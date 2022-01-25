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Haberler>Yazarlar>Rıza Özel>10 yıldır Bosna’yı fotoğraflıyor
GeriRıza Özel 10 yıldır Bosna’yı fotoğraflıyor
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Rıza Özel

Rıza Özel

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10 yıldır Bosna’yı fotoğraflıyor

25 Ocak 2022

Sevgili okurlar... Bu haftaki konuğum, Engin Güneysu... 10 yıldır Bosna Hersek’i fotoğraflıyor. Ve bu süredeki çalışmalarını bir belgeselde topladı. Ayrıca beş farklı bölümden oluşan bir kitap hazırlığı da yaptı ama yayın için destek arıyor. Engin Güneysu, “Orada kayıpları olmuş annelerinin eline sarılmış insanım. Benim bu insanlara karşı bir sorumluluğum bu kitap” diyor.

10 yıldır Bosna’yı fotoğraflıyor

Sevgili meslektaşım Engin Güneysu ile fotoğrafın hayatına girişini, Bosna Hersek macerasının hikâyesini ve tasarımı tamamlanan kitabını konuştuk. İşte anlattıkları:

10 yıldır Bosna’yı fotoğraflıyor

OKUL HARÇLIĞIMLA FOTOĞRAF MAKİNESİ ALDIM

“Fotoğrafla çok erken, ortaokul yıllarında tanıştım. Okul harçlığımla fotoğraf makinesi aldım. Pazar yerlerini falan fotoğraflarken aile fotoğrafçısı oluverdim. 18 yaşımda Zenith marka fotoğraf makinesi aldım. Sonrasında askerliğim de dahil olmak üzere elimden fotoğraf makinesini bırakmadım. Hayatımın her anında fotoğrafın gücüne yakın bir tanık oldum. Profesyonel kariyerimse 2003’te Samsun’dan İzmir’e taşındığımda Cena Reklam Ajansı kadrosuna girmemle başladı. Ajansta fotoğraf editörü olarak birçok yayında imza attım, birçok yayında fotoğraflarım yer aldı. İzmir’deki iki yılın ardından Samsun’a geri döndüğümde 2005’te belgesel fotoğrafa yoğunlaştım. 2006’da ilk belgesel projem olarak Samsun’daki İkiyüzevler Mahallesi’ni çalıştım. Genelde çingene mahallesi olarak bilinen bir yerdi. Ve oranın hikâyesini, orada yaşanan hayat hikâyelerini fotoğrafladım, iki yıl sürdü, ara ara çekmeye devam ediyorum. 2008’de İstanbul’a taşındım. Farklı basın kuruluşlarında çalıştıktan sonra serbest fotoğrafçılık yapmaya başladım. Skylife Magazine dergisi başta olmak üzere birçok dergide fotoğraflarım yayınlandı. Dergilere proje ürettim. 2009’dan sonra fotoğraf ürettiğim SkyLife Magazine dergisinde 2014’te editör oldum. Pandemide dergi yayınına son verene kadar da SkyLife’a çalıştım. 2012’de Emin Özmen ile birlikte Agance Le Journal’i kurduk. Hem fotoğrafçı hem editör olarak çalıştım. Zaman zaman söyleşilerde yapıyorduk, ödüller aldık. Ajans geçtiğimiz yıllarda sona erdi. 2008’de Ara Güler’in de jürisinde yer aldığı National Geographgic yarışmasında Türkiye ikinciliği aldım. Bu benim için dönüm noktalarından biri oldu.

10 yıldır Bosna’yı fotoğraflıyor

BOSNA HERSEK BENİM BÜYÜK FOTOĞRAF PROJEM

2012’de bağımsız bir gazeteci olarak Bosna Hersek’e gittim. İlk gittiğimde ülkeyi gezdim fotoğrafladım ve bu arada oradaki savaştan sonra açılmış olan Duje Rehabilitasyon Merkezi’ne gittim. Bu merkezden çok etkilendim. Çalışanlarla iletişime geçtim. Burayı fotoğraflamak için üç ay sonra tekrar gittim. 10 gün kaldım hem fotoğraf hem video çektim. Bu fotoğraflar birçok yerde yayınlandı. Sonrasında birçok kez gittim. Fotoğraf çekerken bir belgesel de tamamladım. Bu belgesel, Belgesel Fotoğraf Günleri kapsamında Türkiye’yi dolaştı. Rehabilitasyon merkezini belgeselleştirip kitaplaştırmayı planlıyordum. Ama Bosna’ya bir gidişimde 11 Temmuz’da, 1995’te 8 binden fazla Boşnak’ın öldürüldüğü Srebrenitsa Soykırımı’nın anma gününde oradaki defin törenini izledim. Ve çalışmayı daha genelleştirmeye karar verdim. Fotoğraf uzun soluklu bir iş. Geleceği değil geçmişi belgeliyoruz. Büyük bir proje olarak bakmaya başladım Bosna Hersek’e. Bosna Hersek ve burada yaşananları büyük bir fotoğraf projesi olarak kitaplaştırmaya karar verdim.

10 yıldır Bosna’yı fotoğraflıyor

BU KİTAP ELİNİ TUTTUĞUM ANNELERE SORUMLULUĞUM

10 yıl süren çalışmanın ardından kitabı tamamladım. Yugoslavya’nın son günlerinden, günümüz Bosna’sına uzanan süreci takip ediyor. Sanatsal bir çalışma olmasının yanı sıra bu kitabı özel kılan şey çok yakın bir tarihte tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen Bosna Hersek’teki savaş ve bu acıların geride bıraktıkları, bunlara rağmen Bosna halkının hayata tutunma mücadelesini anlatıyor. Kitap kronolojik olarak beş ayrı bölümden oluşuyor. 1984 Saraybosna Kış Olimpiyatları, Bosna İç Savaşı, Srebrenitsa Katliamı, Duje Rehabilitasyon Merkezi ve Günümüz Bosna Hersek’i. Kitabı yayınlamak ve insanlarla paylaşmak istiyorum. Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde tasarlandı. Tasarımı konusunda da çok iddialı bir yayın, fotoğraf kitabı olarak uluslararası yarışmalara katılmayı planlıyorum. Ama tabii yayınlanması için destek gerekiyor. Kitabın ön sözünü Coşkun Aral, Enes Güler ve Mehmet Şenol Şişli kitabını yazdı. Üzerinden 20 yıldan fazla zaman geçmiş olsa da yalnızca sokaklarda değil insanların yüzlerinde de savaşın izlerine rastlamak mümkün. 1995 yılında ateşkes imzalanmış olmasına rağmen, yürüyerek güvenli bölgeye geçmeye çalışan 12 bin kişiden 8 bini birkaç gün içerisinde katledildi. Dünya bu kayıplardan, toplu mezarların ortaya çıktığı 2000’li yıllarda haberdar oldu. Orada kayıpları olmuş annelerinin eline sarılmış insanım. Bu kitap, benim elini tuttuğum annelere karşı bir sorumluluğum. Benim ilk uzun soluklu projem. Güncel değil gibi görünen ama ders çıkarmamız gereken tarihsel bir dönüm noktası.”

10 yıldır Bosna’yı fotoğraflıyor

ENGİN GÜNEYSU KİMDİR?

1981 yılında Samsun’da doğdu. Profesyonel fotoğrafçılık kariyerine 2004’te İzmir’de, Cena Reklam Ajansı’nda fotoğraf editörü olarak başladı. Yine aynı yıl içinde Bodrum’un Kalbi Dergisi ve 2004 Turkey/İzmir/Çeşme Guide kitabının fotoğrafçılığını yaptı. 2006-2007 arasında Samsun’da Eğitim Gönüllüleri Parkı’nda çocuklara fotoğraf eğitimi verdi. 2008 Uluslararası National Geograhic Fotoğraf Yarışması Türkiye’de ikincilik ödülü aldı. Eserleri birçok yarışmada ödül, derece, sergilemeye hak kazandı. Yurt içinde ve yurt dışında fotoğrafları sergilendi. 2011’de açılan Türkiye Fotoğraf Müzesi’nde fotoğrafları müzenin daimi kolleksiyonunda yer aldı. Türk Hava Yolları dergisi olan Skylife’ta 2014-2015 tarihlerinde fotoğraf editörlüğü yaptı. 2012’de katıldığı Agence Le Journal Fotoğraf ve Multimedia Ajansı bünyesinde beş yıla yakın fotografçılık yaptı. Uzun soluklu fotoğraf projeleri yürüten, yurt içi ve yurt dışında fotoğrafçılık atölyeleri düzenleyen Güneysu, çeşitli dergiler için editöryal çalışmalarını sürdürüyor.

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10 yıllık fotoğraf projesi

Rıza Özel

Rıza Özel

11 Ocak 2022
Sevgili okurlar, bu hafta sizlere uzun soluklu bir fotoğraf projesini aktarmak istiyorum, ‘Benİstanbul’. Fotoğraf Gezginleri Grubu’nun 2014’te başladığı proje, her yıl yaklaşık 100 amatör fotoğrafçının katılımıyla yürütülüyor. Seçilen İstanbul fotoğrafları 8 yıldır, her yıl sonunda sergileniyor ve özel bir kitapla basılı hale geliyor. Hatta 2018’de yayınlanan kitabın ön sözünü de ben yazmıştım. ‘Benİstanbul’, 10 yıl sürecek, 2023 sonunda tamamlanacak ve geçen 10 yılın en iyi fotoğraflarının birleşimi ile büyük bir kitap yayınlanacak.


Fotoğraf: Esra Özgüroğlu
Fotoğraf dünyasının yakından tanıdığı Fotoğraf Gezginleri’nin kurucusu Niko Guido’nun yarattığı ‘Benİstanbul’un koordinasyonunu ise üniversite yıllarında aynı sınıfı hatta aynı evi paylaştığım yakın dostum Hakan Çağlav yapıyor. Fotoğraf Gezginleri’nin ve ‘Benİstanbul’un koordinatörü sevgili Hakan’la, Ankara’da yaşayan bir Antalyalı olarak hem doğduğum hem de yaşadığım kentler adına kıskançlıkla izlediğim bu projeyi önemli projeyi konuştuk...


Fotoğraf: Güneş Demir

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37 yıldır soluksuz

Rıza Özel

Rıza Özel

4 Ocak 2022
Sevgili okurlar... Yeni yılın ilk yazısında sizlere Türkiye’nin aralıksız en uzun süredir yapılan fotoğraf organizasyonu ‘Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması’ndan bahsetmek istiyorum.



Başkanı olduğum Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin bu yıl 37’ncisini düzenlediği yarışmanın başvuruları yarın başlıyor. Yarışmanın 37’nci yılında verilecek para ödüllerinin toplamı da 37 bin lira olacak. Son başvuru tarihi ise 5 Şubat.



KALICI ESERE DÖNÜŞÜYOR

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Bu meslek duyguları en zirvesinde yaşatıyor

Rıza Özel

Rıza Özel

28 Aralık 2021
Sevgili okurlar... Bu hafta sizlere, aynı çatı altında görev yapmaktan mutluluk duyduğum, Hürriyet Gazetesi’nin başarılı isimlerinden biri olan Selçuk Şamiloğlu’nu daha yakından tanıtacağım.



Henüz üniversite yıllarındayken foto muhabirliğine yönelen, Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması’nda kazandığı “fotoğraf ödülü” ile Hürriyet Gazetesi’nin kapılarını aralayan Selçuk Şamiloğlu, bu mesleğe olan tutkusunu, “Bir gün üzülüyorum, bir gün seviniyorum. Bazen korkuyorum, bazen heyecanlanıyorum. Bu meslek bütün duyguları en zirvesinde yaşatıyor” sözleriyle anlatıyor. Zaman zaman birlikte haber takip ettiğimiz genç meslektaşım, meslek hikâyesini ise şöyle anlatıyor:



GAZETE ALIŞKANLIĞIM VARDI

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Bir fotoğraf bin hikâye

Rıza Özel

Rıza Özel

21 Aralık 2021
Sevgili okurlar, bugün Ankara’daki fotoğraf tutkunlarının da görmesi gereken bir fotoğraf yarışmasının sergisi ve ödül törenine gidiyorum.



Bu haftaki yazımda da bu yarışma ve sergiden bahsetmek istiyorum; “Bir Fotoğraf, Bin Hikâye” Göç Konulu Ulusal Fotoğraf Yarışması. Göç İdaresi Başkanlığı Şehit Kadir Kırbaç Konferans Salonu’nda bugün saat 14.00’te yarışmanın ödülleri sahiplerini buluyor ve sergi açılıyor. Deniz Kalaycı’nın birinci, Murat Bakmaz’ın ikinci, İsmail Coşkun’un olduğu yarışmada ödül alan fotoğraflar ile birlikte 41 fotoğraf daha sergide olacak.



TÜRKİYE SIĞINILAN LİMAN OLDU

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Fotoğraf sevdası kariyerini şekillendirdi

Rıza Özel

Rıza Özel

14 Aralık 2021
Sevgili okurlar... Bu haftaki konuğum, Hürriyet Gazetesi’nin en tecrübeli foto muhabirlerinden biri olan Levent Kulu...17 yaşında kamera asistanıydı, ancak fotoğrafa da büyük bir ilgisi vardı. Üniversite tercihini, Mimar Sinan Üniversitesi Fotoğraf Bölümü olarak yaptı.

Meslek hayatı boyunca sadece Türkiye’de değil, dünyanın birçok yerinde de çok önemli olayları takip etti, deklanşöre bastı.
Rock müzik hayranı ve Beşiktaş sevdalısı Levent Kulu, tutkularını da fotoğraflarına yansıtıyor. Ortaokul yıllarında hayranı olduğu Megadeth müzik grubunun kurucusu Dave Mustaine ile tanışma fırsatı bulmuş. Hatta Dave Mustaine, sosyal medya hesaplarında profil fotoğrafı olarak uzun yıllar Levent Kulu’nun çektiği fotoğrafı kullanmış. Sevgili Levent Kulu, bu durumu ise, “Bu da bana mesleğimin katkısı” diye özetliyor.
İşte, bu meslekte tanımaktan her zaman mutluluk duyduğum dostlarımdan Levent Kulu ile yaptığımız sohbet:



İLK HATTA TEK TERCİHİMDİ

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Tek hikâye iki sergi

Rıza Özel

Rıza Özel

7 Aralık 2021
Türkiye dünyanın en büyük göçmen nüfusunu ağırlayan ülkeler arasında en üst sıralarda yer alıyor.


Ankara ve İstanbul’da Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Yılın Basın Fotoğrafları yarışmalarında ödül alan ve dernek arşivinde yer alan karelerden hazırlanan iki büyük sergi de Türkiye merkezli yaşanan göç hikâyeleri fotoğraflarla aktarılıyor. Ankara’nın en özel yapılarından tarihi Renda Köşkü, bundan böyle Türk Kızılay’ının kalıcı müzesi olarak hizmet verecek. Renda Köşkü’nde sergiler ve sanat alanındaki çalışmalar da sunulacak. Buradaki ilk sergide ise Cumhuriyet’in ilk yıllarından bugüne Türkiye’nin göçmenlere yaklaşımı aktarılıyor. Sergi 15 Şubat’a kadar açık kalacak. İstanbul’da ise Müze Gazhane’de açılan “Hayat Yeniden...Umut tüm Felaketleri Yener...” adı ile açılan sergi yine Türkiye’nin yaşadığı göç ve göçmenlik merkezli hikâyeler, fotoğraflarla anlatılıyor. Geçtiğimiz gün Usta Coşkun Aral’ın belgesel gösterimi ve söyleşi ile yapılan açılışı yapılan sergi, 30 Aralık’a kadar gezilebilecek.



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Aldığı ödülle bir ailenin hayatına dokundu

Rıza Özel

Rıza Özel

30 Kasım 2021
Sevgili okurlar, sizlere fotoğrafın gücüne örnek bir hikâye aktaracağım.



Başkanı olduğum Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin yarışmaları da dahil olmak üzere ulusal ve uluslararası yarışmalardan 250’ye yakın ödül kazanan Mehmet Aslan, geçen günlerde İtalya’da düzenlenen Siena İnternational Awards yarışmasında ‘Yılın Fotoğrafı’ ödülünü kazandı. Aslan’ın ödül aldığı fotoğraf Türk ve dünya medyasında ise gündem oldu. Sosyal medyada Angelina Jolie gibi yüzlerce ünlü isim tarafından paylaşıldı. Ve bu sayede fotoğrafta yer alan baba ve çocuğun elektronik protezlere kavuşması için yardım kuruluşları seferber oldu. Avrupa Birliği’nin finanse ettiği Göç İdaresi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu tarafından geçen günlerde düzenlenen ‘Bir Fotoğraf, Bin Hikâye’ yarışmasının jürisinde Mehmet Aslan’la birlikteydik. Jüri toplantısı sonrasında Aslan’la son aldığı ödülü ve fotoğrafın hayatına giriş öyküsünü konuştuk;



ÖĞRENMEK İÇİN ÇOK ÇABALADIM

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Resimden fotoğrafa tutkulu geçiş

Rıza Özel

Rıza Özel

16 Kasım 2021
Sevgili okurlar... Sizlere bu hafta “resim ile fotoğraf arasındaki o sıcak ilişkiyi”, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun olduktan sonra fotoğrafçılık tutkusunun peşinden giden bir isimle anlatacağım.



Çektiği fotoğraf kareleriyle adeta birer tablo yaratan o usta isim, İlhan Eroğlu’ndan başkası değil. İlhan Eroğlu, bu işin sırrını, “Renk bilgisi ve kompozisyona hakim olunca, geriye yalnızca fotoğraf makinesini öğrenmek kaldı. Makinenin teknik kısmında boğulmayı çok da doğru bulmuyorum. Makinenin çalışma disiplininden çok, o makine ile ürettiğiniz iş benim açımdan daha değerli. Çektiğim fotoğrafları düzenlerken resim bilgimi kullandım ve kendi renk paletimi oluşturdum” cümlesiyle özetliyor.
Skyroad Dergisi’nin geçen hafta düzenlediği fotoğraf yarışmasında birlikte jüri koltuğunda oturduğum İlhan Eroğlu’yla hem fotoğraf tutkusunun nasıl başladığını hem de bu tutkunun onu nasıl bir yolculuğa çıkardığını konuştuk.



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Gaybi’nin kitaba taşınan hikâyesi

Rıza Özel

Rıza Özel

9 Kasım 2021
Sevgili okurlarım, bugün sizlere daha önce de kitaplarıyla bu köşeye konuk olan Uğur Kavas’ın son çalışmasını aktarmak istiyorum; “Gaybi / Fotoğrafçı, ressam, grafiker, Burhan Agâh Özak Yaşamı ve eserleri.”



Kavas’ın son kitabında biyografisini eserleştirdiği Burhan Agah Özak, PTT Genel Müdürlüğü’nün çıkardığı pulların 200‘den fazlasının tasarımına imza atmış, yaşadığı dönemde Millî Piyango biletlerinin çizimlerini yapmış, fotoğrafları, resimleri, grafikleri ile iz bırakan bir isim. Sınırlı sayıda basılan bu biyografi, 168 sayfalık bir kitap.



FOTOĞRAF VE ANKARA ÜZERİNE ÇALIŞIYOR

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Türkiye’yi anlatan fotoğraflarTürkiye’yi anlatan fotoğraflar

Rıza Özel

Rıza Özel

2 Kasım 2021
Sevgili okurlarım, sizlerle zaman zaman fotoğrafın alanında önemli isimlerini tanıştırıyor, zaman zaman da fotoğraf adına önemli bulduğum organizasyonları paylaşıyorum.


Murat Yılmaz(Kars)

Kültür ve seyahat alanında hem basılı hem dijital olarak Türkiye’nin önemli yayınları arasında yer alan Skyroad Dergisi, “Türkiye’nin seyahat rotalarını keşfet” konulu fotoğraf yarışmasını bu yıl ikinci kez düzenledi. Albayrak Medya markalarından Skyroad’un Türkiye turizmine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği organizasyonun ödülleri yarın Mihrabat Korusu’nda yapılacak törenle sahiplerini buluyor. 


Mustafa Varol(Konya)

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Onun gözü Türkiye’de dünyanın gözü onda

Rıza Özel

Rıza Özel

26 Ekim 2021
Sevgili okurlar... European Pressphoto Agency(EPA), uluslararası haber ve fotoğraf ajanslarından biri. Bu hafta sizlerle tanıştıracağım Sedat Suna ise EPA’da görev yapan ve aldığı çok önemli ödüllerle Türkiye’deki basın fotoğrafçılığını dünya genelinde başarıyla temsil eden bir isim.



Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin 36 yıldır aralıksız düzenlediği Yılın Basın Fotoğrafları 2021’in ödülleri, geçen hafta çok şık bir törenle sahiplerini buldu. Sedat Suna da ödül töreni için Ankara’ya gelenler arasındaydı.
Uzun uzun sohbet edip hasret giderirken, benim de çok yakından tanıdığım ve başarıları ile dünya basın fotoğrafının saygın isimleri arasında yer alan rahmetli Kerim Ökten’i de andık.
Ve Sedat Suna ile hem “Hayatıma altın bir dokunuş yaptı” dediği rahmetli Kerim Ökten’i, hem başarılarla dolu meslek hayatını hem de global bir ajansta çalışmanın avantajlarını konuştuk.


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O gün hayatta kalmam mucize

Rıza Özel

Rıza Özel

19 Ekim 2021
Sevgili okurlar... Başkanlığını yaptığım Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin(TFMD) bu yıl 36’ncısını düzenleyeceği ‘Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması’nda ödüller, yarın Ankara Meyra Palace Otel’de düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. ‘Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması’, Türkiye’nin en uzun soluklu fotoğraf organizasyonu. Ve bu yıl ödül alan tüm kareler arasından seçilen ‘Yılın Basın Fotoğrafı’ ödülünü, Sabah Gazetesi’nden Uğur Yıldırım kazandı.



Uğur Yıldırım, aynı fotoğraf serisi ile Anadolu Ajansı’nın ‘İstanbul Photo Awards Yarışması’nda da ikinci oldu.
Suriye’den Karabağ’a, Afganistan’dan Libya’ya sıcak haber noktalarının başarılı foto muhabirlerinden Uğur Yıldırım’ı, tam da bu özel haftada siz okurlarımızla tanıştırmak istiyorum.
Mesleğinin ilk yıllarından beri yakından tanıdığım, Azerbaycan Karabağ’daki savaş gibi birçok sıcak noktada omuz omuza görev yaptığım sevgili dostum Uğur Yıldırım’la hem foto muhabirliğini hem de savaş ve çatışma bölgelerinde deklanşöre basmayı konuştuk. İşte anlattıkları:


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Portre ustası

Rıza Özel

Rıza Özel

12 Ekim 2021
Sevgili okurlar... Bu hafta sizleri, portre fotoğrafçılığının usta isimlerinden biri olan Barış Acarlı ile tanıştırmak istiyorum.



Gerek foto muhabirliği yıllarındaki tecrübesi, gerekse bu meslekteki fotoğrafları kadar kişiliğiyle de sevdiğim dostlarımdan biri olan Barış Acarlı’ya “Portre fotoğraflarındaki ustalığının sırrı nedir?” diye sordum. Önemli tüyolar verdi:



* “Önce karşımdakinin bir-iki kare fotoğrafını çekip güvenini kazanırım. İyi göründüğünü hissettiğim fotoğrafların ön izlemelerini yapıp karşımdakinin kendisini nasıl görmek istediğini anlamaya çalışırım.”

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Fotoğrafın hukuk çizgisi

Rıza Özel

Rıza Özel

5 Ekim 2021
Sevgili okurlar... “Fotoğraf üzerindeki telif hakkı” konusu çok araştırılıyor. Türkiye Foto Muhabirleri Derneği(TFMD) Başkanı olarak bana da en çok yöneltilen sorulardan biri bu konu oluyor.



TFMD olarak 2014’te gerçekleştirdiğimiz PhotoAntalya Fotoğraf Günleri’ne davet ettiğimiz avukat ve arabulucu Özlem Bora sayesinde birçok meslektaşım “fotoğrafta hak/hukuk” konusunda fikir sahibi olmuştu. Bu konuda uzmanlaşmış bir isim olan Özlem Bora’yı siz okurlarımıza daha yakından tanıtmak istiyorum.
Avukatlık yaparken fotoğrafla tanışan Özlem Bora, bu tutkusu sonrası bir yandan da “fotoğrafta telif hakkı” konusunda çalışmaya başlıyor. Ve bir süre sonra da “fotoğrafta telif hakkı” denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri haline geliyor.
“Sonuçta ben de bir fotoğrafçıyım. Fotoğrafçının hakkını, hukukunu korumak benim idealim oldu” diyen Özlem Bora ile hem fotoğrafa olan merakını hem de “fotoğrafta telif hakkı” konusunu konuştuk.


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Tatile gitti hayatı değişti

Rıza Özel

Rıza Özel

28 Eylül 2021
Sevgili okurlar... Bu hafta sizleri Kocaeli’nden bir isimle tanıştırmak istiyorum: “Demirören Haber Ajansı(DHA) Muhabiri Ergun Ayaz.”



Ergun Ayaz, başarıları ile zaten tüm meslektaşlarımızın yakından tanıdığı biri. Çektiği fotoğraflar ve imzasını attığı haberlerle gazetecilik mesleğine büyük bir tutkuyla bağlı olan meslektaşım, bu işin en güzel yanlarından birini ise şu cümleyle özetliyor: “Tarihe tanıklık ediyoruz.”
Antalya’da uzun yıllar omuz omuza haber peşinde koştuğum çok sevgili dostum Ergun Ayaz’la hem gazetecilik mesleğine başlamasının tesadüflere dayanan hikâyesini hem de ajans muhabirliğini konuştuk. Bakın neler anlattı:



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Fotoğraf stüdyosundan çıktı haber peşinde 60 ülke gördü

Rıza Özel

Rıza Özel

21 Eylül 2021
Sevgili okurlar... Bu hafta sizleri başarılı bir gazeteci ile tanıştırmak istiyorum: “İhlas Haber Ajansı(İHA) muhabiri Derya Yetim.”



Sadece ülkemizde değil, dünyanın dört bir yanında elinde fotoğraf makinesiyle haber peşinde görev yapıyor. Çektiği fotoğraflar dünyanın önemli yayın kuruluşlarında yer alıyor.
Derya Yetim’le birlikte gerek Türkiye’de gerekse yurt dışında birçok kez yan yana görev yaptık. Başkanı olduğum Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nde aynı yönetimde beş yıldır birlikteyiz.
Küçük yaştan beridir fotoğrafla iç içe olan, gazetecilik mesleğindeki yolculuğunu, “Zorlu görevlerde kimi zaman hem psikolojinizi hem bedeninizi zorluyorsunuz. Buna karşın en büyük güç kaynağınız ise mesleğe olan sevdanız” sözleriyle özetleyen Derya Yetim, şöyle devam ediyor:


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Fotoğraflarla tarihi yangın

Rıza Özel

Rıza Özel

14 Eylül 2021
Sevgili okurlarım, geçtiğimiz ay Türkiye tarihinin en büyük orman yangınını yaşadı. Bu yangınların en büyüğü ise benim doğup büyüdüğüm Antalya’daydı.



Antalya, bu yangınla Türkiye tarihinin en büyük orman kaybını yaşadı. Yalnızca ormanlarımız değil birçok yerleşim yeri küle döndü. Yangınlar sırasında canlarını hiçe sayıp alevlere atılan 8 insanımızı kaybettik. Demirören Haber Ajansı(DHA), Manavgat’taki bu tarihi yangını tarihi bir sergiyle insanımızın dikkatine sunuyor. 45 fotoğrafın yer aldığı sergi, 17 Eylül Cuma günü Antalya Kent Müzesi Vatan Binası’nda açılacak ve 10 gün açık kalacak. Aynı sergi, eş zamanlı olarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde de gerçekleşecek.



ALEVLER ESİR ALDI

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Grafiti ile başlayan fotoğraf aşkı

Rıza Özel

Rıza Özel

31 Ağustos 2021
Sevgili okurlar... Ülke olarak son dönemde birçok afet yaşadık. Foto muhabiri meslektaşlarım tüm bu sıcak olaylara yakından tanıklık etti, bir olaydan diğerine koştu. Bu isimlerden biri de İhlas Haber Ajansı(İHA) Foto Muhabiri İsmail Coşkun’du.



Marmara’da musilaj, Marmaris’te orman yangını derken kendini Bozkurt’taki selde buldu. Çok sayıda olayda yan yana görev yaptığım genç meslektaşım İsmail Coşkun, Türkiye’nin son dönemde yaşadığı dehşeti, “Suyun hem ateşi söndürdüğüne hem de insanları öldürdüğüne tanık oldum ve hepsini 15 günün içerisinde yaşadım” sözleriyle özetledi. Bu haftaki konuğum İsmail Coşkun’la hem fotoğrafın hayatına nasıl girdiğini hem de ajans foto muhabiri olarak sıcak olaylarda görev yapmanın ne tür zorlukları olduğunu konuştuk.



MAKİNENİN BÜYÜSÜ BENİ İÇİNE ÇEKTİ

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Deplasmanda doğan fotoğraf aşkı

Rıza Özel

Rıza Özel

24 Ağustos 2021
Sevgili okurlar... Bu hafta sizleri, tecrübelerini kitaba döken bir gezginle tanıştırmak istiyorum.Seymen Bozaslan, “Ölmeden Önce Türkiye’de Görülmesi Gereken Yerler” adlı yeni kitabında, her köşesi cennet Türkiye’nin 81 ilinin güzelliklerini fotoğraflarla sunuyor ve tecrübelerini de paylaşarak seyahat tutkunlarına rehber oluyor.

Fotoğraf camiası ne kadar büyük olsa da hepimiz birbirimizi tanırız. Bazen hiç karşılaşmayız ama isimlerimizi ve işlerimizi biliriz. Bazense hiç bir araya gelmediğimiz fotoğrafçılarla yaptığımız işlerin farkındalığıyla uzaktan uzağa arkadaş oluruz. Seymen Bozaslan da benim için öyle. Hiç yüz yüze gelmedik ama yalnızca bu yıl içinde herhalde en az on kez telefonla sohbet ettik.
Seymen Bozaslan’la birkez daha telefon sohbeti yaptım ancak bu kez sizler için onun hikâyesini ve son kitabını konuştuk. Ve işte anlattıkları:



NATİONAL GEOGRAPHİC’TEN ARADILAR

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