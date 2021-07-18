Zeytin ağacının gölgesi ve Kuzey Ege’nin serin suları

‘Rüzgârlı Şehir’ anlamına gelen Bakü’ye Azerice ‘Bakı’ deniyor. Keşfedilmeyi bekleyen ülkenin kırsal kesimi yüksek dağlar, göller ve kaya oluşumlarıyla göz alıcı güzellikte. Ayrıca hem tarihi taş binalarının gece aydınlatmaları hem geniş bulvarların, parkların, gökdelenlerin ışıklı danslarıyla büyüleneceksiniz...

Geçen günlerde 2020 Avrupa Şampiyonası’nda oynanan Türkiye-Galler maçını seyretmek için Bakü’deydim. Büyük umutlarla başlayan maç Azerilerin bütün desteğine rağmen mağlubiyetle sonlandı ama benim, Doğu’nun Paris’i diye anılan bu şehri yeniden keşfetmeme neden oldu. Bakü’nün modern yüzünü hem yeni yapılarında hem de sakinlerinde görmek mümkün.

Bu seferki ziyaretimde listeme Alfred Nobel’in evini de ekledim. Nobel ailesi kazancının neredeyse yarısını Azerbaycan’daki petrol sayesinde elde etmiş. Bu sebeple de Bakü’de büyük bir evleri var. Bazı eşya orijinal ama bazıları Bolşevik İhtilali sırasında çalınmış. Evin ikinci katında Azeri mutfağından yemekleri tadabileceğiniz bir de restoran var. Dinamitin mucidi Nobel’in vasiyeti üzerine bir dernek kurulmuş. Kurum, 1901’den beri her yıl 10 Aralık’ta insanlığa hizmet edenlere Nobel Ödülleri’ni veriyor. Ülkemizden 2006’da yazar Orhan Pamuk’un, 2015’te kimya dalında Aziz Sancar’ın bu ödülü alması gurur kaynağımız oldu...

Nobel Evi, ailenin petrolden gelen zenginliğini yansıtıyor.

ALEV KULELERİ’Nİ GÖRÜP PİTİ YİYİN

Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla bağımsızlığını kazanan Azerbaycan, topraklarındaki petrol ve doğalgaz rezervleri sayesinde büyük bir gelişim yaşıyor. London Design Museum tarafından ‘Yılın Tasarımı’ seçilen Haydar Aliyev Kültür Merkezi’ni dünyaca ünlü Irak asıllı İngiliz mimar Zaha Hadid çizdi. Kültür merkezi 2012’de tamamlanarak hizmete açılmış. Mimarisinde, Azerbaycan mitolojisinden Hazar Denizi’nin yükselişi yansıtılmış. Saraydan geceleri gökyüzüne doğru yükselen lazer ışınları olağanüstü bir görüntü oluşturuyor. Şehrin yeni simgesi kabul edilen; ofis, konut ve otel olarak kullanılan Alev Kuleleri’ni Bakü’nün modern yüzünü görmek isteyenler gezi listelerine eklesinler. Son gittiğimde Alev Kuleleri’ndeki Fairmont Hotel’de kaldım. Sahildeki Four Seasons Hotel de yeni bir bina ama mimarisinde geçmişin izlerini taşıyor.

Piti

Hem zengin Azeri mutfağını hem de yeni tatları denemek için de birçok seçenek sunuyor Bakü. Geleneksel Azeri mutfağı için Nakhchivan, Sumakh ve Şaki Qala’yı deneyebilirsiniz. Azeri mutfağından farklı lezzetler sunan Kotanlı’nın en ilgi çekici tarafı; Karabağ, Bakü, Şeki gibi Azerbaycan’ın şehirlerinin isimlerini taşıyan odalarının olması. Müzik eşliğinde lezzetli bir yemek için Nakhish ve Mugam Club’ı, Azeri geleneklerine göre bir yemek deneyimi yaşamak için Shirvanshah Müze Restaurant’ı tavsiye ederim.