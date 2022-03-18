Anlaşılıyor ki, Meral Akşener’in onayı olmadan, kimseyi çatı aday yapamazsınız.
Yeni mi anlaşılıyor bu?
Hayır... 2018 seçimlerine giderken bunu görmüş olmalısınız...
..............
Şimdi 6 kişilik masadan bahsediyoruz. Eğer aleni veya gizli masada 7’nci biri varsa
onu ayrıca konuşuruz.
***
Bravo Abdullah Gül’e ki, 2018’de çatı aday olamayacağını anlayınca, geri çekilip eve dönmüştü... “Pişkinlik” yapıp diyebilirdi. (Yapan yok mudur?)
Mesele o değil. Bugün
ben “aday tespit yöntemine”
takmış durumdayım.
Şöyle ki:
Masanın -en cılız demeyelim de- mütevazı ortağı Gültekin Uysal bile, diğer 5 kişinin onayını
alırsa pekala çatı aday olabilir...
Ama mesela Prof. İlber Ortaylı’yı aday yapmak isteseniz, 100 bin imza lazım... Noter’den.
Ortaylı şöyle dursun, hazır örnek var: Adaylığını açıklayan Hukukçu Ömer Lütfü Avşar 100 bin imza arayacak.
***
Cumhurbaşkanı Erdoğan üzülecek ama Kılıçdaroğlu’nun adaylık meselesi yatmışa benzer.
Keşke iyice yatsa.
Ne işi var macerada?
Seçimi kaybederse, her şeyini birden kaybedecekti, hem milletvekilliğine veda edecekti hem de CHP Genel Başkanlığı’na.
Şimdi bari “Ben aday olsaydım, seçimi kazanırdım” deme hakkına kavuşacak.
***
Peki, çatı aday kim olacak?
Kolay yahu.
Adı sanı bilinmeyen biri.
Sembolik...
Ve düşük profilli biri.
Yetkilerini kullanmayacak ve devredecek olan biri.
Daha açık söylemek gerekirse:
- Şahsiyetsiz biri.
Haa, anladım.
Eşkalini bir süre önce Özgür Özel çizmişti ya, işte o zat.
Yol açılıyor
Anlaşılıyor ki, Meral Akşener’in onayı olmadan, kimseyi çatı aday yapamazsınız.
Yeni mi anlaşılıyor bu?
Hayır... 2018 seçimlerine giderken bunu görmüş olmalısınız...
..............
Şimdi 6 kişilik masadan bahsediyoruz. Eğer aleni veya gizli masada 7’nci biri varsa
onu ayrıca konuşuruz.
***
Bravo Abdullah Gül’e ki, 2018’de çatı aday olamayacağını anlayınca, geri çekilip eve dönmüştü... “Pişkinlik” yapıp diyebilirdi. (Yapan yok mudur?)
Mesele o değil. Bugün
ben “aday tespit yöntemine”
takmış durumdayım.
Şöyle ki:
Masanın -en cılız demeyelim de- mütevazı ortağı Gültekin Uysal bile, diğer 5 kişinin onayını
alırsa pekala çatı aday olabilir...
Ama mesela Prof. İlber Ortaylı’yı aday yapmak isteseniz, 100 bin imza lazım... Noter’den.
Ortaylı şöyle dursun, hazır örnek var: Adaylığını açıklayan Hukukçu Ömer Lütfü Avşar 100 bin imza arayacak.
***
Cumhurbaşkanı Erdoğan üzülecek ama Kılıçdaroğlu’nun adaylık meselesi yatmışa benzer.
Keşke iyice yatsa.
Ne işi var macerada?
Seçimi kaybederse, her şeyini birden kaybedecekti, hem milletvekilliğine veda edecekti hem de CHP Genel Başkanlığı’na.
Şimdi bari “Ben aday olsaydım, seçimi kazanırdım” deme hakkına kavuşacak.
***
Peki, çatı aday kim olacak?
Kolay yahu.
Adı sanı bilinmeyen biri.
Sembolik...
Ve düşük profilli biri.
Yetkilerini kullanmayacak ve devredecek olan biri.
Daha açık söylemek gerekirse:
- Şahsiyetsiz biri.
Haa, anladım.
Eşkalini bir süre önce Özgür Özel çizmişti ya, işte o zat.