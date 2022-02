Foto muhabiri heyecanla yaşar hayatını

Sevgili okurlar, bu haftaki yazımda sosyal medya platformu Instagram’da düzenlenen farklı bir fotoğraf yarışmasının detaylarını sizlerle paylaşacağım.

Ayarsız Dergisi’nin düzenlediği yarışmada, geçen yılın ocak ayından başlayarak 12 ay boyunca her ay farklı bir sözü anlatan fotoğraflar seçildi. ‘Her Söz Bir Fotoğraf’ isimli yarışmanın yıl sonunda yapılan değerlendirmesinde ise tüm bu fotoğraflar arasından üç fotoğraf ödüllendirildi. Yarışmada edebi ve felsefi sözleri en iyi ve en güzel anlatan fotoğraflar belirlendi.



BİNİN ÜZERİNDE FOTOĞRAF YARIŞTI



Yarışmada binin üzerinde fotoğraf yarıştı. Ayarsız Dergi jürisi her ayın en başarılı fotoğraflarını seçerek büyük jürinin nihai değerlendirmesine sundu. Benimde arasında bulunduğum Coşkun Aral, Mustafa Seven, Gülin Yiğiter ve Tolga Adanalı’dan oluşan büyük jüri, ön elemeyi geçen 100’e yakın fotoğraf arasından Mehmet Aslan’ı birinci, Filiz Kılıç’ı ikinci, Meriç Aktar’ı ise üçüncü olarak seçti. Derginin Yayın Yönetmeni Ragıp Vural’a yarışmanın hikâyesini sordum. Vural, şu bilgileri paylaştı:



ÇOK GÜZEL HİKÂYELER ANLATTILAR