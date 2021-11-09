Gaybi’nin kitaba taşınan hikâyesi

Sevgili okurlar... European Pressphoto Agency(EPA), uluslararası haber ve fotoğraf ajanslarından biri. Bu hafta sizlerle tanıştıracağım Sedat Suna ise EPA’da görev yapan ve aldığı çok önemli ödüllerle Türkiye’deki basın fotoğrafçılığını dünya genelinde başarıyla temsil eden bir isim.





Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin 36 yıldır aralıksız düzenlediği Yılın Basın Fotoğrafları 2021’in ödülleri, geçen hafta çok şık bir törenle sahiplerini buldu. Sedat Suna da ödül töreni için Ankara’ya gelenler arasındaydı.

Uzun uzun sohbet edip hasret giderirken, benim de çok yakından tanıdığım ve başarıları ile dünya basın fotoğrafının saygın isimleri arasında yer alan rahmetli Kerim Ökten’i de andık.

Ve Sedat Suna ile hem “Hayatıma altın bir dokunuş yaptı” dediği rahmetli Kerim Ökten’i, hem başarılarla dolu meslek hayatını hem de global bir ajansta çalışmanın avantajlarını konuştuk.





