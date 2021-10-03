Zekâ fışkırıyor

Bir ülkeyi kimlerin yöneteceğini elbette sandık belirler... Ama nasıl yönetileceğini yasalar tayin eder.

Hal böyleyken sandık her şey değildir diye bağırmanın anlamı yok.

Evet... Demokrasilerde sandık tek başına hiçbir şey değildir ama çıkarın bakalım sandığı demokrasi envanteri’nden, geriye ne kalıyor?

Hele bir de her gün seçim, ille de seçim diye bağırmışsanız...

Olmazsa olmaz

Anlaşılıyor ki, HDP’siz bir Millet İttifakı, planlanan hedefin çok uzağında kalacak.

Öyle veya böyle, HDP’yle anlaşmak şart.

Ama nasıl?

CHP, HDP’ye muhtaç da, HDP sanki CHP’ye muhtaç değil mi?