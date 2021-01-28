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Haberler>Yazarlar>Şahap Bayram TOKGÖZ >Büyük Dönüşüm

Şahap Bayram Tokgöz

Şahap Bayram Tokgöz

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Büyük Dönüşüm  

28 Ocak 2021

Öyle büyük ve iddialı beyanlara

hep mesafeli bakmakla birlikte, sanırım ilk defa

bu sınırı aşıyorum!

Tedirgin, heyecanlı ama kararlı olduğumu söyleyebilirim.

Evet;

“Büyük Dönüşüm” başladı!

İş hayatının ve özellikle kurumsal hayatın dinamiği son 30 yılda hiç olmadığı kadar değişim ve dönüşüm üzerine kurgulandı.

Endüstrinin gelişimi; Endüstri 3.0 / Endüstri 4.0,

ekonominin dinamikleri; inişler & çıkışlar, dalgalanmalar, global ve yerel krizler, vs.

kuşak farkları; X’ler, Y’ler derken Z’lerin denkleme girmesi,

teknolojinin gelişimi değil adeta sıçraması

ve daha birçok etken…

Hepsi ama hepsi, iş hayatını “sürekli uyumlanma”ya zorladı, daha da zorlayacak

gibi duruyor.

Semtimizde mahalle esnafının dönüşmesi, alış veriş kültürünün değişmesi ya da tüketim şeklinin değişmesi olarak karşılık bulup

esnafı ve üreticiyi şekillendiren süreçler,

kurumsal hayatta kendini; KPI’lar, 360 derece değerlendirmeler, performanslar,

çevik çalışma, yaratıcı düşünme,

inovasyona açık olma,

uyumlanma vs olarak gösterdi.

Her iki tarafta da artı ve eksi etkiler var.

Benim bakışım ise değerleri örselemeyen her yeniliğin tutunma fırsatı bulacağı, kabul göreceği ve muhtemelen olumlu sonuçları göstereceği yönünde.

Lakin şu an; bambaşka bir dönüşümün içindeyiz.

Pandemi süreci ile keskin problemler ile baş başa kalıp hızla uyumlanan iş hayatı insanları belki de farkına bile varmadan

“Büyük Dönüşüm”ü tetikledi.

Bu tetikleme öyle bir tetikleme ki etkileri hızla görümeye başladı bile.

    -McKinsey hazırladığı raporda tüketiciler ve şirketler dijitalleşmede

8 haftada 5 yıllık yol aldı.

Aslında raporun ötesinde şöyle bir etrafa bakmak yeterli, benim için 66 yaşındaki annemin internetten siparişlerini verip

faturaları telefonu ile scan etmesi ve hatta

maille göndermesi büyük bir veri J mesela.

    -Uzaktan çalışma ve çalışma parametrelerinin değişimi göz önüne alındığında, birçok yerli ve yabancı firmanın kısa ve

orta vadeli kira sözleşmelerini yenilememe kararı

aldığı da biliniyor ve konuşuluyordu.

Tabi ki işin farklı bir şekilde yapılabilirliği, yeni neslin çalışma tercihi ve maliyet kalemi değerlendirmeleri düşünüldüğünde

çok şaşırmamak mümkün.

    -Bunun üzerine;

Dünya Ekonomik Forumu 29 Ocak’ kadar sürecek online yaptığı zirvede “Büyük Sıfırlanma” ana teması etrafında

konularını belirledi

Belirlenen konular toplum ve çalışmanın geleceği, sağlıklı gelecek, daha iyi bir iş dünyası, gezegenin geleceği, adil ekonomiler, iyilik için teknoloji vs ekseninde.

    -Ve KOÇ Holding CEO’su Sn. Levent Çakıroğlu topluluk çalışanlarının 35.000’inin sürekli olarak uzaktan çalışmaya geçeceğini açıkladı.

Sizce de dönüşümün adımları artık çok net ve yüksek değil mi?

Konu sadece iş yapış şekli ve yeri değil;

tüm tüketim, yönetim, üretim, tedarik alışkanlıklarını

baştan ele alacağımız bir dönüşüm geliyor.

Büyük Dönüşüm!

Sizce?

 

ŞahapT.

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Gerçeklik ve Belirsizlik

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

18 Ocak 2021
İş hayatının her adımı hep dinamik olmuştur.

 

En yapılagelen, sıradanlaşan, yaygın ifadesi ile rutin işler dahi, ki bazıları teamüller haline dönüşmüştür,

kendi içinde doğal devinimini yaşatır.

Hareketli, canlı, değişime namzet ve müsait ve hatta etkin.

Bazı iş tanımlarında bunu anlık bir bakışta gözlemlemek çoğunlukla mümkün olmuyor. Bundandır ki işin rutinliği sadece

süreci ile eşleştirilir.

Oysa dış etkenlerin ve uygulayıcının iç dinamiklerinin, hayatın akışındaki dönüşümünü düşünürsek

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İş Hayatı Neyi Önceliklendirecek ?  

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

14 Ocak 2021
Son dönemde iş hayatındaki paradigma değişimi

öyle görünür hale geldi ki,

doğal olarak herkesin gündeminde.

Ve bu değişim aklınıza gelebilecek her seviyede, ki burada seviyeyi her iş alanı her kıdemdeki çalışan, her sektör ve her çalışma şekli olarak kullanıyorum,

etkisini gösterdi.

Dijitali kabul, esnek çalışmayı kabul

çalışanların iş yeri ikameti dışındaki ihtiyaçlarının farkındalığı,

üretim yapan firmalarda “çalışan” değerinin kabulü,

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Çalışan Kadınlara Saygı Duruşu  

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

12 Ocak 2021
Pandeminin etkilerine karşı

 

en zorlu sınavı çalışan kadınların ve öncelikle çalışan annelerin

verdiği inancındayım.

Konu iş hayatı olduğunda hep fazladan bir varlık gösterme ve emek harcama yükümlülüğünde ( bir gün değişeceğini umuyoruz ) olmak bir yana

Covid-19 dönemi hali hazırda var olan bu dengesizliğe

tuz ekti sanki.

Elbette bütün iş hayatı ahalisi süreçten çokça etkilendi.

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Kurumlarda Yeni Yıl Halleri

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

31 Aralık 2020
2020’nin her hali hepimiz için olduğu gibi

kurumlar için de çarpıcı, yorucu ve bazen de yıkıcı oldu.

Maalesef!

Doğal felaketler, pandemi, ekonomi, siyaset vs. derken kurumlar birçok sınavdan geçti ve geçmeye devam edecek gibi görünüyor.

Bu hengame 2021 etkilerinin dışında; fazlaca eleştiri, hata, acemilik, el yordamı ile iş yönetme alışkanlığı,

bazen kara düzen bazen yılların atıllığı,

çoğunlukla yetkin ve güncel olmama, standarda aşina olma

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Hedefler ve Görevler

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

29 Aralık 2020
Tedirgin misiniz?

 

Genel bir gerginlik ve bıkkınlık atmosferi sardı mı etrafınızı?

Ya da daha kötüsü tedirgin eden taraf mısınız?

Eskilerin diken üstü dediği tabir, tam da bu duruma uyuyor mu?

Mesela koşmaya bir şekilde başlamış yarış atının, hiç bitmeyen bir yarışa girmesi size tanıdık geldi mi?

O zaman iş hayatında sorumlulukların dünyasına

hoş geldiniz !

Sorumluluklar elbette olacak, burada yanlış yok

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Hepiniz Dahisiniz !

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

17 Aralık 2020
Kesin bilgi, yayalım…

Kurumsal hayatta inanılmaz büyük ve önemli dahiler var!

Başarılarını, beyinlerinin çalışma şeklini, yeni nesil bakış açılarını, anlama ve anlamlandırma biçimlerini,

kalitelerini ya da onlarda var olan parıltıyı anlatmak

imkan dahilinde değil!

Herkes bir dahi…

Yok yok genius !

Hatta ciniyuuuuusss!

Yahu bu eski ve köhnemiş, insanları birbiri ile çatıştıran,

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Biz Bir Aileyiz

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

15 Aralık 2020
Çalışanın sadece gelir paketi ve yan haklarla elde tutulamayacağını,

hatta yeni nesil çalışan için bu mevzunun

tamamen gaz ve toz bulutu olduğunu keşfeden “kurumsal” şirket halleri son on yıldır “aile” kavramına hiç olmadığı kadar tutundu.

Bu tutunuşun çoğunlukla esas amaç olan çalışanın aidiyetini sağlamak ile eşleştiğini,

bazense düşük imkanlar verirken yükselen aile(!) algısı ile

bu “düşük” imkanları gözden uzak tutma çabası olduğunu söyleyebiliriz tabi.

 

Artı ya da eksi her hali mevcut…

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Yönetici Oluyor İki Gözümün Çiçeği

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

10 Aralık 2020
Yönetsel sevda,

hayatımızın hangi aşamasında bünyeye nüfuz ediyor bilmek çok güç

lakin, şöyle bir dikkatle etrafa bakınca

ya genlerden geldiğini ya da Covid benzeri bir salgının eseri olduğunu

düşünmek mümkün.

Öyle bir kabul edilmiş yayılış var ki hayattan aksini ummak, duyanda bir anda itibar kaybı izlenimi oluşturuyor.

Kendi ile ve kendi bireysel yetenekleri ile bir çalışanın mutlu olması ihtimali,

hızla “zaten pek potansiyeli yoktu”

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Çalışanın Sesi Uzaktan Nasıl Gelir?  

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

7 Aralık 2020
Belki de daha önemlisi şu ki; o sesi doğru duymazsak ne olur ?

Önümüzdeki yıllarda bolca,

esneklik ve dayanıklılık kavramlarını

duyacağız ve okuyacağız gibi görünüyor lakin

çalışanda olması beklenen özelliklerin ötesinde çalışanın ne dediğini duymak perdenin arkasındaki süper kahraman olacak gibi.

Çalışanın sesi…

Sözlük derlemesinde, “Çalışanların yorum ve görüşlerinin dinlenmesi ve bunlara yönelik aksiyonların planlanmasıdır. Nasıl ki müşterinin sesini duymak ve onu dikkate almak önemliyse, çalışanın sesini duymak ve daha iyi bir müşteri deneyimi için çalışanların hayatlarını kolaylaştırmak da o derecede önemlidir. Özellikle müşterilerle sürekli iletişim halinde olan müşteri hizmetleri çalışanlarından düzenli olarak süreç/ürün/sistem ve çalışma ortamı geliştirme önerileri alınmalı, bu öneriler değerlendirilerek gelişim fırsatları hayata geçirilmelidir.”

olarak özetlemiş Pisono ekibi “Müşteri Deneyimi Sözlüğü” çalışmasında.

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Zor Dönemlere Dair Dersler

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

26 Kasım 2020
Şimdi pandemi etkileri,

bolca yaşanan büyüklü küçüklü ekonomik buhran dönemleri,

ülke ya da Dünya gündemindeki dalgalanmalar,

dönemsel etkiler ya da uluslararası sıkıntıların iş hayatına etkileri ve hatta bazılarının aynı dönemde etkin olması vs…

Bir işletme veya kurumu temele alırsak;

ürününüzden pazarlama stratejinize, sektörünüze özel darboğazlardan

belki küçük bir sosyal medya hatasına,

müşteri kitlenizin ilgi ve memnuniyet düzeyindeki değişime,

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Her Şeyi Bilemezsiniz!

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

23 Kasım 2020
Keşke bilebilseniz…

Böyle bir çalışana, yöneticiye ya da danışmana

kurumunun kaynaklarını sınırsız açacak çokça iş sahibi olduğunu gönül rahatlığı ile söyleyebilirim.

Hayal dünyasının bile ötesinde fark yaratırdı bu sınırsız bilebilme gücü lakin

gerçek dünya,

insan canlısının bu çağdaki öğrenme, deneyimleme ve uygulama

kapasitesine tutunmak zorunda.

Yanlış anlaşılmasın sakın… İnsanın kapasite kısıtlarını vurgulamak değil amacım. Tarih boyunca bu sınırların tekrar tekrar aşıldığı aşikar,

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Kurumsal Dünya’da Hayatta Kalma Seti  

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

20 Kasım 2020
İnsan evladının tarıma ve yerleşik sisteme geçişinin,

oldukça güçlü ve keskin bir parametre değişimi olduğundan bahseder kitabında Harari.

İtiraz ve eleştiriler olsa dahi birçok noktada haklılık payı var…

Ek olarak insanın; bireysel ticaretten

küçük işletmelere,

oradan büyük ve karmaşık organizasyonlara, devamında

bir bütünü oluşturan küçük hücreler gibi hareket edebilmeye giden ihtiyaçları son 150 yılda sistematik olarak ön plana çıktı.

Bunun oldukça güçlü ve keskin bir parametre değişimi

olduğunu sadece söylemiyor(!), yaşıyor ve gözlemliyoruz sanırım.

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Pandemi Döneminde İş Hayatına Giriş Halleri

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

16 Kasım 2020
Yeni mezunlarda, okullarda,

 

iş hayatına yeni adım atmış ve bir sonraki adımını gözetenlerde

sanırım gündem tek kelime ile özetlenebilir.

Kaygı…

TDK’ya göre;

Üzüntü, endişe duyulan düşünce, gam, tasa,

genellikle kötü bir şey olacakmış düşüncesiyle ortaya çıkan ve sebebi bilinmeyen gerginlik duygusu…

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Gerçekten mi?

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

13 Kasım 2020
Ben online’a inanmıyorum!

 

Dijital haller bizim şirkette olmaz…

Büyük değişimler bunlar, yılların alışkanlığı var. Hem ne o öyle, ben gözünün içine bakmak isterim.

Yandan telefonla oynamadığını nereden bileceğim?

Toplantıda, eğitimde ya da ekip görüşmesinde yüz yüze gelmeden nasıl olur? Bilmem ki…

Tüm gün sosyal medyada, video portallarında vakit geçirecekler,

bilmiyor muyuz?

Biz ekran süresini kaydediyoruz, adım atsa haberim olsun isterim.

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Ne Kaçırdığını Biliyor musun?

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

7 Kasım 2020
Sevgili Beyaz Yakalı, söylesene;

ne kaçırdığını biliyor musun?

Eminim çok yoğunsun, inanılmaz büyük işleri organize etmektesin,

kesinlikle her şey senin eline bakıyor,

sen olmasan o şirket elbette perişan olur,

sana ne kadar dua etseler az, atomu parçalamana az kalmasa da yaptığın iş topyekun çok önemli tabi ki,

toplantıdan toplantıya koşuyorsun, kıyamam yemek yemeye vaktin yok,

stres stres stres patlamak üzeresin,

vs vs.

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Umut

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

3 Kasım 2020
Ah İzmir!

 

Yine ve yeniden yürekler yandı…

Sorumlular ya da sorumsuzlar, zamanla değişen algı düzeyi, gelişen yanlarımız,

ee illa eksiklerimiz…

Çokça şey konuşulabilir ama şu anda aslolan canlardır.

Bu noktada yurdum insanının insani düzeyin görmek, gerçek anlamda hem mutluluk hem de gurur verici.

Üstelik yine ve yeniden…

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Milat

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

30 Ekim 2020
“Herhangi bir olayın başlangıcı” 

olarak tanımlamış Türk Dil Kurumu.

Milat…

Başlangıç ise;

bir iş, bir dönem, bir hayat vb.nin ilk bölümü, ön söz, giriş, mukaddime olarak yer bulur dilimizde.

Tarihe, kişiye, topluma, herhangi bir döneme, bir bakışa, hissiyata,

yaşayan herhangi bir canlıya, bir olaya,

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Kurumsal Bir İş Bul Çocuğum

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

28 Ekim 2020
En temel ihtiyaçların ailelerdeki yansıması ve geleceğe dair bir güvencedir bu cümle…

Aman kurumsal bir iş bul çocuğum!

Eğer Z kuşağından değilseniz duymuş olma ya da bu konuda

yönlendirilmiş olma ihtimaliniz çok yüksek. Gerçi Z’ler de duyacak muhtemelen lakin daha vakti gelmedi.

Şöyle sağlam bir işin olsun evladım.

Ay sonu ne geleceğini bil.

Emekliliğin var mı?

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İnsan Sevmeyenler Kulübü

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

20 Ekim 2020
Unvan sever, konum sever,

 

statü sever,

belki gelir belki ek imkanlar sever,

şirketinin markasına aşk ile bağlıdır, renklerine hayrandır,

bulunduğu noktadan kaynaklı saygıyı sever,

gücü sever,

sadece bu mecrada da olsa (!) üstün olmayı sever,

bir alanın sahibi veya bir konunun yetkilisi olmaya gönülden bağlıdır

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