Türkiye’nin güzellikleri dünya turuna başladı

Sevgili okurlar... Başkanı olduğum Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin(TFMD) 37 yıldır aralıksız sürdürdüğü ‘Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması’, Türkiye’de aralıksız olarak düzenlenen en uzun soluklu fotoğraf organizasyonu.
Bu organizasyonda son beş yıldır, ‘Türkiye Güzellikleri’ kategorisinde fotoğraflar seçiliyor. Ve cennet ülkemizin güzelliklerini yansıtan bu fotoğraflar dünyaya sergilerle sunuluyor. Pandemi öncesi Moskova ve Amsterdam’da sergilenen Türkiye Güzellikleri, salgının etkisini azaltmasıyla geçtiğimiz haftalarda Antalya Diplomasi Forumu’nda dünya turuna başladı. Geçtiğimiz günlerde ise Belçika’nın başkenti Brüksel’de açılan ve 10 gün daha gezilebilecek olan bu sergi yıl içerisinde en az beş ülkeye daha gidecek.
BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜNÜ YANSITIYOR
TFMD olarak geçen aylarda ziyaretine gittiğimiz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na Türkiye Güzellikleri sergimizi anlattığımızda büyük bir ilgi ile karşıladı. Çavuşoğlu, bu fotoğrafların dünya başkentlerine taşınması için bakanlığı seferber etti. Bu sayede Türkiye’nin tanıtımına katkı sunma amacıyla seçtiğimiz kareleri, uluslararası alanda dünya vatandaşları ile paylaşma imkânı bulduk. Sergiyi, “Türkiye’nin doğal güzelliklerini ve yüzyıllara dayanan birlikte yaşama kültürünü yansıtıyor” sözleriyle anlatan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin Güzellikleri’ni dünyanın önemli kentlerinde ulaştırmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Bakan Çavuşoğlu, Belçika’da yaptığı konuşmada, “Bu sergiyi ilk kez geçen ay 2. Antalya Diplomasi Forumu’nda dijital olarak gerçekleştirdik. 75 ülkeden 40 uluslararası örgütten üst düzey yetkililerin aralarında bulunduğu binlerce katılımcı sergimizi çok beğendi. Bugün sayıları 300 bine yaklaşan Belçika-Türk toplumu bu sergide vurgulanan birlikte yaşama kültürünün güzel bir örneğini oluşturuyor” dedi.
ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU’NDA
İlk olarak Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları’nı buluşturan, 15 devlet ve hükümet başkanı, 67 bakan ile NATO ve AGİT’in de arasında bulunduğu 44 üst düzey bölgesel ve uluslararası teşkilatın temsilcisinin katıldığı Antalya Diplomasi Forumu, ‘Türkiye Güzellikleri’nin dijital sergisine de ev sahipliği yaptı. Ödül alan fotoğraflar, ‘Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak’ temasıyla toplanan Antalya Diplomasi Forumu’nda liderlerin geçiş yaptığı ana koridorun iki yanına kurulan dev ekranlarda sunuldu. Dijital sergide sunulan 30 kare fotoğraf arasında İstanbul’dan Mardin’e, Nemrut Dağı’ndan Harran’daki Kümbet Evler’e, Trabzon’daki Sümela Manastırı’ndan Uşak’taki Blaundus Antik Kenti’ne, Rize’deki çay hasatından Hakkâri Çukurca’daki çeltik tarlalarına Türkiye’nin farklı noktalarından güzellikler yer aldı.
BELÇİKA’NIN BAŞKENTİ BRÜKSEL’DE
‘Türkiye Güzellikleri’ sergisi Balçika’da ise başkent Brüksel’de TOBB Brüksel Temsilciliği’nde açıldı. Açılışını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yaptığı sergiye Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani, Türkiye’nin Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Türkiye’nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kemal Bozay, Türkiye’nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Başat Öztürk ve TFMD Başkan Vekili Osman Altınışık’ın ile çok sayıda Türk ve yabancı misyon temsilcisi de katıldı. 40 fotoğrafın yer aldığı Brüksel’deki sergi 10 gün daha açık kalacak.
HER YIL 5 BİN FOTOĞRAF YARIŞIYOR
TFMD, 2018’den bu yana ‘Türkiye Güzellikleri’ fotoğrafları ayrı bir kategori ve yarışma olarak ödüllendiriliyor. Her yıl 5 binin üzerinde fotoğrafın katıldığı Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması’nda ödüller, fotoğraf ve medya dünyasından önemli isimleri buluşturan isimlerin üç gün süren seçimi ile belirleniyor. Bu yıl 6 kategoride 24 fotoğraf ve 4 fotoğraf serisi ödüle layık görüldüğü yarışmada, Türkiye Güzellikleri’nde ise 7 fotoğraf ödüllendirildi. Amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına açık olan Türkiye Güzellikleri 2022 Ödülleri’nde ise Harran’dan karesi ile Ahmet Aslan birinci, Sümela Manastırı fotoğrafı ile Metin Öztürk ikinci, Borçka’dan çektiği fotoğrafla Ali Mermertaş ise üçüncü oldu. Bu kategoride sosyal medya platformu İnstagram üzerinden yaptığı paylaşımda yer alan fotoğrafıyla Yalçın Çiftçi’ye Türkiye Güzellikleri Etkileşim Ödülü verildi. ASKA Özel Ödülü’nü ise Sapanca Gölü’nün sisli manzarası ile Hasan İçel kazanırken, ATSO adına verilen RotaAntalya özel ödülü Burdur’daki Yarışlı Gölü fotoğrafının oldu.
Türkiye’nin güzellikleri dünya turuna başladı
Sevgili okurlar... Başkanı olduğum Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin(TFMD) 37 yıldır aralıksız sürdürdüğü ‘Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması’, Türkiye’de aralıksız olarak düzenlenen en uzun soluklu fotoğraf organizasyonu.
Bu organizasyonda son beş yıldır, ‘Türkiye Güzellikleri’ kategorisinde fotoğraflar seçiliyor. Ve cennet ülkemizin güzelliklerini yansıtan bu fotoğraflar dünyaya sergilerle sunuluyor. Pandemi öncesi Moskova ve Amsterdam’da sergilenen Türkiye Güzellikleri, salgının etkisini azaltmasıyla geçtiğimiz haftalarda Antalya Diplomasi Forumu’nda dünya turuna başladı. Geçtiğimiz günlerde ise Belçika’nın başkenti Brüksel’de açılan ve 10 gün daha gezilebilecek olan bu sergi yıl içerisinde en az beş ülkeye daha gidecek.
BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜNÜ YANSITIYOR
TFMD olarak geçen aylarda ziyaretine gittiğimiz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na Türkiye Güzellikleri sergimizi anlattığımızda büyük bir ilgi ile karşıladı. Çavuşoğlu, bu fotoğrafların dünya başkentlerine taşınması için bakanlığı seferber etti. Bu sayede Türkiye’nin tanıtımına katkı sunma amacıyla seçtiğimiz kareleri, uluslararası alanda dünya vatandaşları ile paylaşma imkânı bulduk. Sergiyi, “Türkiye’nin doğal güzelliklerini ve yüzyıllara dayanan birlikte yaşama kültürünü yansıtıyor” sözleriyle anlatan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin Güzellikleri’ni dünyanın önemli kentlerinde ulaştırmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Bakan Çavuşoğlu, Belçika’da yaptığı konuşmada, “Bu sergiyi ilk kez geçen ay 2. Antalya Diplomasi Forumu’nda dijital olarak gerçekleştirdik. 75 ülkeden 40 uluslararası örgütten üst düzey yetkililerin aralarında bulunduğu binlerce katılımcı sergimizi çok beğendi. Bugün sayıları 300 bine yaklaşan Belçika-Türk toplumu bu sergide vurgulanan birlikte yaşama kültürünün güzel bir örneğini oluşturuyor” dedi.
ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU’NDA
İlk olarak Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları’nı buluşturan, 15 devlet ve hükümet başkanı, 67 bakan ile NATO ve AGİT’in de arasında bulunduğu 44 üst düzey bölgesel ve uluslararası teşkilatın temsilcisinin katıldığı Antalya Diplomasi Forumu, ‘Türkiye Güzellikleri’nin dijital sergisine de ev sahipliği yaptı. Ödül alan fotoğraflar, ‘Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak’ temasıyla toplanan Antalya Diplomasi Forumu’nda liderlerin geçiş yaptığı ana koridorun iki yanına kurulan dev ekranlarda sunuldu. Dijital sergide sunulan 30 kare fotoğraf arasında İstanbul’dan Mardin’e, Nemrut Dağı’ndan Harran’daki Kümbet Evler’e, Trabzon’daki Sümela Manastırı’ndan Uşak’taki Blaundus Antik Kenti’ne, Rize’deki çay hasatından Hakkâri Çukurca’daki çeltik tarlalarına Türkiye’nin farklı noktalarından güzellikler yer aldı.
BELÇİKA’NIN BAŞKENTİ BRÜKSEL’DE
‘Türkiye Güzellikleri’ sergisi Balçika’da ise başkent Brüksel’de TOBB Brüksel Temsilciliği’nde açıldı. Açılışını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yaptığı sergiye Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani, Türkiye’nin Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Türkiye’nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kemal Bozay, Türkiye’nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Başat Öztürk ve TFMD Başkan Vekili Osman Altınışık’ın ile çok sayıda Türk ve yabancı misyon temsilcisi de katıldı. 40 fotoğrafın yer aldığı Brüksel’deki sergi 10 gün daha açık kalacak.
HER YIL 5 BİN FOTOĞRAF YARIŞIYOR
TFMD, 2018’den bu yana ‘Türkiye Güzellikleri’ fotoğrafları ayrı bir kategori ve yarışma olarak ödüllendiriliyor. Her yıl 5 binin üzerinde fotoğrafın katıldığı Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması’nda ödüller, fotoğraf ve medya dünyasından önemli isimleri buluşturan isimlerin üç gün süren seçimi ile belirleniyor. Bu yıl 6 kategoride 24 fotoğraf ve 4 fotoğraf serisi ödüle layık görüldüğü yarışmada, Türkiye Güzellikleri’nde ise 7 fotoğraf ödüllendirildi. Amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına açık olan Türkiye Güzellikleri 2022 Ödülleri’nde ise Harran’dan karesi ile Ahmet Aslan birinci, Sümela Manastırı fotoğrafı ile Metin Öztürk ikinci, Borçka’dan çektiği fotoğrafla Ali Mermertaş ise üçüncü oldu. Bu kategoride sosyal medya platformu İnstagram üzerinden yaptığı paylaşımda yer alan fotoğrafıyla Yalçın Çiftçi’ye Türkiye Güzellikleri Etkileşim Ödülü verildi. ASKA Özel Ödülü’nü ise Sapanca Gölü’nün sisli manzarası ile Hasan İçel kazanırken, ATSO adına verilen RotaAntalya özel ödülü Burdur’daki Yarışlı Gölü fotoğrafının oldu.