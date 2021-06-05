Bursaspor kaderini oyluyor

- 12 haftada 14 puan topladı Bursaspor. Bu puanların çoğunu evinde aldı. Şöyle ki; evinde 3 galibiyet, 3 beraberlik alırken deplasmanda ise sadece 1 maç kazandı. Son 5 deplasman maçında hiç galibiyet alamadı.
- Son iki haftadır da galip gelemiyor yeşil beyazlı takım. Bu durumda da bir öz güven sorunu oluşuyor. Ancak bir galibiyetle bu durum kesinlikle tersine dönecek diyebiliriz.
- Bandırma cephesinde ise durum farklı. TFF 1. Lig’inin yeni ekibi, son 3 maçtır kaybetmeyerek iyi bir performans sergiliyor. (3 galibiyet, 1 beraberlik)
Bu bilgiler ışığında Bursaspor camiası Bandırma deplasmanının zorlu geçeceğinin farkındaydı.
BURSASPOR’UN PLANI İŞLEDİ
Maça gelecek olursak;
5 maç kazanamamanın gölgesinde ilk yarı daha kontrollü bir oyun tercih etti Bursaspor.
Kongrenin ardından yapılan “Kaybedilen bir şey yok” açıklamalarına bakmayın. Aksine, düşünüldüğünden büyük zaman kaybı oluyor.
Divan Kurulu Başkanı İdris Sevinç, “Başkanmışçasına zaman kaybetmeden çalışmalarına başlayabilir” dedi ama Erkan Kamat’ın Hürriyet Bursa’ya verdiği özel röportajda bu durumun hiç de öyle olmadığı ortaya çıktı.
DURUM SANILDIĞI GİBİ DEĞİL
Nedenine gelecek olursak;
Transfer süreci başladı. Rakip takımlar kadrolarını güçlendiriyor.
Takımdan 10 as oyuncu ayrıldı. Özlüce’deki çalışmalarda 25 altyapı oyuncuyla antrenmanlar sürüyor.
Takıma haklı olarak transferler isteniyor. Ancak Erkan Kamat’ın verdiği bilgi hiç öyle ‘başkanmışçasına’ çalışma yapamayacağı türden!
Yevgen Seleznov, Selçuk Şahin, Emrullah Salk, Aykut Akgün, Kerem Can Akyüz takımdan ayrılırken, daha önce takımda kalmak istediğini belirten Abdullahi Shehu da veda etti.
Asıl şoke eden ise 25 yaşındaki başarılı kaleci Çağlar Şahin Akbaba’nın ayrılığı oldu.
Nedeni ise parasını zamanında alamaması...
Her giden oyuncunun yeri dolar ancak Çağlar gibi bir kaleciyi bu nedenle kaybetmek hem üzücü hem de muhtemel bir gelir kapısını kapatıyor.
TİMSAH SAHAYA İNİYOR
2 hafta sonra TFF 1. Lig başlayacak.
Yeşil beyazlı kulüp, yeni yapılanmayla haftaya yeni sezon açılışlarına başlıyor.
Süper Lig’in aksine, 1. Lig’de zirve o kadar karışık ki, 7. sıradaki takımın bile şampiyon olma iddiası bulunuyor.
Önlerinde sadece 6 maç var.
Yeni bir lig, yeni bir sezon; hatta ligin 3. yarısı bile denebilir.
Tüm camia 6’da 6 yaparak ait olduğu yere, Süper Lig’e dönmek için nefesleri tuttu.
Oyuncular, futbolu özlediğini belirterek kenetlendiklerinin, şampiyon olacaklarının mesajını her defasında verdi.
‘3. DEVRE’Yİ ANKARA’DA AÇIYOR
Bursaspor perdeyi Ankara’da açıyor.
Bugün şampiyonluk yarışında en kritik hafta oynanacak.
Lig lideri Hatayspor, 2’nci Büyükşehir Belediye Erzurumspor’la Hatay’da; 3’üncü Adana Demirspor, 7 maçtır kaybetmeyen ve Play-Off grubuna yükselen Fatih Karagümrük’le İstanbul’da karşılaşacak.
4’üncü Bursaspor ise sahasında 5 maçtır kaybetmeyen İstanbulspor’u ağırlayacak.
Anlaşılan bugün zirve karışacak...
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Kağıt üzerinde büyük bir fikstür avantajı var Bursaspor’un.
9 haftada evinde 5 maç oynayacak ve 8 maçta ise ligin son 10 sırasındaki ekipler ile karşılaşacak.
7 haftada 11 gol attı yeşil beyazlı ekip. Bu sorunu da kendi içinde çözdü, çünkü Yevhen Seleznov’dan henüz verim alamadı!
14 gündür Ümraniyespor maçına hazırlanıyor Bursaspor ancak 34 yaşındaki forvet bu süreyi antrenmansız geçirdi...
Teknik Direktör Yalçın Koşukavak bu “problemi” şöyle açıklıyor:
“Seleznov‘un futbolcu olmasına çok katkı sağlayan bir antrenörü vardı. O vefat etmiş. Ekstradan 1 gün izin verdim. Uçak bulamadı 2 gün oldu. Sonra geldi 3. gün hastaydı. Milli takım arasında hiç antrenman yapamadı. Böyle bir problemimiz var.”
İlk 4 haftada 2 gol 2 asist yapan ancak 3 haftadır gole katkı sunamayan Kubilay Kanatsızkuş’a büyük iş düşüyor.
İstanbul ekibi 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı; 1 kere yenildi. O da şu an 3. sırada bulunan Balıkesir deplasmanında...
3 deplasman maçında sadece Altay’ı yendi, Keçiören’le berabere kaldı.
6 haftada rakipler kolay lokma değildi.
Bursaspor gibi Süper Lig’den düşen Akhisar ve Erzurum, Eskişehir ve Osmanlıspor gibi rakiplerden 4 galibiyet çıkartmak iyi iş.
Fatih Karagümrük ve Adana Demirspor maçlarını da yol kazası olarak görmek lazım.
Yeşil beyazlıların bu sezon en çok göze çarpan özelliği gol yollarında etkili olması.
Malum, Süper Lig’in en az gol atan takımı olarak düştü yeşil beyazlılar… Gol atabilseydi zaten, şu an 1. Lig’i konuşuyor olmayacaktık.
6 maçta 60 gol girişiminde bulundu, 10 kez de gol sevinci yaşadı yeşil beyazlılar.
Dikkat edilmesi gereken bir husus daha var; neredeyse attığı kadar gol yedi…
Herkesin dilinde, “Transfer tahtası ne zaman açılacak sorusu” vardı.
Sürekli, “Bu sene bırakın Süper Lig’e çıkmayı, yine küme düşeriz” sesleri duyuyorduk.
Kendilerine göre haklı sebepleri de vardı: “Gençler bu zor ligi kaldıramaz.”
Başkan Mesut Mestan tüm bu tepkilere sessiz kalmayı tercih etti.
Bir röportajında, “Biz bu işi sessiz yapmayı tercih ettik. Çektiğimiz sıkıntıları da bir bir açıklayacağız” dedi.
Evet, 17 Haziran’da açıldı transfer dönemi ancak Bursaspor ilk 2 maça sadece genç oyuncularıyla çıktı.
İlk maç, zorlu deplasman; rakip Fatih Karagümrük. Tecrübeli isimlere sahip takıma kaybetti Bursaspor.
Bursaspor ligde kalabilmek için işini öyle zora soktu ki...
Avrupa’ya gitmek isteyen Yeni Malatyaspor’u yenmek zorunda; ama yetmiyor... 1 puan önünde bulunan Göztepe’nin Ankaragücü’ne puan kaybetmesi beklenecek. Gözler Malatya’da, kulaklar İzmir’de olacak.
Zor mu, zor. İmkansız mı, değil.
Ancak gerçekçi olmak gerekirse, Bursaspor’un bu tükenmişlikte Malatya deplasmanından 3 puan alması hiç de kolay değil. Hele ki 34 maçta sadece 26 gol atıp, kalesinde ise 10 gol fazlasını gören bir sezonda...
GEÇEN HAFTA NEYDİ ÖYLE!
Geçtiğimiz hafta ipten döndü yeşil beyazlılar.
VAR sayesinde 2 gol iptal oldu; daha sonra Okan Kocuk penaltı kurtararak devreye girdi ve ligden düşmekten kurtuldu.
Artık hiçbir şey imkansız değil... Bursaspor bunu inanarak başaracak.
Neler mi oldu? Kısaca anlatayım...
- Tüm fırsatları iki haftada elinin tersiyle iten Bursaspor, Antalya deplasmanından 7 hafta üzerine 3 puan aldı. İşte umutlar böyle yeşerdi.
- Cumartesi günü Göztepe, evinde puan kaybetti.
- Pazar günü ise Erzurumspor, Yeni Malatya’ya yenildi.
Ligde kalma adına pek ümit vermeyen puan durumunda her şey Bursaspor’un istediği gibi oldu.
Bu duruma göre puan durumu şu hale geldi:
Yetiyor mu, hayır!
Geçen hafta kaybettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un da puan kaybını bekleyecek.
Bu ihtimal gerçekleşir mi sorusuna tüm maçlar kazanınca bakacağız...
Maalesef yeşil beyazlılar tüm fırsatları iki haftada elinin tersiyle itti.
Geriye bakmanın bir anlamı yok çünkü bu takıma zarar verir.
Lig bitince yapılan yanlışları, hataları tek tek kaleme alırız. Şimdi tüm camia tek hedefe odaklanmalı; 3’te 3...
Peki bu hedefi sağlamanın amacı ne olmalı derseniz, değişim.
Ancak Bursaspor bu avantajı elinin tersiyle itiyor...
Nasıl mı?
- Yüzde 56’yla Akhisarspor’dan daha fazla topa sahip oldu.
- 20 şut attı ancak kaleyi 2 kez buldu!
- Yüzde 74’lük bir oranla başarılı pas yaptı.
- 36 orta yaptı, 14’ü hedefini buldu.
Bu istatistiklerle karşı gol nerede, yok...
15 yaşındaki bu güzel gazetenin, ‘10 yaşında’ çocuğuyum...
10 yıllık Hürriyet Bursa çalışma hayatımda; gündem, magazin, sağlık, bölge, eğitim, spor ve özel haberleri titizlikle hazırlayıp okuyucularımıza sunmaya çalıştık.
2009 yılında gazeteye başladığımdan bu yana sıklıkla gündemi takip ettik. Ancak bir tanesi vardı, hiç unutulmayacak...
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Anadolu devrimi dediğimiz Bursaspor’un şampiyonluğu.
Türkiye tarihine altın harflerle yazılan 2009-10 şampiyonluğunu Hürriyet Bursa’da ince ince, özenle işledik.
"Nefesler tutuldu" "Nefesler tutuldu" "Kritik süreç başlıyor" "Ateş hattı yanıyor" "Kaderi kendi ellerinde" Son haftalarda alt sıralar için duyduğumuz en çok atılan başlıktı bunlar...Peki yazının başlığını neden attığıma gelirsek... Ligde kalmak isteyen takım yarınki maçı kesinlikle kazanması gerek. Biz de Bursaspor için en kritik haftaya giriyor diyerek başlayalım o zaman; evet kader haftası...Yarın rakip Teleset Mobilya Akhisarspor ve ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor. Önce bu iki takımla karşılaşacak Bursaspor. Ardından Antalya deplasmanı, sonrasında da Göztepe’yi ağırlayacak. Anlamak açısından puan durumunu da şöyle paylaşalım.
Bursaspor 28 - BB Erzurumspor 28 - Göztepe 27 - TM Akhisarspor 24
KUPA YORGUNU AKHİSAR, MAÇIN İKİNCİ YARISINI KALDIRAMAZ
Bu hafta Akhisar’la başlayalım...
Deplasmanda sadece 2 galibiyeti var. Biri, ligin daha 12. haftasında Antalyaspor’a karşı; diğeri geçtiğimiz haftalarda Göztepe’ye karşı.
24 puanla 18. sırada bulunan Manisa temsilcisi, iki haftadır galibiyet alamayınca ligde kalma ümitleri kalmadı diyebiliriz. Tabii matematiksel olarak düşmediler ancak fikstüre bakınca pek iç açıcı durumları yok.
Kasımpaşa’nın ardından ligin en çok gol yiyen takımı.
Bursaspor’un en büyük avantajı ise bu mücadelede çekiştiği Göztepe, Erzurumspor ve Akhisarspor’la oynayacak olması.
Yani kendi kaderini, kendi belirleyecek.
Bugün rakip, Kasımpaşa...
Yeşil beyazlıların en çok dikkat çeken özelliği, İstanbul takımları ile karşılaştığı son 26 müsabakada galip gelememesi.
Kimyası tutmuyor da diyebiliriz.
TREZEGUET’YE DİKKAT
Bursaspor’un, Kasımpaşa’nın hücum hattını durdurması çok önemli.
Bursaspor son 3 sezondur Avrupa kupaları yerine, sıralamada hep aşağılara bakan bir takım haline geldi. Oysa ki, o meşhur 2009-10 şampiyonluğunun ardından 5. büyük olarak ilk 5’ten düşmeyeceğini herkes düşünüyordu...
Geçmişe unutup, geleceğe odaklanmak gerek...
Bugün rakip 5 haftadır kaybetmeyen, 46 puanla 4. sırada bulunan Trabzonspor.
Yeşil beyazlılar, rakibine karşı en son galibiyetini 686 gün önce 2-1 yenerek kümede kaldığı maçta aldı. Bursa’da ise son galibiyetini bin 136 gün önce 4-2 kazanarak aldı yeşil beyazlılar. Ancak, bu dönemde en büyük avantajı taraftarları.
CAMİAYA ÇAĞRI
Bursaspor’la 7 maçlık anlaşan teknik direktör Mesut Bakkal, salı günü yaptığı basın toplantısında çok önemli mesajlar verdi:
- Tek isteğim destek.
Bunun en büyük nedeni oynanan kötü futbol ve puan durumundaki yer...
Herkesin aklında değişim ne getirir, ligde kalınabilir mi sorusu var...
Geç alınmış bir karar olsa da, Bursaspor’a son 7 haftalık süreçte iyi gelecek.
Yapılan yanlış transferler, istenip de maddi durumdan dolayı alınamayan oyuncular derken Bursaspor bu duruma geldi...
Ertuğrul Sağlam, Hamza Hamzaoğlu, Mutlu Topçu, Adnan Örnek, Paul Le Guen, Mustafa Er ve Samet Aybaba derken 4 sezonda 8 hoca değiştirdi yeşil beyazlılar.
Şimdi takımın başında 7 maç Mesut Bakkal olacak.
Beklenti takımın ligde kalması.
Bursaspor, 20 gün önce Galatasaray karşısında aldığı 3-2 mağlubiyetin ardından tekrar lig maçına çıkıyor.
Alt sıralardan kurtulmak isteyen yeşil beyazlı takım, bugün Alanya deplasmanında Aytemiz Alanyaspor’un konuğu olacak.
Milli arayı çok iyi değerlendiren yeşil beyazlı takım Bursa’ya 3 puanla dönmek isterken, bu süreçte de, Alanya’nın eksiklerine iyi çalıştı.
Bursaspor, Kayserispor’la birlikte ligin en az gol atan takımı. Burada Diafra Sakho’nun sakatlığı önemli rol oynadı!
Senegalli forvet, 26 haftada sadece 14 maçta oynadı. Bu karşılaşmaların ise sadece 11’inde ilk 11’de saha çıktı.
Bu kadar az maç oynamış bir oyuncudan ‘gol kralı’ olması beklenemez.
Tabii ki taraftar da “neredesin, yeter!” diyerek tepki gösterebilir. Dişinden tırnağından artırarak maça gelen, forma alıp takımına destek olan taraftarın, milyon Euro’lar kazanan oyunculara bunu sorma hakkı sonuna kadar var!
Bursaspor kaderini oyluyor
Bursaspor Kulübü, bugün başkanlık seçimi için sandığa gidiyor.
Yeşil beyazlı kulüpte 4 bin 42 kongre üyesi yeni başkanını seçecek.
3 adaylı seçimde, mevcut başkan Erkan Kamat, ‘gölge başkan’ olan Emin Adanur’un desteklediği Hayrettin Gülgüler ve Serdar Acarhoroz yarışacak.
1985-1986 yılında Türkiye Kupası’nı müzesine götüren, 2009-2010 sezonunda ise ‘Anadolu devrimi’ni gerçekleştirip Süper Lig şampiyonu olan Bursaspor’da, en önemli detay kulübün borç yükü.
Bu sezon ilk kez üst üste 3. kez TFF 1. Lig’inde mücadele edilecek.
BU SEZON 80 MİLYON TL ÖDEME GEREKİYOR
Gelir yok, gider çok!
Toplam tutar, 545 milyon 723 bin 987 lira 61 kuruş.
Bunların büyük çoğunluğunu ise yönetici alacakları ve sportif faaliyetler oluşturuyor.
Üstelik ‘kulübün banka hesaplarının hepsine bloke konulmuş’ durumda.
Yani hareket alanı yok...
Borç almış başını gidiyor.
Üstelik transfer yapılabilmesi için 46 dosyanın çözülmesi gerekiyor. Bunun maliyeti ise 80 milyon TL olarak açıklandı.
İŞTE EMİN ADANUR’UN VAATLERİ
ADANUR’UN HEDEFİ TAKIMI SÜPER LİG’E ÇIKARMAK
Kulübü bu zor zamanda devralacak başkan adayının vaatlerine bir göz atalım...
Emin Adanur’la başlayalım.
Bursaspor’da tüzük gereği direkt aday olamadı. Bu yüzden Hayrettin Gülgüler’i aday gösterip, arka planda kulübü yönetecek.
Adanur’un ilk vaadi 40 milyon TL’yi kulübün kasasına koymak.
Başarılı olması halinde parayı geri alacağını, başarısız olunması durumunda ise hibe edeceğini ifade etti.
Her toplantısında, her ziyaretinde bir ekip kurup 45 gün içinde transfer tahtasını mutlaka açacağını söyledi Adanur.
KALICI GELİR İÇİN PLANLAR ÖNÜMÜZDEKİ SENE
Oyuncu satmaya niyetlerinin olmadığını, mevcut kadrodaki oyuncuların maaşlarında iyileştirme yapacağını belirtirken, tek hedefinin takımı Süper Lig’e çıkarmak olduğunu, kalıcı gelirler için planlarının seneye devreye sokacağını vurguladı.
Ayrıca, Bursaspor’un Süper Lig’e çıkması için gereken paranın 10 milyon Euro olduğunu ifade ediyor.
Adanur, stadyum isim hakkını satıp gelir oluşturmak istiyor, “Son ana kadar satılamazsa isim hakkını kendim satın alacağım” diyor.
Ve son olarak Mustafa Er’le devam etmek istediklerini, Batalla da teknik heyette olduğu için sportif direktör düşünmediklerini açıkladı.
SERDAR ACARHOROZ’UN VAATLERİ
ACARHOROZ’UN OLMAZSA OLMAZI KALICI GELİR
Zor dönemden geçen Bursaspor’da en kritik durumun para akışı olacağını düşünürsek, her aday vaatlerine kulübe vereceği parayla başlıyor.
Serdar Acarhoroz da, 80 milyon lira nakit paranın üstüne şahsi firmaları üzerinden kullanacağı 100 milyon liralık kredinin hazır olduğunu belirterek, yönetim olarak 200 milyon lirayı hazırladıklarını söyledi.
“Bursaspor’un hem sportif başarı hem mali açıdan Süper Lig’e çıkması şart” diyor Acarhoroz.
4-5 TECRÜBELİ OYUNCU KADROYA KATILACAK
Ekonomik anlamda kalıcı gelirler elde edilmesi gerektiğine belirten Acarhoroz, “Bursaspor kalıcı gelir elde etmediği sürece, kim gelirse gelsin bu seneyi atlatabilir ama sıkıntılar tekrar arka arkaya gelir” diyerek projelerini şöyle açıkladı:
- TOGG’la stat isim sponsorluğu için randevu tarihi bekliyoruz.
- Stadyum etrafında cazibe merkezi oluşturup, kiraya verip gelir elde edeceğiz.
Mustafa Er’le çalışmak istediğini belirten Acarhoroz, mevcut kadronun etrafına 4-5 tecrübeli oyuncu katacaklarını söyleyerek transfer tahtasını açacağını da vaatleri arasına ekledi.
Hatta Acarhoroz, bazı futbolcularla görüşüp ön protokol yaptığını doğruladı.
MEVCUT BAŞKAN ERKAN KAMAT’IN VAATLERİ
KAMAT TRANSFER TAHTASI SÖZÜ VERDİ
Ve son aday ve hala başkanlık koltuğunda oturan Erkan Kamat...
Adaylık sürecinde özel röportajlar vermediği için dün ilk defa basın toplantısı düzenleyip soruları yanıtladı Kamat.
Kamat’ın toplantısındaki en önemli detay, Mustafa Er’le devam etmeyeceğiydi.
Bir telefonuyla Hikmet Karaman ve Ertuğrul Sağlam’ı getireceğini de vurguladı.
Transfer tahtasını açacağını belirten Erkan Kamat, Ataberk Dadakdeniz’in menajerenin yurt dışında 2 kulüple görüştüğünü ve bu ayrılıktan ‘750 bin Euro serbest kalma maddesi koyarak’ kulübe para girişi sağlamak istediğini söyledi.
Kamat basın toplantısında vaat açıklamaktan ziyade; başkanlık döneminde yaptıklarını ve kendisini ve yönetimini eleştirenlere yanıt vermeyi tercih etti. Üstelik bu toplantı 2 saat 17 dakika sürdü.
BU SENE O SENE OLSUN
Evet...
3 başkan adayının vaatleri, kulübün durumu ve yapılacaklar ortada.
Seçilecek başkanı zor bir dönem bekliyor. Onlar da bunun farkında...
Tüm camia tam destek vermeli.
Hiçbir mazeret olmadan öncelikle transfer tahtası açılıp, Süper Lig hedefine adım adım yürümeli Bursaspor.
Ola ki tahta açılamazsa, geçen seneki sıkıntıların yaşanmayacağını kimse taahhüt edemez.
Ve geri dönüşü olmayan bir döneme girilir.
Artık Bursaspor ait olduğu yere dönüp, borç değil, sportif başarı konuşacağı bir döneme girmeli.
Bu sene o sene olsun...