Fotoğrafın zirvesi

Mesleğe 1993’te Sabah Gazetesi’nde başladı. Yaklaşık 30 yıllık meslek hayatında -farklı yayın gruplarında- birçok önemli olaya tanıklık etti.
Meslek hayatındaki fotoğrafın yerini ve gücünü ise, “Yazdığım yazının yanında fotoğrafın etkisini gördüğümde foto muhabiri olmanın heyecanını keşfettim. Foto muhabiri masa başında oturmayı sevmez, heyecanla yaşar hayatını” ifadeleriyle özetledi.
Türkiye’nin 77 şehrini fotoğraflayan, fotoğraf dünyasının bana kazandırdığı dostlardan Murat Bakmaz’la Erzincan Valiliği’nin düzenlediği foto safaride birlikteydik. Projeleri ile ilgili sohbet ederken heyecan duydum. Fotoğraf sohbetimizde Murat’ın anlattıkları;
FOTOĞRAFIN KENDİNE AİT BİR DİLİ VAR
“Fotoğrafa başlamam 30’lu yaşlarımda elime aldığım bir fotoğraf makinesiyle oldu. 2013’te bir arkadaşımın fotoğraf makinesi ile iki üç ay fotoğraf çektim. İlk deklanşöre basmamla fotoğrafın hayatımda vazgeçilmez olduğunu hissettim. Arkadaşıma makinesini iade edince fotoğraf makinesi almak istedim. Günlük içtiğim sigaranın toplamdaki yükü ile bir yılda makinenin borcun ödeyeceğimi fark ettim. Ve sigarayı bırakıp, ilk fotoğraf makinem için banka kredisi çektim. O günden bu yana sigara içmiyorum. Hobi olarak başlayan fotoğraf serüveni, büyük ve derin bir tutkuya dönüştü. Fotoğraf makinesi ile ilgili bütün ayarları YouTube ve internetten öğrendim. Biraz öğrendikten sonra fotoğraf sunumlarına gittim. Bu sunumlarda fotoğrafın anı durdurmak değil, bir dil olduğunu, fotoğrafın kendine ait dili olduğunu öğrendim. Bu fotoğrafa bakışımı değiştirdi. Orada tanıştığım insanlarla gezilere gittim. İlk yıllarda manzara fotoğrafları çektim. İlerleyen zamanlarda makro denemelerim oldu. Sonraki yıllarsa ise bu arayış, sokak ve seyahat fotoğrafları olarak cevap buldu. Bu karardan sonra bir yandan Türkiye’yi şehir şehir gezdim, bir yandan da İstanbul sokaklarını arşınladım. Fotoğrafın sokağa tutulan ayna olması gerektiği fikrindeyim. Türkiye’yi şehir şehir gezip fotoğraflıyorum. Şu an kadar 77 şehri gezip fotoğrafladım. Pandemi olmasa 81 ili tamamlamıştım. 81 ilin hepsini fotoğraflayacağım. Ve şehirlere başka bir amaçla gidip gitmişken fotoğraf çekmiyorum, seyahatlerimin tek amacı fotoğraf.
Ayarsız Dergisi’nin düzenlediği yarışmada, geçen yılın ocak ayından başlayarak 12 ay boyunca her ay farklı bir sözü anlatan fotoğraflar seçildi. ‘Her Söz Bir Fotoğraf’ isimli yarışmanın yıl sonunda yapılan değerlendirmesinde ise tüm bu fotoğraflar arasından üç fotoğraf ödüllendirildi. Yarışmada edebi ve felsefi sözleri en iyi ve en güzel anlatan fotoğraflar belirlendi.
BİNİN ÜZERİNDE FOTOĞRAF YARIŞTI
Yarışmada binin üzerinde fotoğraf yarıştı. Ayarsız Dergi jürisi her ayın en başarılı fotoğraflarını seçerek büyük jürinin nihai değerlendirmesine sundu. Benimde arasında bulunduğum Coşkun Aral, Mustafa Seven, Gülin Yiğiter ve Tolga Adanalı’dan oluşan büyük jüri, ön elemeyi geçen 100’e yakın fotoğraf arasından Mehmet Aslan’ı birinci, Filiz Kılıç’ı ikinci, Meriç Aktar’ı ise üçüncü olarak seçti. Derginin Yayın Yönetmeni Ragıp Vural’a yarışmanın hikâyesini sordum. Vural, şu bilgileri paylaştı:
ÇOK GÜZEL HİKÂYELER ANLATTILAR
Sevgili meslektaşım Engin Güneysu ile fotoğrafın hayatına girişini, Bosna Hersek macerasının hikâyesini ve tasarımı tamamlanan kitabını konuştuk. İşte anlattıkları:
OKUL HARÇLIĞIMLA FOTOĞRAF MAKİNESİ ALDIM
Fotoğraf: Esra Özgüroğlu
Fotoğraf dünyasının yakından tanıdığı Fotoğraf Gezginleri’nin kurucusu Niko Guido’nun yarattığı ‘Benİstanbul’un koordinasyonunu ise üniversite yıllarında aynı sınıfı hatta aynı evi paylaştığım yakın dostum Hakan Çağlav yapıyor. Fotoğraf Gezginleri’nin ve ‘Benİstanbul’un koordinatörü sevgili Hakan’la, Ankara’da yaşayan bir Antalyalı olarak hem doğduğum hem de yaşadığım kentler adına kıskançlıkla izlediğim bu projeyi önemli projeyi konuştuk...
Fotoğraf: Güneş Demir
Başkanı olduğum Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin bu yıl 37’ncisini düzenlediği yarışmanın başvuruları yarın başlıyor. Yarışmanın 37’nci yılında verilecek para ödüllerinin toplamı da 37 bin lira olacak. Son başvuru tarihi ise 5 Şubat.
KALICI ESERE DÖNÜŞÜYOR
Henüz üniversite yıllarındayken foto muhabirliğine yönelen, Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması’nda kazandığı “fotoğraf ödülü” ile Hürriyet Gazetesi’nin kapılarını aralayan Selçuk Şamiloğlu, bu mesleğe olan tutkusunu, “Bir gün üzülüyorum, bir gün seviniyorum. Bazen korkuyorum, bazen heyecanlanıyorum. Bu meslek bütün duyguları en zirvesinde yaşatıyor” sözleriyle anlatıyor. Zaman zaman birlikte haber takip ettiğimiz genç meslektaşım, meslek hikâyesini ise şöyle anlatıyor:
GAZETE ALIŞKANLIĞIM VARDI
Bu haftaki yazımda da bu yarışma ve sergiden bahsetmek istiyorum; “Bir Fotoğraf, Bin Hikâye” Göç Konulu Ulusal Fotoğraf Yarışması. Göç İdaresi Başkanlığı Şehit Kadir Kırbaç Konferans Salonu’nda bugün saat 14.00’te yarışmanın ödülleri sahiplerini buluyor ve sergi açılıyor. Deniz Kalaycı’nın birinci, Murat Bakmaz’ın ikinci, İsmail Coşkun’un olduğu yarışmada ödül alan fotoğraflar ile birlikte 41 fotoğraf daha sergide olacak.
TÜRKİYE SIĞINILAN LİMAN OLDU
Meslek hayatı boyunca sadece Türkiye’de değil, dünyanın birçok yerinde de çok önemli olayları takip etti, deklanşöre bastı.
Rock müzik hayranı ve Beşiktaş sevdalısı Levent Kulu, tutkularını da fotoğraflarına yansıtıyor. Ortaokul yıllarında hayranı olduğu Megadeth müzik grubunun kurucusu Dave Mustaine ile tanışma fırsatı bulmuş. Hatta Dave Mustaine, sosyal medya hesaplarında profil fotoğrafı olarak uzun yıllar Levent Kulu’nun çektiği fotoğrafı kullanmış. Sevgili Levent Kulu, bu durumu ise, “Bu da bana mesleğimin katkısı” diye özetliyor.
İşte, bu meslekte tanımaktan her zaman mutluluk duyduğum dostlarımdan Levent Kulu ile yaptığımız sohbet:
İLK HATTA TEK TERCİHİMDİ
Ankara ve İstanbul’da Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Yılın Basın Fotoğrafları yarışmalarında ödül alan ve dernek arşivinde yer alan karelerden hazırlanan iki büyük sergi de Türkiye merkezli yaşanan göç hikâyeleri fotoğraflarla aktarılıyor. Ankara’nın en özel yapılarından tarihi Renda Köşkü, bundan böyle Türk Kızılay’ının kalıcı müzesi olarak hizmet verecek. Renda Köşkü’nde sergiler ve sanat alanındaki çalışmalar da sunulacak. Buradaki ilk sergide ise Cumhuriyet’in ilk yıllarından bugüne Türkiye’nin göçmenlere yaklaşımı aktarılıyor. Sergi 15 Şubat’a kadar açık kalacak. İstanbul’da ise Müze Gazhane’de açılan “Hayat Yeniden...Umut tüm Felaketleri Yener...” adı ile açılan sergi yine Türkiye’nin yaşadığı göç ve göçmenlik merkezli hikâyeler, fotoğraflarla anlatılıyor. Geçtiğimiz gün Usta Coşkun Aral’ın belgesel gösterimi ve söyleşi ile yapılan açılışı yapılan sergi, 30 Aralık’a kadar gezilebilecek.
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Başkanı olduğum Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin yarışmaları da dahil olmak üzere ulusal ve uluslararası yarışmalardan 250’ye yakın ödül kazanan Mehmet Aslan, geçen günlerde İtalya’da düzenlenen Siena İnternational Awards yarışmasında ‘Yılın Fotoğrafı’ ödülünü kazandı. Aslan’ın ödül aldığı fotoğraf Türk ve dünya medyasında ise gündem oldu. Sosyal medyada Angelina Jolie gibi yüzlerce ünlü isim tarafından paylaşıldı. Ve bu sayede fotoğrafta yer alan baba ve çocuğun elektronik protezlere kavuşması için yardım kuruluşları seferber oldu. Avrupa Birliği’nin finanse ettiği Göç İdaresi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu tarafından geçen günlerde düzenlenen ‘Bir Fotoğraf, Bin Hikâye’ yarışmasının jürisinde Mehmet Aslan’la birlikteydik. Jüri toplantısı sonrasında Aslan’la son aldığı ödülü ve fotoğrafın hayatına giriş öyküsünü konuştuk;
ÖĞRENMEK İÇİN ÇOK ÇABALADIM
Çektiği fotoğraf kareleriyle adeta birer tablo yaratan o usta isim, İlhan Eroğlu’ndan başkası değil. İlhan Eroğlu, bu işin sırrını, “Renk bilgisi ve kompozisyona hakim olunca, geriye yalnızca fotoğraf makinesini öğrenmek kaldı. Makinenin teknik kısmında boğulmayı çok da doğru bulmuyorum. Makinenin çalışma disiplininden çok, o makine ile ürettiğiniz iş benim açımdan daha değerli. Çektiğim fotoğrafları düzenlerken resim bilgimi kullandım ve kendi renk paletimi oluşturdum” cümlesiyle özetliyor.
Skyroad Dergisi’nin geçen hafta düzenlediği fotoğraf yarışmasında birlikte jüri koltuğunda oturduğum İlhan Eroğlu’yla hem fotoğraf tutkusunun nasıl başladığını hem de bu tutkunun onu nasıl bir yolculuğa çıkardığını konuştuk.
Kavas’ın son kitabında biyografisini eserleştirdiği Burhan Agah Özak, PTT Genel Müdürlüğü’nün çıkardığı pulların 200‘den fazlasının tasarımına imza atmış, yaşadığı dönemde Millî Piyango biletlerinin çizimlerini yapmış, fotoğrafları, resimleri, grafikleri ile iz bırakan bir isim. Sınırlı sayıda basılan bu biyografi, 168 sayfalık bir kitap.
FOTOĞRAF VE ANKARA ÜZERİNE ÇALIŞIYOR
Murat Yılmaz(Kars)
Kültür ve seyahat alanında hem basılı hem dijital olarak Türkiye’nin önemli yayınları arasında yer alan Skyroad Dergisi, “Türkiye’nin seyahat rotalarını keşfet” konulu fotoğraf yarışmasını bu yıl ikinci kez düzenledi. Albayrak Medya markalarından Skyroad’un Türkiye turizmine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği organizasyonun ödülleri yarın Mihrabat Korusu’nda yapılacak törenle sahiplerini buluyor.
Mustafa Varol(Konya)
Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin 36 yıldır aralıksız düzenlediği Yılın Basın Fotoğrafları 2021’in ödülleri, geçen hafta çok şık bir törenle sahiplerini buldu. Sedat Suna da ödül töreni için Ankara’ya gelenler arasındaydı.
Uzun uzun sohbet edip hasret giderirken, benim de çok yakından tanıdığım ve başarıları ile dünya basın fotoğrafının saygın isimleri arasında yer alan rahmetli Kerim Ökten’i de andık.
Ve Sedat Suna ile hem “Hayatıma altın bir dokunuş yaptı” dediği rahmetli Kerim Ökten’i, hem başarılarla dolu meslek hayatını hem de global bir ajansta çalışmanın avantajlarını konuştuk.
Uğur Yıldırım, aynı fotoğraf serisi ile Anadolu Ajansı’nın ‘İstanbul Photo Awards Yarışması’nda da ikinci oldu.
Suriye’den Karabağ’a, Afganistan’dan Libya’ya sıcak haber noktalarının başarılı foto muhabirlerinden Uğur Yıldırım’ı, tam da bu özel haftada siz okurlarımızla tanıştırmak istiyorum.
Mesleğinin ilk yıllarından beri yakından tanıdığım, Azerbaycan Karabağ’daki savaş gibi birçok sıcak noktada omuz omuza görev yaptığım sevgili dostum Uğur Yıldırım’la hem foto muhabirliğini hem de savaş ve çatışma bölgelerinde deklanşöre basmayı konuştuk. İşte anlattıkları:
Gerek foto muhabirliği yıllarındaki tecrübesi, gerekse bu meslekteki fotoğrafları kadar kişiliğiyle de sevdiğim dostlarımdan biri olan Barış Acarlı’ya “Portre fotoğraflarındaki ustalığının sırrı nedir?” diye sordum. Önemli tüyolar verdi:
* “Önce karşımdakinin bir-iki kare fotoğrafını çekip güvenini kazanırım. İyi göründüğünü hissettiğim fotoğrafların ön izlemelerini yapıp karşımdakinin kendisini nasıl görmek istediğini anlamaya çalışırım.”
TFMD olarak 2014’te gerçekleştirdiğimiz PhotoAntalya Fotoğraf Günleri’ne davet ettiğimiz avukat ve arabulucu Özlem Bora sayesinde birçok meslektaşım “fotoğrafta hak/hukuk” konusunda fikir sahibi olmuştu. Bu konuda uzmanlaşmış bir isim olan Özlem Bora’yı siz okurlarımıza daha yakından tanıtmak istiyorum.
Avukatlık yaparken fotoğrafla tanışan Özlem Bora, bu tutkusu sonrası bir yandan da “fotoğrafta telif hakkı” konusunda çalışmaya başlıyor. Ve bir süre sonra da “fotoğrafta telif hakkı” denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri haline geliyor.
“Sonuçta ben de bir fotoğrafçıyım. Fotoğrafçının hakkını, hukukunu korumak benim idealim oldu” diyen Özlem Bora ile hem fotoğrafa olan merakını hem de “fotoğrafta telif hakkı” konusunu konuştuk.
Ergun Ayaz, başarıları ile zaten tüm meslektaşlarımızın yakından tanıdığı biri. Çektiği fotoğraflar ve imzasını attığı haberlerle gazetecilik mesleğine büyük bir tutkuyla bağlı olan meslektaşım, bu işin en güzel yanlarından birini ise şu cümleyle özetliyor: “Tarihe tanıklık ediyoruz.”
Antalya’da uzun yıllar omuz omuza haber peşinde koştuğum çok sevgili dostum Ergun Ayaz’la hem gazetecilik mesleğine başlamasının tesadüflere dayanan hikâyesini hem de ajans muhabirliğini konuştuk. Bakın neler anlattı:
Fotoğrafın zirvesi
Sevgili okurlar, geçen hafta Antalya’da düzenlenen ‘Fotoğraf Zirvesi’, sektörün farklı alanlarından usta isimleri, dünyanın bu alandaki önemli markalarını fotoğrafçılarla buluşturdu. Bu hafta sizlere ‘Fotoğraf Zirvesi’nden bahsetmek istiyorum.
Benim de basın fotoğrafçılığı alanında Bünyamin Aygün, Eyüp Coşkun ve usta isim Coşkun Aral ile birlikte sunum yaptığım bu etkinliği, Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) düzenledi. Üç gün süren etkinlikte, fotoğrafın her alanında uzman 32 kişi tecrübelerini aktardı. Türkiye’nin farklı kentlerinden 328 fotoğraf tutkunu bu etkinlikleri izledi. Side Manavgat’ta bulunan Crown Palace Oteli’nde iki salonda birden düzenlenen zirveyi FOTON Başkanı Coşkun Aral’la konuştuk. Coşkun Aral, zirveyle ilgili şunları aktardı:
FOTOĞRAFA DAİR HER ŞEY KONUŞULDU
“Fotoğrafa ilişkin birçok etkinlikler, televizyon programları yaptık, yapıldı. Hali hazırda Habitat TV’de devam eden Portfolyo ve Aral’ıyorum programlar gibi. Ama buradaki etkinlik çok farklıydı. Fotoğrafa her şeyin konuşulduğu bir zirve oldu. Türkiye’nin farklı alanlardaki fotoğraf ustalarının bulunduğu ve Türkiye’nin farklı bölgelerinden 300’ün üzerinde fotoğraf tutkununun katıldığı etkinlik gerçek bir zirve oldu. Geçmişte zaman zaman Türkiye’de fotoğrafa ilişkin fuarlar yapıldı. Ama burada bahsettiğimiz etkinlik büyük bir buluşma. Fotoğrafa dair her şey burada konuşuldu. Her alanda fotoğraf çeken insanların sorunlarını dile getirdiği, ustalarla buluşup onlardan ders aldıkları ve yaratıcı fikirlerini ortaya koyduğu bir etkinlik oldu.
BU TÜR ETKİNLİKLER ÇOK ÖNEMLİ
Çok farklı alanda fotoğrafçılar vardı. Ben, Eyüp Coşkun, Bünyamin Aygün ve seninle haber fotoğrafçılığını anlattım. Mustafa Seven gibi, Mehmet Turgut gibi usta isimler vardı. Eski bir foto muhabiri ve sokak fotoğrafçısı Mustafa Seven, sosyal paylaşımlarda yapılması ve yapılmaması gerekenleri anlattı. Mehmet Turgut, Türkiye’de birçok çok ünlüyü fotoğraflarıyla ölümsüzleştiren, neredeyse 100 yıllık bir fotoğrafçı ailenin son kuşağından evrensel bir isim. Mesleğin gizli kalmış yönlerini aktarmaya çalıştı. Basın fotoğrafçıları, doğa fotoğrafçıları, hatta düğün fotoğrafçıları bile vardı. Türkiye’de fotoğraf makinesi ithal eden, aradaki araç gereçleri imal eden firmaların temsilcileri vardı. Nikon, Canon, Fuji, Lumix, DJI gibi firmalar burada ürünlerini tanıttılar. Beni başka mutlu edense, burada Türkiye’nin çok farklı kentlerinden çok sayıda kadın vardı. Bu tür etkinlikler çok önemli. Gerek iletişim gerekse iletişim tasarımı anlamında, fotoğrafa meraklı çok genç var. Kimi basın fotoğrafçısı, kimi moda fotoğrafçısı olmak istiyor. Yolları uzun ve engebeli. Dünyada bu iş iyi yapıldığı zaman getirisi olan bir iş. Ama iyi yapıldığı zaman. Nelerin eksik olduğu burada usta fotoğrafçılar tarafından anlatıldı. Biz FOTON olarak bunu yaptık. Bunun benzerlerinin farklı organizasyonlarla farklı derneklerle Türkiye’nin her yanında yılda birkaç kez bile olsa yapılması ve gündeme getirilmesi önemli.”
KATILAN İSİMLER ŞUNLAR
Aynı anda iki farklı salonda süren sunumlar, söyleşiler ve tanıtımlara hem konuşmacılar hem de katılımcılar büyük ilgi gösterdi. FOTON Derneği Başkanı ve gazeteci Coşkun Aral ile birlikte, gazeteciler Eyüp Coşkun, Bünyamin Aygün ve Rıza Özel tecrübelerini paylaştı. Son günlerde dünyada merakla izlenen NFT dünyasıyla ilgili olarak Devrim Danyal bilgi verdi. Baki Karaçay tarafından fotoğrafın telif haklarıyla ilgili olarak verilen bilgiler ilgi çekti. Murat Gür, sokak fotoğrafçılığı ve fotosfer deneyimini anlattı. Tolga Ozan, dünya değişmeden gezilecek yerleri, Oğuz Hamza tanıtım fotoğrafçılığı konusunda bilgilendirme yaptı. Nezihi Gözen, geleceğin fotoğraf düzenleme teknikleri ve NFT hakkında bilgi verdi. Ozan Bilgiseren, geniş çaplı fotoğraf projeleri geliştirme, uygulama ve yönetme konusunda sunum yaparken, FOTON Derneği’nden Alper Koç ve Tanin Helvacı ise sponsorluk ve izlenecek yollar hakkında bilgi verdi. Portre fotoğraf konusunda Türkiye’nin en önemli isimlerinden Mehmet Turgut, portre fotoğrafçılığı, fotoğrafçı model iletişimi konularında deneyimlerini anlattı. Handan Dayı ise, post belgesel fotoğrafta gerçeklik tartışmaları konusunda bilgi verdi. Mustafa Seven, fotoğraflarıyla sosyal medyada fotoğraf paylaşmanın sırlarını aktardı. Canon, Nikon, Panasonic Lumix, Sony, Fuji gibi firmalar, en son ürünlerini tanıttılar. Bu markaları marka temsilcileri ve ambassadorları Onur Çam, Mahmut Cinci, Cüneyt Akman, Akın Acar, Zekai Demir, Uğur Umay sunumları ile anlattı.