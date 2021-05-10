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Haberler>Yazarlar>Şahap Bayram TOKGÖZ >Çalışan Anneler
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Şahap Bayram Tokgöz

Şahap Bayram Tokgöz

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Çalışan Anneler

10 Mayıs 2021

İşleri her zaman gözle görülür ölçüde zordu ama son bir yılda, görmeyi bırakın hayal edemediğimiz ölçüde bu zorluk katlandı sanki. Ne dersiniz? 

Hiçbir açıklama yapmadan ve öncelikli olarak vurgulamak istiyorum;

eğer pandemi döneminde özellikle

minnet gösterilmesi gereken bir kitle varsa o kesinlikle

çalışan annelerdir!

Üstelik her iş dalından tüm çalışan anneler…

Üretimde çalışanı, güvenlikte duranı, beyaz yakalılığa evden devam edeni, doktoru, esnafı, temizlik görevlisi,

hemşiresi, sipariş taşıyanı, öğretmeni,

tarlada çalışanı ya da avukatı… Hepsi!

Net bir şekilde minnet duyma ve teşekkür etme vaktidir. 

İş hayatında bir yılı aşkın süredir etkileri kat ve kat artan pandeminin yansımalarında çokça konu masaya yatırılıyor.

Uzaktan çalışmaları, esnekliği, dayanıklılığı, binaların konumu ve dönüşümü,

freelance çalışma imkanları, hub alanları,

İş Kanunu’na uyum hamleleri,

nasıl çalışılacak(?) ya da nasıl takım olunacak(?) soruları

vs vs.

Fazlaca araştırma ve örnek grup çalışması da ortaya çıkmaya başladı. McKinsey tüketiciler ve şirketler dijitalleşmede 8 haftada 5 yıl yol aldı derken,

Harvard çalışanların %81’i ofise dönmek istemiyor hatta %27’si tam zamanlı olarak

sürekli olarak uzaktan çalışmak istiyor diyor.

Diğer yandan Brandmap büyük şehirlerden sakin olabilecek bölgelere

taşınma oranlarını ortaya koyuyor.

Veya Deloitte Türkiye e-ticaret oranının 4 yıl içerisinde 2,3 kat artmasını beklediğini belirtiyor.

Tabi ki evden çalışmanın ötesinde önemli konular ( sahada çalışanların ihtiyaçları ) olduğuna dair vurgular ben dahil farklı yerlerde ön plana konuyor.

Ama çalışan anneler ile ilgili nitelikli bir söylem geliştirildiğini,

bir araştırma yapıldığını,

imkanlarını arttırmakla ilgili planlama yapıldığını veya

samimiyetle onları anlamaya çalışanların olduğunu

neredeyse hiç görmedim.

Sebepleri ayrı bir tartışma konusudur ama çalışan annelerin yükleri her zaman daha ağır olmuştur…

Hele ki küçük çocuğu varsa ve de yeterli desteği yoksa bilin ki,

acil destek çanları çalıyordur.

Üstelik pandemi nedeni ile; uygun olmayan ev ortamları, varsa eskiden alabildiği bakım desteğini ( aile, eş, dost, bakıcı, vs. ) şimdi alamaması,

evden çalışıyorsa toplantı arası koşuşturma,

sahada çalışıyorsa yokluğunda yeterli desteği organize edememe,

iş yoğunluğunun artması,

herhangi bir çalışanın yaşadığı paradigma değişimine adapte olmaya çalışırken ek yükleri olması,

belki en önemlisi bunca hengamenin içinde

kendine bir nefeslik vakit ayırmaması

durumu oldukça zorlaştırıyor.

Dediğim gibi bir araştırma yok ama etrafa bakmak biraz olsun fotoğrafı gösteriyor düşüncesindeyim.

Anneler Günü? Kutlu, mutlu ve daim olsun…

Diğer yandan özellikle çalışan anneler için inisiyatif sahiplerinin, planlayıcıların, liderlerin, şirketlerin, yöneticilerin

harekete geçme vakti gelmiştir.

Mesela şu an bir karar alıp Anneler Günü’nün devamında

onları gülümsetecek & nefes aldıracak birkaç planlama yapılsa kim bilir Anneler Günü gerçekten ne kadar kutlu olur ?

Ben iş dünyasının bunu yapabilecek güce

sahip olduğunu biliyor ve hassasiyeti umutla bekliyorum.

ŞahapT.

X

Bir Başarı Hikayesi

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

7 Mayıs 2021
Bayılıyoruz başarı hikayelerine…

Hatta çoğu zaman hikayenin niteliği, niceliği, başlangıç noktası vs hiç gözümüze gelmeden doğrudan

sonuca odaklanıyoruz.

Varlık, tanınırlık, cazibe ve ilgi odağı olma ve olmama!

Çoğu başarı hikayesi bundan ibaret.

Aman yanlış anlaşılmasın, her başarı hikayesi ve hatta her hikaye kendi içerisinde muazzam derecede

önemlidir. Ve elbette anlatılmaya, anılmaya değerdir.

Üstelik hepsinden çıkarılacak bir ders,

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İş hayatında davulun sesi

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

20 Nisan 2021
Bu sesin ehil ve bilgili ellerde uzaktan hoş gelmesi muhtemel olsa da, iş hayatında konu biraz farklı sanki.

Hatta geçmiş deneyimleri ele alırsak deyişi biraz uyarlamak

doğru bile olabilir. Deneyelim;

“iş hayatında davulun sesi geliyorsa, iş işten çoktan geçmiştir”.

Ne dersiniz?

Çok net söylenebilir ki bir konu iş hayatında konuşulmaya başlandıysa,

o konu hakkında alınacak

aksiyon tasarlanmaya başlanmıştır bile.

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İş Hayatındaki Yeni Konu; Freelance

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

1 Nisan 2021
Doğrudan üzerine odaklanılması gereken net bir konumuz var.

Olumlu ya da olumsuz, oldukça ciddi sonuçlar doğuracağını söylemek ise

şimdiden mümkün.

Yöneticilerin, planlayıcıların ve tüm çalışanların

hızla farkına varmasında sadece fayda değil, geleceğin

vizyonuna uyum ve

riskleri görebilme ihtimali de var.

“Freelance” çalıştırılmanın ayak sesleri duyuldu…

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Yine Gözden Kaçmamalı

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

29 Mart 2021
İş hayatının dinamikleri değişiyor, tamam.

 

Çalışma şekilleri, işlevsellikten kurum kültürüne kadar geniş bir yelpazede

etkin dönüşüme başladı bile…

Yakın dönemde dijitalin etkilerini değil katma değerini, uygulanış ve uyum sistemlerini,

ölçülebilir artı ve eksilerini ve

daha da önemlisi

gelecekte hazırladığı zemini konuşacağız gibi görünüyor.

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Kurumda Cinsiyet Eşitliği - Hafıza

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

22 Mart 2021
Bugün, toplumdaki cinsiyet algısı ile

beslenen “Kurumlarda Cinsiyet” konusunu, tekrar hatırlama

vaktidir düşüncesindeyim.

Şiddet farklı formlarda da olsa, maalesef kurumlarda da karşımıza çıkıyor.

Dikkat etmeli, hatırlamalı…

Eşitlik…

TDK’ya göre; iki veya daha çok şeyin eşit olması durumu, denklik, müsavilik, müsavat, muadelet,

kanunlar yönünden insanlar arasında ayrım

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Kurumların Mezuniyet Faşizmi

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

16 Mart 2021
Başka ifadelerle anlatmaya çalışmak mümkün tabi,

lakin durumun tam karşılığı ancak “faşizm” olarak söze getirilebilir

düşüncesindeyim.

İş hayatının ve belki endüstrinin 2. ve 3. gelişim aşamaları ile birlikte kurumlarda

ortaya çıkan

nitelikli çalışan ihtiyacı aşikar.

Bu ihtiyaç gittikçe artıyor ve hatta pandemi ve Endüstri 4.0 ile birlikte ileri safhada bir dönüşüme girdi bile.

Konuya kurumlar, iş sahipleri, yönetimler vs tarafından bakarsak

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Emekçi Kadınlar 

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

8 Mart 2021
Saygı, sevgi ve minnetle,

Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun…

Umarım gerçekten kutlu olduğu,

yani anlamınca “uğurlu” olduğu günleri görebiliriz.

Uğurlu; uğuru olan, iyilik getirdiğine inanılan, kutlu, tekin, kademli, meymenetli, mübarek.

İyilik getirmek,

kutlu olmak,

tekin,

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Makro Çalışan

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

4 Mart 2021
Makro; büyük, geniş, mikro karşıtı.

Günümüz verileri ve süreç gösteriyor ki önümüzdeki yıllar “çalışan insan”dan beklenti tam olarak bu olacak 

Tabi ; “daha büyük, ama nasıl?”, “”daha geniş, ama ne kadar?” gibi soruların

cevabını vermek kaydı ile

Konuya “büyük” olma açısından bakarsan TDK bize

net bir yol haritası çıkarıyor.

Büyük; boyutları, benzerlerinden daha fazla olan, makro, küçük karşıtı,

çok, ortalamayı aşan, niceliği çok olan,

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Çok Uzman !

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

18 Şubat 2021
İtiraf edelim ki yeterince “uzman” değiliz..

Yurdum iş hayatında uzmanlık seviyesi ile

gelir seviyesi doğru orantılı artamayınca maalesef uzmanlık ikinci plana düşüyor.

Ülke ekonomisi, iş hayatı ya da yatırım yapanlar ve çalışanlar;

çalışanların kendi alanlarında bilgisini geliştirmesi,

deneyim edinmesi, yerel ve global örnekleri incelemesi,

belki literatüre vakit ayırması ya da daha önemlisi kendi alanında derinleşmesi ihtiyacındayken,

uzmanlığın belirli bir aşamasına gelen çalışan

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Kurumsallık

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

11 Şubat 2021
Logonuz pek de güzelmiş!

Kurumsal renklerinizden reklam çalışmanıza,

renklerinize, markanıza,

görsellerinizden vizyon&misyon beyanınıza,

sosyal medyanızdaki aktifliğe, haydi eller havaya modunda gösterdiğiniz mutlu (?) çalışan hallerinize

gerçekten bayılıyoruz…

Ama sorun şu ki, kurumsallık bu değil !

Altı boş olunca renklerin pek bir havada kaldığını bilmekte, zannediyorum fayda var.

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Seninle “Uzaktan Çalışmak” Aşkların En Güzeli

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

4 Şubat 2021
Ve sanırım alıştım hasretine,

gel desen gelemem ki?

Peki gerçekten gel deseler gelir miyiz? Ya da gel derler mi?

Yoksa kapının aralandığını görür görmez, çocukluğumuzdaki okul açılış günlerini yad edercesine

koşar mıyız?

Şu an bir araştırma yapsak ve yeterli veriyi toplasak,

sektörden sektöre değişmekle birlikte çalışanlarda neredeyse yarı yarıya bir bölünme olacağını düşünüyorum.

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Clubhouse Halleri

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

1 Şubat 2021
Son günlerde sosyal medya ahalisinin gündeminde,

yeni bir uygulama, Clubhouse bir anda

yükseldi.

Farklı sosyal medya mecralarının kulanım halleri, hep değerlendirilir ve de eleştirilirken yeni bir uygulama hem merak konusu

hem de heyecan sebebi oldu diyebiliriz.

Özetle mesaj, yorum ya da beğeni içermeyen,

fotoğraf ve video barındırmayan, sayfa akışı ya da geçmiş kaydı bulunmayan,

sadece sesli sohbet içeren yeni bir uygulama.

Ee hali ile ilginç!

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Büyük Dönüşüm  

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

28 Ocak 2021
Öyle büyük ve iddialı beyanlara

hep mesafeli bakmakla birlikte, sanırım ilk defa

bu sınırı aşıyorum!

Tedirgin, heyecanlı ama kararlı olduğumu söyleyebilirim.

Evet;

“Büyük Dönüşüm” başladı!

İş hayatının ve özellikle kurumsal hayatın dinamiği son 30 yılda hiç olmadığı kadar değişim ve dönüşüm üzerine kurgulandı.

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İş Hayatı Neyi Önceliklendirecek ?  

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

14 Ocak 2021
Son dönemde iş hayatındaki paradigma değişimi

öyle görünür hale geldi ki,

doğal olarak herkesin gündeminde.

Ve bu değişim aklınıza gelebilecek her seviyede, ki burada seviyeyi her iş alanı her kıdemdeki çalışan, her sektör ve her çalışma şekli olarak kullanıyorum,

etkisini gösterdi.

Dijitali kabul, esnek çalışmayı kabul

çalışanların iş yeri ikameti dışındaki ihtiyaçlarının farkındalığı,

üretim yapan firmalarda “çalışan” değerinin kabulü,

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Çalışan Kadınlara Saygı Duruşu  

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

12 Ocak 2021
Pandeminin etkilerine karşı

 

en zorlu sınavı çalışan kadınların ve öncelikle çalışan annelerin

verdiği inancındayım.

Konu iş hayatı olduğunda hep fazladan bir varlık gösterme ve emek harcama yükümlülüğünde ( bir gün değişeceğini umuyoruz ) olmak bir yana

Covid-19 dönemi hali hazırda var olan bu dengesizliğe

tuz ekti sanki.

Elbette bütün iş hayatı ahalisi süreçten çokça etkilendi.

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Kurumlarda Yeni Yıl Halleri

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

31 Aralık 2020
2020’nin her hali hepimiz için olduğu gibi

kurumlar için de çarpıcı, yorucu ve bazen de yıkıcı oldu.

Maalesef!

Doğal felaketler, pandemi, ekonomi, siyaset vs. derken kurumlar birçok sınavdan geçti ve geçmeye devam edecek gibi görünüyor.

Bu hengame 2021 etkilerinin dışında; fazlaca eleştiri, hata, acemilik, el yordamı ile iş yönetme alışkanlığı,

bazen kara düzen bazen yılların atıllığı,

çoğunlukla yetkin ve güncel olmama, standarda aşina olma

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Hedefler ve Görevler

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

29 Aralık 2020
Tedirgin misiniz?

 

Genel bir gerginlik ve bıkkınlık atmosferi sardı mı etrafınızı?

Ya da daha kötüsü tedirgin eden taraf mısınız?

Eskilerin diken üstü dediği tabir, tam da bu duruma uyuyor mu?

Mesela koşmaya bir şekilde başlamış yarış atının, hiç bitmeyen bir yarışa girmesi size tanıdık geldi mi?

O zaman iş hayatında sorumlulukların dünyasına

hoş geldiniz !

Sorumluluklar elbette olacak, burada yanlış yok

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