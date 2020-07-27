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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Yol haritası

27 Temmuz 2020

İttifak, lügat anlamını aştı, artık bir ahda bağlanmak noktasına ulaştı.

-Dostlarla birlikte.

Tek hedefe doğru.

Ne pahasına olursa olsun.

Yeminli bir biçimde...

Cihat ilan eder gibi.

Ama korkmayın.

-Herkesi kucaklayarak.

İşte bu kucaklama var ya.

O varsa, gerisi kolay.

*

Kutsal hedefi biliyorsunuz.

Ona göre işte... Kim varsa gelsin, bize katılsın.

-Dostlarla birlikte.

Yürüyelim arkadaşlar.

Baharın sonu yaz’dır.

Bu bir ittifaktır.

Sanmayın ki nifaktır.

Yoo...

Doğal mutabakattır.

Pazara kadar değil mezara kadardır.

*

Yeni bir dünya bu.

Siyasetin yeni şekli.

İçinde kin yok, nefret yok, kutuplaşma yok. Kucaklaşma var.

Hedef belli.

-Kaleye hücum.

Hatta kaleyi içeriden fethetmek, tek kurşun bile atmadan burca ulaşmak ne güzeldir. Dostlar sayesinde...

Allah, dostları muzaffer kılsın ki biz de muhafaza edilmiş olalım... Onlar olmasa biz ne işe yararız?

*

Sevgili dostlar.

İttifak az bile.

Gelin, işi daha büyütelim.

İltihak, ilhak, iltica...

Hangisi olsa varız.

En kötü ihtimalle intibak bile ederiz. O en kolayı.

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