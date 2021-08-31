Grafiti ile başlayan fotoğraf aşkı

Sevgili okurlar... Ülke olarak son dönemde birçok afet yaşadık. Foto muhabiri meslektaşlarım tüm bu sıcak olaylara yakından tanıklık etti, bir olaydan diğerine koştu. Bu isimlerden biri de İhlas Haber Ajansı(İHA) Foto Muhabiri İsmail Coşkun’du.
Marmara’da musilaj, Marmaris’te orman yangını derken kendini Bozkurt’taki selde buldu. Çok sayıda olayda yan yana görev yaptığım genç meslektaşım İsmail Coşkun, Türkiye’nin son dönemde yaşadığı dehşeti, “Suyun hem ateşi söndürdüğüne hem de insanları öldürdüğüne tanık oldum ve hepsini 15 günün içerisinde yaşadım” sözleriyle özetledi. Bu haftaki konuğum İsmail Coşkun’la hem fotoğrafın hayatına nasıl girdiğini hem de ajans foto muhabiri olarak sıcak olaylarda görev yapmanın ne tür zorlukları olduğunu konuştuk.
MAKİNENİN BÜYÜSÜ BENİ İÇİNE ÇEKTİ
“Sanat hep ilgi duyduğum bir alandı. Lise yıllarımda grafiti, hayatımda önemli bir yer tutuyordu. Duvarlara grafiti yapıyordum. Fotoğraf makinesi ile tanışmamın sebebi de grafitiler. Yaptığım grafitilerin fotoğraflarını çekmek için bir fotoğraf makinesi aldım ama grafitilerin fotoğraflarını çekerken önlerinden geçen insanları ve onların hayatlarını da kadrajıma aldım. Sonra elimdeki makinenin büyüsü beni içine çekti. Yaptığım grafitilerden çok çektiğim fotoğraflarla ilgileniyordum. Fotoğrafın beni daha çok heyecanlandırdığını keşfettim ve fotoğrafa yöneldim.
KENDİMİ İSPATLAMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞTIM
Amatör olarak fotoğraflar çekmeye çabalayıp kendimi geliştirmeye çalışıyordum ki turizm sektöründe fotoğraftan para kazanmaya başladım. Kuzenim Abdullah Coşkun, İhlas Haber Ajansı’nda çalışıyordu. Benim İhlas Haber Ajansı maceram da onun teşviki ile 2012’de başladı. Stajyer olarak girdiğim ajansta kendimi ispatlamak için çok çalıştım. Her gün edindiğim yeni tecrübelerle kendimi geliştirdim. Bugün sevdiğim işi yapıyorum. Çalıştığım kurumda yaptığım işe değer veriliyor. Bu da beni mutlu ediyor. İnsan sevdiği işi yapmalı hayatında.
SICAK OLAYA HIZLI REFLEKS VERİYORUZ
Birçok önemli tarihi olaya fotoğraf makinemle tanıklık ettim. Ajansta çalışmanın avantajıyla kurumsal olarak birçok sıcak olaya hızlı refleks veriyoruz. Azerbaycan Karabağ’da çalıştım. Geçtiğimiz aylarda çevre felaketi ‘musilaj’ Marmara’yı etkisi altına aldığında bunu fotoğraflarla haberlere yansıttım. Geçtiğimiz haftalarda ise Türkiye tarihinin en büyük yangınlarında Marmaris’te görev yaptım ardından Karadeniz’deki sel felaketinde Kastamonu Bozkurt’taydım. Bunlar birkaç örnek. Kısaca sıcak olan her noktada hızla ulaşıp fotoğraflar çekiyorum. Bu fotoğraflar dünyanın önemli yayınlarında yer alıyor.
YANGIN UYUMUYOR SİZ DE UYUMUYORSUNUZ
Alevlerin, Marmaris’in birçok yerinde bir anda nasıl yayıldığına tanık oldum. İlk defa bu kadar büyük bir yangında görev yapıyordum. Hava sıcaklığı alevlerin sıcaklığı ile birleşince çalışma şartları daha da zorlaşıyor. Engebeli arazilere tırmanmak coğrafi bir zorlukken üzerine yangının gece de devam etmesiyle uykusuz görev yapmanın güçlüğü ekleniyor. Sonuçta yangın uyumuyor, sizde uyumuyorsunuz. Bazen rüzgâr terse döndüğü anda alevlerin arasında kalma riski var ki pek çok meslektaşım benzeri tehlikeleri yaşadı. Tetikte olmanız gereken bir iş orman yangınları. En acısıysa ormanların gözünüzün önünde küle dönmesini izlemek oluyordu.
ATEŞİ SÖNDÜREN SU İNSANLARI ÖLDÜRDÜ
Orman yangınından Kastamonu’daki sel felaketine gittim. Oraya gittiğimde Bozkurt ilçesinin komple sular altında kaldığını gördüm. Evler, iş yerleri, eşyalar ve araçlar her şey çamurla kaplıydı. Marmaris’teki yangın takibinden direkt sel felaketine geçmek ise bazen işimizin ne kadar da zor olduğunu gösteriyor. Suyun hem ateşi söndürdüğünü hem de insanları öldürdüğüne tanık oldum ve hepsini 15 günün içerisinde yaşadım. Çalışma koşulları orada da zorluydu. Çünkü her bölgeye araçla gidilemiyor her yer sel sularıyla, çamur ve balçıkla kaplı yürümek bile güçtü. İlk başlarda telefon hatları çalışmıyordu. Elektrik günlerce kesikti. Sular akmıyordu. Bir ilçe yerle bir olmuş kalacak yer bile yoktu. İlk günleri arabada geçirdik. Orada konuyu daha net anlatabilmek için teknolojiden yararlanarak drone ağırlıklı çalıştım. Karadan ulaşamayacağınız birçok noktaya teknolojiyi kullanarak fotoğraflamak bir şanstı.
MOTİVASYONUM FOTOĞRAF ÇEKTİĞİM O AN
Farklı coğrafyalarda, sıcak haberler izliyorum. Dolayısıyla her nokta için farklı hazırlıklar olsa da temel ekipmanımı hep hazır tutmaya çabalıyorum. Çantam hep yanımdadır ve pasaportumu hep çantamda taşırım. Ajans foto muhabiriyim ve sabah evden çıkarken o günün akşamı nereye gideceğimi bilmeden yola koyuluyorum. Bir bölgeye giderken genelde oranın hava şartlarına uygun şekilde ve rahat olacak şekilde giyinirim. Çünkü çalışma koşullarımız konforlu giyinmeyi gerektiriyor. Savaş bölgelerine giderken ayrı bir hazırlık gerekiyor. Çünkü bu alan diğerlerinden çok farklı, hayati riski var en başta. En son Azerbaycan’da Karabağ savaşında Terter şehrinde görev yapıyorduk. Her gün bulunduğumuz yere yüzlerce roket düşüyordu. İşimizi yapıyorduk ama hayatta kalmak en büyük görevimizdi. Dolayısıyla bu tür noktalar ayrı bir hazırlık gerektiriyor. Fotoğraf çekmek benim mesleğim ama başarı, o fotoğrafı yaşamak ve o heyecanı hissetmek, zevk almak yaptığın işten. Bence bunlar fotoğrafı oluşturuyor. Benim de motivasyonumu aldığım şey o an çektiğim fotoğraf.”
İSMAİL COŞKUN KİMDİR?
1990’da Adana’da doğdu. 2012’de foto muhabiri olarak İhlas Haber Ajansı’nda mesleğe adım attı. Türkiye gündemine damga vuran olaylarda çektiği fotoğrafları The New York Times, Washington Post, The Guardian gibi dünyanın en çok satan gazetelerinin manşetlerinde yer aldı. Çektiği fotoğraflar, dünyanın önemli dergilerinde de yer buldu. Irak, Suriye Azerbaycan Karabağ savaşı gibi sıcak bölgelerdeki savaşların yanı sıra Bangladeş, Somali, Kenya gibi zorlu coğrafyalarda görev yaptı. Sellerden toplumsal olaylara, uluslararası spor organizasyonlarından şov dünyasına kadar uzanan geniş yelpazede fotoğraflar çekti. Meslek hayatına birçok ödül sığdıran İsmail Coşkun, İhlas Haber Ajansı’nda foto muhabiri olarak görevine devam ediyor.
Grafiti ile başlayan fotoğraf aşkı
Sevgili okurlar... Ülke olarak son dönemde birçok afet yaşadık. Foto muhabiri meslektaşlarım tüm bu sıcak olaylara yakından tanıklık etti, bir olaydan diğerine koştu. Bu isimlerden biri de İhlas Haber Ajansı(İHA) Foto Muhabiri İsmail Coşkun’du.
Marmara’da musilaj, Marmaris’te orman yangını derken kendini Bozkurt’taki selde buldu. Çok sayıda olayda yan yana görev yaptığım genç meslektaşım İsmail Coşkun, Türkiye’nin son dönemde yaşadığı dehşeti, “Suyun hem ateşi söndürdüğüne hem de insanları öldürdüğüne tanık oldum ve hepsini 15 günün içerisinde yaşadım” sözleriyle özetledi. Bu haftaki konuğum İsmail Coşkun’la hem fotoğrafın hayatına nasıl girdiğini hem de ajans foto muhabiri olarak sıcak olaylarda görev yapmanın ne tür zorlukları olduğunu konuştuk.
MAKİNENİN BÜYÜSÜ BENİ İÇİNE ÇEKTİ
“Sanat hep ilgi duyduğum bir alandı. Lise yıllarımda grafiti, hayatımda önemli bir yer tutuyordu. Duvarlara grafiti yapıyordum. Fotoğraf makinesi ile tanışmamın sebebi de grafitiler. Yaptığım grafitilerin fotoğraflarını çekmek için bir fotoğraf makinesi aldım ama grafitilerin fotoğraflarını çekerken önlerinden geçen insanları ve onların hayatlarını da kadrajıma aldım. Sonra elimdeki makinenin büyüsü beni içine çekti. Yaptığım grafitilerden çok çektiğim fotoğraflarla ilgileniyordum. Fotoğrafın beni daha çok heyecanlandırdığını keşfettim ve fotoğrafa yöneldim.
KENDİMİ İSPATLAMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞTIM
Amatör olarak fotoğraflar çekmeye çabalayıp kendimi geliştirmeye çalışıyordum ki turizm sektöründe fotoğraftan para kazanmaya başladım. Kuzenim Abdullah Coşkun, İhlas Haber Ajansı’nda çalışıyordu. Benim İhlas Haber Ajansı maceram da onun teşviki ile 2012’de başladı. Stajyer olarak girdiğim ajansta kendimi ispatlamak için çok çalıştım. Her gün edindiğim yeni tecrübelerle kendimi geliştirdim. Bugün sevdiğim işi yapıyorum. Çalıştığım kurumda yaptığım işe değer veriliyor. Bu da beni mutlu ediyor. İnsan sevdiği işi yapmalı hayatında.
SICAK OLAYA HIZLI REFLEKS VERİYORUZ
Birçok önemli tarihi olaya fotoğraf makinemle tanıklık ettim. Ajansta çalışmanın avantajıyla kurumsal olarak birçok sıcak olaya hızlı refleks veriyoruz. Azerbaycan Karabağ’da çalıştım. Geçtiğimiz aylarda çevre felaketi ‘musilaj’ Marmara’yı etkisi altına aldığında bunu fotoğraflarla haberlere yansıttım. Geçtiğimiz haftalarda ise Türkiye tarihinin en büyük yangınlarında Marmaris’te görev yaptım ardından Karadeniz’deki sel felaketinde Kastamonu Bozkurt’taydım. Bunlar birkaç örnek. Kısaca sıcak olan her noktada hızla ulaşıp fotoğraflar çekiyorum. Bu fotoğraflar dünyanın önemli yayınlarında yer alıyor.
YANGIN UYUMUYOR SİZ DE UYUMUYORSUNUZ
Alevlerin, Marmaris’in birçok yerinde bir anda nasıl yayıldığına tanık oldum. İlk defa bu kadar büyük bir yangında görev yapıyordum. Hava sıcaklığı alevlerin sıcaklığı ile birleşince çalışma şartları daha da zorlaşıyor. Engebeli arazilere tırmanmak coğrafi bir zorlukken üzerine yangının gece de devam etmesiyle uykusuz görev yapmanın güçlüğü ekleniyor. Sonuçta yangın uyumuyor, sizde uyumuyorsunuz. Bazen rüzgâr terse döndüğü anda alevlerin arasında kalma riski var ki pek çok meslektaşım benzeri tehlikeleri yaşadı. Tetikte olmanız gereken bir iş orman yangınları. En acısıysa ormanların gözünüzün önünde küle dönmesini izlemek oluyordu.
ATEŞİ SÖNDÜREN SU İNSANLARI ÖLDÜRDÜ
Orman yangınından Kastamonu’daki sel felaketine gittim. Oraya gittiğimde Bozkurt ilçesinin komple sular altında kaldığını gördüm. Evler, iş yerleri, eşyalar ve araçlar her şey çamurla kaplıydı. Marmaris’teki yangın takibinden direkt sel felaketine geçmek ise bazen işimizin ne kadar da zor olduğunu gösteriyor. Suyun hem ateşi söndürdüğünü hem de insanları öldürdüğüne tanık oldum ve hepsini 15 günün içerisinde yaşadım. Çalışma koşulları orada da zorluydu. Çünkü her bölgeye araçla gidilemiyor her yer sel sularıyla, çamur ve balçıkla kaplı yürümek bile güçtü. İlk başlarda telefon hatları çalışmıyordu. Elektrik günlerce kesikti. Sular akmıyordu. Bir ilçe yerle bir olmuş kalacak yer bile yoktu. İlk günleri arabada geçirdik. Orada konuyu daha net anlatabilmek için teknolojiden yararlanarak drone ağırlıklı çalıştım. Karadan ulaşamayacağınız birçok noktaya teknolojiyi kullanarak fotoğraflamak bir şanstı.
MOTİVASYONUM FOTOĞRAF ÇEKTİĞİM O AN
Farklı coğrafyalarda, sıcak haberler izliyorum. Dolayısıyla her nokta için farklı hazırlıklar olsa da temel ekipmanımı hep hazır tutmaya çabalıyorum. Çantam hep yanımdadır ve pasaportumu hep çantamda taşırım. Ajans foto muhabiriyim ve sabah evden çıkarken o günün akşamı nereye gideceğimi bilmeden yola koyuluyorum. Bir bölgeye giderken genelde oranın hava şartlarına uygun şekilde ve rahat olacak şekilde giyinirim. Çünkü çalışma koşullarımız konforlu giyinmeyi gerektiriyor. Savaş bölgelerine giderken ayrı bir hazırlık gerekiyor. Çünkü bu alan diğerlerinden çok farklı, hayati riski var en başta. En son Azerbaycan’da Karabağ savaşında Terter şehrinde görev yapıyorduk. Her gün bulunduğumuz yere yüzlerce roket düşüyordu. İşimizi yapıyorduk ama hayatta kalmak en büyük görevimizdi. Dolayısıyla bu tür noktalar ayrı bir hazırlık gerektiriyor. Fotoğraf çekmek benim mesleğim ama başarı, o fotoğrafı yaşamak ve o heyecanı hissetmek, zevk almak yaptığın işten. Bence bunlar fotoğrafı oluşturuyor. Benim de motivasyonumu aldığım şey o an çektiğim fotoğraf.”
İSMAİL COŞKUN KİMDİR?
1990’da Adana’da doğdu. 2012’de foto muhabiri olarak İhlas Haber Ajansı’nda mesleğe adım attı. Türkiye gündemine damga vuran olaylarda çektiği fotoğrafları The New York Times, Washington Post, The Guardian gibi dünyanın en çok satan gazetelerinin manşetlerinde yer aldı. Çektiği fotoğraflar, dünyanın önemli dergilerinde de yer buldu. Irak, Suriye Azerbaycan Karabağ savaşı gibi sıcak bölgelerdeki savaşların yanı sıra Bangladeş, Somali, Kenya gibi zorlu coğrafyalarda görev yaptı. Sellerden toplumsal olaylara, uluslararası spor organizasyonlarından şov dünyasına kadar uzanan geniş yelpazede fotoğraflar çekti. Meslek hayatına birçok ödül sığdıran İsmail Coşkun, İhlas Haber Ajansı’nda foto muhabiri olarak görevine devam ediyor.