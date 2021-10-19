O gün hayatta kalmam mucize

Gerek foto muhabirliği yıllarındaki tecrübesi, gerekse bu meslekteki fotoğrafları kadar kişiliğiyle de sevdiğim dostlarımdan biri olan Barış Acarlı’ya “Portre fotoğraflarındaki ustalığının sırrı nedir?” diye sordum. Önemli tüyolar verdi:
* “Önce karşımdakinin bir-iki kare fotoğrafını çekip güvenini kazanırım. İyi göründüğünü hissettiğim fotoğrafların ön izlemelerini yapıp karşımdakinin kendisini nasıl görmek istediğini anlamaya çalışırım.”
TFMD olarak 2014’te gerçekleştirdiğimiz PhotoAntalya Fotoğraf Günleri’ne davet ettiğimiz avukat ve arabulucu Özlem Bora sayesinde birçok meslektaşım “fotoğrafta hak/hukuk” konusunda fikir sahibi olmuştu. Bu konuda uzmanlaşmış bir isim olan Özlem Bora’yı siz okurlarımıza daha yakından tanıtmak istiyorum.
Avukatlık yaparken fotoğrafla tanışan Özlem Bora, bu tutkusu sonrası bir yandan da “fotoğrafta telif hakkı” konusunda çalışmaya başlıyor. Ve bir süre sonra da “fotoğrafta telif hakkı” denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri haline geliyor.
“Sonuçta ben de bir fotoğrafçıyım. Fotoğrafçının hakkını, hukukunu korumak benim idealim oldu” diyen Özlem Bora ile hem fotoğrafa olan merakını hem de “fotoğrafta telif hakkı” konusunu konuştuk.
Ergun Ayaz, başarıları ile zaten tüm meslektaşlarımızın yakından tanıdığı biri. Çektiği fotoğraflar ve imzasını attığı haberlerle gazetecilik mesleğine büyük bir tutkuyla bağlı olan meslektaşım, bu işin en güzel yanlarından birini ise şu cümleyle özetliyor: “Tarihe tanıklık ediyoruz.”
Antalya’da uzun yıllar omuz omuza haber peşinde koştuğum çok sevgili dostum Ergun Ayaz’la hem gazetecilik mesleğine başlamasının tesadüflere dayanan hikâyesini hem de ajans muhabirliğini konuştuk. Bakın neler anlattı:
Sadece ülkemizde değil, dünyanın dört bir yanında elinde fotoğraf makinesiyle haber peşinde görev yapıyor. Çektiği fotoğraflar dünyanın önemli yayın kuruluşlarında yer alıyor.
Derya Yetim’le birlikte gerek Türkiye’de gerekse yurt dışında birçok kez yan yana görev yaptık. Başkanı olduğum Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nde aynı yönetimde beş yıldır birlikteyiz.
Küçük yaştan beridir fotoğrafla iç içe olan, gazetecilik mesleğindeki yolculuğunu, “Zorlu görevlerde kimi zaman hem psikolojinizi hem bedeninizi zorluyorsunuz. Buna karşın en büyük güç kaynağınız ise mesleğe olan sevdanız” sözleriyle özetleyen Derya Yetim, şöyle devam ediyor:
Antalya, bu yangınla Türkiye tarihinin en büyük orman kaybını yaşadı. Yalnızca ormanlarımız değil birçok yerleşim yeri küle döndü. Yangınlar sırasında canlarını hiçe sayıp alevlere atılan 8 insanımızı kaybettik. Demirören Haber Ajansı(DHA), Manavgat’taki bu tarihi yangını tarihi bir sergiyle insanımızın dikkatine sunuyor. 45 fotoğrafın yer aldığı sergi, 17 Eylül Cuma günü Antalya Kent Müzesi Vatan Binası’nda açılacak ve 10 gün açık kalacak. Aynı sergi, eş zamanlı olarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde de gerçekleşecek.
ALEVLER ESİR ALDI
Marmara’da musilaj, Marmaris’te orman yangını derken kendini Bozkurt’taki selde buldu. Çok sayıda olayda yan yana görev yaptığım genç meslektaşım İsmail Coşkun, Türkiye’nin son dönemde yaşadığı dehşeti, “Suyun hem ateşi söndürdüğüne hem de insanları öldürdüğüne tanık oldum ve hepsini 15 günün içerisinde yaşadım” sözleriyle özetledi. Bu haftaki konuğum İsmail Coşkun’la hem fotoğrafın hayatına nasıl girdiğini hem de ajans foto muhabiri olarak sıcak olaylarda görev yapmanın ne tür zorlukları olduğunu konuştuk.
MAKİNENİN BÜYÜSÜ BENİ İÇİNE ÇEKTİ
Fotoğraf camiası ne kadar büyük olsa da hepimiz birbirimizi tanırız. Bazen hiç karşılaşmayız ama isimlerimizi ve işlerimizi biliriz. Bazense hiç bir araya gelmediğimiz fotoğrafçılarla yaptığımız işlerin farkındalığıyla uzaktan uzağa arkadaş oluruz. Seymen Bozaslan da benim için öyle. Hiç yüz yüze gelmedik ama yalnızca bu yıl içinde herhalde en az on kez telefonla sohbet ettik.
Seymen Bozaslan’la birkez daha telefon sohbeti yaptım ancak bu kez sizler için onun hikâyesini ve son kitabını konuştuk. Ve işte anlattıkları:
NATİONAL GEOGRAPHİC’TEN ARADILAR
Tarihe “Büyük Manavgat Yangını” olarak geçecek olan Antalya’daki yangında görev yapan Demirören haber Ajansı(DHA) foto muhabiri İbrahim Laleli de bu isimlerden biri. Meslekte yıllarca birlikte görev yaptığım ve mesleğinin ilk yıllarından bu yana başarılarına yakından tanık olduğum sevgili dostum İbrahim Laleli’yle hem “Tanık olduğum en büyük dehşet” dediği Manavgat’taki orman yangınını hem de ödüllerle dolu meslek hayatına nasıl başladığını konuştuk.
MASADA KALAN FİLMLERLE HAYATIM DEĞİŞTİ
USTA ÇIRAK İLİŞKİSİYLE BAŞLADIM
“Mesleğe lise yıllarında usta çırak ilişkisiyle başladım. Lise yıllarında internet sayfalarına küçük küçük haberler yapıyor, amatör de olsa fotoğraflar çekiyordum. Ankara’da 2011’de Voleybol Yıldız Erkekler Avrupa Şampiyonası’nı takip etmek için mail attım, aradım. Bu konuda ısrarıma o zaman Voleybol Federasyonu’ndaki basın sorumlusu Hasan Kulaç olumlu yanıt verdi ve maçlara akreditasyonumu yaptı. Benim ilgimi gören Hasan ağabeyle diyaloğumuz hiç kopmadı. Usta çırak ilişkimiz de böyle başladı. Aynı yıl Türkiye Yıldız Kızlar Avrupa Şampiyonası’nda gönüllü olarak fotoğraf çektim. Yaptığım her işi Hasan ağabeye gösteriyor, onun yönlendirmeleriyle kendimi geliştirmeye çabalıyordum. 2012’de Türkiye, Genç Kızlar Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı. Organizasyon 2 ayrı salonda Ankara’da düzenleniyordu, ben Ankara Spor Salonu’nda fotoğraflar çektim. Bu benim için mihenk taşı bir başlangıç oldu. Sonrasında 2013 Başkent Üniversitesi Fotoğraf Bölümü’nü kazandım ve okulu da üçüncülükle bitirdim.
FIVB TÜRKİYE RESMİ FOTO MUHABİRİ
Afyonkarahisar’da gazetecilik hayatını sürdüren Ömer Mazi, geçtiğimiz günlerde sağlık çalışanlarının çabalarını, açtığı ‘COVID-19 Kahramanları’ sergisindeki 78 fotoğrafla yaşadığı kente aktardı. Ömer Mazi ile mesleğini ve sergisini konuştuk:
GAZETECİLİK ÇOCUKLUK HAYALİMDİ
“Çocukluktan bu yana ilkokul hayatım gazeteci olmaktı. Ama elbette hayat farklı noktalara sürükleyebiliyor insanı. Gençlik yıllarında turizm sektöründe yıldızlı otellerde 5 yıl farklı pozisyonlarda çalıştıktan sonra hayal ettiğim işi yapmak için anlık bir kararla her şeyi geride bıraktım. Ailem Antalya Manavgat’ta yaşıyordu. Manavgat’ta yerel bir televizyon kanalında işe başladım, 1994 yılıydı. Muhabir olarak başlamışken kısa süre sonra orada ana haber sunmaya, programlar hazırlamaya başlamıştım. Böylece mesleğe ilk adımımı attım. 2 yıl sonra Akdeniz’de yayınlanan bölgesel gazete Atılım’ın Manavgat muhabiri oldum.
PROJE HAYATA GEÇMEDİ BEN KALDIM
1996’da Sabah Gazetesi’nde Manavgat muhabiri olarak başlamıştım ki iki ay geçmeden beni Antalya’ya çağırdılar. Ve meslekte Antalya macerası başladı. 13 yıl Sabah Gazetesi’nde görev yaptım. Bu 13 yılın 10 yılında fiilen çalıştım. 2006’da Isparta Belediyesi’nde basın müdürü olarak çalışmaya başladım. O dönemde de üç yıl boyunca yine yazılarım Sabah’ta yayınlanmaya devam etti. Bir yıl Hürriyet Gazetesi’nde röportajlar yaptım, Cumhuriyet Gazetesi’nde haberlerim yayınlandı. 2010’da Afyonkarahisar’dan teklif aldım. Bir bölge gazetesi ve televizyonu kurulacaktı. Bu ekibin başında olacaktım, proje hayata geçmedi ama Afyonkarahisar’da gittiğimde kendi dergim CafeLife’ı çıkarmaya başlamıştım. Dolayısıyla Afyonkarahisar’da kaldım. Bugün dergi, Afyon’un yanı sıra Eskişehir, Kütahya ve Uşak’ta da yayınlanan aylık yayın haline geldi. Bu başarı yeni dergi projeleri için tercih edilmeme sebep oldu. Farklı kurumlara da dergiler yapıyorum.
Diane Arbus’dan etkilenip sıra dışı bir şekilde fotoğrafa tutkuyla sarılan Dilan Bozyel, “Fotoğrafa adanmış hayatları yaşayanlar kendi özel hayatlarını yaşayamıyor. Ailemizi bile geri planda bırakmak zorunda kaldığımız anlar oluyor. Önceliğimiz her zaman fotoğraf” derken, erkek egemen bir meslekte erkek meslektaşlarından destek ve saygı gördüğünü söyledi.
İşte size hayatı ve fotoğraf üzerine gerçekleştirdiğimiz keyifli sohbette Dilan Bozyel’in anlattıkları:
Bu hafta sizleri, daha öncekilerde olduğu gibi 95. Gazi Koşusu’nda da fotoğraf çeken Türkiye Jokey Kulübü(TJK) fotoğrafçılarından Çağatay Kenarlı ile tanıştırmak istiyorum. Yarış atlarını, “Büyüleyici ve asiller” diyerek iki kelimede özetleyen Çağatay Kenarlı, son düzlükteki fotoğraf heyacanını ve at yarışı fotoğraflarındaki zorluğu ise “Hakem bayrağını indirdiği anda bir yarış 1.5–2 dakika sürüyor. Yarıştan gördüğünüz kareleri çektiğimiz süre ise yalnızca 7-8 saniye süren son 400 metre” diye aktarıyor. Atları, yarışları ve elbette bu köşenin olmazsa olmazı fotoğrafı konuştuğumuz Çağatay Kenarlı, bakın neler anlatıyor:
GAZETECİLİKLE BAŞLADI
Geçen hafta sonu, başkanı olduğum Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin (TFMD) 17. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdik. Türkiye’nin dört bir yanından meslektaşlarımızı ağırladığımız genel kurulumuzda, başkanlığımda yeni bir yönetimle tekrar göreve geldik. Ben öncelikle bu göreve bizleri layık görüp destekleyen tüm meslektaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Derneğimiz organizasyonunun yoğunluğu nedeniyle bu haftalık sizlerden de görev izni istiyorum. Haftaya tekrar fotoğrafa dair konuklarımızla sizlerle buluşacağız.
TFMD ATA'YI ZİYARET ETTİTFMD dernek yönetim kurulu ve üyeleri genel kurul sonrası, Anıtkabir’i ziyaret ederek Atatürk’ün mozolesine çelenk koydu.
Sevgili okurlarım, sizleri fotoğrafçılığın en sabır gerektiren alanlarından birinde, kuş fotoğrafçılığında başarılı işler üreten bir isimle tanıştırmak istiyorum; Okan Akyürek. Kuş fotoğrafçılığı, ornito fotoğraf olarak anılıyor. İç Anadolu’da 295 tescillenmiş kuş türü olduğunu anlatan Akyürek, 190 farklı türde kuşu fotoğraflamış. Ornito fotoğrafların inceliklerini aktaran Okan Akyürek, “Kuş senden korkuyor. Sen kuşun kaçmasından korkuyorsun” diyerek yaşadığı heyecanı dile getirdi. Okan Akyürek’le kuş fotoğraflarına uzanan yolculuğunu ve kuş fotoğrafları çekmenin inceliklerini konuştuk:
ÇİZERLİKLE BAŞLAYAN MESLEK HAYATI
“Eğitim hayatımın ardından çizer olarak dergilere iş yapmaya başladım. Gazetecilik hayatım da yine alaylı bir çizer olarak başladı. Sonrasında Daily News’te 1988’de sayfa sekreteri oldum. Ardından farklı gazetelerde görsel yönetmenliğe kadar yükseldim. Basında hep mutfakta yer aldım. Ve o mutfakta hep fotoğrafın gücüne inandım. Birçok gazetede yıllarca birinci sayfa yaptım. Birinci sayfa bir yayının vitrinidir. Birinci sayfa için seçilen, büyüyen habere dair fotoğraf, etkilidir, güçlüdür, kısacık bir fotoğraf altıyla bile gücünü hissettirir. İyi bir fotoğraf, haberi sayfada her zaman yukarı taşır.
Sefa Yamak, babasının inşaat işleri için şehir şehir, şantiye şantiye gezmiş. İlk önceleri boş vakitlerinde çektiği fotoğraflar, ilerleyen yıllarda vazgeçilmez tutkusu ve her şeyi bir yana bırakıp çıktığı yeni yolculuğu yani mesleği haline gelmiş. Sefa Yamak’la yaptığımız fotoğraf sohbeti ve anlattıkları şöyle:
HER ŞEY HOBİYLE BAŞLADI
Ağrı Dağı’ndan Erciyes’e Türkiye’nin zirvelerine tırmanan Medyatrek, altı yılda altı farklı şehirde 15 farklı doğa etkinliğine imza attı. 100’e yakın gazetecinin katıldığı bu etkinlikler sırasında 20 köy okuluna ulaştı, üç bin çocuğa yardım götürdü.
KENDİ SESİMİZİ DUYURAMIYORUZ
Meslekte “dostum” dediğim, spor fotoğrafı alanında Türkiye’nin saygı duyulması gereken gözlerinden biridir. Tabii bizim meslekte “şans faktörü” de önemlidir. Gökhan Kılınçer, Süper Lig’in son 20 yılında Türkiye’deki tüm şampiyonluk maçlarını fotoğraflayacak kadar da sanslıdır.
Mesleğe ilk adımını ortaokul yıllarında atan sevgili dostum Gökhan Kılınçer’le foto muhabirliği hayatını, spor fotoğraflarının geçmişten günümüze yolculuğunu ve fotoğrafın geleceğine bakışını konuştuk. İşte Gökhan’ın anlattıkları:
Sekiz yıl önce dünyaya gelen kızı Zeynep’in fotoğraflarını çekmek için bir fotoğraf makinesi almış ve fotoğrafa olan tutkusu işte böyle başlamış.
Sonrasında hayatının tam da merkezine giren fotoğraf tutkusu uğruna, 15 yıl çalıştığı otomotiv sektöründeki işini bırakmış.
Ve bugün sevgili Tolga İldun’un çektiği kareler, ulusal ve uluslararası birçok yayının sayfalarını süslüyor.
Tolga İldun, fotoğrafla tanıştıktan sonra hayatının nasıl değiştiğini şöyle anlatıyor:
Instagram’ı keşfedince 12 yıllık işini bırakan ve tazminatını sermaye yapıp yollara çıkan Ahmet Erdem, Türkiye’nin cennet köşelerini dünyaya tanıttı, tanıtmaya da devam ediyor.
Karadeniz yaylalarının tesisleşmesindeki payına dert yanan Ahmet Erdem, “Kimsenin bilmediği cennet köşeleri gösterdik. Bazı yerlerin bozulmasında pay sahibiyiz, kabul ediyorum, ama bunun asıl sebebi biz değiliz. Oradaki insanların açgözlülüğü ve turizm sektörünü bilmemesiydi” diyor.
Hayallerinin peşinde koşan cesur bir fotoğraf tutkunu Ahmet Erdem’le hayat yolculuğunu ve başarılarını konuştuk, şunları anlattı:
O gün hayatta kalmam mucize
Sevgili okurlar... Başkanlığını yaptığım Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin(TFMD) bu yıl 36’ncısını düzenleyeceği ‘Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması’nda ödüller, yarın Ankara Meyra Palace Otel’de düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. ‘Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması’, Türkiye’nin en uzun soluklu fotoğraf organizasyonu. Ve bu yıl ödül alan tüm kareler arasından seçilen ‘Yılın Basın Fotoğrafı’ ödülünü, Sabah Gazetesi’nden Uğur Yıldırım kazandı.
Uğur Yıldırım, aynı fotoğraf serisi ile Anadolu Ajansı’nın ‘İstanbul Photo Awards Yarışması’nda da ikinci oldu.
Suriye’den Karabağ’a, Afganistan’dan Libya’ya sıcak haber noktalarının başarılı foto muhabirlerinden Uğur Yıldırım’ı, tam da bu özel haftada siz okurlarımızla tanıştırmak istiyorum.
Mesleğinin ilk yıllarından beri yakından tanıdığım, Azerbaycan Karabağ’daki savaş gibi birçok sıcak noktada omuz omuza görev yaptığım sevgili dostum Uğur Yıldırım’la hem foto muhabirliğini hem de savaş ve çatışma bölgelerinde deklanşöre basmayı konuştuk. İşte anlattıkları:
BOYNUMDAN ÇIKARMIYORUM
“Fotoğrafın içerisine doğmadım. Ailemde fotoğrafa meraklı kimse de yoktu. 23 yaşımdaydım ve ilk fotoğraf makineme, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ndeki öğrencilik yıllarımda sahip oldum. Fotoğraf çekmeye ve okulun fotoğraf atölyesinde çalışmaya başladım. Okul yıllarımda ayrıca Anadolu Ajansı’nda staj yaptım, haber fotoğrafını ve foto muhabiri ustalarımı orada tanıdım. Fotoğraf hayatıma böyle girdi. Fotoğrafın hikâye anlatmada bir yöntem olduğunu, foto muhabirliğinin etkisini ve tabii fotoğrafın gücünü de orada gördüm. Kariyerimi de bunun üzerine inşa ettim. Sabah Gazetesi’nde muhabirim ama makinemi boynumdan çıkarmıyorum. Haberlerimi, çektiğim fotoğraflar üzerine kurguluyorum. Fotoğraflarımda kendi hikâyemi anlatıyorum. Savaşta, depremde, yangında, selde hatta günlük hayatta bile haberlerimde hikâye anlatmanın yolu olarak fotoğrafı seçtim. Bugüne kadar aldığım ulusal ve uluslararası ödüller de hep fotoğraflarla geldi.
ARAÇ DELİK DEŞİK OLDU
Suriye, Irak, Afganistan, Libya, Karabağ, Filistin, Myanmar, Filipinler’e(Mora) gitim. 10’a yakın Afrika ülkesinde fotoğraf çektim. Çalıştığım bölgeler genel olarak zorlu coğrafyalar. Hendek olaylarında Şırnak’ta, Cizre’de, Nusaybin’de, Sur’daydım. Türkiye’nin yakın dönemdeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı harekâtlarını yakından izledim. Bu operasyonlar sırasında Suriye’deydim. Birçok kez ölümden döndüm. Aracım kurşunlandı, önümüzdeki araç mayına basarak paramparça oldu, yanımda insanlar vuruldu, hatta öldü. Musul’daki DEAŞ operasyonu sırasında DEAŞ’lıların çemberi arasında kaldık. Bindiğimiz araç kurşunlarla delik deşik oldu. O gün hayatta kalmam mucizeydi. Bu tür çatışma alanlarında fotoğraf çekerken kriz anında, bir cephe hattında öncelikli hedefim hayatta kalmak. Fotoğraf çekmek sonraki öncelik ama bazen bir kare güzel fotoğraf için hayatımızı riske atıyor muyuz? Doğru değil ama evet. İlk zamanlarda daha çok risk aldığımı düşünüyorum. Bugün artık bu noktalarda daha sakin ve soğuk kanlı çalışmayı başarıyorum.
ALDIĞINIZ RİSKE DEĞER Mİ?
Savaş bölgelerinde çalışırken ilk başlarda yalnız görev yapmayı tercih ediyordum ama bugün saha tecrübesi arttıkça görüyorum ki bir partnerle meslekten birisi ile çalışmak bu tür yerlerde çok daha doğru ve güvenli. Gidilecek noktanın, çatışma içerisinde çekilecek fotoğrafın, o fotoğrafa değip değmeyeceğini tartışmak bile önemli. Gittiğiniz noktadan sizin dışınızda başkalarının da haberi olması önemli. Risklerin değerlendirilmesinde ikinci bir akıl değerli. Bu noktalarda çalışan birçok gazetecinin de tercihi aşağı yukarı aynı. Örneğin Karabağ’da seninle(Rıza Özel) ve Fevzi Kızılkoyun’la birlikte çalıştık. Birçok noktaya giderken araçlarımız birbirini izledi. Çatışma alanlarında alacağımız riskleri ortak bir paylaşımla karar verdik. Cephe hattında aynı noktalara gittik, farklı fotoğraflar, farklı işler yaptık ama aynı riskleri aldık. Terter’de Ağdam’da sağımıza solumuza bomba yağıyordu. Orada birimizin başına bir şey gelse en azında yanında diğeri vardı. Kader ortaklığı, bir yerde.
YEMEK YOK, SU YOK...
Mesleğin ilk yıllarında cephe, sıcak haber fotoğraflarının daha değerli olduğunu düşünüyordum. Bugünse cephe gerisindeki insanların hikâyelerini daha değerli buluyorum. Arşivimde, İdlip’te cephe hattının en ucundaki keskin nişancının bile fotoğrafı var. Bu fotoğraf için kilometrelerce ilerliyor ve çok büyük risk alıyorum. Dönüp baktığımda elimde etkili sıcak bir haber fotoğrafı var, o kadar. Ancak kampta veya o sınır içerisindeki hayat hikâyelerinde bambaşka derinlikler görüyorum. Artık bu hikâyelere yöneliyor, bunun peşinde koşuyorum. Fotoğrafa meraklı gençler en çok ‘Nasıl savaş muhabiri oluruz?’ diye soruyor. Savaş muhabiri olmak istiyorlar. Buralarda fazla görev yapan bir meslektaşım bile ‘Ben savaş muhabiriyim’ diye gezmez. Ben de kendimle ilgili asla bunu söylemem. Bu yalnızca benim işimin bir parçası. Üst perdeden konuşmak istemiyorum ama bakıyorum, yaşadığı şehirde bir eylem çekmemiş, aç, susuz, uykusuz kalmamış, her akşam konforlu evinde yatmış, ülkenin herhangi bir noktasında bir olay çekmemiş. Bu iş öyle değil ki! Bazen bir ay iki ay arazide kalacaksın. Öyle ki cephe hattı burası. Canın isteyince giremezsin, girsen canın istediğinde çıkamazsın. Adam gibi yemek yok, su yok, yatacak yer yok. İyi bir gazeteci veya iyi bir fotoğrafçı olmak bu bölgelerde iyi olacağınız anlamına da gelmiyor. Yanına havan topu düşüyor, sen kalkıp fotoğraf çekiyorsun. Bunu yaparım demek kolay ama yaşamak kolay değil. Tabii bir de en önemlisi, buralarda görev yapan her meslektaşım buraya aşama aşama geliyor. İnsanlar popüler belki havalı olanı seviyor ama en doğrusu yaptığın işi başarı ile yapmak.”
UĞUR YILDIRIM KİMDİR?
1985 yılında Tunceli’de doğdu. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü ve Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü’nü bitirdi. Gazeteciliğe 2008 yılında Ankara’da adım attı. Anadolu Ajansı ve Hürriyet Gazetesi’nin ardından 2011 yılında Sabah Gazetesi’nde göreve başladı. Mesleğin ilk yıllarında kent gazeteciliği üzerine uzmanlaştı ve çok sayıda belgesel fotoğraf çalışmasına imza attı. 2014 yılında ise İstanbul’a giderek Sabah Gazetesi Haber Merkezi’nde görev yapmaya başladı. Başta Ortadoğu olmak üzere dünyanın farklı noktalarında savaş-çatışma alanları ve kriz bölgelerinde çalıştı. Meslek hayatında dünyanın önemli olaylarını haberleştirme ve fotoğraflama şansı buldu. Uğur Yıldırım, bugün halen savaş ve sonrasında ortaya çıkan insani sorun/sonuçlara odaklanan haber ve fotoğraf projeleri üzerlerinde çalışıyor.