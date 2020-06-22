Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>Yine mi?
"Rauf Tamer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Rauf Tamer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Yine mi?

22 Haziran 2020

Virüs canavarı

Bu lafı duymak istemiyorum.

Tıpkı trafik canavarı gibi “bütün suçu canavar denen meçhul bir hayvana” yüklemekten bıktık usandık.

Hayatımız böyle mi geçecek?

Enflasyon canavarı’yla büyümüş nesiller, hep bu hayvanla mı boğuşacak?

*

Canavarmış... Onu daha da canavarlaştıran, bizleriz.

Yani insanlar.

Günlük korona tablosunda vak’a sayısı neden yükseldi? Onu da mı canavar yükseltti?

Bunları yazmaya vallaha artık utanıyorum.

Zaten karar verdim.

LGS’de... Liselere Geçiş Sınavı’nda gördüğüm o insan manzaralarından sonra, havlu attım... Bir daha ne maske yazarım, ne mesafe.


Siyasi gündem 

Hurafeler bildiriyor:

-Cumhur İttifakı’ndan kopmalar olacak.

-Rejim çökecek.

-Siyaset yeniden yapılanacak.

Tıpkı ne gibi?

Hani vardı ya:

-Başkan uçağa binip kaçacak/ Ama yakalanıp getirilecek...

......

Kemal Bey, Kemal Bey.

Hurafelerle konuşmayı bırakın.

Deniz Baykal sizi “belgelerle konuşan, yere sağlam basan zehir hafiye” olarak görüp görevlendirmişti.

Baykal’ı mahçup etmeyin.

Lütfen asli görevinize dönün.


Not: 

Müjde! Dolar 7 lira.

Değilse bile eh, çeyrek var.

-Bravo Muharrem İnce’ye.

Taa 2 yıl evvel bildi bunu.

X
Rauf TAMER Rauf TAMERTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
HAFTANIN TESTİSavaş ÖZBEYHAFTANIN TESTİ22.06.2020
ECEM.Kutlukhan Perker ECE22.06.2020
Bodrum’da neler oluyorCihan ŞENSÖZLÜBodrum’da neler oluyor22.06.2020
Vücut yağlarından kurtulunDilek AvşarVücut yağlarından kurtulun22.06.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.