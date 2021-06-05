Bursaspor kaderini oyluyor

Bandırmaspor-Bursaspor maçının neden önemli olduğunu bir iki cümleyle açıklayayım.

- 12 haftada 14 puan topladı Bursaspor. Bu puanların çoğunu evinde aldı. Şöyle ki; evinde 3 galibiyet, 3 beraberlik alırken deplasmanda ise sadece 1 maç kazandı. Son 5 deplasman maçında hiç galibiyet alamadı.

- Son iki haftadır da galip gelemiyor yeşil beyazlı takım. Bu durumda da bir öz güven sorunu oluşuyor. Ancak bir galibiyetle bu durum kesinlikle tersine dönecek diyebiliriz.

- Bandırma cephesinde ise durum farklı. TFF 1. Lig’inin yeni ekibi, son 3 maçtır kaybetmeyerek iyi bir performans sergiliyor. (3 galibiyet, 1 beraberlik)

Bu bilgiler ışığında Bursaspor camiası Bandırma deplasmanının zorlu geçeceğinin farkındaydı.

BURSASPOR’UN PLANI İŞLEDİ

Maça gelecek olursak;

5 maç kazanamamanın gölgesinde ilk yarı daha kontrollü bir oyun tercih etti Bursaspor.

