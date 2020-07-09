Hayatın iddialı mevzularından biri iletişim.
Çocuğunuzun geleceğinden işinizin gelişimine, kurumlardaki konumunuzdan kişilerdeki algınıza,
kendinizi ifade edişinizden aslen nasıl algılandığınıza
veya yöneticinize, sevgilinize,
yan masadaki eşleniğinize, müşterinize
vs vs.
bir çok noktada kilidi açan ya da iki tur daha sıkılaştıran nokta… İletişim!
Duygu, düşünce veya bilgilerin
akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon
gibi net tanımlarından mesajı gönderen ya da mesajı alan temelinde anlatılan fazlaca teorisi ve bilgisi olan mevzu… İletişim!
Konu ne kadar derinleşse de sanki kurumlarda
şairin dediği ünlü “benimlen geçinmeye gönlün var mı?”
sözüne geliyoruz.
Evet, iletişim kalitesi mühim lakin; kişilerin iletişmeye gönlü yoksa
mevzu bilin ki fazlaca karışacak.
Ve bilelim ki kurumsal insana;
gelişim alanı, eşitlik, adalet, huzur, gerçekten geçim kalitesi,
anlamlı kurumsallık,
nitelikli iş hayatı ve hatta doğru amaçlar
sunmadığınız sürece
gönlü iletişimden değil çatışmadan yana olacaktır.
ŞahapT.
Benimle İletişime Gönlün Var mı?
Hayatın iddialı mevzularından biri iletişim.
Çocuğunuzun geleceğinden işinizin gelişimine, kurumlardaki konumunuzdan kişilerdeki algınıza,
kendinizi ifade edişinizden aslen nasıl algılandığınıza
veya yöneticinize, sevgilinize,
yan masadaki eşleniğinize, müşterinize
vs vs.
bir çok noktada kilidi açan ya da iki tur daha sıkılaştıran nokta… İletişim!
Duygu, düşünce veya bilgilerin
akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon
gibi net tanımlarından mesajı gönderen ya da mesajı alan temelinde anlatılan fazlaca teorisi ve bilgisi olan mevzu… İletişim!
Konu ne kadar derinleşse de sanki kurumlarda
şairin dediği ünlü “benimlen geçinmeye gönlün var mı?”
sözüne geliyoruz.
Evet, iletişim kalitesi mühim lakin; kişilerin iletişmeye gönlü yoksa
mevzu bilin ki fazlaca karışacak.
Ve bilelim ki kurumsal insana;
gelişim alanı, eşitlik, adalet, huzur, gerçekten geçim kalitesi,
anlamlı kurumsallık,
nitelikli iş hayatı ve hatta doğru amaçlar
sunmadığınız sürece
gönlü iletişimden değil çatışmadan yana olacaktır.
ŞahapT.