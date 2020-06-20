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Recep Özkırcaali

Recep Özkırcaali

rozkircaali@hurriyet.com.tr

6 maç sonunda kupa var

20 Haziran 2020

Heyecan başlıyor, hasret sona eriyor. Seyircisiz de olsa Süper Lig’in ardından TFF 1. Lig’de perde açılıyor.

Süper Lig’in aksine, 1. Lig’de zirve o kadar karışık ki, 7. sıradaki takımın bile şampiyon olma iddiası bulunuyor.
Önlerinde sadece 6 maç var.
Yeni bir lig, yeni bir sezon; hatta ligin 3. yarısı bile denebilir.
Tüm camia 6’da 6 yaparak ait olduğu yere, Süper Lig’e dönmek için nefesleri tuttu.
Oyuncular, futbolu özlediğini belirterek kenetlendiklerinin, şampiyon olacaklarının mesajını her defasında verdi.

‘3. DEVRE’Yİ ANKARA’DA AÇIYOR

Bursaspor perdeyi Ankara’da açıyor.
Rakip Keçiörengücü. Birbirini tanıyan, çok koşan ve genç ve sistemli bir takım.
Rakip 35 puanla 10. sırada. Play-off iddiası bile çok zayıf. Üstelik son oynadığı 6 maçta galibiyet alamadı.
Normal şartlarda sezonu kapatan Serdar Özkan ve Ramazan Keskin’in iyileşmesi yüzleri güldürdü yeşil beyazlı takımda.
Eksiksiz, tam kadro sahada olacak Bursaspor.
İbrahim Üzülmez de geçtiğimiz günlerde bu mutluluğu şu sözlerle dile getirdi:
“Elimizde zorlandığımız, hazır olan bir oyuncu grubu ve alternatifli bir kadromuz var. Teknik adamlar hep ‘keşke böyle zorlanalım’ derler. Keçiören’e karşı iyi bir maç çıkartıp beklentilere cevap vermek istiyoruz. 6 haftalık süre içerisinde Keçirören’le beraber bu takım bunu başaracak ve şampiyonluğa ulaşacak güçte.”

TEK SEÇENEK SÜPER LİG

Yeşil beyazlıların çekindiği bir konu da var...
Ankara deplasmanında sentetik çimde oynacak olmaları futbolcuları tedirgin ediyor. Haklılar da, 97 gün aranın ardından çıkacakları ilk saha, alışık olunmadık, sakatlıkların sık yaşandığı zorlu bir zemin.
Süper Lig’de, Fernando Muslera ve Florin Andone’nin ciddi sakatlıklarını da görünce tedirginlik daha da fazlalaşıyor.
Kenetlenen camia, inanç ve kulübün geleceği açısından bu 6 maç, Bursaspor için büyük bir sınav olacak.
Kulübün geleceğini büyük ölçüde etkileyecek borçlar için Süper Lig tek seçenek. Gelirlerin büyük ölçüde düştüğü koronavirüs dönemini kurtarmak da buna bağlı.
Hedef yakın... Kupa görünüyor... Ulaşmak mı? Her şey futbolcuların pes etmemesine bağlı.
Kazan ve asla kabullenmediğin yerde durma.
Yeniden 2010 ruhunu yakala.

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