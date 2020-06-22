Bu lafı duymak istemiyorum.
Tıpkı trafik canavarı gibi “bütün suçu canavar denen meçhul bir hayvana” yüklemekten bıktık usandık.
Hayatımız böyle mi geçecek?
Enflasyon canavarı’yla büyümüş nesiller, hep bu hayvanla mı boğuşacak?
*
Canavarmış... Onu daha da canavarlaştıran, bizleriz.
Yani insanlar.
Günlük korona tablosunda vak’a sayısı neden yükseldi? Onu da mı canavar yükseltti?
Bunları yazmaya vallaha artık utanıyorum.
Zaten karar verdim.
LGS’de... Liselere Geçiş Sınavı’nda gördüğüm o insan manzaralarından sonra, havlu attım... Bir daha ne maske yazarım, ne mesafe.
Siyasi gündem
Hurafeler bildiriyor:
-Cumhur İttifakı’ndan kopmalar olacak.
-Rejim çökecek.
-Siyaset yeniden yapılanacak.
Tıpkı ne gibi?
Hani vardı ya:
-Başkan uçağa binip kaçacak/ Ama yakalanıp getirilecek...
......
Kemal Bey, Kemal Bey.
Hurafelerle konuşmayı bırakın.
Deniz Baykal sizi “belgelerle konuşan, yere sağlam basan zehir hafiye” olarak görüp görevlendirmişti.
Baykal’ı mahçup etmeyin.
Lütfen asli görevinize dönün.
Not:
Müjde! Dolar 7 lira.
Değilse bile eh, çeyrek var.
-Bravo Muharrem İnce’ye.
Taa 2 yıl evvel bildi bunu.
Yine mi?
Virüs canavarı
Bu lafı duymak istemiyorum.
Tıpkı trafik canavarı gibi “bütün suçu canavar denen meçhul bir hayvana” yüklemekten bıktık usandık.
Hayatımız böyle mi geçecek?
Enflasyon canavarı’yla büyümüş nesiller, hep bu hayvanla mı boğuşacak?
*
Canavarmış... Onu daha da canavarlaştıran, bizleriz.
Yani insanlar.
Günlük korona tablosunda vak’a sayısı neden yükseldi? Onu da mı canavar yükseltti?
Bunları yazmaya vallaha artık utanıyorum.
Zaten karar verdim.
LGS’de... Liselere Geçiş Sınavı’nda gördüğüm o insan manzaralarından sonra, havlu attım... Bir daha ne maske yazarım, ne mesafe.
Siyasi gündem
Hurafeler bildiriyor:
-Cumhur İttifakı’ndan kopmalar olacak.
-Rejim çökecek.
-Siyaset yeniden yapılanacak.
Tıpkı ne gibi?
Hani vardı ya:
-Başkan uçağa binip kaçacak/ Ama yakalanıp getirilecek...
......
Kemal Bey, Kemal Bey.
Hurafelerle konuşmayı bırakın.
Deniz Baykal sizi “belgelerle konuşan, yere sağlam basan zehir hafiye” olarak görüp görevlendirmişti.
Baykal’ı mahçup etmeyin.
Lütfen asli görevinize dönün.
Not:
Müjde! Dolar 7 lira.
Değilse bile eh, çeyrek var.
-Bravo Muharrem İnce’ye.
Taa 2 yıl evvel bildi bunu.