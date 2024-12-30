LEZİZZ YILBAŞI MENÜSÜ || Hindi tarifi, zencefilli tarçınlı kurabiye, balkabağı dolması tarifleri

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YILBAŞI HİNDİSİ

MALZEMELER

1adetorta boy bütün hindi (4-4,5 kg.) (temizlenmiş)

4yemek kaşığı tereyağı (oda sıcaklığında)

2yemek kaşığı bal

1tatlı kaşığı tuz

1/2tatlı kaşığı karabiber

3-4daltaze kekik (kuru da olur)

3dişezilmiş sarımsak

SEBZELERİ İÇİN

1adetmısır (haşlanmış da olur)

9-10adetbebek patates

9-10adetBrüksel lahanası

9-10küçük kök brokoli

1adet havuç

1adetmor soğan

2yemek kaşığı soya sos (tuzu azaltılmış)

SÜSLEMESİ İÇİN

2-3adetfrenk üzümü (nar ya da başka bir kırmızı meyve de olur)

1/2adetmisket limonu

1/4adetgreyfurt (portakal ya da mandalina da olur)

YAPILIŞI

Küçük bir kaseye tereyağını ilave edin. Üzerine bal ekleyin. Üzerine taze kekik yaprakları, tuz, karabiber ve ezilmiş sarımsağı ekleyin. Güzelce karıştırın. Bir tatlı kaşığı kadarını kenara ayırın. Hindinin içini, dışını güzelce bu yağ ile ovarak içine nüfus etmesini sağlayın. But kısımlarını ip ya da kestiğiniz sar-pişir ile güzelce bağlayın. Varsa büyük boy fırın poşetine yerleştirin, yoksa kullandığınız tepsinin üzerini hava almayacak şekilde sar pişir ile kaplayın ve 190 derece fırında, ortanın bir altındaki rafta 3 saat civarı pişirin. Eğer fırın poşeti kullanmayacaksanız son 30 dakika sarpişir'i kaldırın ve hindinin üzerinin güzelce kızarmasını sağlayın. Bu süre hindinizin boyutuna ve fırınınıza göre değişebilir, kontrollü olmakta fayda var. Ayırdığınız 1 tatlı kaşığı tereyağına, soya sosunu ilave edin. Sebzeleri bir tepsiye alın ve bu karışım ile harmanlayın. Onları da hindiyi yerleştirdiğiniz fırına, hindinin alt kısmına yerleştirin. 1 saatte hazır olacaklardır. Son 15 dakika fırınınızın ızgara kısmını açıp, üst rafa koyarsanız güzelce karamelize olurlar. Tepsiye aldığınız hindinin etrafına sebzelerinizi ilave edin. Turunçlar ve Frenk üzümü ile süsleyin.

Afiyet olsun!

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ZENCEFİLLİ TARÇINLI KURABİYE

MALZEMELER

140 gram tereyağı

Yarım su bardağı toz şeker

1 adet yumurta sarısı

2, 5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu (elenmiş)

Yarım çay bardağı pekmez

Yarım yemek kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı toz zencefil

YAPILIŞI

Şeker ve tereyağı tamamen bulamaç gibi oluncaya kadar önce düşük sonra yüksek ayarda çırpın. Bulamaç kıvamına gelen tereyağının içine 1 adet yumurta sarısı ve yarım çay bardağı pekmezi ekleyerek çırpmaya devam edin. Karışım hazırlanınca ıspatula yardımıyla biraz toparlayın. Elediğiniz unu, kabartma tozu, tarçın ve zencefili katıp yoğurun. Hamur toplanıp kaptan ayrıldığında top haline getirin streçleyerek dondurucuda 15 dakika kadar bekletin. Sertleşen ve merdane ile açılacak kıvama gelen hamuru iki adet yağlı kağıt arasına alarak merdane yardımı ile açalım. (Hamurun üzerine streç ya da yağlı kağıt örtmeniz açmanızı kolaylaştıracaktır) Hamuru açın ve kalıplarla kesin. Hazırladığınız kurabiyeleri yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklarla dizin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 12 dakika pişirin. Fırından aldığınız kurabiyeler soğuyuncaya kadar bekleyin ve servis tabağına alın. (Soğuturken fırın tepsisinin içinde değil de tel ızgaranın üzerinde soğutursanız kurabiye hamur gibi olmaz)

PÜF NOKTALARI

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Kullandığınız malzemenin oda ısısında olması gerekmektedir.

Hamuru iki parçaya ayırarak dondurucuda 15 dakika kadar dinlendirmelisiniz.

Hamurunuzu açarken yağlı kağıt arasında açmanız işinizi kolaylaştıracaktır.

Fırınınızı önceden ısıtmanız kurabiyelerinizin yayılmasını önleyecektir.

Kurabiyeleriniz soğudukça kıvamını alacaktır. Bu yüzden kurabiyelerinizi fırından aldıktan sonra soğumaya bırakmalısınız.

MİNİ BAL KABAĞI DOLMASI

MALZEMELER

4adetmini bal kabağı

4yemek kaşığı zeytinyağı

1çay kaşığı tuz

1çay kaşığı karabiber

İÇ PİLAV İÇİN

1/2çay bardağı zeytinyağı

2adetsoğan (yemeklik doğranmış)

20adetçiğ badem (kabukları soyulmuş)

300gramkültür mantarı(doğranmış)

1yemek kaşığı kuş üzümü (sıcak suda bekletilmiş)

1,5çay kaşığı tuz

1çay kaşığı karabiber

1çay kaşığı toz kırmızı biber

1çay kaşığı yenibahar

1yemek kaşığı kuru nane

1,5su bardağı baldo pirinç (yıkanmış, süzülmüş)

2su bardağı sıcak su

2yemek kaşığı nar ekşisi

1/4demetdereotu (kıyılmış)

YAPILIŞI

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Mini bal kabaklarını üst kısmından kesip çekirdeklerini çıkararak içini oyun. Etli kısımları iç pilavda kullanmak için kenara ayırın. Bal kabaklarını fırın kabına dizin ve zeytinyağı, tuz ve karabiberle tatlandırıp 190 derece fanlı fırında 15- 20 dakika, dış kabuğu yumuşayana kadar fırınlayın. İç pilav için; geniş bir tencerede zeytinyağıyla birlikte soğanları kavurun. Üzerine çiğ badem ve mantarları ekleyip, mantar suyunu çekene kadar pişirin. Suyunu çektikten sonra oyduğunuz bal kabaklarının içini, kuş üzümünü, tuz, karabiber, toz kırmızı biber, yenibahar ve naneyi de ekledikten sonra 3-4 dakika kavurun. Yıkayıp süzdüğünüz pirinçleri de tavaya ekleyin ve 3-4 dakika daha kavurmaya devam edin. Sıcak suyu üzerine ekleyip tencerenin kapağını kapatın ve 3-4 dakika harlı ateşte, ardından 10 dakika kısık ateşte pişmeye bırakın. Pişen iç pilavın üzerine nar ekşisi ve kıyılmış dereotu ekledikten sonra karıştırın. Fırınlanmış mini bal kabaklarının içine iç pilavdan doldurun ardından tekrar fırına verip yaklaşık 20 dakika pişmeye bırakın. Fırından çıkarıp ilk sıcaklığı geçtikten sonra servis edin.

Afiyet olsun!

ATOM TARİFİ

MALZEMELER

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2 su bardağı süzme yoğurt

7-8 adet kurutulmuş Arnavut biberi

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

Sıcak su

YAPILIŞI

Atom meze için öncelikle Arnavut biberlerini uygun bir kaba alarak üzerine sıcak su ekleyelim ve 10 dakika kadar bekletelim. Bu işlem biberlerinizin yumuşamasını sağlayacak ve daha iyi kavrulacaktır. Sürenin sonunda biberlerimizi suyun içerisinden alalım ve kağıt havlu ile kurulayalım. Biberlerimizin sap kısımlarını keselim ve 1’er parmak kalınlığında doğrayalım. Uygun bir tavaya zeytinyağını alalım. Yağ ısındıktan sonra tavaya biberlerimizi ekleyelim ve kısık ateşte biberler renk alana kadar karıştırarak kavuralım. Eğer daha acı olsun istiyorsanız bu aşamada pul biber ilave edebilirsiniz. Biberler yeterince kavrulduktan sonra içerisine toz kırmızı biber ilave edelim. 1-2 tur daha karıştırıp ocaktan alalım. Karıştırma kabına aldığımız yoğurdun üzerine ezilmiş sarımsak ve tuzu ilave ederek ıspatula ile pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştıralım. Hazırladığımız sarımsaklı yoğurdu servis tabağına alalım ve güzelce yayalım. Kavurduğumuz biberleri yağı ile birlikte yoğurdun üzerine gezdirelim. Son olarak mezemizin üzerine kavrulmuş susam serpelim ve servis edelim.

Afiyet olsun!

PORTAKALLI KÖZ PATLICAN

MALZEMELER

4yemek kaşığı beyaz peynir

4yemek kaşığı közlenmiş patlıcan

1dişsarımsak(ezilmiş)

1/2adetportakal kabuğu rendesi

1/2adetportakalın suyu

1tutam tuz

SERVİSİ İÇİN

1yemek kaşığı zeytinyağı

5-6adet nane yaprağı

8-10adet nar taneleri

YAPILIŞI

Bütün malzemeleri bir kaseye alın ve çatalla ezerek bir bütün haline getirin. Yaptığınız karışımı servis tabağına alın. Üzerine zeytinyağı, nane yaprakları ve nar taneleri ekleyip servis edin.

Afiyet olsun!

TAKTOUKA

MALZEMELER

2adet dolmalık yeşil biber

3yemek kaşığı zeytinyağı

4adet domates

2diş sarımsak

4yemek kaşığı kıyılmış maydanoz

1çay kaşığı kırmızı toz biber

1çay kaşığı kimyon

1tutam pul biber

1/2çay kaşığı karabiber

1/2çay kaşığı tuz

1/2çay kaşığı şeker

PÜF NOKTASI

Domatesleri pişirirken düşük ateşte pişirin ve ara sıra karıştırarak kontrol edin. Bu, domateslerin fazla ezilmeden, ancak yumuşayarak lezzetlerini daha iyi açığa çıkarmalarını sağlar.

YAPILIŞI

Takatuka için ilk olarak dolmalık yeşil biberleri her tarafı renk alıp yumuşayana kadar közleyin. Oda sıcaklığına gelince biberlerin kabuğunu soyun ve çekirdeklerini ayırıp küp küp doğrayın. Domateslerin de kabuklarını soyun, çekirdeklerini alın ve küp küp doğrayın. Domateslerin de kabuklarını soyun, çekirdeklerini alın ve küp küp doğrayın. Üzerine sarımsak, tuz ve diğer baharatlar ve şekeri ilave edip karıştırın. Tavanın kapağını kapatıp domatesler yumuşayana kadar yaklaşık 10 dakika pişirin. Doğradığınız közlenmiş biberleri ve kıyılmış maydanozu ekleyip karıştırın ve kapağını kapatıp 5 dakika daha pişmeye bırakın. Sos kıvamını aldıktan sonra servis tabağına alın. Taktouka'yı yanında arzuya göre kızarmış ekmek ve peynir ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

NARLI ROKA

MALZEMELER

1 su bardağı nar tanesi

1 kırmızı soğan

1 demet roka

Yarım su bardağı haşlanmış mısır

Yarım su bardağı siyah zeytin

1 su bardağı kiraz domates

3/4 su bardağı ceviz

SOS İÇİN

2 yemek kaşığı nar ekşisi

1 yemek kaşığı elma sirkesi

2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

Sumak

NASIL YAPILIR?

Rokayı iyice yıkayıp iri doğrayın. Kırmızı soğanları iri doğrayın. Domatesleri ortadan ikiye bölün. Bir kapta mısır, zeytin ve cevizle karıştırın. Sos için, gerekli tüm malzemeyi bir kapta karıştırın ve salatanın üzerine dökün ve sumak serpiştirin. Şimdiden

Afiyet olsun.

FIRINDA KABAK TATLISI

MALZEMELER

1,5kilogram bal kabağı (temizlenmiş hali)

750 gr. toz şeker

2adet karanfil

1 adet çubuk tarçın

SERVİSİ İÇİN

2-3 yemek kaşığı ceviz içi

YAPILIŞI

Bal kabağını iri parçalar halinde kesin, içindeki yumuşak kısımları ve dışındaki tüm yeşil kısımları temizleyin. Her bir parçanın da birbirine yakın boyutlarda olmasına dikkat edin. Kabakları soğuk sudan geçirip süzülmeye bırakın. Kusursuz Geniş, kalın tabanlı ve fırına girebilen bir tencereye şekerin yarısından daha az kısmını koyun, kabakları önceden kabuk olan kısımları altta kalacak şekilde, üst üste getirmeden tencereye dizin. Kalan şekeri kabakların üzerine paylaştırın. Karanfiller ve tarçını koyduktan sonra kabakların üstüne ıslatılmış bir yağlı kağıt yerleştirip düz bir tepsi ya da bir kaç tabakla ağırlık yaparak kabakları oda sıcaklığında 2-3 saat bekletin. Kabaklar suyunu salınca ağırlıkları kaldırın ve tencerenin kapağı kapalı olacak şekilde ocağa alın. İlk 15 dakika kaynamayı görene kadar yüksek ateşte pişirin. Ardından çok kısık ateşte kabaklar yumuşayana kadar yaklaşık 40 dakika daha pişirin. Fırını fansız olarak 120 derecede ısıtın. Pişen kabakların üzerine tabanda kalan şerbetten gezdirip tencereyi kapağı açık, kağıdı kaldırılmış şekilde fırına yerleştirin. Şerbet koyulaşıp bal kıvamına gelip, kabakların üstleri çok ince bir kabuk oluşturana kadar yaklaşık 45 dakika pişirin. Fırından çıkan kabakları yerlerinden oynatmadan üstlerine şerbet gezdirin ve oda sıcaklığına gelene kadar dinlendirin. Soğuyan kabakları dilerseniz ceviz ve üstüne şerbet gezdirerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.