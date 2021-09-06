Zannettim ki

Hizmet vermek sanki oy avcılığı.
Velev ki öyle.
Siyasetin doğasında var bu.
- Ver hizmeti, al oyu.
- Al oyu, ver hizmeti.
Siyaset niye yapılır?
***
Kılıçdaroğlu’nun verdiği eşkal’e bakmayın.
Bir de ben eşkal vereyim:
Ağzı laf eden, yalan vaatlerde bulunmayı becerebilen, pişkin ve yüzsüz biri.
Düzgün ve zarif insanı ne yapacaksınız? Küfür etmeyi bilen biri... İftira atmayı seven, on parmağında on kara olan biri.
Maksat değişik bir siyaset olsun. Yıllardır nezaket dolu bir siyaset yaşıyoruz. Yeter. Bıktık artık.
***
Kılıçdaroğlu, öyle bir eşkal çizdi ki, öyle bir adayı nereden bulacaksın?
Nafile aramayın.
Öyleyse, şu olacak:
AK Parti, MHP ve BBP hariç (çünkü onların adayı belli) diğer partiler kendi aralarında yarışacak. 7 parti mi, 8 parti mi, kaç partiyse işte, kıyasıya yarışacak.
Ne için?
- Birinci gelmek için.
Birinci gelen, Tayyip Erdoğan’la final maçı oynamaya hak kazanacak.
***
İşte ben bu sebeple diyorum ki:
- Seçim değil bu.
Vücutları başka yerde, akılları Çankaya Köşkü'nde ya da Külliye'dedir.
Çare?
Açıkça konuşup bu hayalden onları bir an evvel kurtarmaktır.
Belediyeciliğe o zaman konsantre olurlar.
Yazıktır Büyükşehir'lere.
*
Yeri gelmişken söyleyeyim.
Sırf belediye başkanlarını değil, birçok insanı iştahlandırıyor bu Cumhurbaşkanlığı...
Bizi çok güldürdü.
Ekrem İmamoğlu’nu Fatih Sultan Mehmet’e benzetti ve İkinci Fatih ilan etti.
Tıpkı Fatih gibi İmamoğlu da demiş ki:
- Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul’u alırım...
Ve almış.
Yani “iki kararlı lider.”
Sultan Mehmet ve İmamoğlu.
Gel de alkışlama.
Ne denir? Tek kelimeyle ayıp.
***
Beri tarafta... CHP Kadıköy İlçe Başkanı, 30 Ağustos törenlerinde, Cumhurbaşkanı’nın mesajı okunurken, sırtını dönmüş.
Ne denir?
Siz söyleyin.
***
Bizde terbiyesizliğin ismi kutuplaşma’dır.
Ve hayli eski bir kurumdur.
Şöyle dedi:
“Bayrağıyla sorunu olmayan, vatanıyla sorunu olmayan, ‘Bayrak ve vatan benim için vazgeçilmezdir’ diyen herkesle kucaklaşacağız.”
Eğer milletle alay etmediyse, ona bir soru:
- Kucaklaştığın müttefiklerinin hepsi bu profile uygun mu?
Yani içlerinde “bayrakla vatanla sorunu olan” yok mu?
İçlerinde “Bayrak ve vatan benim için vazgeçilmezdir” demeyen, diyemeyen yok mu?
Daha açık bir soru:
Bayrağı çiğneyip yakmaya, vatanı bölüp parçalamaya hazır ve nazır bir müttefikle kucaklaştığın oldu mu hiç? Ya da oluyor mu? Olacak mı?
3 trilyon dolar harcadın da ne oldu?
Afganistan’a ne hayrın dokundu?
Bölgeye ya da dünyaya nasıl bir iyiliğin oldu?
Vazgeçtik hepsinden.
Kendine ne fayda sağladın?
Sıfır.
- Kaçıncı fiyasko bu?
Verdiğin can kaybı da caba.
- Ne işimiz var Afganistan’da?
Kendimi birdenbire vallaha Kemal Kılıçdaroğlu’na benzettim.
Olsun.
Bu cümleyi bir kaç kere tekrarlamışım:
- Ne işimiz var yahu?
***
İtiraf etmeliyim ki, şu Kabil Havalimanı’nı işletme ya da güvenliğini sağlama meselesi içime sinmiyordu.
Türkiye’ye hangi puanları getirirse getirsin, belalı bir görevdi.
Podyumda sıra sıra arzıendam eden yarışmacılara döndürdüler adayları.
Sayıları ne de çok.
Maymun iştahlılıkları ilk Abdullah Gül’le başladı.
İlhan Kesici’yi teğet geçti, Mehmet Şimşek’e kadar uzandı.
Arada unuttuklarım vardır.
Bir gün Mansur Yavaş’ı görüyoruz sahnede, ertesi gün İmamoğlu’nu...
Akşener mi, Kılıçdaroğlu mu?
Haydi, seç seçebildiğini. Babacan’a kadar yolu var.
Öyle ki, yalan söylemeden yaşayamazsınız.
Yani mecbursunuz.
Ona muhtaçsınız.
Tıpkı uyuşturucu müptelalığına benzer.
O olmazsa, krize girersiniz... Cinnet’e kadar yolu var.
***
İşin kötü tarafı...
Bulaşıcıdır da.
Gece sabaha karşı
Topların çelik ağzı
Çaldı bir hücum marşı
......
Malazgirt’ten Kocatepe’ye uzanan şanlı bir tarih.
1071’den 1922’ye yücelen bir şaheser.
Ve şimdi de sınırın 200 kilometre derinliğinde katil sürülerini kovalayan muhteşem bir ordu.
Zafer Haftamız kutlu olsun.
Talip değilsek bile en azından ilgileniyoruz ya...
Haklı olarak şöyle sesler yükseliyor:
- Ne işimiz var orada?
Hükümet buna cevap vermeli.
Orada ne işimiz olduğunu -herkesin anlayabileceği bir dille- açıklamalı.
***
- Ne işimiz var?
Öyle ya.
Doğru.
O olmadan, Millet İttifakı yüzde 50’leri bulamaz.
Tamam da.
- İYİ Parti nedir?
O da anahtar parti değil midir?
O olmadan ittifakın yüzde 50’lere yaklaşması mümkün müdür?
........
Bırakın bu kompleksi.
Türkiye bunları çoktan aşmış, özgüvenini kazanmış bir cumhuriyettir.
Vaktiyle Soyvetler’e yanaştık komünist mi olduk?
Führer’le aramızın iyi olduğu yıllar, sanki Nazi olmaya mı özendik?
Hayır.
Türkiye’nin özenip taklit edeceği bir başka rejim yoktur.
Zafer haftası’na geliyoruz.
Atatürk’ü bir daha minnet ve şükranla anmanın tam zamanıdır.
- At atabildiğin kadar.
10 milyon işsiz varmış.
Yok yahu, 20 milyondur belki. İyi saydın mı?
Hele enflasyon...
Gerçekte 35 - 40’tan aşağı değilmiş.
***
Diye diye, millette moral mi bıraktılar?
Sabah akşam bağırıyorlar:
Önce CHP’li başkan...
Diyor ki:
Afgan mültecilerin Türkiye’ye yerleşmesi için Erdoğan, Joe Biden’a söz verdi.
- Ne bildin?
- Nereden bildin?
- Kim söyledi sana?
Yahu, Erdoğan’la Biden
Onları nasıl geri göndereceğiz:
- Davul zurnayla.
Sınır ötesinde... Önce evlerini barklarını, bağlarını bahçelerini temin edeceğiz. Hastanelerini, okullarını ne lazımsa hepsini kuracağız.
..........
Sıra iş bulmaya gelince?..
İş insanlarına diyeceğiz ki:
- Haydi bakalım gidin, Suriye’de birer fabrika kurun.
Onlar da bizim güzel hatırımız için enkaz halindeki Suriye’ye gidip birer fabrika kuracak, vesselam.
Öyle bir bela ki, koronavirüsten beter.
- Halk düşmanı.
- Halkların düşmanı.
- İnsan düşmanı.
***
Elinde değil.
ABD böyle yaratılmış.
Ta başından beri, onun gözünde
Zannettim ki
Evet, zannettim ki, Ekrem İmamoğlu çıkıp şunu diyecek:
- Akşener iltifat etmiş, teşekkürler ama Fatih Sultan Mehmet gibi bir lidere benzemek benim ne haddime... Ben bir siyasetçiyim, bir seçime girmişim, kazanmışım, hepsi bu... İstanbul seçimlerini benden evvel de kazanan siyasetçiler var... Hiç birimizin karşısında Bizans ve Haçlılar yoktu.
***
Çok bekledim,
Bunları söyler zannettim.
Ne gezer?
Bunca gün geçti, İmamoğlu’ndan ses seda çıkmadı.
Demek ki ikinci Fatih benzetmesini o da çok beğendi ve benimsedi. Belki sahi zannetti... Belki de kendine çok yakıştırdı ki o da alkışladı.
***
Akşener’i mazur görürüm.
Bir süredir kendini kontrol edemiyor. Ve Akşener’e hiç benzemeyen bambaşka bir Akşener sergiliyor.
Yani o cenahtan bir açıklama ya da düzeltme falan beklemedim.
Ama ne yalan söyleyeyim İmamoğlu’nun suskunluğu karşısında hayretler içindeyim.
Demek ki bunların hepsi birden uçmuş.
***
Son söz:
İmamoğlu seçilirken “Çok güzel şeyler olacak” diye çıkmıştı yola.
Oluyor işte.
Daha ne olsun?
İmamoğlu’na şöyle bir dikkatlice baktım, profilden Atatürk’e de benziyor ha. Kurban olduğum Allah, verdikçe veriyor.