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Şahap Bayram Tokgöz

Şahap Bayram Tokgöz

info@sahaptokgoz.com

Benimle İletişime Gönlün Var mı?

9 Temmuz 2020

Hayatın iddialı mevzularından biri iletişim.

Çocuğunuzun geleceğinden işinizin gelişimine, kurumlardaki konumunuzdan kişilerdeki algınıza,

kendinizi ifade edişinizden aslen nasıl algılandığınıza

veya yöneticinize, sevgilinize,

yan masadaki eşleniğinize, müşterinize

vs vs.

bir çok noktada kilidi açan ya da iki tur daha sıkılaştıran nokta… İletişim!

Duygu, düşünce veya bilgilerin

akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon

gibi net tanımlarından mesajı gönderen ya da mesajı alan temelinde anlatılan fazlaca teorisi ve bilgisi olan mevzu… İletişim!

Konu ne kadar derinleşse de sanki kurumlarda

şairin dediği ünlü “benimlen geçinmeye gönlün var mı?”

sözüne geliyoruz.

Evet, iletişim kalitesi mühim lakin; kişilerin iletişmeye gönlü yoksa

mevzu bilin ki fazlaca karışacak.

Ve bilelim ki kurumsal insana;

gelişim alanı, eşitlik, adalet, huzur, gerçekten geçim kalitesi,

anlamlı kurumsallık,

nitelikli iş hayatı ve hatta doğru amaçlar

sunmadığınız sürece

gönlü iletişimden değil çatışmadan yana olacaktır.

ŞahapT.

 

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