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Recep Özkırcaali

Recep Özkırcaali

rozkircaali@hurriyet.com.tr

Bu hafta kartlar yeniden dağıtılır

7 Mart 2020

TFF 1. Lig’in bitmesine 9 hafta kaldı.

Bugün şampiyonluk yarışında en kritik hafta oynanacak.
Lig lideri Hatayspor, 2’nci Büyükşehir Belediye Erzurumspor’la Hatay’da; 3’üncü Adana Demirspor, 7 maçtır kaybetmeyen ve Play-Off grubuna yükselen Fatih Karagümrük’le İstanbul’da karşılaşacak.
4’üncü Bursaspor ise sahasında 5 maçtır kaybetmeyen İstanbulspor’u ağırlayacak.
Anlaşılan bugün zirve karışacak...
*
Kağıt üzerinde büyük bir fikstür avantajı var Bursaspor’un.
9 haftada evinde 5 maç oynayacak ve 8 maçta ise ligin son 10 sırasındaki ekipler ile karşılaşacak.
Asıl mesele bu avantaja rağmen yeşil beyazlılar, şampiyonluğu istiyor mu, istemiyor mu?

ŞAMPİYONLUĞU İSTİYORSA...

Eğer istiyorsa, Altay maçındaki gibi ilk yarı başka, ikinci yarı başka futbol oynamayacak.
İstiyorsa, şampiyon takım gibi oynayacak; geri çekilip oyunu sahasında kabul etmeyecek.
Ve en önemlisi; TFF 1. Lig’in en hırçın ikinci takımı olan yeşil beyazlı ekip, artık gördüğü kartlara dikkat edecek; takımını sahada yalnız bırakmayacak.
*
Bursaspor, İstanbulspor maçını kazanıp 3 maçlık galibiyet hasretini bitirirse zirvede kartlar yeniden dağıtılır.
Yeşil beyazlı futbolcular artık şampiyonluğa ne kadar yakın olduklarının farkında olmalı.
Kenetlenmiş bir camiada, kabul edilemeyen futbol, herkese zarar verir.
Bu haftalar iyi değerlendirilmeli, son viraj iyi geçilmeli...

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