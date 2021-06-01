Bullet Point!

Başarı; başarma işi, muvaffakiyet.
Dil bilimi uzmanı değilim ama iş hayatındaki iş alışkanlığının, başarının, davranışın ve
potansiyelin toptan ifadesi
en doğru şekilde Fransızcadan gelen performans kelimesi ile eşleşiyor sanırım.
Kelime derinliği açısından muvaffakiyete yakın olsam da
iş hayatına dair bütünlük halen performansta.
…
Bu kısa yazıda konumuz kelime kökeni ya da performans olmadığı için burayı hızla geçiyor ve
Peki ya mesai kontrollerine ? Mesela çalışanınızın bilgisayarda aktif kaç saat geçirdiğini, adım adım hangi işleri takip ettiğini,
kaç toplantı yapıp kaç rapor yazarken kaç mail cevapladığını
kayıt altına alıyor musunuz?
Açık ekran politikanızı anlık kurum içi yazışma programları ile destekleyip WhatsApp grupları
ile taçlandırmaya ne dersiniz?
Gün ortası, saat başı ya da gün sonu kontrolü ne durumda?
Mesai başlangıcına ve gün içi kontrolüne sıkı sıkıya bağlıyken
mesai dışı küçük (!) istekleriniz istediğiniz oranda karşılanıyor mu?
Hiçbir açıklama yapmadan ve öncelikli olarak vurgulamak istiyorum;
eğer pandemi döneminde özellikle
minnet gösterilmesi gereken bir kitle varsa o kesinlikle
çalışan annelerdir!
Üstelik her iş dalından tüm çalışan anneler…
Üretimde çalışanı, güvenlikte duranı, beyaz yakalılığa evden devam edeni, doktoru, esnafı, temizlik görevlisi,
hemşiresi, sipariş taşıyanı, öğretmeni,
tarlada çalışanı ya da avukatı… Hepsi!
Hatta çoğu zaman hikayenin niteliği, niceliği, başlangıç noktası vs hiç gözümüze gelmeden doğrudan
sonuca odaklanıyoruz.
Varlık, tanınırlık, cazibe ve ilgi odağı olma ve olmama!
Çoğu başarı hikayesi bundan ibaret.
…
Aman yanlış anlaşılmasın, her başarı hikayesi ve hatta her hikaye kendi içerisinde muazzam derecede
önemlidir. Ve elbette anlatılmaya, anılmaya değerdir.
Üstelik hepsinden çıkarılacak bir ders,
Hatta geçmiş deneyimleri ele alırsak deyişi biraz uyarlamak
doğru bile olabilir. Deneyelim;
“iş hayatında davulun sesi geliyorsa, iş işten çoktan geçmiştir”.
Ne dersiniz?
…
Çok net söylenebilir ki bir konu iş hayatında konuşulmaya başlandıysa,
o konu hakkında alınacak
aksiyon tasarlanmaya başlanmıştır bile.
Olumlu ya da olumsuz, oldukça ciddi sonuçlar doğuracağını söylemek ise
şimdiden mümkün.
Yöneticilerin, planlayıcıların ve tüm çalışanların
hızla farkına varmasında sadece fayda değil, geleceğin
vizyonuna uyum ve
riskleri görebilme ihtimali de var.
…
“Freelance” çalıştırılmanın ayak sesleri duyuldu…
Çalışma şekilleri, işlevsellikten kurum kültürüne kadar geniş bir yelpazede
etkin dönüşüme başladı bile…
Yakın dönemde dijitalin etkilerini değil katma değerini, uygulanış ve uyum sistemlerini,
ölçülebilir artı ve eksilerini ve
daha da önemlisi
gelecekte hazırladığı zemini konuşacağız gibi görünüyor.
…
beslenen “Kurumlarda Cinsiyet” konusunu, tekrar hatırlama
vaktidir düşüncesindeyim.
Şiddet farklı formlarda da olsa, maalesef kurumlarda da karşımıza çıkıyor.
Dikkat etmeli, hatırlamalı…
…
Eşitlik…
TDK’ya göre; iki veya daha çok şeyin eşit olması durumu, denklik, müsavilik, müsavat, muadelet,
kanunlar yönünden insanlar arasında ayrım
bir konunun üstadı ya da ustası olarak anılmak ne kadar da kolaylaştı
Üstelik kişiler de, kendilerini böyle anmakta
hiç problem görmüyor belli ki…
Elbette deneyim, birikim, iş alanı ile ilgili görgü
ve kıdeme paha biçilemez.
Ancak bilmeli ki;
iş hayatının değişkenleri gittikçe daha da hızlı yön değiştiriyor ve
saha ile bağını sağlam tutamayan “üstatlar”ın öğretileri sadece teorik kısmından tutulabilir hale dönüşüyor.
Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun…
Umarım gerçekten kutlu olduğu,
yani anlamınca “uğurlu” olduğu günleri görebiliriz.
Uğurlu; uğuru olan, iyilik getirdiğine inanılan, kutlu, tekin, kademli, meymenetli, mübarek.
…
İyilik getirmek,
kutlu olmak,
tekin,
Günümüz verileri ve süreç gösteriyor ki önümüzdeki yıllar “çalışan insan”dan beklenti tam olarak bu olacak
…
Tabi ; “daha büyük, ama nasıl?”, “”daha geniş, ama ne kadar?” gibi soruların
cevabını vermek kaydı ile
Konuya “büyük” olma açısından bakarsan TDK bize
net bir yol haritası çıkarıyor.
Büyük; boyutları, benzerlerinden daha fazla olan, makro, küçük karşıtı,
çok, ortalamayı aşan, niceliği çok olan,
Yurdum iş hayatında uzmanlık seviyesi ile
gelir seviyesi doğru orantılı artamayınca maalesef uzmanlık ikinci plana düşüyor.
…
Ülke ekonomisi, iş hayatı ya da yatırım yapanlar ve çalışanlar;
çalışanların kendi alanlarında bilgisini geliştirmesi,
deneyim edinmesi, yerel ve global örnekleri incelemesi,
belki literatüre vakit ayırması ya da daha önemlisi kendi alanında derinleşmesi ihtiyacındayken,
uzmanlığın belirli bir aşamasına gelen çalışan
Kurumsal renklerinizden reklam çalışmanıza,
renklerinize, markanıza,
görsellerinizden vizyon&misyon beyanınıza,
sosyal medyanızdaki aktifliğe, haydi eller havaya modunda gösterdiğiniz mutlu (?) çalışan hallerinize
gerçekten bayılıyoruz…
Ama sorun şu ki, kurumsallık bu değil !
…
Altı boş olunca renklerin pek bir havada kaldığını bilmekte, zannediyorum fayda var.
gel desen gelemem ki?
…
Peki gerçekten gel deseler gelir miyiz? Ya da gel derler mi?
Yoksa kapının aralandığını görür görmez, çocukluğumuzdaki okul açılış günlerini yad edercesine
koşar mıyız?
…
Şu an bir araştırma yapsak ve yeterli veriyi toplasak,
sektörden sektöre değişmekle birlikte çalışanlarda neredeyse yarı yarıya bir bölünme olacağını düşünüyorum.
yeni bir uygulama, Clubhouse bir anda
yükseldi.
Farklı sosyal medya mecralarının kulanım halleri, hep değerlendirilir ve de eleştirilirken yeni bir uygulama hem merak konusu
hem de heyecan sebebi oldu diyebiliriz.
Özetle mesaj, yorum ya da beğeni içermeyen,
fotoğraf ve video barındırmayan, sayfa akışı ya da geçmiş kaydı bulunmayan,
sadece sesli sohbet içeren yeni bir uygulama.
Ee hali ile ilginç!
hep mesafeli bakmakla birlikte, sanırım ilk defa
bu sınırı aşıyorum!
Tedirgin, heyecanlı ama kararlı olduğumu söyleyebilirim.
…
Evet;
“Büyük Dönüşüm” başladı!
…
İş hayatının ve özellikle kurumsal hayatın dinamiği son 30 yılda hiç olmadığı kadar değişim ve dönüşüm üzerine kurgulandı.
En yapılagelen, sıradanlaşan, yaygın ifadesi ile rutin işler dahi, ki bazıları teamüller haline dönüşmüştür,
kendi içinde doğal devinimini yaşatır.
Hareketli, canlı, değişime namzet ve müsait ve hatta etkin.
…
Bazı iş tanımlarında bunu anlık bir bakışta gözlemlemek çoğunlukla mümkün olmuyor. Bundandır ki işin rutinliği sadece
süreci ile eşleştirilir.
Oysa dış etkenlerin ve uygulayıcının iç dinamiklerinin, hayatın akışındaki dönüşümünü düşünürsek
öyle görünür hale geldi ki,
doğal olarak herkesin gündeminde.
Ve bu değişim aklınıza gelebilecek her seviyede, ki burada seviyeyi her iş alanı her kıdemdeki çalışan, her sektör ve her çalışma şekli olarak kullanıyorum,
etkisini gösterdi.
…
Dijitali kabul, esnek çalışmayı kabul
çalışanların iş yeri ikameti dışındaki ihtiyaçlarının farkındalığı,
üretim yapan firmalarda “çalışan” değerinin kabulü,
Bullet Point!
Evet evet “bullet point”…
Bir iş ortağımın söz konusu süreç ve içeriğin ana başlıklarını listelemem için
benden rica ettiği şey,
tam olarak bullet point.
…
Plaza dili esprileri artık uzun zamandır iş hayatının içindeyken,
bazı kurumlar ve sayıları az da olsa bazı vizyon sahibi yöneticiler dile sahip çıkmakla ilgili iç kampanyalar başlatalı çok olmuşken,
Cem Yılmaz’dan Kaan Sekban’a gösteri dünyası
konuyu ele alıp farkındalıkta sıçrama yaratmışken ya da ister istemez bu kullanımlar bir alay konusu olmuşken
ısrarla değil doğaçlama olarak
dilin örselenmesi nedendir acaba?
…
Dil bilimci değilim lakin iş hayatının içerisindeki bu gibi dinamikleri doğru görebildiğime inanıyorum.
Bu kullanımlar yıllar önce tartışmasız bir
üstünlük göstergesiydi.
Toplantı set etmekler, yapıyor olmaklar,
push edip gol live ile konuya müdahil olmaklar, eee tabi ki şanındandır lead etmekler vs.
Tercümesi net olarak; bir ayrı bir kademeyiz ve üstünüzden öte değildi.
…
Ancak o devir geçeli çok oldu,
iş hayatında siz dilinden sen diline geçme halleri yaygınlaşırken üstünlük timsali olmak nedir yahu?
…
Tabi ki ihtiyaç halinde yabancı dil bilginizi konuşturmanız
oldukça değerli.
Ama karma bir dilimsi oluşturmak, hiçbir taraftan anlamlı değil sanırım.
…
Çok değil birkaç yıl önceki yorumlar;
bu kullanımların hızla banalleşeceği yönündeydi ki,
aslında hızla o aşamaya gelindi.
Ama yine de büyük bir kurumsal kitle var ki banal’i de istedikleri anlamı ile algıladı sanırım.
…
Sevgili Beyaz Yakalı, banal derken Türk Dil Kurumu’nun tanımladığı ikinci
anlam ifade ediliyor…
TDK Güncel Türkçe Sözlük: Banal
Herkesçe kullanılan, anlaşılan.
Bayağı, sıradan.
…
Peki bayağı ?
Onun sıfat olan her anlamı konuya dahil.