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Haberler>Yazarlar>Şahap Bayram TOKGÖZ >Bullet Point!
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Şahap Bayram Tokgöz

Şahap Bayram Tokgöz

Yazarın tüm yazıları

Bullet Point!

1 Haziran 2021

Evet evet “bullet point”…

Bir iş ortağımın söz konusu süreç ve içeriğin ana başlıklarını listelemem için 

benden rica ettiği şey, 

tam olarak bullet point. 

… 

Plaza dili esprileri artık uzun zamandır iş hayatının içindeyken, 

bazı kurumlar ve sayıları az da olsa bazı vizyon sahibi yöneticiler dile sahip çıkmakla ilgili iç kampanyalar başlatalı çok olmuşken, 

Cem Yılmaz’dan Kaan Sekban’a gösteri dünyası 

konuyu ele alıp farkındalıkta sıçrama yaratmışken ya da  ister istemez bu kullanımlar bir alay konusu olmuşken 

ısrarla değil doğaçlama olarak 

dilin örselenmesi nedendir acaba? 

… 

Dil bilimci değilim lakin iş hayatının içerisindeki bu gibi dinamikleri doğru görebildiğime inanıyorum.

Bu kullanımlar yıllar önce tartışmasız bir 

üstünlük göstergesiydi. 

Toplantı set etmekler, yapıyor olmaklar, 

push edip gol live ile konuya müdahil olmaklar, eee tabi ki şanındandır lead etmekler vs. 

Tercümesi net olarak; bir ayrı bir kademeyiz ve üstünüzden öte değildi. 

Ancak o devir geçeli çok oldu, 

iş hayatında siz dilinden sen diline geçme halleri yaygınlaşırken üstünlük timsali olmak nedir yahu? 

… 

Tabi ki ihtiyaç halinde yabancı dil bilginizi konuşturmanız 

oldukça değerli. 

Ama karma bir dilimsi oluşturmak, hiçbir  taraftan anlamlı değil sanırım. 

… 

Çok değil birkaç yıl önceki yorumlar; 

bu kullanımların hızla banalleşeceği yönündeydi ki, 

aslında hızla o aşamaya gelindi. 

Ama yine de büyük bir kurumsal kitle var ki banal’i de istedikleri anlamı ile algıladı sanırım. 

… 

Sevgili Beyaz Yakalı, banal derken Türk Dil Kurumu’nun tanımladığı ikinci 

anlam ifade ediliyor… 

TDK Güncel Türkçe Sözlük: Banal 

Herkesçe kullanılan, anlaşılan.

Bayağı, sıradan. 

… 

Peki bayağı ? 

Onun sıfat olan her anlamı konuya dahil.

 

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Performans değerlendirmede neredesiniz?

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

20 Mayıs 2021
Performans; başarım.

Başarı; başarma işi, muvaffakiyet. 

Dil bilimi uzmanı değilim ama iş hayatındaki iş alışkanlığının, başarının, davranışın ve 

potansiyelin toptan ifadesi 

en doğru şekilde Fransızcadan gelen performans kelimesi ile eşleşiyor sanırım. 

Kelime derinliği açısından muvaffakiyete yakın olsam da 

iş hayatına dair bütünlük halen performansta. 

… 

Bu kısa yazıda konumuz kelime kökeni ya da performans olmadığı için burayı hızla geçiyor ve 

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Sabah 09.00 Toplantısı

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

17 Mayıs 2021
Ekibinizle... 09.00 toplantılarına devam ediyor musunuz?

Peki ya mesai kontrollerine ? Mesela çalışanınızın bilgisayarda aktif kaç saat geçirdiğini, adım adım hangi işleri takip ettiğini, 

kaç toplantı yapıp kaç rapor yazarken kaç mail cevapladığını 

kayıt altına alıyor musunuz? 

Açık ekran politikanızı anlık kurum içi yazışma programları ile destekleyip WhatsApp grupları 

ile taçlandırmaya ne dersiniz? 

Gün ortası, saat başı ya da gün sonu kontrolü ne durumda? 

Mesai başlangıcına ve gün içi kontrolüne sıkı sıkıya bağlıyken 

mesai dışı küçük (!) istekleriniz istediğiniz oranda karşılanıyor mu?

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Çalışan Anneler

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

10 Mayıs 2021
İşleri her zaman gözle görülür ölçüde zordu ama son bir yılda, görmeyi bırakın hayal edemediğimiz ölçüde bu zorluk katlandı sanki. Ne dersiniz? 

Hiçbir açıklama yapmadan ve öncelikli olarak vurgulamak istiyorum;

eğer pandemi döneminde özellikle

minnet gösterilmesi gereken bir kitle varsa o kesinlikle

çalışan annelerdir!

Üstelik her iş dalından tüm çalışan anneler…

Üretimde çalışanı, güvenlikte duranı, beyaz yakalılığa evden devam edeni, doktoru, esnafı, temizlik görevlisi,

hemşiresi, sipariş taşıyanı, öğretmeni,

tarlada çalışanı ya da avukatı… Hepsi!

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Bir Başarı Hikayesi

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

7 Mayıs 2021
Bayılıyoruz başarı hikayelerine…

Hatta çoğu zaman hikayenin niteliği, niceliği, başlangıç noktası vs hiç gözümüze gelmeden doğrudan

sonuca odaklanıyoruz.

Varlık, tanınırlık, cazibe ve ilgi odağı olma ve olmama!

Çoğu başarı hikayesi bundan ibaret.

Aman yanlış anlaşılmasın, her başarı hikayesi ve hatta her hikaye kendi içerisinde muazzam derecede

önemlidir. Ve elbette anlatılmaya, anılmaya değerdir.

Üstelik hepsinden çıkarılacak bir ders,

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İş hayatında davulun sesi

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

20 Nisan 2021
Bu sesin ehil ve bilgili ellerde uzaktan hoş gelmesi muhtemel olsa da, iş hayatında konu biraz farklı sanki.

Hatta geçmiş deneyimleri ele alırsak deyişi biraz uyarlamak

doğru bile olabilir. Deneyelim;

“iş hayatında davulun sesi geliyorsa, iş işten çoktan geçmiştir”.

Ne dersiniz?

Çok net söylenebilir ki bir konu iş hayatında konuşulmaya başlandıysa,

o konu hakkında alınacak

aksiyon tasarlanmaya başlanmıştır bile.

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İş Hayatındaki Yeni Konu; Freelance

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

1 Nisan 2021
Doğrudan üzerine odaklanılması gereken net bir konumuz var.

Olumlu ya da olumsuz, oldukça ciddi sonuçlar doğuracağını söylemek ise

şimdiden mümkün.

Yöneticilerin, planlayıcıların ve tüm çalışanların

hızla farkına varmasında sadece fayda değil, geleceğin

vizyonuna uyum ve

riskleri görebilme ihtimali de var.

“Freelance” çalıştırılmanın ayak sesleri duyuldu…

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Yine Gözden Kaçmamalı

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

29 Mart 2021
İş hayatının dinamikleri değişiyor, tamam.

 

Çalışma şekilleri, işlevsellikten kurum kültürüne kadar geniş bir yelpazede

etkin dönüşüme başladı bile…

Yakın dönemde dijitalin etkilerini değil katma değerini, uygulanış ve uyum sistemlerini,

ölçülebilir artı ve eksilerini ve

daha da önemlisi

gelecekte hazırladığı zemini konuşacağız gibi görünüyor.

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Kurumda Cinsiyet Eşitliği - Hafıza

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

22 Mart 2021
Bugün, toplumdaki cinsiyet algısı ile

beslenen “Kurumlarda Cinsiyet” konusunu, tekrar hatırlama

vaktidir düşüncesindeyim.

Şiddet farklı formlarda da olsa, maalesef kurumlarda da karşımıza çıkıyor.

Dikkat etmeli, hatırlamalı…

Eşitlik…

TDK’ya göre; iki veya daha çok şeyin eşit olması durumu, denklik, müsavilik, müsavat, muadelet,

kanunlar yönünden insanlar arasında ayrım

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Eski Üstatlardan Kim Kaldı ?

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

11 Mart 2021
Günümüz iş dünyasında,

bir konunun üstadı ya da ustası olarak anılmak ne kadar da kolaylaştı

Üstelik kişiler de, kendilerini böyle anmakta

hiç problem görmüyor belli ki…

Elbette deneyim, birikim, iş alanı ile ilgili görgü

ve kıdeme paha biçilemez.

Ancak bilmeli ki;

iş hayatının değişkenleri gittikçe daha da hızlı yön değiştiriyor ve

saha ile bağını sağlam tutamayan “üstatlar”ın öğretileri sadece teorik kısmından tutulabilir hale dönüşüyor.

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Emekçi Kadınlar 

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

8 Mart 2021
Saygı, sevgi ve minnetle,

Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun…

Umarım gerçekten kutlu olduğu,

yani anlamınca “uğurlu” olduğu günleri görebiliriz.

Uğurlu; uğuru olan, iyilik getirdiğine inanılan, kutlu, tekin, kademli, meymenetli, mübarek.

İyilik getirmek,

kutlu olmak,

tekin,

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Makro Çalışan

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

4 Mart 2021
Makro; büyük, geniş, mikro karşıtı.

Günümüz verileri ve süreç gösteriyor ki önümüzdeki yıllar “çalışan insan”dan beklenti tam olarak bu olacak 

Tabi ; “daha büyük, ama nasıl?”, “”daha geniş, ama ne kadar?” gibi soruların

cevabını vermek kaydı ile

Konuya “büyük” olma açısından bakarsan TDK bize

net bir yol haritası çıkarıyor.

Büyük; boyutları, benzerlerinden daha fazla olan, makro, küçük karşıtı,

çok, ortalamayı aşan, niceliği çok olan,

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Çok Uzman !

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

18 Şubat 2021
İtiraf edelim ki yeterince “uzman” değiliz..

Yurdum iş hayatında uzmanlık seviyesi ile

gelir seviyesi doğru orantılı artamayınca maalesef uzmanlık ikinci plana düşüyor.

Ülke ekonomisi, iş hayatı ya da yatırım yapanlar ve çalışanlar;

çalışanların kendi alanlarında bilgisini geliştirmesi,

deneyim edinmesi, yerel ve global örnekleri incelemesi,

belki literatüre vakit ayırması ya da daha önemlisi kendi alanında derinleşmesi ihtiyacındayken,

uzmanlığın belirli bir aşamasına gelen çalışan

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Kurumsallık

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

11 Şubat 2021
Logonuz pek de güzelmiş!

Kurumsal renklerinizden reklam çalışmanıza,

renklerinize, markanıza,

görsellerinizden vizyon&misyon beyanınıza,

sosyal medyanızdaki aktifliğe, haydi eller havaya modunda gösterdiğiniz mutlu (?) çalışan hallerinize

gerçekten bayılıyoruz…

Ama sorun şu ki, kurumsallık bu değil !

Altı boş olunca renklerin pek bir havada kaldığını bilmekte, zannediyorum fayda var.

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Seninle “Uzaktan Çalışmak” Aşkların En Güzeli

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

4 Şubat 2021
Ve sanırım alıştım hasretine,

gel desen gelemem ki?

Peki gerçekten gel deseler gelir miyiz? Ya da gel derler mi?

Yoksa kapının aralandığını görür görmez, çocukluğumuzdaki okul açılış günlerini yad edercesine

koşar mıyız?

Şu an bir araştırma yapsak ve yeterli veriyi toplasak,

sektörden sektöre değişmekle birlikte çalışanlarda neredeyse yarı yarıya bir bölünme olacağını düşünüyorum.

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Clubhouse Halleri

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

1 Şubat 2021
Son günlerde sosyal medya ahalisinin gündeminde,

yeni bir uygulama, Clubhouse bir anda

yükseldi.

Farklı sosyal medya mecralarının kulanım halleri, hep değerlendirilir ve de eleştirilirken yeni bir uygulama hem merak konusu

hem de heyecan sebebi oldu diyebiliriz.

Özetle mesaj, yorum ya da beğeni içermeyen,

fotoğraf ve video barındırmayan, sayfa akışı ya da geçmiş kaydı bulunmayan,

sadece sesli sohbet içeren yeni bir uygulama.

Ee hali ile ilginç!

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Büyük Dönüşüm  

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

28 Ocak 2021
Öyle büyük ve iddialı beyanlara

hep mesafeli bakmakla birlikte, sanırım ilk defa

bu sınırı aşıyorum!

Tedirgin, heyecanlı ama kararlı olduğumu söyleyebilirim.

Evet;

“Büyük Dönüşüm” başladı!

İş hayatının ve özellikle kurumsal hayatın dinamiği son 30 yılda hiç olmadığı kadar değişim ve dönüşüm üzerine kurgulandı.

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Gerçeklik ve Belirsizlik

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

18 Ocak 2021
İş hayatının her adımı hep dinamik olmuştur.

 

En yapılagelen, sıradanlaşan, yaygın ifadesi ile rutin işler dahi, ki bazıları teamüller haline dönüşmüştür,

kendi içinde doğal devinimini yaşatır.

Hareketli, canlı, değişime namzet ve müsait ve hatta etkin.

Bazı iş tanımlarında bunu anlık bir bakışta gözlemlemek çoğunlukla mümkün olmuyor. Bundandır ki işin rutinliği sadece

süreci ile eşleştirilir.

Oysa dış etkenlerin ve uygulayıcının iç dinamiklerinin, hayatın akışındaki dönüşümünü düşünürsek

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İş Hayatı Neyi Önceliklendirecek ?  

Şahap Bayram TOKGÖZ

Şahap Bayram TOKGÖZ

14 Ocak 2021
Son dönemde iş hayatındaki paradigma değişimi

öyle görünür hale geldi ki,

doğal olarak herkesin gündeminde.

Ve bu değişim aklınıza gelebilecek her seviyede, ki burada seviyeyi her iş alanı her kıdemdeki çalışan, her sektör ve her çalışma şekli olarak kullanıyorum,

etkisini gösterdi.

Dijitali kabul, esnek çalışmayı kabul

çalışanların iş yeri ikameti dışındaki ihtiyaçlarının farkındalığı,

üretim yapan firmalarda “çalışan” değerinin kabulü,

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