Böyle bir öz geçmişi daha önce hiç görmedim(?) gerçekten. Heyecanıma ver ne olur, bizdeki boşluğu vs
düşününce hızla sana ulaşmak istedim.
Hadi “evet” de…
Bütün gradelerim, kıdemlerim, sosyal haklarım emrine amade. Onay evrakını CEO bizzat kendi imzaladı!
Kariyer planını ellerimle yazacağım, eminim 360 derece değerlendirmelerde ekipte bayılacak sana.
Sen, yöneticin ve ekip gerçek bir aile olur
pembe panjurlu plazanızda geçinir gidersiniz. Fena mı olur ?
Gör bak her ay elimde bir buket bordro ile geleceğim sana, çok bir şey değil biliyorum ama faturalarını falan ödersin işte…
Hem mutlu olalım, gerisi ne ki değil mi ama ?
Ekip ruhu, hedefler, motivasyon partileri, eğitimler,
toplantılar, yetişilecekler, oyunlar, terfi zamanları, playstation’lar, raporlar vs derken
zamanın geçişini çok hissetmeyeceksin zaten.
Hem günün keyfini çıkaralım bence, bir ömür olmasa da ihtiyaç duyduğumca benimle ol istiyorum.
Benimle çalışır mısın?
Önemli Not:
İş Kanunu ile karşılıklı resmi bir akit imzalayan kurum ve çalışan, pek romantik olmasada(!) iş anlaşmasında karşılıklı el sıkışıyor ve uzunca bir yola çıkıyor demektir. Vaatler hoş olsa da resmi haklara vakıf olmak mühimdir.
ŞahapT.
Benimle Çalışır mısın?
Aklımı başımdan aldın…
Böyle bir öz geçmişi daha önce hiç görmedim(?) gerçekten. Heyecanıma ver ne olur, bizdeki boşluğu vs
düşününce hızla sana ulaşmak istedim.
Hadi “evet” de…
Bütün gradelerim, kıdemlerim, sosyal haklarım emrine amade. Onay evrakını CEO bizzat kendi imzaladı!
Kariyer planını ellerimle yazacağım, eminim 360 derece değerlendirmelerde ekipte bayılacak sana.
Sen, yöneticin ve ekip gerçek bir aile olur
pembe panjurlu plazanızda geçinir gidersiniz. Fena mı olur ?
Gör bak her ay elimde bir buket bordro ile geleceğim sana, çok bir şey değil biliyorum ama faturalarını falan ödersin işte…
Hem mutlu olalım, gerisi ne ki değil mi ama ?
Ekip ruhu, hedefler, motivasyon partileri, eğitimler,
toplantılar, yetişilecekler, oyunlar, terfi zamanları, playstation’lar, raporlar vs derken
zamanın geçişini çok hissetmeyeceksin zaten.
Hem günün keyfini çıkaralım bence, bir ömür olmasa da ihtiyaç duyduğumca benimle ol istiyorum.
Benimle çalışır mısın?
Önemli Not:
İş Kanunu ile karşılıklı resmi bir akit imzalayan kurum ve çalışan, pek romantik olmasada(!) iş anlaşmasında karşılıklı el sıkışıyor ve uzunca bir yola çıkıyor demektir. Vaatler hoş olsa da resmi haklara vakıf olmak mühimdir.
ŞahapT.