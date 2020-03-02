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Recep Özkırcaali

Recep Özkırcaali

rozkircaali@hurriyet.com.tr

Bir maçta iki farklı Bursaspor

2 Mart 2020

Bursaspor, ligin ilk yarısında 2-1 yendiği Cesar Grup Ümraniyespor’a konuk oldu.

İbrahim Üzülmez’in formu düşük Abdou Razack Traore’yi kesmesi doğru bir hamleydi. Üzülmez, Traore’ye “Kendini toparla” mesajı verdi.
Selçuk Şahin kararında ise sağlam bir orta saha isteği vardı.
Maçın başında istekli bir Bursaspor izledik...
Bursaspor golü erken buldu...
Kubilay’la 4. dakikada gole yaklaştı; 6. dakikada ise 1-0 öne geçti.

TAKİPÇİLİK VE GOL

Abdullahi Shehu, rakibinin hatasını ve yavaş hareketini affetmedi. Shehu’nun çabası ve takipçiliği golü getirdi...
Bursasporlu oyuncular İdlib’deki hain saldırıda şehit düşen askerlerimizi unutmadı. Tüm takım gol sonrası ‘asker selamı’ verdi.

GOLÜ İSTEYEN TAKIM

İlk yarı istekli bir Bursaspor vardı.
İstanbul’da hızlı ataklarla rakip kaleye ulaştı yeşil beyazlılar.
Çift forvetle rakibini hem rahatsız etti, hem de önde bastı.
5 şut denemesinde 1 gol buldu Timsah. Kalesine gelen iki şutu ise Çağlar Şahin Akbaba kurtardı.
Rakibine de bariz gol fırsatı vermedi.
Ümraniyespor’a göre daha dinç ve golü isteyen bir takım izlenimi verdi.

İKİNCİ YARI NE DEĞİŞTİ?

İkinci yarı başka bir Bursaspor vardı sahada...
Geri çekilince, Ümraniyespor kontrolü eline aldı.
Bu geri çekilme Ümraniye’nin daha fazla topla oynamasına ve gol pozisyonuna girmesini sağladı!
1-0 her zaman tehlikeli skordur. 3 puan pamuk ipliğinde yani...
Derken 70. dakikada golü yedi!
İzlerken, “Bursaspor devre arasında Bursa’ya mı döndü?” diye sorasın geliyor.
İlk yarı izlediğimiz ve övdüğümüz Bursaspor, ikinci yarı ortadan kayboldu.
79’da sahada adım atmadık yer bırakmayan Shehu’nun kırmızı kart görmesi de tuz biber oldu...
Traore ve Ali Akmak hamleleri, 2 puanı kurtarmaya yetmedi!

YİNE CEPTEN YEDİ!

Futbol böyle bir oyun; rakibin hatasını değerlendiren ve doğru işleri yapan takım sahadan istediğini alıyor.
Şampiyonluk yolunda büyük yara aldı Bursaspor.
Galibiyet hasreti 3 maça çıktı; yine cepten yedi.
Üstelik Erzurumspor’un kazandığı haftada bu kayıp çok kötü oldu.
Şampiyonluğa oynayan bir takım, bu kadar geri çekilip rakibini oynatmamalı.
Oynattığında da olacakları gördük! 

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