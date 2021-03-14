Sağlıkçılara saygı sergisi

Ankara’dan yola çıkan doğa tutkunu İrfan Güray, geçen hafta Antarktika’dan döndü. 59 yaşındaki Güray, ortağı da olduğu şirketin yöneticiliğini yapan bir elektrik mühendisi.

Doğa tutkusu ile başladığı fotoğraf merakı sayesi dünyanın pek çok farklı noktasını keşfeden Güray’la “Görmediğim kıta kalmasın” diyerek başladığı macera dolu zorlu yolculuğunu, Antarktika’yı ve bu kıtanın su altını konuştuk:“Fotoğrafa olan ilgim, doğa tutkum sayesinde başladı. 15 yıldır fotoğraf çekiyorum. 3 yıldır, keşfetme arzuma dalışı da ekleyerek geniş bir yelpazeye ulaştım. Dünyada pek çok farklı noktaya gittim. Farklı coğrafyalarda doğa gezileri ve dalışlar yaptım. Gitmediğim tek kıta Antarktika kalmıştı. Yola çıkış noktası da ‘Görmediğim kıta kalmasın’ oldu.

GEMİ YOLCULUĞUYLA BAŞLADIM

Antarktika, insan elinin en az değdiği doğanın kendi hali ile korunduğu, bu anlamda benim için çok özel bir yerdi. Bir yıl önceden planladım. Özel bir gezi programı hazırladım. Kıtada en güneye inen, içinde dalış programı olan bir program hazırladım. Arjantin’in en güneyindeki Ushuaia kasabasındaki limandan başlayan yolculuğumuz 14 gün sonra aynı noktada son buldu. Tekrar bu limana döndüğümde fotoğraf makinemde ve hafızamda çok az insanın tanık olacağı keşifler vardı. Bu sürenin tamamı gemide geçti.

ANTARKTİKA’DA 8 GÜN GEÇİRDİM

Pasifik ve Atlas okyanusunun birleştiği dünyanın en sert geçişi olan Drake boğazından Antarktika’ya geçtik. Antarktika ana karası ve civarındaki adaları, koyları, körfezleri ile buzulları ve su altını keşfettim. Kesinlikle gittiğime değdi. Elbette zorlu bir yolculuk ve hava şartları nedeni ile 3-4 gün güverte kapatıldı. Antarktika’nın adaları ve ana karasında 8 gün geçirdik, bu sürede 8 dalış yaptık.

KARA DEĞİL SU ALTI ZENGİN

Tahminlerin ötesinde karaya göre su altı buzullarda çok canlı. Karada hiçbir bitki ve ağaç olmamasına karşı suyun altı şaşırtıcı derecede, yeşil ve kahverengi renkte yapraklı deniz yosunları dolu. Deniz yıldızları, farklı türlerde foklar ve penguenler, renkli su altı canlıları. Ekipte sualtı dalışı yapacak 7 kişi vardı. Diğer dalışlardan farklı olarak bu -1 ila 1 derece soğuk suda gerçekleşiyor. Buzdağı dalışları ve denizde sürekli yüzen irili ufaklı buzlar arasında yapılan dalışlar ve beklenmedik akıntılarla ilgili ilave alınması gereken tedbirleri gerektiriyor. Bu bölgede oldukça deneyimli 3 rehberimiz vardı. Sonuçta uzun ve zorlu bir o kadar keyifli bir yolculuk oldu.

ANTARKTİKA