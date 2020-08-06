Bursaspor’da yaprak dökümü sürüyor.
Yevgen Seleznov, Selçuk Şahin, Emrullah Salk, Aykut Akgün, Kerem Can Akyüz takımdan ayrılırken, daha önce takımda kalmak istediğini belirten Abdullahi Shehu da veda etti.
Asıl şoke eden ise 25 yaşındaki başarılı kaleci Çağlar Şahin Akbaba’nın ayrılığı oldu.
Nedeni ise parasını zamanında alamaması...
Her giden oyuncunun yeri dolar ancak Çağlar gibi bir kaleciyi bu nedenle kaybetmek hem üzücü hem de muhtemel bir gelir kapısını kapatıyor.
TİMSAH SAHAYA İNİYOR
2 hafta sonra TFF 1. Lig başlayacak.
Yeşil beyazlı kulüp, yeni yapılanmayla haftaya yeni sezon açılışlarına başlıyor.
Altyapıdan 4 oyuncu kadroya çıkacak.
Ancak; 9 ilk 11 oyuncusunun ayrılması ve yeni sezon için kısıtlı bir zaman olmasının zorluklarını çekecek yeşil beyazlı takım.
Kongre tartışmaları, takımdan gelen bir bir ayrılık haberleri ve henüz olmayan bir teknik direktör...
Sorunlar bir türlü bitmiyor.
Zaman kalmadı, yeşil beyazlı yönetimin bir an önce harekete geçmesi gerekiyor.
Zaman Timsah’ın aleyhine işliyor
Bursaspor’da yaprak dökümü sürüyor.
Yevgen Seleznov, Selçuk Şahin, Emrullah Salk, Aykut Akgün, Kerem Can Akyüz takımdan ayrılırken, daha önce takımda kalmak istediğini belirten Abdullahi Shehu da veda etti.
Asıl şoke eden ise 25 yaşındaki başarılı kaleci Çağlar Şahin Akbaba’nın ayrılığı oldu.
Nedeni ise parasını zamanında alamaması...
Her giden oyuncunun yeri dolar ancak Çağlar gibi bir kaleciyi bu nedenle kaybetmek hem üzücü hem de muhtemel bir gelir kapısını kapatıyor.
TİMSAH SAHAYA İNİYOR
2 hafta sonra TFF 1. Lig başlayacak.
Yeşil beyazlı kulüp, yeni yapılanmayla haftaya yeni sezon açılışlarına başlıyor.
Altyapıdan 4 oyuncu kadroya çıkacak.
Ancak; 9 ilk 11 oyuncusunun ayrılması ve yeni sezon için kısıtlı bir zaman olmasının zorluklarını çekecek yeşil beyazlı takım.
Kongre tartışmaları, takımdan gelen bir bir ayrılık haberleri ve henüz olmayan bir teknik direktör...
Sorunlar bir türlü bitmiyor.
Zaman kalmadı, yeşil beyazlı yönetimin bir an önce harekete geçmesi gerekiyor.