
Genel bir gerginlik ve bıkkınlık atmosferi sardı mı etrafınızı?
Ya da daha kötüsü tedirgin eden taraf mısınız?
Eskilerin diken üstü dediği tabir, tam da bu duruma uyuyor mu?
Mesela koşmaya bir şekilde başlamış yarış atının, hiç bitmeyen bir yarışa girmesi size tanıdık geldi mi?
O zaman iş hayatında sorumlulukların dünyasına
hoş geldiniz !
Sorumluluklar elbette olacak, burada yanlış yok
Çalışan Anneler
İşleri her zaman gözle görülür ölçüde zordu ama son bir yılda, görmeyi bırakın hayal edemediğimiz ölçüde bu zorluk katlandı sanki. Ne dersiniz?
Hiçbir açıklama yapmadan ve öncelikli olarak vurgulamak istiyorum;
eğer pandemi döneminde özellikle
minnet gösterilmesi gereken bir kitle varsa o kesinlikle
çalışan annelerdir!
Üstelik her iş dalından tüm çalışan anneler…
Üretimde çalışanı, güvenlikte duranı, beyaz yakalılığa evden devam edeni, doktoru, esnafı, temizlik görevlisi,
hemşiresi, sipariş taşıyanı, öğretmeni,
tarlada çalışanı ya da avukatı… Hepsi!
Net bir şekilde minnet duyma ve teşekkür etme vaktidir.
…
İş hayatında bir yılı aşkın süredir etkileri kat ve kat artan pandeminin yansımalarında çokça konu masaya yatırılıyor.
Uzaktan çalışmaları, esnekliği, dayanıklılığı, binaların konumu ve dönüşümü,
freelance çalışma imkanları, hub alanları,
İş Kanunu’na uyum hamleleri,
nasıl çalışılacak(?) ya da nasıl takım olunacak(?) soruları
vs vs.
…
Fazlaca araştırma ve örnek grup çalışması da ortaya çıkmaya başladı. McKinsey tüketiciler ve şirketler dijitalleşmede 8 haftada 5 yıl yol aldı derken,
Harvard çalışanların %81’i ofise dönmek istemiyor hatta %27’si tam zamanlı olarak
sürekli olarak uzaktan çalışmak istiyor diyor.
Diğer yandan Brandmap büyük şehirlerden sakin olabilecek bölgelere
taşınma oranlarını ortaya koyuyor.
Veya Deloitte Türkiye e-ticaret oranının 4 yıl içerisinde 2,3 kat artmasını beklediğini belirtiyor.
…
Tabi ki evden çalışmanın ötesinde önemli konular ( sahada çalışanların ihtiyaçları ) olduğuna dair vurgular ben dahil farklı yerlerde ön plana konuyor.
Ama çalışan anneler ile ilgili nitelikli bir söylem geliştirildiğini,
bir araştırma yapıldığını,
imkanlarını arttırmakla ilgili planlama yapıldığını veya
samimiyetle onları anlamaya çalışanların olduğunu
neredeyse hiç görmedim.
…
Sebepleri ayrı bir tartışma konusudur ama çalışan annelerin yükleri her zaman daha ağır olmuştur…
Hele ki küçük çocuğu varsa ve de yeterli desteği yoksa bilin ki,
acil destek çanları çalıyordur.
Üstelik pandemi nedeni ile; uygun olmayan ev ortamları, varsa eskiden alabildiği bakım desteğini ( aile, eş, dost, bakıcı, vs. ) şimdi alamaması,
evden çalışıyorsa toplantı arası koşuşturma,
sahada çalışıyorsa yokluğunda yeterli desteği organize edememe,
iş yoğunluğunun artması,
herhangi bir çalışanın yaşadığı paradigma değişimine adapte olmaya çalışırken ek yükleri olması,
belki en önemlisi bunca hengamenin içinde
kendine bir nefeslik vakit ayırmaması
durumu oldukça zorlaştırıyor.
Dediğim gibi bir araştırma yok ama etrafa bakmak biraz olsun fotoğrafı gösteriyor düşüncesindeyim.
…
Anneler Günü? Kutlu, mutlu ve daim olsun…
Diğer yandan özellikle çalışan anneler için inisiyatif sahiplerinin, planlayıcıların, liderlerin, şirketlerin, yöneticilerin
harekete geçme vakti gelmiştir.
Mesela şu an bir karar alıp Anneler Günü’nün devamında
onları gülümsetecek & nefes aldıracak birkaç planlama yapılsa kim bilir Anneler Günü gerçekten ne kadar kutlu olur ?
Ben iş dünyasının bunu yapabilecek güce
sahip olduğunu biliyor ve hassasiyeti umutla bekliyorum.
ŞahapT.