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Recep Özkırcaali

Recep Özkırcaali

rozkircaali@hurriyet.com.tr

Kaybedilen zamanlar!

27 Ağustos 2020

Bursaspor’da geç alınan olağanüstü kongre kararında tek başkan adayı Erkan Kamat’ın çıkmasının ardından, ilk oturumda gerekli çoğunluk sağlanamadı.

Kongrenin ardından yapılan “Kaybedilen bir şey yok” açıklamalarına bakmayın. Aksine, düşünüldüğünden büyük zaman kaybı oluyor.
Divan Kurulu Başkanı İdris Sevinç, “Başkanmışçasına zaman kaybetmeden çalışmalarına başlayabilir” dedi ama Erkan Kamat’ın Hürriyet Bursa’ya verdiği özel röportajda bu durumun hiç de öyle olmadığı ortaya çıktı.

DURUM SANILDIĞI GİBİ DEĞİL

Nedenine gelecek olursak;
Transfer süreci başladı. Rakip takımlar kadrolarını güçlendiriyor.
Takımdan 10 as oyuncu ayrıldı. Özlüce’deki çalışmalarda 25 altyapı oyuncuyla antrenmanlar sürüyor.
Takıma haklı olarak transferler isteniyor. Ancak Erkan Kamat’ın verdiği bilgi hiç öyle ‘başkanmışçasına’ çalışma yapamayacağı türden!
Şu ana kadar kulübün defterleri hakkında herhangi bilgi verilmediğini söylüyor Kamat.
Ayrıca transfer bütçesini oluşturabilmek için muhasebe kayıtlarına bile oluşamadıklarını dile getiriyor!
Boşa geçmiş bir hafta...
Keşke geçen hafta pazar günü 2 bin 66 genel kurul üyesi toplanıp, Bursaspor’un iyiliği için bu zaman kaybını yaşatmasaydı.
Yol haritalarını oluşturup bu yola koyulmuş olan Erkan Kamat ve yönetiminin, zamanı az, işi zor.
Ancak onlar da bunun farkında.
Ne diyelim, Allah yardımcıları olsun.

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