37 yıldır soluksuz

Henüz üniversite yıllarındayken foto muhabirliğine yönelen, Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması’nda kazandığı “fotoğraf ödülü” ile Hürriyet Gazetesi’nin kapılarını aralayan Selçuk Şamiloğlu, bu mesleğe olan tutkusunu, “Bir gün üzülüyorum, bir gün seviniyorum. Bazen korkuyorum, bazen heyecanlanıyorum. Bu meslek bütün duyguları en zirvesinde yaşatıyor” sözleriyle anlatıyor. Zaman zaman birlikte haber takip ettiğimiz genç meslektaşım, meslek hikâyesini ise şöyle anlatıyor:
GAZETE ALIŞKANLIĞIM VARDI
Bu haftaki yazımda da bu yarışma ve sergiden bahsetmek istiyorum; “Bir Fotoğraf, Bin Hikâye” Göç Konulu Ulusal Fotoğraf Yarışması. Göç İdaresi Başkanlığı Şehit Kadir Kırbaç Konferans Salonu’nda bugün saat 14.00’te yarışmanın ödülleri sahiplerini buluyor ve sergi açılıyor. Deniz Kalaycı’nın birinci, Murat Bakmaz’ın ikinci, İsmail Coşkun’un olduğu yarışmada ödül alan fotoğraflar ile birlikte 41 fotoğraf daha sergide olacak.
TÜRKİYE SIĞINILAN LİMAN OLDU
Meslek hayatı boyunca sadece Türkiye’de değil, dünyanın birçok yerinde de çok önemli olayları takip etti, deklanşöre bastı.
Rock müzik hayranı ve Beşiktaş sevdalısı Levent Kulu, tutkularını da fotoğraflarına yansıtıyor. Ortaokul yıllarında hayranı olduğu Megadeth müzik grubunun kurucusu Dave Mustaine ile tanışma fırsatı bulmuş. Hatta Dave Mustaine, sosyal medya hesaplarında profil fotoğrafı olarak uzun yıllar Levent Kulu’nun çektiği fotoğrafı kullanmış. Sevgili Levent Kulu, bu durumu ise, “Bu da bana mesleğimin katkısı” diye özetliyor.
İşte, bu meslekte tanımaktan her zaman mutluluk duyduğum dostlarımdan Levent Kulu ile yaptığımız sohbet:
İLK HATTA TEK TERCİHİMDİ
Ankara ve İstanbul’da Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Yılın Basın Fotoğrafları yarışmalarında ödül alan ve dernek arşivinde yer alan karelerden hazırlanan iki büyük sergi de Türkiye merkezli yaşanan göç hikâyeleri fotoğraflarla aktarılıyor. Ankara’nın en özel yapılarından tarihi Renda Köşkü, bundan böyle Türk Kızılay’ının kalıcı müzesi olarak hizmet verecek. Renda Köşkü’nde sergiler ve sanat alanındaki çalışmalar da sunulacak. Buradaki ilk sergide ise Cumhuriyet’in ilk yıllarından bugüne Türkiye’nin göçmenlere yaklaşımı aktarılıyor. Sergi 15 Şubat’a kadar açık kalacak. İstanbul’da ise Müze Gazhane’de açılan “Hayat Yeniden...Umut tüm Felaketleri Yener...” adı ile açılan sergi yine Türkiye’nin yaşadığı göç ve göçmenlik merkezli hikâyeler, fotoğraflarla anlatılıyor. Geçtiğimiz gün Usta Coşkun Aral’ın belgesel gösterimi ve söyleşi ile yapılan açılışı yapılan sergi, 30 Aralık’a kadar gezilebilecek.
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Başkanı olduğum Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin yarışmaları da dahil olmak üzere ulusal ve uluslararası yarışmalardan 250’ye yakın ödül kazanan Mehmet Aslan, geçen günlerde İtalya’da düzenlenen Siena İnternational Awards yarışmasında ‘Yılın Fotoğrafı’ ödülünü kazandı. Aslan’ın ödül aldığı fotoğraf Türk ve dünya medyasında ise gündem oldu. Sosyal medyada Angelina Jolie gibi yüzlerce ünlü isim tarafından paylaşıldı. Ve bu sayede fotoğrafta yer alan baba ve çocuğun elektronik protezlere kavuşması için yardım kuruluşları seferber oldu. Avrupa Birliği’nin finanse ettiği Göç İdaresi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu tarafından geçen günlerde düzenlenen ‘Bir Fotoğraf, Bin Hikâye’ yarışmasının jürisinde Mehmet Aslan’la birlikteydik. Jüri toplantısı sonrasında Aslan’la son aldığı ödülü ve fotoğrafın hayatına giriş öyküsünü konuştuk;
ÖĞRENMEK İÇİN ÇOK ÇABALADIM
Çektiği fotoğraf kareleriyle adeta birer tablo yaratan o usta isim, İlhan Eroğlu’ndan başkası değil. İlhan Eroğlu, bu işin sırrını, “Renk bilgisi ve kompozisyona hakim olunca, geriye yalnızca fotoğraf makinesini öğrenmek kaldı. Makinenin teknik kısmında boğulmayı çok da doğru bulmuyorum. Makinenin çalışma disiplininden çok, o makine ile ürettiğiniz iş benim açımdan daha değerli. Çektiğim fotoğrafları düzenlerken resim bilgimi kullandım ve kendi renk paletimi oluşturdum” cümlesiyle özetliyor.
Skyroad Dergisi’nin geçen hafta düzenlediği fotoğraf yarışmasında birlikte jüri koltuğunda oturduğum İlhan Eroğlu’yla hem fotoğraf tutkusunun nasıl başladığını hem de bu tutkunun onu nasıl bir yolculuğa çıkardığını konuştuk.
Kavas’ın son kitabında biyografisini eserleştirdiği Burhan Agah Özak, PTT Genel Müdürlüğü’nün çıkardığı pulların 200‘den fazlasının tasarımına imza atmış, yaşadığı dönemde Millî Piyango biletlerinin çizimlerini yapmış, fotoğrafları, resimleri, grafikleri ile iz bırakan bir isim. Sınırlı sayıda basılan bu biyografi, 168 sayfalık bir kitap.
FOTOĞRAF VE ANKARA ÜZERİNE ÇALIŞIYOR
Murat Yılmaz(Kars)
Kültür ve seyahat alanında hem basılı hem dijital olarak Türkiye’nin önemli yayınları arasında yer alan Skyroad Dergisi, “Türkiye’nin seyahat rotalarını keşfet” konulu fotoğraf yarışmasını bu yıl ikinci kez düzenledi. Albayrak Medya markalarından Skyroad’un Türkiye turizmine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği organizasyonun ödülleri yarın Mihrabat Korusu’nda yapılacak törenle sahiplerini buluyor.
Mustafa Varol(Konya)
Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin 36 yıldır aralıksız düzenlediği Yılın Basın Fotoğrafları 2021’in ödülleri, geçen hafta çok şık bir törenle sahiplerini buldu. Sedat Suna da ödül töreni için Ankara’ya gelenler arasındaydı.
Uzun uzun sohbet edip hasret giderirken, benim de çok yakından tanıdığım ve başarıları ile dünya basın fotoğrafının saygın isimleri arasında yer alan rahmetli Kerim Ökten’i de andık.
Ve Sedat Suna ile hem “Hayatıma altın bir dokunuş yaptı” dediği rahmetli Kerim Ökten’i, hem başarılarla dolu meslek hayatını hem de global bir ajansta çalışmanın avantajlarını konuştuk.
Uğur Yıldırım, aynı fotoğraf serisi ile Anadolu Ajansı’nın ‘İstanbul Photo Awards Yarışması’nda da ikinci oldu.
Suriye’den Karabağ’a, Afganistan’dan Libya’ya sıcak haber noktalarının başarılı foto muhabirlerinden Uğur Yıldırım’ı, tam da bu özel haftada siz okurlarımızla tanıştırmak istiyorum.
Mesleğinin ilk yıllarından beri yakından tanıdığım, Azerbaycan Karabağ’daki savaş gibi birçok sıcak noktada omuz omuza görev yaptığım sevgili dostum Uğur Yıldırım’la hem foto muhabirliğini hem de savaş ve çatışma bölgelerinde deklanşöre basmayı konuştuk. İşte anlattıkları:
Gerek foto muhabirliği yıllarındaki tecrübesi, gerekse bu meslekteki fotoğrafları kadar kişiliğiyle de sevdiğim dostlarımdan biri olan Barış Acarlı’ya “Portre fotoğraflarındaki ustalığının sırrı nedir?” diye sordum. Önemli tüyolar verdi:
* “Önce karşımdakinin bir-iki kare fotoğrafını çekip güvenini kazanırım. İyi göründüğünü hissettiğim fotoğrafların ön izlemelerini yapıp karşımdakinin kendisini nasıl görmek istediğini anlamaya çalışırım.”
TFMD olarak 2014’te gerçekleştirdiğimiz PhotoAntalya Fotoğraf Günleri’ne davet ettiğimiz avukat ve arabulucu Özlem Bora sayesinde birçok meslektaşım “fotoğrafta hak/hukuk” konusunda fikir sahibi olmuştu. Bu konuda uzmanlaşmış bir isim olan Özlem Bora’yı siz okurlarımıza daha yakından tanıtmak istiyorum.
Avukatlık yaparken fotoğrafla tanışan Özlem Bora, bu tutkusu sonrası bir yandan da “fotoğrafta telif hakkı” konusunda çalışmaya başlıyor. Ve bir süre sonra da “fotoğrafta telif hakkı” denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri haline geliyor.
“Sonuçta ben de bir fotoğrafçıyım. Fotoğrafçının hakkını, hukukunu korumak benim idealim oldu” diyen Özlem Bora ile hem fotoğrafa olan merakını hem de “fotoğrafta telif hakkı” konusunu konuştuk.
Ergun Ayaz, başarıları ile zaten tüm meslektaşlarımızın yakından tanıdığı biri. Çektiği fotoğraflar ve imzasını attığı haberlerle gazetecilik mesleğine büyük bir tutkuyla bağlı olan meslektaşım, bu işin en güzel yanlarından birini ise şu cümleyle özetliyor: “Tarihe tanıklık ediyoruz.”
Antalya’da uzun yıllar omuz omuza haber peşinde koştuğum çok sevgili dostum Ergun Ayaz’la hem gazetecilik mesleğine başlamasının tesadüflere dayanan hikâyesini hem de ajans muhabirliğini konuştuk. Bakın neler anlattı:
Sadece ülkemizde değil, dünyanın dört bir yanında elinde fotoğraf makinesiyle haber peşinde görev yapıyor. Çektiği fotoğraflar dünyanın önemli yayın kuruluşlarında yer alıyor.
Derya Yetim’le birlikte gerek Türkiye’de gerekse yurt dışında birçok kez yan yana görev yaptık. Başkanı olduğum Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nde aynı yönetimde beş yıldır birlikteyiz.
Küçük yaştan beridir fotoğrafla iç içe olan, gazetecilik mesleğindeki yolculuğunu, “Zorlu görevlerde kimi zaman hem psikolojinizi hem bedeninizi zorluyorsunuz. Buna karşın en büyük güç kaynağınız ise mesleğe olan sevdanız” sözleriyle özetleyen Derya Yetim, şöyle devam ediyor:
Antalya, bu yangınla Türkiye tarihinin en büyük orman kaybını yaşadı. Yalnızca ormanlarımız değil birçok yerleşim yeri küle döndü. Yangınlar sırasında canlarını hiçe sayıp alevlere atılan 8 insanımızı kaybettik. Demirören Haber Ajansı(DHA), Manavgat’taki bu tarihi yangını tarihi bir sergiyle insanımızın dikkatine sunuyor. 45 fotoğrafın yer aldığı sergi, 17 Eylül Cuma günü Antalya Kent Müzesi Vatan Binası’nda açılacak ve 10 gün açık kalacak. Aynı sergi, eş zamanlı olarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde de gerçekleşecek.
ALEVLER ESİR ALDI
Marmara’da musilaj, Marmaris’te orman yangını derken kendini Bozkurt’taki selde buldu. Çok sayıda olayda yan yana görev yaptığım genç meslektaşım İsmail Coşkun, Türkiye’nin son dönemde yaşadığı dehşeti, “Suyun hem ateşi söndürdüğüne hem de insanları öldürdüğüne tanık oldum ve hepsini 15 günün içerisinde yaşadım” sözleriyle özetledi. Bu haftaki konuğum İsmail Coşkun’la hem fotoğrafın hayatına nasıl girdiğini hem de ajans foto muhabiri olarak sıcak olaylarda görev yapmanın ne tür zorlukları olduğunu konuştuk.
MAKİNENİN BÜYÜSÜ BENİ İÇİNE ÇEKTİ
Fotoğraf camiası ne kadar büyük olsa da hepimiz birbirimizi tanırız. Bazen hiç karşılaşmayız ama isimlerimizi ve işlerimizi biliriz. Bazense hiç bir araya gelmediğimiz fotoğrafçılarla yaptığımız işlerin farkındalığıyla uzaktan uzağa arkadaş oluruz. Seymen Bozaslan da benim için öyle. Hiç yüz yüze gelmedik ama yalnızca bu yıl içinde herhalde en az on kez telefonla sohbet ettik.
Seymen Bozaslan’la birkez daha telefon sohbeti yaptım ancak bu kez sizler için onun hikâyesini ve son kitabını konuştuk. Ve işte anlattıkları:
NATİONAL GEOGRAPHİC’TEN ARADILAR
Tarihe “Büyük Manavgat Yangını” olarak geçecek olan Antalya’daki yangında görev yapan Demirören haber Ajansı(DHA) foto muhabiri İbrahim Laleli de bu isimlerden biri. Meslekte yıllarca birlikte görev yaptığım ve mesleğinin ilk yıllarından bu yana başarılarına yakından tanık olduğum sevgili dostum İbrahim Laleli’yle hem “Tanık olduğum en büyük dehşet” dediği Manavgat’taki orman yangınını hem de ödüllerle dolu meslek hayatına nasıl başladığını konuştuk.
MASADA KALAN FİLMLERLE HAYATIM DEĞİŞTİ
USTA ÇIRAK İLİŞKİSİYLE BAŞLADIM
“Mesleğe lise yıllarında usta çırak ilişkisiyle başladım. Lise yıllarında internet sayfalarına küçük küçük haberler yapıyor, amatör de olsa fotoğraflar çekiyordum. Ankara’da 2011’de Voleybol Yıldız Erkekler Avrupa Şampiyonası’nı takip etmek için mail attım, aradım. Bu konuda ısrarıma o zaman Voleybol Federasyonu’ndaki basın sorumlusu Hasan Kulaç olumlu yanıt verdi ve maçlara akreditasyonumu yaptı. Benim ilgimi gören Hasan ağabeyle diyaloğumuz hiç kopmadı. Usta çırak ilişkimiz de böyle başladı. Aynı yıl Türkiye Yıldız Kızlar Avrupa Şampiyonası’nda gönüllü olarak fotoğraf çektim. Yaptığım her işi Hasan ağabeye gösteriyor, onun yönlendirmeleriyle kendimi geliştirmeye çabalıyordum. 2012’de Türkiye, Genç Kızlar Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı. Organizasyon 2 ayrı salonda Ankara’da düzenleniyordu, ben Ankara Spor Salonu’nda fotoğraflar çektim. Bu benim için mihenk taşı bir başlangıç oldu. Sonrasında 2013 Başkent Üniversitesi Fotoğraf Bölümü’nü kazandım ve okulu da üçüncülükle bitirdim.
FIVB TÜRKİYE RESMİ FOTO MUHABİRİ
37 yıldır soluksuz
Sevgili okurlar... Yeni yılın ilk yazısında sizlere Türkiye’nin aralıksız en uzun süredir yapılan fotoğraf organizasyonu ‘Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması’ndan bahsetmek istiyorum.
Başkanı olduğum Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin bu yıl 37’ncisini düzenlediği yarışmanın başvuruları yarın başlıyor. Yarışmanın 37’nci yılında verilecek para ödüllerinin toplamı da 37 bin lira olacak. Son başvuru tarihi ise 5 Şubat.
KALICI ESERE DÖNÜŞÜYOR
İlk kez 1985’te ‘Haber’ ve ‘Spor’ olmak üzere iki kategoride düzenlenen ‘Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması’, bugün farklı ketegorilerle düzenlenmeye devam ediyor. Yarışmada basın fotoğrafçılarının yanı sıra ‘Türkiye Güzellikleri Yarışması’ ile amatör ve profesyonel tüm fotoğraf tutkunları, ‘Ara Güler Özendirme Ödülü’ ile lise ve üniversite öğrencileri bu heyecana ortak oluyor. ‘Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması’nın ödülleri ise Türkiye’de medya alanındaki en prestijli fotoğraf ödülleri olarak kabul ediliyor. Bunun en büyük sebebi ise köklü bir organizasyon olmasının yanı sıra jürisinde Türkiye ve dünyadan değerli isimleri bir araya getiriyor olması. Her yıl ödül alan kareler, tarihe görsel bir not düşüyor. Yarışmada ödül alan kareler, 1988’den bu yana da özel bir katalogda kalıcı bir esere dönüşüyor.
YURT DIŞINDA SERGİLENECEK
Yarışma, zor şartlarda görev yapan foto muhabirlerini mesleklerinde özendirmek amacını taşıyor. Basın fotoğrafçılığının gelişmesinde katkı sağlamayı da hedefliyor. Ödül alan, tarihe not düşen fotoğraflar her yıl 40’tan fazla noktaya sergilerle ulaşıyor. ‘Yılın Basın Fotoğrafları 2022’, ‘Haber’, ‘Spor’, ‘Günlük Yaşam’, ‘Foto Röportaj’, ‘Portre’, ‘Doğa ve Çevre’ kategorilerinde düzenleniyor. Türkiye’nin Güzellikleri ise amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına açık olarak düzenlenecek. Bu yarışmada ödül alan kareler bu sene içinde dünyanın önemli kentlerinde sergilenecek.
SIFIR ATIK’A ÖZEL ÖDÜL
‘Sıfır Atık’ projesinin destekçileri arasında yer alan Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, bu yıla özel olarak ‘Doğa ve Çevre’ kategorisine yapılacak başvurular arasından bir fotoğrafa özel ödül verecek. ‘Sıfır Atık Özel Ödülü’, atıkların geri dönüşüme katkısı ve geri kazanım süreci ile geri dönüştürülen atıkların katkısını anlatan bir fotoğrafa verilecek. Bu özel ödülü kazanan foto muhabiri 5 bin TL para ödülü de alacak.
ARA GÜLER ADI YAŞIYOR
Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması’na geçtiğimiz yıl eklenen yalnızca lise ve üniversite öğrencilerinin katılımına açık olan ‘Ara Güler Özendirme Ödülü’ ise usta foto muhabirinin adını ve anısını yaşatmak amacıyla kalıcı hale geliyor. Toplam ödülü 5 bin TL olan ‘Ara Güler Özendirme Ödülü’ne, eğitimine devam eden 25 yaş altı lise ve üniversite öğrencilerinin başvuruları kabul ediliyor.
BAŞVURULAR ÇEVRİM İÇİ
Yılın Basın Fotoğrafları 2022 başvuruları, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin resmi internet sitesi www.tfmd.org.tr adresinden çevrim içi olarak kabul ediliyor. Yarışmanın jürisi, şubat ayında toplanacak, mart ayında açıklanacak ödüller, Ankara’da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.