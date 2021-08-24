Deplasmanda doğan fotoğraf aşkı

Sevgili okurlar sevgili fotoğraf tutkunları... Türkiye, birbiri ardına gelen orman yangını haberleriyle sarsıldı ve ülke tarihinin en büyük orman yangınları hepimizin ciğerini yaktı. Türkiye’yi yasa boğan bu orman yangınlarına müdahale eden görevli personele vatandaşlar da yardıma koştu. Ve tüm bu yaşananları onlarca meslektaşım çektikleri fotoğraflarla anbean dünyaya duyurdu.





Tarihe “Büyük Manavgat Yangını” olarak geçecek olan Antalya’daki yangında görev yapan Demirören haber Ajansı(DHA) foto muhabiri İbrahim Laleli de bu isimlerden biri. Meslekte yıllarca birlikte görev yaptığım ve mesleğinin ilk yıllarından bu yana başarılarına yakından tanık olduğum sevgili dostum İbrahim Laleli’yle hem “Tanık olduğum en büyük dehşet” dediği Manavgat’taki orman yangınını hem de ödüllerle dolu meslek hayatına nasıl başladığını konuştuk.







MASADA KALAN FİLMLERLE HAYATIM DEĞİŞTİ

