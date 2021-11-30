Aldığı ödülle bir ailenin hayatına dokundu

Çektiği fotoğraf kareleriyle adeta birer tablo yaratan o usta isim, İlhan Eroğlu’ndan başkası değil. İlhan Eroğlu, bu işin sırrını, “Renk bilgisi ve kompozisyona hakim olunca, geriye yalnızca fotoğraf makinesini öğrenmek kaldı. Makinenin teknik kısmında boğulmayı çok da doğru bulmuyorum. Makinenin çalışma disiplininden çok, o makine ile ürettiğiniz iş benim açımdan daha değerli. Çektiğim fotoğrafları düzenlerken resim bilgimi kullandım ve kendi renk paletimi oluşturdum” cümlesiyle özetliyor.
Skyroad Dergisi’nin geçen hafta düzenlediği fotoğraf yarışmasında birlikte jüri koltuğunda oturduğum İlhan Eroğlu’yla hem fotoğraf tutkusunun nasıl başladığını hem de bu tutkunun onu nasıl bir yolculuğa çıkardığını konuştuk.
Kavas’ın son kitabında biyografisini eserleştirdiği Burhan Agah Özak, PTT Genel Müdürlüğü’nün çıkardığı pulların 200‘den fazlasının tasarımına imza atmış, yaşadığı dönemde Millî Piyango biletlerinin çizimlerini yapmış, fotoğrafları, resimleri, grafikleri ile iz bırakan bir isim. Sınırlı sayıda basılan bu biyografi, 168 sayfalık bir kitap.
FOTOĞRAF VE ANKARA ÜZERİNE ÇALIŞIYOR
Murat Yılmaz(Kars)
Kültür ve seyahat alanında hem basılı hem dijital olarak Türkiye’nin önemli yayınları arasında yer alan Skyroad Dergisi, “Türkiye’nin seyahat rotalarını keşfet” konulu fotoğraf yarışmasını bu yıl ikinci kez düzenledi. Albayrak Medya markalarından Skyroad’un Türkiye turizmine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği organizasyonun ödülleri yarın Mihrabat Korusu’nda yapılacak törenle sahiplerini buluyor.
Mustafa Varol(Konya)
Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin 36 yıldır aralıksız düzenlediği Yılın Basın Fotoğrafları 2021’in ödülleri, geçen hafta çok şık bir törenle sahiplerini buldu. Sedat Suna da ödül töreni için Ankara’ya gelenler arasındaydı.
Uzun uzun sohbet edip hasret giderirken, benim de çok yakından tanıdığım ve başarıları ile dünya basın fotoğrafının saygın isimleri arasında yer alan rahmetli Kerim Ökten’i de andık.
Ve Sedat Suna ile hem “Hayatıma altın bir dokunuş yaptı” dediği rahmetli Kerim Ökten’i, hem başarılarla dolu meslek hayatını hem de global bir ajansta çalışmanın avantajlarını konuştuk.
Uğur Yıldırım, aynı fotoğraf serisi ile Anadolu Ajansı’nın ‘İstanbul Photo Awards Yarışması’nda da ikinci oldu.
Suriye’den Karabağ’a, Afganistan’dan Libya’ya sıcak haber noktalarının başarılı foto muhabirlerinden Uğur Yıldırım’ı, tam da bu özel haftada siz okurlarımızla tanıştırmak istiyorum.
Mesleğinin ilk yıllarından beri yakından tanıdığım, Azerbaycan Karabağ’daki savaş gibi birçok sıcak noktada omuz omuza görev yaptığım sevgili dostum Uğur Yıldırım’la hem foto muhabirliğini hem de savaş ve çatışma bölgelerinde deklanşöre basmayı konuştuk. İşte anlattıkları:
Gerek foto muhabirliği yıllarındaki tecrübesi, gerekse bu meslekteki fotoğrafları kadar kişiliğiyle de sevdiğim dostlarımdan biri olan Barış Acarlı’ya “Portre fotoğraflarındaki ustalığının sırrı nedir?” diye sordum. Önemli tüyolar verdi:
* “Önce karşımdakinin bir-iki kare fotoğrafını çekip güvenini kazanırım. İyi göründüğünü hissettiğim fotoğrafların ön izlemelerini yapıp karşımdakinin kendisini nasıl görmek istediğini anlamaya çalışırım.”
TFMD olarak 2014’te gerçekleştirdiğimiz PhotoAntalya Fotoğraf Günleri’ne davet ettiğimiz avukat ve arabulucu Özlem Bora sayesinde birçok meslektaşım “fotoğrafta hak/hukuk” konusunda fikir sahibi olmuştu. Bu konuda uzmanlaşmış bir isim olan Özlem Bora’yı siz okurlarımıza daha yakından tanıtmak istiyorum.
Avukatlık yaparken fotoğrafla tanışan Özlem Bora, bu tutkusu sonrası bir yandan da “fotoğrafta telif hakkı” konusunda çalışmaya başlıyor. Ve bir süre sonra da “fotoğrafta telif hakkı” denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri haline geliyor.
“Sonuçta ben de bir fotoğrafçıyım. Fotoğrafçının hakkını, hukukunu korumak benim idealim oldu” diyen Özlem Bora ile hem fotoğrafa olan merakını hem de “fotoğrafta telif hakkı” konusunu konuştuk.
Ergun Ayaz, başarıları ile zaten tüm meslektaşlarımızın yakından tanıdığı biri. Çektiği fotoğraflar ve imzasını attığı haberlerle gazetecilik mesleğine büyük bir tutkuyla bağlı olan meslektaşım, bu işin en güzel yanlarından birini ise şu cümleyle özetliyor: “Tarihe tanıklık ediyoruz.”
Antalya’da uzun yıllar omuz omuza haber peşinde koştuğum çok sevgili dostum Ergun Ayaz’la hem gazetecilik mesleğine başlamasının tesadüflere dayanan hikâyesini hem de ajans muhabirliğini konuştuk. Bakın neler anlattı:
Sadece ülkemizde değil, dünyanın dört bir yanında elinde fotoğraf makinesiyle haber peşinde görev yapıyor. Çektiği fotoğraflar dünyanın önemli yayın kuruluşlarında yer alıyor.
Derya Yetim’le birlikte gerek Türkiye’de gerekse yurt dışında birçok kez yan yana görev yaptık. Başkanı olduğum Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nde aynı yönetimde beş yıldır birlikteyiz.
Küçük yaştan beridir fotoğrafla iç içe olan, gazetecilik mesleğindeki yolculuğunu, “Zorlu görevlerde kimi zaman hem psikolojinizi hem bedeninizi zorluyorsunuz. Buna karşın en büyük güç kaynağınız ise mesleğe olan sevdanız” sözleriyle özetleyen Derya Yetim, şöyle devam ediyor:
Antalya, bu yangınla Türkiye tarihinin en büyük orman kaybını yaşadı. Yalnızca ormanlarımız değil birçok yerleşim yeri küle döndü. Yangınlar sırasında canlarını hiçe sayıp alevlere atılan 8 insanımızı kaybettik. Demirören Haber Ajansı(DHA), Manavgat’taki bu tarihi yangını tarihi bir sergiyle insanımızın dikkatine sunuyor. 45 fotoğrafın yer aldığı sergi, 17 Eylül Cuma günü Antalya Kent Müzesi Vatan Binası’nda açılacak ve 10 gün açık kalacak. Aynı sergi, eş zamanlı olarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde de gerçekleşecek.
ALEVLER ESİR ALDI
Marmara’da musilaj, Marmaris’te orman yangını derken kendini Bozkurt’taki selde buldu. Çok sayıda olayda yan yana görev yaptığım genç meslektaşım İsmail Coşkun, Türkiye’nin son dönemde yaşadığı dehşeti, “Suyun hem ateşi söndürdüğüne hem de insanları öldürdüğüne tanık oldum ve hepsini 15 günün içerisinde yaşadım” sözleriyle özetledi. Bu haftaki konuğum İsmail Coşkun’la hem fotoğrafın hayatına nasıl girdiğini hem de ajans foto muhabiri olarak sıcak olaylarda görev yapmanın ne tür zorlukları olduğunu konuştuk.
MAKİNENİN BÜYÜSÜ BENİ İÇİNE ÇEKTİ
Fotoğraf camiası ne kadar büyük olsa da hepimiz birbirimizi tanırız. Bazen hiç karşılaşmayız ama isimlerimizi ve işlerimizi biliriz. Bazense hiç bir araya gelmediğimiz fotoğrafçılarla yaptığımız işlerin farkındalığıyla uzaktan uzağa arkadaş oluruz. Seymen Bozaslan da benim için öyle. Hiç yüz yüze gelmedik ama yalnızca bu yıl içinde herhalde en az on kez telefonla sohbet ettik.
Seymen Bozaslan’la birkez daha telefon sohbeti yaptım ancak bu kez sizler için onun hikâyesini ve son kitabını konuştuk. Ve işte anlattıkları:
NATİONAL GEOGRAPHİC’TEN ARADILAR
Tarihe “Büyük Manavgat Yangını” olarak geçecek olan Antalya’daki yangında görev yapan Demirören haber Ajansı(DHA) foto muhabiri İbrahim Laleli de bu isimlerden biri. Meslekte yıllarca birlikte görev yaptığım ve mesleğinin ilk yıllarından bu yana başarılarına yakından tanık olduğum sevgili dostum İbrahim Laleli’yle hem “Tanık olduğum en büyük dehşet” dediği Manavgat’taki orman yangınını hem de ödüllerle dolu meslek hayatına nasıl başladığını konuştuk.
MASADA KALAN FİLMLERLE HAYATIM DEĞİŞTİ
USTA ÇIRAK İLİŞKİSİYLE BAŞLADIM
“Mesleğe lise yıllarında usta çırak ilişkisiyle başladım. Lise yıllarında internet sayfalarına küçük küçük haberler yapıyor, amatör de olsa fotoğraflar çekiyordum. Ankara’da 2011’de Voleybol Yıldız Erkekler Avrupa Şampiyonası’nı takip etmek için mail attım, aradım. Bu konuda ısrarıma o zaman Voleybol Federasyonu’ndaki basın sorumlusu Hasan Kulaç olumlu yanıt verdi ve maçlara akreditasyonumu yaptı. Benim ilgimi gören Hasan ağabeyle diyaloğumuz hiç kopmadı. Usta çırak ilişkimiz de böyle başladı. Aynı yıl Türkiye Yıldız Kızlar Avrupa Şampiyonası’nda gönüllü olarak fotoğraf çektim. Yaptığım her işi Hasan ağabeye gösteriyor, onun yönlendirmeleriyle kendimi geliştirmeye çabalıyordum. 2012’de Türkiye, Genç Kızlar Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı. Organizasyon 2 ayrı salonda Ankara’da düzenleniyordu, ben Ankara Spor Salonu’nda fotoğraflar çektim. Bu benim için mihenk taşı bir başlangıç oldu. Sonrasında 2013 Başkent Üniversitesi Fotoğraf Bölümü’nü kazandım ve okulu da üçüncülükle bitirdim.
FIVB TÜRKİYE RESMİ FOTO MUHABİRİ
Afyonkarahisar’da gazetecilik hayatını sürdüren Ömer Mazi, geçtiğimiz günlerde sağlık çalışanlarının çabalarını, açtığı ‘COVID-19 Kahramanları’ sergisindeki 78 fotoğrafla yaşadığı kente aktardı. Ömer Mazi ile mesleğini ve sergisini konuştuk:
GAZETECİLİK ÇOCUKLUK HAYALİMDİ
“Çocukluktan bu yana ilkokul hayatım gazeteci olmaktı. Ama elbette hayat farklı noktalara sürükleyebiliyor insanı. Gençlik yıllarında turizm sektöründe yıldızlı otellerde 5 yıl farklı pozisyonlarda çalıştıktan sonra hayal ettiğim işi yapmak için anlık bir kararla her şeyi geride bıraktım. Ailem Antalya Manavgat’ta yaşıyordu. Manavgat’ta yerel bir televizyon kanalında işe başladım, 1994 yılıydı. Muhabir olarak başlamışken kısa süre sonra orada ana haber sunmaya, programlar hazırlamaya başlamıştım. Böylece mesleğe ilk adımımı attım. 2 yıl sonra Akdeniz’de yayınlanan bölgesel gazete Atılım’ın Manavgat muhabiri oldum.
PROJE HAYATA GEÇMEDİ BEN KALDIM
1996’da Sabah Gazetesi’nde Manavgat muhabiri olarak başlamıştım ki iki ay geçmeden beni Antalya’ya çağırdılar. Ve meslekte Antalya macerası başladı. 13 yıl Sabah Gazetesi’nde görev yaptım. Bu 13 yılın 10 yılında fiilen çalıştım. 2006’da Isparta Belediyesi’nde basın müdürü olarak çalışmaya başladım. O dönemde de üç yıl boyunca yine yazılarım Sabah’ta yayınlanmaya devam etti. Bir yıl Hürriyet Gazetesi’nde röportajlar yaptım, Cumhuriyet Gazetesi’nde haberlerim yayınlandı. 2010’da Afyonkarahisar’dan teklif aldım. Bir bölge gazetesi ve televizyonu kurulacaktı. Bu ekibin başında olacaktım, proje hayata geçmedi ama Afyonkarahisar’da gittiğimde kendi dergim CafeLife’ı çıkarmaya başlamıştım. Dolayısıyla Afyonkarahisar’da kaldım. Bugün dergi, Afyon’un yanı sıra Eskişehir, Kütahya ve Uşak’ta da yayınlanan aylık yayın haline geldi. Bu başarı yeni dergi projeleri için tercih edilmeme sebep oldu. Farklı kurumlara da dergiler yapıyorum.
Diane Arbus’dan etkilenip sıra dışı bir şekilde fotoğrafa tutkuyla sarılan Dilan Bozyel, “Fotoğrafa adanmış hayatları yaşayanlar kendi özel hayatlarını yaşayamıyor. Ailemizi bile geri planda bırakmak zorunda kaldığımız anlar oluyor. Önceliğimiz her zaman fotoğraf” derken, erkek egemen bir meslekte erkek meslektaşlarından destek ve saygı gördüğünü söyledi.
İşte size hayatı ve fotoğraf üzerine gerçekleştirdiğimiz keyifli sohbette Dilan Bozyel’in anlattıkları:
Bu hafta sizleri, daha öncekilerde olduğu gibi 95. Gazi Koşusu’nda da fotoğraf çeken Türkiye Jokey Kulübü(TJK) fotoğrafçılarından Çağatay Kenarlı ile tanıştırmak istiyorum. Yarış atlarını, “Büyüleyici ve asiller” diyerek iki kelimede özetleyen Çağatay Kenarlı, son düzlükteki fotoğraf heyacanını ve at yarışı fotoğraflarındaki zorluğu ise “Hakem bayrağını indirdiği anda bir yarış 1.5–2 dakika sürüyor. Yarıştan gördüğünüz kareleri çektiğimiz süre ise yalnızca 7-8 saniye süren son 400 metre” diye aktarıyor. Atları, yarışları ve elbette bu köşenin olmazsa olmazı fotoğrafı konuştuğumuz Çağatay Kenarlı, bakın neler anlatıyor:
GAZETECİLİKLE BAŞLADI
Geçen hafta sonu, başkanı olduğum Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin (TFMD) 17. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdik. Türkiye’nin dört bir yanından meslektaşlarımızı ağırladığımız genel kurulumuzda, başkanlığımda yeni bir yönetimle tekrar göreve geldik. Ben öncelikle bu göreve bizleri layık görüp destekleyen tüm meslektaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Derneğimiz organizasyonunun yoğunluğu nedeniyle bu haftalık sizlerden de görev izni istiyorum. Haftaya tekrar fotoğrafa dair konuklarımızla sizlerle buluşacağız.
TFMD ATA'YI ZİYARET ETTİTFMD dernek yönetim kurulu ve üyeleri genel kurul sonrası, Anıtkabir’i ziyaret ederek Atatürk’ün mozolesine çelenk koydu.
Sevgili okurlarım, sizleri fotoğrafçılığın en sabır gerektiren alanlarından birinde, kuş fotoğrafçılığında başarılı işler üreten bir isimle tanıştırmak istiyorum; Okan Akyürek. Kuş fotoğrafçılığı, ornito fotoğraf olarak anılıyor. İç Anadolu’da 295 tescillenmiş kuş türü olduğunu anlatan Akyürek, 190 farklı türde kuşu fotoğraflamış. Ornito fotoğrafların inceliklerini aktaran Okan Akyürek, “Kuş senden korkuyor. Sen kuşun kaçmasından korkuyorsun” diyerek yaşadığı heyecanı dile getirdi. Okan Akyürek’le kuş fotoğraflarına uzanan yolculuğunu ve kuş fotoğrafları çekmenin inceliklerini konuştuk:
ÇİZERLİKLE BAŞLAYAN MESLEK HAYATI
“Eğitim hayatımın ardından çizer olarak dergilere iş yapmaya başladım. Gazetecilik hayatım da yine alaylı bir çizer olarak başladı. Sonrasında Daily News’te 1988’de sayfa sekreteri oldum. Ardından farklı gazetelerde görsel yönetmenliğe kadar yükseldim. Basında hep mutfakta yer aldım. Ve o mutfakta hep fotoğrafın gücüne inandım. Birçok gazetede yıllarca birinci sayfa yaptım. Birinci sayfa bir yayının vitrinidir. Birinci sayfa için seçilen, büyüyen habere dair fotoğraf, etkilidir, güçlüdür, kısacık bir fotoğraf altıyla bile gücünü hissettirir. İyi bir fotoğraf, haberi sayfada her zaman yukarı taşır.
Aldığı ödülle bir ailenin hayatına dokundu
Sevgili okurlar, sizlere fotoğrafın gücüne örnek bir hikâye aktaracağım.
Başkanı olduğum Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin yarışmaları da dahil olmak üzere ulusal ve uluslararası yarışmalardan 250’ye yakın ödül kazanan Mehmet Aslan, geçen günlerde İtalya’da düzenlenen Siena İnternational Awards yarışmasında ‘Yılın Fotoğrafı’ ödülünü kazandı. Aslan’ın ödül aldığı fotoğraf Türk ve dünya medyasında ise gündem oldu. Sosyal medyada Angelina Jolie gibi yüzlerce ünlü isim tarafından paylaşıldı. Ve bu sayede fotoğrafta yer alan baba ve çocuğun elektronik protezlere kavuşması için yardım kuruluşları seferber oldu. Avrupa Birliği’nin finanse ettiği Göç İdaresi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu tarafından geçen günlerde düzenlenen ‘Bir Fotoğraf, Bin Hikâye’ yarışmasının jürisinde Mehmet Aslan’la birlikteydik. Jüri toplantısı sonrasında Aslan’la son aldığı ödülü ve fotoğrafın hayatına giriş öyküsünü konuştuk;
ÖĞRENMEK İÇİN ÇOK ÇABALADIM
“Asıl işim baba mesleğim de olan veterinerlik. Fotoğrafa başlama hikâyem ise ilginç bir şekilde yazılımla başladı. Web tasarımı eğitimi aldım. Web tasarımı eğitimi alırken Photoshop’ta öğrendim. Photosohp bana daha renkli geldi. Photoshop’a ağırlık verdim, bu programın beni yönlendirmesi sayesinde fotoğraf öğrenmeye başladım. Yazılımın siyah-beyaz dünyasından fotoğrafın renkli dünyasına yöneldim. 2006’da fotoğraf çekmeye başladım. İlk profesyonel fotoğraf makinemi de 2008’de aldım. Herhangi bir eğitim almadım ama öğrenmek için çok çabaladım. İnternetten öğrendim. Enstantane ve diyafram nedir, çalışma prensibi nedir? Alıp fotoğraf makinesini deneye, deneye fotoğraf makinesinin çalışma prensiplerini, fotoğrafın matematiğini öğrendim. Asıl kendimi geliştirdiğim nokta ise 2 yıl boyunca pozometre kullanmadan manuel fotoğraflar çekerek oldu. Kafamdan hesaplar yaparak fotoğrafımı manuel ayarlamalarla çekmeye çalıştım. Makro fotoğraf da çektim, portre de manzara da sokakta kendi tarzımı bulana kadar farklı disiplinlerde fotoğraflar çektim. Bugün tarzımı, mekân insan ilişkili fotoğraflar olarak nitelendiriyorum.
250’YE YAKIN ÖDÜLÜM VAR
2012’de Antakya’daki bir fotoğraf yarışmasına kendimi denemek katıldım ve ikinci oldum. O yarışmada aldığım ödül beni bu alanda motive etti. Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmaya başladım. Yarışmalar üzerinden fotoğraflarımı değerlendirmeye başladım. O zamandan bu yana fotoğraf hayatımın merkezinde. Hem yarışmalara katılıyorum hem yarışma jürilerinde yer alıyorum hem sergiler hem de organizasyonlar düzenliyorum. Çok fazla yarışmaya katıldım ve çok ödül aldım. Yarışmaları sıkı takip ediyorum, ulusal ve uluslararası 250’ye yakın ödül aldım. Fotoğraf arşivimi foto safarilerle geliştirdim. 2014’te Antakya’da ilk kez katıldım foto safariye. İlk katıldığımda mantığını anlamadığım için ödül alamamıştım. Ama ondan sonraki ilk yıl birinci oldum. Foto safarilerde çektiğim fotoğraflarla güçlü bir arşivim oldu. Online bir yarışma gördüğüm zaman arşivimde varsa fotoğraflarımı gönderiyorum. Foto safarilere çok katıldığım için Türkiye’nin birçok noktasından elimde arşivimde fotoğraflar oluyor zaten.
ANGELİNA JOLİE PAYLAŞTI
Son aldığım ödül Türkiye ve dünya medyasında çok konuşuldu. Sosyal medyada Angelina Jolie’nin de aralarında bulunduğu yüzlerce kişi fotoğrafımı paylaşınca dikkat çekti. İtalya’da düzenlenen Siena Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nda Hatay’dan çektiğim Suriyeli baba ve çocuğun fotoğrafı Yılın Fotoğrafı seçildi. Fotoğrafta baba ve oğlun hüzünlü ama mutlu bir anı var. Baba Munzir El Nezrel, 2016’da Suriye’nin İdlip kentinde çarşıda gezerken düşen bomba ile sağ bacağını kaybediyor ve vücudunda tahribatlar oluyor. Tedavisi için Türkiye’ye getiriliyor. O sırada eşi hamile. Ve yine o dönem atılan kimyasal bombayı annenin soluması nedeniyle. Türkiye’ye geldiklerinde doğan çocukları Mustafa’da uzuvsuz olarak iki kolu ve iki bacağı olmadan dünyaya geliyor. Bu aileyle ise rastlantı sonucu tanıştım. Ordu Belediyesi’nden bir arkadaşım geldi, Hatay’a, Reyhanlı’ya, Suriyeli mültecilere erzak dağıtmak için. Onlara eşlik ederken bu aileyi keşfettim. Telefonlarını aldım. Görüşmeyi sürdürdüm. Fotoğraf çekmeden önce aileden hayat hikâyelerini dinledim. Bolca vakit geçirdim. Sonrasında bu aileyi fotoğraf projesi olarak çalışmaya başladım. Defalarca giderek ailenin hikâyesinden çıkardığım bilgilerle fotoğraflar çektim. Bu fotoğraflardan birini ise İtalya’daki bu yarışmaya gönderdim. Orada da Yılın Fotoğrafı’na layık görüldü.
AKLIMDA BİR AMAÇ VARDI
Bu ailenin fotoğraflarını çekmeye başlarken aklımda bir amaç vardı. Mustafa’nın uzuvları olmadığı için elektronik protez temin edebilmek. ‘Bu çocuk protezlerle hayatını tek başına idame ettirebilir mi?’ düşüncesiyle bu protezlere kavuşmasını çok istedim. Maalesef Mustafa’nın protezleri Türkiye’de yok. Fotoğraf ödül aldıktan sonra dünya basınında geniş yer bulunca birçok yardım kuruluşu ve ülkeden dönüş oldu. Avusturya’dan Almanya’ya. Ama ödülün verildiği İtalya çok ilgilendi. Özellikle Bologna ve Floransa’dan yardım talepleri geldi. Hatta Bologna’da Romagna Bölgesi Başkanı Stefano Bonaccini kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Munzir ve Mustafa’nın tedavileri ile protezlerinin İtalya’da yapılacağını duyurdu, aileyi ağırlamak için heyecanlandıklarını belirtti. Bu konuyla İtalya’nın Ankara Büyük Elçiliği de yakından ilgileniyor. Bunu sağlamış olmak beni ödülden daha çok heyecanlandırdı. Bundan önde de çok ödüller aldım. Ama bu kez bir ailenin hayatına dokundum. Bu ödül, ilk tanışmada ve fotoğraflarını çekerken amaçladığım Mustafa ve babasının protezlere kavuşma amacına daha hızlı ulaştırdığı için beni mutlu etti.”
MEHMET ASLAN KİMDİR?
1988’de Hatay’da dünyaya gelen Aslan, ilk ve orta eğitimini Antakya’da tamamladı. Kırıkkale Üniversitesi Veterinerlik Bölümü mezunu Aslan, Antakya’da veterinerlik mesleğini sürdürüyor. 2006’da fotoğrafla tanışan Aslan, halen Anadolu Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü’nde de eğitimini sürdürüyor. Fotoğrafları farklı dergi ve platformlarda yayınlanan ulusal ve uluslararası ödüller alan Aslan, 2016’da AFIAP (The International Federation of Photographic Art (FIAP)) unvanını aldı. Suretialem Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği üyesi Mehmet Aslan, kısa film ve belgesel film çalışmalarına da imza attı. Aslan’ın aldığı ödüllerden bazıları şöyle;
• Siena International Photo Awards 2021/Photo of the Year.
• Sony World Photo 2019/Ulusal Birincilik.
• TFMD Yılın Basın Fotoğrafları 2019 Türkiye Güzellikleri Birincisi.
• 2020 Aerial Photography Awards Trees&Forests Kateforisi/Birincilik ve Pattern Kategorisi/İkincilik Ödülü.
• Hipa Instagram ‘Gece’ konulu Fotoğraf Yarışması Birincisi
• TFMD Yılın Basın Fotoğrafları 2020 Türkiye Güzellikleri Birincisi, Günlük Yaşam Fotoğrafı İkincisi ve Türk Telekom Özel Ödülü.