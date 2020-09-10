Ara
EKSTRA
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Şahap Bayram TOKGÖZ >Belki Daha da Fazla !
"Şahap Bayram Tokgöz" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Şahap Bayram Tokgöz" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Şahap Bayram Tokgöz

Şahap Bayram Tokgöz

info@sahaptokgoz.com

Belki Daha da Fazla !  

10 Eylül 2020

Yeni nesil şirketler 100 yıl yaşamaya talip…

Hatta belki daha da fazla!

Evet evet, birçok konuda artı ve eksileri, hatta geliştirilmesi gereken alanları olmakla birlikte muhtemelen tek bir özelliklerinden dolayı

bu işletmelerin ömrü oldukça uzun olacak.

Üstelik ortalama işletme ömrünün 12-14 yıl olduğu, bu ortalamanın hızla aşağı salındığı bir dönem için

iddialı sayılabilecek bir öngörü olsa da

özü oldukça basit bir temele dayanıyor.

Etrafımıza baktığımızda el değiştiren kurumlar, büyük ortaklıklar, yerli ya da yabancı sermayedarlar,

büyük fonlar, yatırımcı gruplar vs

görmeye oldukça alıştık.

Dışarıdan baktığımızda algısal olarak uzun yaşayacağını öngördüğümüz ve gücü temsil eden grup genellikle

fotoğrafın bu tarafı ile temsil ediliyor. Diğer yanda elbette

bireysel girişimler, start-up’lar

küçük işletmeler,

esnaflar vs var.

Ama küçük bir istatistik çalışma yapsak acaba kaç tanesi iş yerini 3. nesile bırakma hayalinden bahseder ?

Temel değerler dizisi değişmeden

sonucun değişmeyeceğini bir köşeye koyar ve hem ülkemizde hem dünyada yüzlerce yıldır var olan işletmelerin

havasını koklarsak “yeni nesil”lerin neyi doğru yaptığı

kendini belli ediyor.

İnsani tavır…

Hani eskilerin insaniyetlik dediği ve şimdiki kurumlarda pek bonkör olmayan haller. Hem çalışanı hem kurumu şartlarınca var eden,

daha ötede müşteride halen o sıcak samimiyet hissini oluşturan haller.

Artık çoğunlukla yok!

Bizler daha çok performans, hedef, verimlilik, dönemsel başarılar vs konuşan,

sınavlarla yetiştiği için

hayata sınavın sonucu keskinliğinde bakan nesiliz.

Lakin son dönemde öyle bir grup var oldu ki bence hepsi yeni bir umut ışığı yakıyor.

Kendilerinden memnun,

artılarını ve eksilerini değil eksikliklerini bilen,

herkese eşit bakan,

güç gösterisi değil birlikte ilerlemek isteyen,

okul arkadaşı formatını iş yerinde devam ettiren,

eğlenen,

gülen,

ama bolca iş yapan,

dışarıdan bakınca bir grup çocuğun oyun oynamasını resmeden

harika bir grup.

En temel hali ile insaniler ve

emin olalım ki o 20 yaşındaki çocuğun kurduğu iş muhtemelen günümüz devasa kurumlarından daha uzun süre

var olacak.

 

ŞahapT.

 

 

 

 

X
Şahap Bayram TOKGÖZ Şahap Bayram TOKGÖZ Tüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Katy Perry Güldürürken DüşündürüyorHikmet DemirkolKaty Perry Güldürürken Düşündürüyor10.09.2020
Ağır vaka artışı çok ürkütücüOsman MÜFTÜOĞLUAğır vaka artışı çok ürkütücü10.09.2020
Yasaklar gelmeden akıllanmıyoruzDeniz SİPAHİYasaklar gelmeden akıllanmıyoruz10.09.2020
Günün karikatürüM.Kutlukhan Perker Günün karikatürü10.09.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.