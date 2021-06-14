Yine zirve, yine...

Konuşacak ne kaldı?
Eğer Joe Biden, S-400’lerden hâlâ söz edecek olursa ne söyleyecek?
- Hangara kaldırın bunları sıfırlayın.
Bunu diyecekse, egemen bir milletin onuru hakkında hiçbir şey bilmiyor demektir ki bulunduğu makama yazık.
***
Eğer diyecekse ki:
- YPG, PYD, Suriye, Doğu Akdeniz, Libya, Ege, Yunanistan, Azerbaycan, zart zurt... Vallaha “Öğren de gel” diye avazım çıktığı kadar bağırasım gelir.
***
“Seçim seçim” diye feryat ediyor Kılıçdaroğlu.
Vallaha seçim isteyen çok siyasetçi gördüm, çok lider gördüm ama yalvararak seçim isteyenini ilk defa görüyorum.
“Başka çarem kalmadı” ne demek?
Üstünde hangi görev var ki, seçim son kozu olsun?
***
Bağırıyor Kemal Bey:
- Ey anneler babalar. Seçim, seçim, seçim.
- Yahu ne oluyor kendine gel.
- 10 yaş daha alsa, İsmet Paşa’ya benzeyecek.
- 20 santim daha uzun olsa Erdal İnönü’ye benzeyecek.
- Zaten kasket taksa aynı Ecevit’e benziyor.
Bunca avantaja bir de Gandi Kemal’i ekleyin...
E nasıl oluyor da hâlâ yüzde 25’e çakılıp kalıyor?
Dil yâresi
İlk defa duyuyorum.
Ne güzel laftır:
Erdoğan karşısında en az oy alacak aday, Kılıçdaroğlu gözüküyor.
Halbuki öyle bir aday lazım ki, Erdoğan karşısında en fazla oy alan CHP’li olmalı o...
Olmalı ki CHP Genel Başkanlığı’nı hak etmeli.
Rekor şimdilik Muharrem İnce’de.
***
Gerçi cumhurbaşkanlığı seçimini “Erdoğan’ın karşısında kim daha fazla oy alacak” türü bir yarışa dönüştürmek çok tuhaf olur, çünkü bu bir yarış değil, bir seçimdir ama CHP Genel Başkanlığı’nın akıbetini düşünmemek hiç mümkün mü?
Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığına aday olur da kaybederse, CHP Genel Başkanlığı’na da elveda.
- E kazanırsa?
- Ezan susmaz, Bayrak inmez.
Özal da “ilerici sağ” kavramına sarıldıydı. Eski 4 eğilimden çıkardığı hedef iki kelimeyle özetlenebilir:
- Sosyal sağ.
Merkez Sağ’ın bugünkü kozu ise yerli ve milli kavramlar üzerine kurulmuştur.
Öyle ki, “sağ” kelimesini hiç telaffuz etmeden oluşmuş bir sağ blok var.
***
Merkez Sol’da ise; Merkez Sol’dan kalma hiçbir iz yok.
Orada, tek hedef olarak
- Arapça olsun, Kürtçe olsun diyen var mı?
......
Bayrak, ay yıldızlı bayraktır.
- Pembe bayrak olsun diyen var mı?
Başşehir Ankara’dır.
- İstanbul olsun diyen var mı? Kim var? İmamoğlu mu?
*
“Bu maddelere dokunamazsınız”
Onlar destek falan değil, yüce bir aşkla bağlandıkları müziğe dönmek istiyorlar... Hayata, sevgiye, hakka, hukuka ve helal ekmeğin piştiği fırına dönmek istiyorlar.
Müzisyenler, ince ruhlu insanlardır, onlara bahşiş veya harçlık vermek kimin haddi?
Devlet, önce bunu bilmeli ve müzisyene öyle yaklaşmalıdır.
Hayal ve Gerçek
128 milyar dolar tartışması halkı hiç enterese etmedi...
Ama 10 bin dolar maaş denince “Kim bu adam, ne parası bu” diye herkes dikildi.
Niye?
Neyi hatırlattı?
Bizimkileri.
Millet İttifakı, seçimi kazanırsa, koalisyona dönüşecek.
Kaç parti?
Yanlış saymadıysam - şimdilik - 7 parti.
***
Olsun.
İyi gidiyorlar.
- Yok, nisanda değil,
haziranda var... Yok yok, temmuzda.
- Hayır, sonbaharda seçim var.
- Hayır, öbür baharda.
..............
Ve hiçbirinde seçim yok.
Bilemediler.
Seçim olmadı.... Olmuyor.
20 - 25 yıl önce... On binlerce Türk’ten kan alınmış ve dışarıda - hâlâ - bilmediğimiz bir yerlere gönderilmişti.
............
Neyimizi inceledi yabancılar?
Asil Türk Kanı’nı mı?
Nesini?
- Yurtseverliğin menşeini mi? Güzel gönüllü insanların karakterindeki tılsımı mı? Yoksa, aldatılmaya hazır saf ve temiz tarafımızın ortak paydasını mı?
***
Bir de var ki, “Türk Irkı’nı zehirleyecek olan” kimyasal arayış içine girmiş de olabilirler.
Nerede arıyorsun?
Kimin için arıyorsun?
Sadece sevdiklerin için...
Halbuki nefret ettiklerin için de adalet aramalısın.
Ey Kılıçdaroğlu.
Sadece Osman Kavala’nın hakkını hukukunu aramakla kalma. En azından kendi partin içinde tasfiye edilen Atatürkçülerin de hakkını aramalıydın.
***
Esasen adalet sadece mahkeme koridorlarında, mahkeme salonlarında aranmaz.
Kapanıp vatan toprağını bir daha öptüm. Cennet bir ülkede yaşadığıma bir daha şükrettim.
- Yüzde 95 ha?
Aman, eksik olsun.
.............
Burası Türkiye Cumhuriyeti / Laik / Demokratik / Sosyal / Hukuk Devleti.
Bu vasıfların hangisinden vazgeçebilirsiniz?
Hiçbirinden.
Mecbur kaldınız diyelim.
Eh, fena sayılmaz.
7 yıl değil, 5 yıl da değil.
6 yıl...
Kim itiraz edebilir?
***
Lakin...
İkinci defa seçilemiyorsun.
Mesela... 40 yaşında cumhurbaşkanı olduysan, 46 yaﬂında süre bitiyor...
“Seçimle gelen, seçimle gitsin”
Yapma yahu.
Başka bir yolu yok mu bunun?
Sen bilirsin, haydi söyle. Seçimden başka bir yol söyle bana...
***
Hayatında bir kerecik olsun seçimle gelmemiş, dolayısıyla da seçimle gitmemiş adamlar, son günlerde bu lafa sarıldılar:
“Seçimle gelen seçimle gitsin.”
Birdenbire demokrat kesildiler.
Eğer evham değilse, diyebiliriz ki, dünya, kafayı Türkiye’ye takmış.
Hatta bir kısım Türkler bile kafayı Türkiye’ye takmış.
*
Öyle bir hava esiyor ki sanırsınız Türkiye, haritadan silinirse dünya birden bire huzura kavuşacak. Yani, karşımızda böylesine bir husumet cephesi var.
*
Bunu nasıl göğüsleriz?
Klişeleşmiş bir sözdür ama milli birlik tek çare.
Siyasi partiler dahil, medya dahil, bütün kurum ve kuruluşlar, kol kola girip sağlam dururlarsa bu badireyi elbet atlatabiliriz.
Listeyi cebinde taşıyan adama sormalı...
Kaç kişiydi bu bylockçu milletvekilleri?
- İsimlerini bilip de hâlâ söylemeyen varsa ayıp ediyor.
- Kontrollü darbenin ipuçlarını cebinde saklayıp da hâlâ açıklamayan varsa hem ayıp ediyor, hem suç işliyor.
- Hele darbeye direnip o gece sokağa dökülen insanların bile birer figüran olduğunu söyleyip de ortaya hâlâ bir bilgi, bulgu, belge koymayan varsa, ayıptan ve suçtan da öte bir günah işliyor.
***
Başımıza bir darbe belâsı geldiği yetmedi, bir de tiyatro olduğunu onlar ispatlayacağına, tiyatro olmadığını bizler ispatlama peşindeyiz hâlâ.
Hay Allah.
Hâlâ, “o akşam ne oldu”nun peşindeler.
Mehmet Ali Çelebi bile, CHP’den istifa edip Memleket Partisi’ne katılışını, büyük ölçüde o gizemli akşama bağlamaktadır:
- Ne oldu o akşam?
Yahu yeter.
Ne olduysa oldu. Ama ne olmalıydı ki, sizi mutlu etsin?
***
Muharrem İnce, o akşamı iyi yönetememiş. Zaten de ortadan kaybolmuş.
Hay Allah... CHP Genel Merkezi, gelişmeleri takip etmemiş (ne gelişmeler olduysa) ve
Yine zirve, yine...
Kaçıncıdır...
Bu da geldi, - yine - geçiyor işte.
Yapılacak açıklamalardan- yine - öğreneceğiniz o şaşmaz bilgiyi, ben şimdiden size özetleyeyim:
- Faydalı bir görüşme olmuştur. İki ülkenin dost ve müttefikliği tekrar teyit edilmiştir.
İﬂte o kadar.
***
Bu zirve, Joe Biden için iyi bir spor...
Hem de hoşça vakit.
Ne olacak ki?
ABD Başkanlığı’nı 1 dönem yapıp çekilecek zaten... Onun da 6 ayı gitti, geriye 3 buçuk yılı kaldı.
Bir daha seçilme gibi bir derdi yok. Oh ne rahat... TIR dolusu hata yapsa bile, ödeyeceği bir fatura yok. Seçmene vereceği
bir hesap da yok. Keyfe keder bir başkanlık işte.
Sayfiyedeymiş gibi.
***
Türk tarafı öyle mi?
Bütün muhalefet mevzilenmiş, Erdoğan’ın tökezlemesini bekliyor. “Ah bir taviz verse de tepesine çöksek” diye bekliyor. Türkiye’nin hezimete uğramasından mutlu olacaklar. Seçim malzemesi peşindeler.
Eh, Joe Biden abileri de
onlara elbet bir iyilik düşünüyordur. Ne de olsa o Millet İttifakı’nın bir üyesi sayılır.
Futbol
40 - 50 yıl önceki slogan:
- Yenildik ama ezilmedik.
İtalya maçı bunu hatırlattı. Ama tahmin ediyorum. İtalya’yla on kere daha oynasak, 3 - 0 yenilmeyiz. Yenilsek bile ezilmeyiz.
Ne biçim bir geceydi o?
Hâlâ inanamıyorum.
Mağlubiyete değil, efsunlanmış halimize.