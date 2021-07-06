Görev izni istiyorum

Sevgili okurlar, sevgili fotoğraf sevdalıları... Bu haftaki konuğum Sefa Yamak’ı pek çoğunuz yakından tanıyor. Ve tabii birçoğunuz onu sosyal medyadaki tek aktif hesabı olan Instagram’dan da takip ediyor.





Sefa Yamak, babasının inşaat işleri için şehir şehir, şantiye şantiye gezmiş. İlk önceleri boş vakitlerinde çektiği fotoğraflar, ilerleyen yıllarda vazgeçilmez tutkusu ve her şeyi bir yana bırakıp çıktığı yeni yolculuğu yani mesleği haline gelmiş. Sefa Yamak’la yaptığımız fotoğraf sohbeti ve anlattıkları şöyle:







HER ŞEY HOBİYLE BAŞLADI

