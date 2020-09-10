Yeni nesil şirketler 100 yıl yaşamaya talip…
Hatta belki daha da fazla!
Evet evet, birçok konuda artı ve eksileri, hatta geliştirilmesi gereken alanları olmakla birlikte muhtemelen tek bir özelliklerinden dolayı
bu işletmelerin ömrü oldukça uzun olacak.
Üstelik ortalama işletme ömrünün 12-14 yıl olduğu, bu ortalamanın hızla aşağı salındığı bir dönem için
iddialı sayılabilecek bir öngörü olsa da
özü oldukça basit bir temele dayanıyor.
…
Etrafımıza baktığımızda el değiştiren kurumlar, büyük ortaklıklar, yerli ya da yabancı sermayedarlar,
büyük fonlar, yatırımcı gruplar vs
görmeye oldukça alıştık.
Dışarıdan baktığımızda algısal olarak uzun yaşayacağını öngördüğümüz ve gücü temsil eden grup genellikle
fotoğrafın bu tarafı ile temsil ediliyor. Diğer yanda elbette
bireysel girişimler, start-up’lar
küçük işletmeler,
esnaflar vs var.
Ama küçük bir istatistik çalışma yapsak acaba kaç tanesi iş yerini 3. nesile bırakma hayalinden bahseder ?
…
Temel değerler dizisi değişmeden
sonucun değişmeyeceğini bir köşeye koyar ve hem ülkemizde hem dünyada yüzlerce yıldır var olan işletmelerin
havasını koklarsak “yeni nesil”lerin neyi doğru yaptığı
kendini belli ediyor.
…
İnsani tavır…
Hani eskilerin insaniyetlik dediği ve şimdiki kurumlarda pek bonkör olmayan haller. Hem çalışanı hem kurumu şartlarınca var eden,
daha ötede müşteride halen o sıcak samimiyet hissini oluşturan haller.
Artık çoğunlukla yok!
Bizler daha çok performans, hedef, verimlilik, dönemsel başarılar vs konuşan,
sınavlarla yetiştiği için
hayata sınavın sonucu keskinliğinde bakan nesiliz.
…
Lakin son dönemde öyle bir grup var oldu ki bence hepsi yeni bir umut ışığı yakıyor.
Kendilerinden memnun,
artılarını ve eksilerini değil eksikliklerini bilen,
herkese eşit bakan,
güç gösterisi değil birlikte ilerlemek isteyen,
okul arkadaşı formatını iş yerinde devam ettiren,
eğlenen,
gülen,
ama bolca iş yapan,
dışarıdan bakınca bir grup çocuğun oyun oynamasını resmeden
harika bir grup.
En temel hali ile insaniler ve
emin olalım ki o 20 yaşındaki çocuğun kurduğu iş muhtemelen günümüz devasa kurumlarından daha uzun süre
var olacak.
ŞahapT.
Belki Daha da Fazla !
Yeni nesil şirketler 100 yıl yaşamaya talip…
Hatta belki daha da fazla!
Evet evet, birçok konuda artı ve eksileri, hatta geliştirilmesi gereken alanları olmakla birlikte muhtemelen tek bir özelliklerinden dolayı
bu işletmelerin ömrü oldukça uzun olacak.
Üstelik ortalama işletme ömrünün 12-14 yıl olduğu, bu ortalamanın hızla aşağı salındığı bir dönem için
iddialı sayılabilecek bir öngörü olsa da
özü oldukça basit bir temele dayanıyor.
…
Etrafımıza baktığımızda el değiştiren kurumlar, büyük ortaklıklar, yerli ya da yabancı sermayedarlar,
büyük fonlar, yatırımcı gruplar vs
görmeye oldukça alıştık.
Dışarıdan baktığımızda algısal olarak uzun yaşayacağını öngördüğümüz ve gücü temsil eden grup genellikle
fotoğrafın bu tarafı ile temsil ediliyor. Diğer yanda elbette
bireysel girişimler, start-up’lar
küçük işletmeler,
esnaflar vs var.
Ama küçük bir istatistik çalışma yapsak acaba kaç tanesi iş yerini 3. nesile bırakma hayalinden bahseder ?
…
Temel değerler dizisi değişmeden
sonucun değişmeyeceğini bir köşeye koyar ve hem ülkemizde hem dünyada yüzlerce yıldır var olan işletmelerin
havasını koklarsak “yeni nesil”lerin neyi doğru yaptığı
kendini belli ediyor.
…
İnsani tavır…
Hani eskilerin insaniyetlik dediği ve şimdiki kurumlarda pek bonkör olmayan haller. Hem çalışanı hem kurumu şartlarınca var eden,
daha ötede müşteride halen o sıcak samimiyet hissini oluşturan haller.
Artık çoğunlukla yok!
Bizler daha çok performans, hedef, verimlilik, dönemsel başarılar vs konuşan,
sınavlarla yetiştiği için
hayata sınavın sonucu keskinliğinde bakan nesiliz.
…
Lakin son dönemde öyle bir grup var oldu ki bence hepsi yeni bir umut ışığı yakıyor.
Kendilerinden memnun,
artılarını ve eksilerini değil eksikliklerini bilen,
herkese eşit bakan,
güç gösterisi değil birlikte ilerlemek isteyen,
okul arkadaşı formatını iş yerinde devam ettiren,
eğlenen,
gülen,
ama bolca iş yapan,
dışarıdan bakınca bir grup çocuğun oyun oynamasını resmeden
harika bir grup.
En temel hali ile insaniler ve
emin olalım ki o 20 yaşındaki çocuğun kurduğu iş muhtemelen günümüz devasa kurumlarından daha uzun süre
var olacak.
ŞahapT.