37 yıldır soluksuz

Sevgili okurlar... Bu haftaki konuğum, Hürriyet Gazetesi’nin en tecrübeli foto muhabirlerinden biri olan Levent Kulu...17 yaşında kamera asistanıydı, ancak fotoğrafa da büyük bir ilgisi vardı. Üniversite tercihini, Mimar Sinan Üniversitesi Fotoğraf Bölümü olarak yaptı.

Meslek hayatı boyunca sadece Türkiye’de değil, dünyanın birçok yerinde de çok önemli olayları takip etti, deklanşöre bastı.

Rock müzik hayranı ve Beşiktaş sevdalısı Levent Kulu, tutkularını da fotoğraflarına yansıtıyor. Ortaokul yıllarında hayranı olduğu Megadeth müzik grubunun kurucusu Dave Mustaine ile tanışma fırsatı bulmuş. Hatta Dave Mustaine, sosyal medya hesaplarında profil fotoğrafı olarak uzun yıllar Levent Kulu’nun çektiği fotoğrafı kullanmış. Sevgili Levent Kulu, bu durumu ise, “Bu da bana mesleğimin katkısı” diye özetliyor.

İşte, bu meslekte tanımaktan her zaman mutluluk duyduğum dostlarımdan Levent Kulu ile yaptığımız sohbet:







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