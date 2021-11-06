Yerin kulağı

Kimin aklına gelir, yabancı büyükelçilere birer mektup yazıp, Kanal İstanbul’dan dert yanmak? Projenin engellenmesini istemek?

Kimin aklına gelir?

Gelir, gelir.

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Kanal İstanbul yanlıştır-doğrudur, o başka bir konu, ben karışmam, çünkü o konuda bilgi sahibi değilim... Ama yabancılar ne karışır?

Burası müstemleke mi?

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Bereket, 10 büyükelçi daha önce yargıya müdahale konusunda ağızlarının payını almışlardı. Herhalde akılları başlarına gelmiştir, zannederiz bir daha işimize karışmazlar.

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